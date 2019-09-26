 Білорусь готова допомогти Україні у відновленні інфраструктури Донбасу, - Лукашенко

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "БЕЛТА".
За його словами, Білорусь зацікавлена у мирі і стабільності на території України.
"Я не раз говорив, що Білорусь украй зацікавлена в міцному мирі і стабільності у наших українських друзів. Ця позиція базується не тільки на платформі добросусідства. Нинішній конфлікт на сході України - це біль у серцях і білорусів. Наш біль", - заявив Лукашенко.
Він підкреслив, що Білорусь робить і продовжить робити все від неї залежне для досягнення миру в Україні: від забезпечення роботи Тристоронньої контактної групи в Мінську, надання гуманітарної допомоги до участі у відновленні інфраструктури Донбасу.
"Ми зробимо будь-які кроки, які допоможуть наблизити нас до світу. Ті кроки, які потрібні будуть учасникам цього конфлікту, передовсім українського народу", - сказав Лукашенко.
Возрадуемся братья и сестры...!
Президент учредил специальную комиссию в составе четырех человек. Комиссия будет заниматься защитой интересов еврейской общины. Будет строиться синагога на 30 000 евреев.
http://www.pic.com.ua/sozdana-komyssyia-po-zashchyte-ynteresov-evreyskoy-obshchyn-ukrayn.html
Мы радуемся ....
Надеюсь Владимир Александрович не забудет и про мусульман..., у нас в Украине их не меньше чем евреев..
от жешь!..
роСцякия не пересает смешить мир...Сканлал с Мельдонием дополнился скандалом с Японией. Не так давно , роСЦЯКИЯ по условиям договоренностей передала Японии останки ее солдат 2 мировой.. После анализов ДНК ,- Япония заявила , что они НЕ ПРИНАДЛЕЖАТ японсскому этносу ВООБЩЕ !. .
Короче роСЦЯКИЯ выкопала с местных кладбищ своих дедов и передавала их Японии..
На такое КОЩУНСТВО способна только высокодуховная скрепно-дедовоевательная роСЦЯКИЯ !
Це буде найкраща поміч Донбасу
В параде в Минске участвует подразделение РФ, военные которого обстреливали Мариуполь, - InformNapalm. ВИДЕО+ФОТОрепортаж Помічники сатани.
можно помочь с рашистами разобраться, а то скоро будет и у вас так
Президент Венесуэлы Николас Мадуро, прибывший в Москву с четвертым за последние два года официальным визитом, видит возможности для увеличения российских инвестиций в венесуэльскую экономику еще на 1 млрд долларов.
Такая сумма, как сообщает ТАСС, фигурирует в материалах к переговорам Мадуро с президентом Владимиром Путиным, которая проходит в среду в Кремле.
Дополнительные инвестиции из России можно направить на развитие в Венесуэле горнодобывающей отрасли - в частности, добычи золота и алмазов, говорится в документах.
Меморандум о сотрудничестве, открывающий российским компаниям возможности для вложений в разработку полезных ископаемых Венесуэлы был подписан по итогам предыдущего визита Мадуро в Москву в декабре прошлого года.
Тогда президент Венесуэлы заявил, что договорился о привлечении 6 млрд долларов российских инвестиций, о «техническом обслуживании и ремонте» систем вооружений, а также о поставках 600 тысяч тонн зерна.
На новый раунд переговоров с Путиным Мадуро приехал без хороших новостей. Объемы добычи нефти, которая остается единственным источником твердой валюты для Каракаса, продолжают падать и едва превышают 700 тысяч баррелей в сутки, хотя три года назад достигли 2,1 млн.
Продавать нефть также становится некому из-за санкций, введенных администрацией Дональда Трампа.
Последний крупный покупатель в лице китайской China National Petroleum Corp, на которую приходилось около половины венесуэльского нефтяного экспорта, в августе разорвал контракт. По данным Bloomberg, CNPC отменила планы приобрести партию на 5 млн баррелей.
Другой возможный источник иностранной валюты - распродажа золота - также подходит к концу. Летом Венесуэла не выполнила условия сделки «своп» с Deutsche Bank, в рамках которой получила кредит на 750 млн долларов в 2016 году под залог слитков из резервов центробанка.
В результате 20 тонн драгметалла, или 13% золотого запаса Венесуэлы - перешли в собственность Deutsche.
тобто колись і може..Якщо расєюшка Бацькі бабла підкине...
або Китай ))
Беларусь подтверждает планы о получении кредита Банка развития Китая в 2019 году
31 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Переговоры о выделении Беларуси кредита Банка развития Китая продолжаются, идут рабочие встречи, сообщил сегодня журналистам заместитель министра финансов Андрей Белковец, передает корреспондент БЕЛТА.Андрей Белковец в конце мая провел встречи в Банке развития и Эксимбанке Китая. "Мы обсуждали условия, детали, возможности, как это можно организовать", - отметил замминистра. Он напомнил, что речь идет о сумме в $500-600 млн. Ожидается, что кредит может быть выделен в этом году.Как сообщалось, средства китайского кредита в случае достижения договоренности Беларусь может направить на рефинансирование долга. Эти средства могут стать альтернативой российскому кредиту. Проект кредитного соглашения Беларусь ожидает от России.-