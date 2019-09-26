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 Політика України, За кордоном
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Все про:Білорусь (829) Лукашенко (405) Донбас (13117)

 Білорусь готова допомогти Україні у відновленні інфраструктури Донбасу, - Лукашенко

Президент Білорусі Олександр Лукашенко на зустрічі з представниками українських ЗМІ заявив, що Білорусь готова взяти участь у відбудові інфраструктури Донбасу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "БЕЛТА".

За його словами, Білорусь зацікавлена у мирі і стабільності на території України.

"Я не раз говорив, що Білорусь украй зацікавлена ​​в міцному мирі і стабільності у наших українських друзів. Ця позиція базується не тільки на платформі добросусідства. Нинішній конфлікт на сході України - це біль у серцях і білорусів. Наш біль", - заявив Лукашенко.

Він підкреслив, що Білорусь робить і продовжить робити все від неї залежне для досягнення миру в Україні: від забезпечення роботи Тристоронньої контактної групи в Мінську, надання гуманітарної допомоги до участі у відновленні інфраструктури Донбасу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Між іншим, це дуже схоже на Придністров'я", - Лавров про "особливий статус" для Донбасу

"Ми зробимо будь-які кроки, які допоможуть наблизити нас до світу. Ті кроки, які потрібні будуть учасникам цього конфлікту, передовсім українського народу", - сказав Лукашенко.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3150520
 
   
 Топ коментарі
 
С такими друзьями и врегов не надо. Лучше в ООН голосуйте в интересах Украины. А вообще-то ЛКШ ПНХ.
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Пусть свою сначало востановит, кацапский прихвоостень.
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Спасибо плдкуйловнику, но не надо. Видели мы, как вы у нас "асфальт укладываете". Беларусь готова помочь Украине в восстановлении инфраструктуры Донбасса, - Лукашенко - Цензор.НЕТ 9274 Только гэбни к нам и навезете.
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Пусть свою сначало востановит, кацапский прихвоостень.
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С такими друзьями и врегов не надо. Лучше в ООН голосуйте в интересах Украины. А вообще-то ЛКШ ПНХ.
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Спасибо плдкуйловнику, но не надо. Видели мы, как вы у нас "асфальт укладываете". Беларусь готова помочь Украине в восстановлении инфраструктуры Донбасса, - Лукашенко - Цензор.НЕТ 9274 Только гэбни к нам и навезете.
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П...здабол кацапский нарисовался. Ты лучше за стул крепче держись и ванной не пользуйся, а то вон, маларосы там шеи пойди каждый день себе сами случайно ломают.
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Тобто до нас - своїх будівельників на заробітки, а у мацкву - сортову картоплю пуцину? І там, і там зароблять. Нє?
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О, нашел наконец то сегодня хорошую новость...!
Возрадуемся братья и сестры...! Беларусь готова помочь Украине в восстановлении инфраструктуры Донбасса, - Лукашенко - Цензор.НЕТ 3878

Президент учредил специальную комиссию в составе четырех человек. Комиссия будет заниматься защитой интересов еврейской общины. Будет строиться синагога на 30 000 евреев.

http://www.pic.com.ua/sozdana-komyssyia-po-zashchyte-ynteresov-evreyskoy-obshchyn-ukrayn.html


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и что в этом плохого? лучше квартиры в майаме для новых слуг закупить!? или деньги в офшоры перевести!?
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Російська окупація у нас тільки в Криму і Донбасі,на решті території- єврейська.
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Ужас, ужас, как это может быть , вот в нациской германии точно бы такого небыло, куда катится мир?!
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Tom B - о чем вы?

