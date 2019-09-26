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 Політика України
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Все про:Крим (7512) Путін (10888) Сенцов (794)

 У нас забрали Крим, але ми його повернемо, - Сенцов

Під час Майдану 2013-2014 рр. у Криму була дуже серйозна пропаганда. Людей там дуже накручували, тому вони були спочатку агресивно налаштовані проти подій у Києві.

Про це в інтерв'ю "Крим. Реалії" сказав український режисер Олег Сенцов, якого звільнили з російського полону, передає Цензор.НЕТ.

"Момент був дуже зручно обраний. Під час Майдану там була дуже серйозна пропаганда – і російська федеральна, і місцева. Бігборди були з малюнками хлопців у балаклавах, які кидають коктейлі ("коктейлі Молотова". – Ред.), і написано: "Ні фашизму", "Майдан не пройде" та інше. Народ там дуже накручували, тому він був спочатку агресивно налаштований проти подій, що відбуваються в Києві. А коли ці події вилилися в нову владу, відповідно, народ був налаштований на те, що у нього з ними нічого спільного немає. Тобто збіглося і військове втручання, і настрій людей, які... всі ці роки готувалися, а останні три місяці були більш активні. Прямо така агресивна пропаганда, і все. Зараз там багато хто шкодує, навіть не шкодують, а розуміють, куди вони потрапили. Але вже пізно", - зазначив Сенцов.

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Сенцов підкреслив, що в 2014 році момент був вибраний, коли Україна як держава була максимально слабка за свою історію, тоді було завдано удару – і все.

"У тій ситуації вже без шансів було. Навіть якби на чолі країни стояли більш рішучі і готові до цього моменту люди, не було інструментів. Я підтримував військові частини, спілкувався і бачив, в якому стані наша армія – армії в нас не було в той момент ніякої. Силові підрозділи СБУ, МВС – теж після Майдану не зовсім були готові за нову владу щось робити, тому що до цього вони боролися проти цих людей. Тому момент був вибраний, коли Україна як держава була максимально слабка за свою історію, тоді було завдано удару – і все. А зробити щось... Можна довго теоретизувати на цю тему, але мені навіть здається, що б ми не зробили – не вийшло б. Може бути, якби ми опиралися більш активно і держава чинила опір більш активно, у тому числі і військовим шляхом, то пролилася б кров. Вона і так пролилася, просто трохи, а якщо більше, то, можливо, Донбасу б не було. Хоча це ‒ теорія, і можна довго вправлятися... Маємо, що маємо. Тому потрібно працювати від того, що є, зробити висновки", - сказав Сенцов.

"У перші дні ще були надії, що, може бути, ще якось... Ближче до "референдуму" і після "референдуму" було розуміння, що ні – нічого не вийде. А що робити? Сидіти просто на дивані і плакати, обійняти голову руками і все? Ми на Майдан виходили, і у нас теж шансів було мало. Всі говорили: "Навіщо ви туди йдете? У вас нічого не вийде. Януковича не скинути". Вийшло! Тут – так, Путін – це не Янукович, це - серйозний супротивник. Але нічого, боротьба ще не закінчена", - впевнений режисер.

Сенцов наголошує, що Путін Крим ніколи не віддасть, поки він при владі. Це потрібно розуміти.

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"Ви не питайте у чиновника, а самі подумайте – а який у вас план деокупації, якщо там Путін сидить? Він його ніколи не віддасть, поки він при владі. Це потрібно розуміти. ...Зараз витісняють звідти (з Криму. - Ред.) тих, хто більш-менш не згоден. Вони самі виїжджають, не витримують цього всього, цієї атмосфери, затхлості. І заселяють приїжджими, кримчани місцеві називають їх "понаєхавшими". Їх вже не одна сотня тисяч, і процес триватиме. Процес затягнеться, і населення здебільшого буде не лояльне до України. Це однозначно, і намагатися з ними налагодити діалог буде досить важко. Але ми Крим не віддамо. У нас його забрали, але ми його повернемо", - упевнений Сенцов.


