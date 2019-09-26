 У нас забрали Крим, але ми його повернемо, - Сенцов

Про це в інтерв'ю "Крим. Реалії" сказав український режисер Олег Сенцов, якого звільнили з російського полону, передає Цензор.НЕТ.

"Момент був дуже зручно обраний. Під час Майдану там була дуже серйозна пропаганда – і російська федеральна, і місцева. Бігборди були з малюнками хлопців у балаклавах, які кидають коктейлі ("коктейлі Молотова". – Ред.), і написано: "Ні фашизму", "Майдан не пройде" та інше. Народ там дуже накручували, тому він був спочатку агресивно налаштований проти подій, що відбуваються в Києві. А коли ці події вилилися в нову владу, відповідно, народ був налаштований на те, що у нього з ними нічого спільного немає. Тобто збіглося і військове втручання, і настрій людей, які... всі ці роки готувалися, а останні три місяці були більш активні. Прямо така агресивна пропаганда, і все. Зараз там багато хто шкодує, навіть не шкодують, а розуміють, куди вони потрапили. Але вже пізно", - зазначив Сенцов.

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Сенцов підкреслив, що в 2014 році момент був вибраний, коли Україна як держава була максимально слабка за свою історію, тоді було завдано удару – і все.

"У тій ситуації вже без шансів було. Навіть якби на чолі країни стояли більш рішучі і готові до цього моменту люди, не було інструментів. Я підтримував військові частини, спілкувався і бачив, в якому стані наша армія – армії в нас не було в той момент ніякої. Силові підрозділи СБУ, МВС – теж після Майдану не зовсім були готові за нову владу щось робити, тому що до цього вони боролися проти цих людей. Тому момент був вибраний, коли Україна як держава була максимально слабка за свою історію, тоді було завдано удару – і все. А зробити щось... Можна довго теоретизувати на цю тему, але мені навіть здається, що б ми не зробили – не вийшло б. Може бути, якби ми опиралися більш активно і держава чинила опір більш активно, у тому числі і військовим шляхом, то пролилася б кров. Вона і так пролилася, просто трохи, а якщо більше, то, можливо, Донбасу б не було. Хоча це ‒ теорія, і можна довго вправлятися... Маємо, що маємо. Тому потрібно працювати від того, що є, зробити висновки", - сказав Сенцов.

"У перші дні ще були надії, що, може бути, ще якось... Ближче до "референдуму" і після "референдуму" було розуміння, що ні – нічого не вийде. А що робити? Сидіти просто на дивані і плакати, обійняти голову руками і все? Ми на Майдан виходили, і у нас теж шансів було мало. Всі говорили: "Навіщо ви туди йдете? У вас нічого не вийде. Януковича не скинути". Вийшло! Тут – так, Путін – це не Янукович, це - серйозний супротивник. Але нічого, боротьба ще не закінчена", - впевнений режисер.

Сенцов наголошує, що Путін Крим ніколи не віддасть, поки він при владі. Це потрібно розуміти.

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"Ви не питайте у чиновника, а самі подумайте – а який у вас план деокупації, якщо там Путін сидить? Він його ніколи не віддасть, поки він при владі. Це потрібно розуміти. ...Зараз витісняють звідти (з Криму. - Ред.) тих, хто більш-менш не згоден. Вони самі виїжджають, не витримують цього всього, цієї атмосфери, затхлості. І заселяють приїжджими, кримчани місцеві називають їх "понаєхавшими". Їх вже не одна сотня тисяч, і процес триватиме. Процес затягнеться, і населення здебільшого буде не лояльне до України. Це однозначно, і намагатися з ними налагодити діалог буде досить важко. Але ми Крим не віддамо. У нас його забрали, але ми його повернемо", - упевнений Сенцов.





