 Білорусь готова допомогти Україні у відновленні інфраструктури Донбасу, - Лукашенко

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "БЕЛТА".

За його словами, Білорусь зацікавлена у мирі і стабільності на території України.

"Я не раз говорив, що Білорусь украй зацікавлена ​​в міцному мирі і стабільності у наших українських друзів. Ця позиція базується не тільки на платформі добросусідства. Нинішній конфлікт на сході України - це біль у серцях і білорусів. Наш біль", - заявив Лукашенко.

Він підкреслив, що Білорусь робить і продовжить робити все від неї залежне для досягнення миру в Україні: від забезпечення роботи Тристоронньої контактної групи в Мінську, надання гуманітарної допомоги до участі у відновленні інфраструктури Донбасу.

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"Ми зробимо будь-які кроки, які допоможуть наблизити нас до світу. Ті кроки, які потрібні будуть учасникам цього конфлікту, передовсім українського народу", - сказав Лукашенко.