Источник: https://censor.net.ua/ua/n3150519
 
   
 Топ коментарі
 
А ты где был в это время? Ну что же давай начинай наказывать себя.
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Не спрыгивай наказатель ты чмошный.
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Конечно ВЕРНЁМ ,но надо наказать тех,кто так бездарно позволил его забрать ...
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Конечно ВЕРНЁМ ,но надо наказать тех,кто так бездарно позволил его забрать ...
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А ты где был в это время? Ну что же давай начинай наказывать себя.
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Это ты таким образом решил признаться в том,что ты идиот ?
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Так я на тебя и не запрыгивал ,так шо заверни губу обратно... У нас забрали Крим, але ми його повернемо, - Сенцов - Цензор.НЕТ 9088
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защитить крым в гибридных условиях без международной поддержки групировкой в 8 тысяч боеспособных плюс прячущийся за ником алекс охара на деревянном коне в авангарде. Отказа от такой операции преступление которых свет не видовал...
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Ну если бы ты не был дураком то видимо понимал ,что на Майдане стоял миллион Людей и если бы была воля не воровать а заниматься государством то раздай каждому десятому оружие и удостоверения СБУ ,за пару часов перекинуть в Крым то там бы всё закончилось не начавшись ,но чтобы это понимать надо всё-таки быть не идиотом ...
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во-первых на майдане стоял миллион людей если считать всех кто там стоял с зимы и я не уверен это был счет киевского майдана или всех вместе взятых.
во-вторых ты если самым настоящим солдатам оружие раздашь и отправишь в бой, без предварительных учений, слаживания, приведения в боевую готовность, то получишь бойню начало войны это хорошо продемонстрировало, что говорить про человека который не знает что такое привести автомат к нормальному бою.
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У тебя милок вата в голове У нас забрали Крим, але ми його повернемо, - Сенцов - Цензор.НЕТ 2034чтобы перебить 100 тысяч вооружённых людей в городах пришлось бы сбрасывать на эти города ядерную бомбу или вводить на убой группировку раз в десять больше, ни на то ,ни на другое ни одно ***** бы не пошло .. У нас забрали Крим, але ми його повернемо, - Сенцов - Цензор.НЕТ 8716
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Я вижу что ты пытаешься рассуждать о вещах в которых не понимаешь ровно нихуя. Я бы на твоем месте послушался бы совета бывшего министра обороны США генерала Метиса и вынял башку из фейсбука с мамкиными наполеонами и начал читать настоящие книги. Хорошо бы военную хронику но в твоем случае лучше начать с книжек по истории из школьной программы.
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нет,это ты городишь чушь.
и да,был,знаю,готов еще.
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На майдане было 100-150 тысяч человек с учетом погрешности 20%.
https://kiev.vgorode.ua/news/luidy_horoda/201934-kak-matematyk-poschytal-skolko-chelovek-vyshlo-na-maidan-1-dekabria
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Вата ТВ именно такие цифры и давало ,так шо ты меньше это говно смотри .. У нас забрали Крим, але ми його повернемо, - Сенцов - Цензор.НЕТ 7006
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При "мироносцю" Зєлєнскому - точно! Але хитрою комбінацією - через створення з кацапами федеративної союзної держави.
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Зеленського з трибуни ООН. Там він згадав, що свого часу Україна віддала один з найбільших арсеналів ядерної зброї в обмін на гарантії миру і тепер мала б бути почута в війні, розв'язаній проти нас РФ...

Це все до того, що нам вкрай важливо зараз не робити більше помилок. Бо нас можуть чути, але у відповідь лише хмикати під ніс або цинічно "висловлювати занепокоєння".
І тому прагматика. Ніякі формули не приносять мир. Мир приносить спроможність себе захистити. Це означає:
- миротворці ООН на кордоні України з РФ.
- спеціальна військова угода зі США і розмороження військової допомоги.
- продовження санкцій проти РФ.
- бути сильним у клубі сильних, тобто заявка на членство в НАТО і підтримка альянсом, в тому числі зброєю.
- і ключове: членство в альянсі попри весь спротив Росії. За це варто торгуватися. Бо це сьогодні єдиний реалістичний формат гарантій безпеки...
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100% Сенцов прав. Я летом 2013-го последний раз был в Феодосии. Тогда Майданом еще и не пахло. Но местное население уже было накручено фейком, что вокруг Феодосии уже стоят американские подводные лодки. Такая инфа гуляла уже среди местных.
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"росЦию опустили ниже уровня канализационной трубы,не дав визы ********** дипломатам для поездки в ООН"
.
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Відверто кажучи, в багатьох регіонах не підтримували "майдан".
І як показали потім його наслідки - не даремно.
Настають часи коли потрібно зробити реальні оцінки того, що відбулось. Та провести розслідування деяких епізодів.
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Сенцов еще забыл(как и пэ и зэ) про оккупированую часть Херсонской области (Арабатская стрелка).
а так,да,отожмем,зачистим,и отрофеимся!
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