Мы радуемся ....
Надеюсь Владимир Александрович не забудет и про мусульман..., у нас в Украине их не меньше чем евреев..
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А що вже всю бульбу викопали? Там без вас і ***** добре допомагає лайноконвоями та щзе й ви холуї лізете.
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смотрите уже сколько восстановителей объявилось! лука забери себе ордло и восстанавливай и кентами хоть всю своё президентство!
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Так как помогали паРашке Гриба похитить? В курятник лиса сторожем попросилась на работу.
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ну давай вперёд окопы копать на линии разграничения, чего языком без толку трепать? трепло *************!
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в воздухе запахло международными грантами на восстановление Донбабве и Луганды (а это сотни млн баксов и евро).. и Бацька понял что нужно начинать срочно дружить..
от жешь!..
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.
роСцякия не пересает смешить мир...Сканлал с Мельдонием дополнился скандалом с Японией. Не так давно , роСЦЯКИЯ по условиям договоренностей передала Японии останки ее солдат 2 мировой.. После анализов ДНК ,- Япония заявила , что они НЕ ПРИНАДЛЕЖАТ японсскому этносу ВООБЩЕ !. .
Короче роСЦЯКИЯ выкопала с местных кладбищ своих дедов и передавала их Японии..
На такое КОЩУНСТВО способна только высокодуховная скрепно-дедовоевательная роСЦЯКИЯ !
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только за счет тех кто на референдум сходил
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Нехай Білорусь захистить себе від тихої аннексії
Це буде найкраща поміч Донбасу
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видать готов послать 2 мешка картошки со своего огорода.
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)) та тёлочек мабуть коле выбирает. хотя может и свою корову решил поменять?
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Краще допоможіть у розбудові Центральної та Західної України, а Донбасс рассея відбудує.....
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Этот ещё, усатый хрен. У самого скотина вся обосранная, а он дамбас восстанавливать хочет.
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Лука, твои шаги будут обусловлены насколько, настолько ***** тебе их позволит.
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Вообще-то, это надо будет росии помогать в востановлении донбаса.
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03.07.19 11:46
В параде в Минске участвует подразделение РФ, военные которого обстреливали Мариуполь, - InformNapalm. ВИДЕО+ФОТОрепортаж Помічники сатани. Білорусь готова допомогти Україні у відновленні інфраструктури Донбасу, - Лукашенко - Цензор.НЕТ 6985
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война ещё не закончена чтобы что-то восстанавливать
можно помочь с рашистами разобраться, а то скоро будет и у вас так
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Слова одни, а действия другие...Лука думает, что он "хитро сделан"! Восстанавливать должен тот, кто является оккупантом и кто его разрушил...а также вернуть те заводы , которые перетащили к себе в Мордор!( А их целый список)...
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Венесуела теж допоможе... ))))


Президент Венесуэлы Николас Мадуро, прибывший в Москву с четвертым за последние два года официальным визитом, видит возможности для увеличения российских инвестиций в венесуэльскую экономику еще на 1 млрд долларов.
Такая сумма, как сообщает ТАСС, фигурирует в материалах к переговорам Мадуро с президентом Владимиром Путиным, которая проходит в среду в Кремле.
Дополнительные инвестиции из России можно направить на развитие в Венесуэле горнодобывающей отрасли - в частности, добычи золота и алмазов, говорится в документах.
Меморандум о сотрудничестве, открывающий российским компаниям возможности для вложений в разработку полезных ископаемых Венесуэлы был подписан по итогам предыдущего визита Мадуро в Москву в декабре прошлого года.
Тогда президент Венесуэлы заявил, что договорился о привлечении 6 млрд долларов российских инвестиций, о «техническом обслуживании и ремонте» систем вооружений, а также о поставках 600 тысяч тонн зерна.
На новый раунд переговоров с Путиным Мадуро приехал без хороших новостей. Объемы добычи нефти, которая остается единственным источником твердой валюты для Каракаса, продолжают падать и едва превышают 700 тысяч баррелей в сутки, хотя три года назад достигли 2,1 млн.
Продавать нефть также становится некому из-за санкций, введенных администрацией Дональда Трампа.
Последний крупный покупатель в лице китайской China National Petroleum Corp, на которую приходилось около половины венесуэльского нефтяного экспорта, в августе разорвал контракт. По данным Bloomberg, CNPC отменила планы приобрести партию на 5 млн баррелей.
Другой возможный источник иностранной валюты - распродажа золота - также подходит к концу. Летом Венесуэла не выполнила условия сделки «своп» с Deutsche Bank, в рамках которой получила кредит на 750 млн долларов в 2016 году под залог слитков из резервов центробанка.
В результате 20 тонн драгметалла, или 13% золотого запаса Венесуэлы - перешли в собственность Deutsche.
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Он подчеркнул, что Беларусь делает и продолжит делать все от нее зависящее для достижения мира в Украине: от обеспечения работы трехсторонней контактной группы в Минске, оказания гуманитарной помощи до участия в восстановлении инфраструктуры Донбасса.


тобто колись і може..Якщо расєюшка Бацькі бабла підкине...

або Китай ))
Беларусь подтверждает планы о получении кредита Банка развития Китая в 2019 годуБілорусь готова допомогти Україні у відновленні інфраструктури Донбасу, - Лукашенко - Цензор.НЕТ 6272
31 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Переговоры о выделении Беларуси кредита Банка развития Китая продолжаются, идут рабочие встречи, сообщил сегодня журналистам заместитель министра финансов Андрей Белковец, передает корреспондент БЕЛТА.Андрей Белковец в конце мая провел встречи в Банке развития и Эксимбанке Китая. "Мы обсуждали условия, детали, возможности, как это можно организовать", - отметил замминистра. Он напомнил, что речь идет о сумме в $500-600 млн. Ожидается, что кредит может быть выделен в этом году.Как сообщалось, средства китайского кредита в случае достижения договоренности Беларусь может направить на рефинансирование долга. Эти средства могут стать альтернативой российскому кредиту. Проект кредитного соглашения Беларусь ожидает от России.-
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Молодец!!!! Другими словами-чемодан-вокзал -любимая россия!!!👍🙌🙌🙌🙌🙌
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Украине только этого утырка на Донбассе не хватает.
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