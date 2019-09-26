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 Політика України
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Все про:Зеленський (2919) США (5488) Клімкін (1501) Трамп (2020)

 Тиск був, але нічого катастрофічного Зеленський не сказав: Клімкін про розмову Трампа і Зеленського

Президент України Володимир Зеленський у телефонній розмові з президентом США Дональдом Трампом "не сказав нічого катастрофічного".

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "theБабель", про це заявив ексміністр закордонних справ Павло Клімкін.

У відповідь на запитання, чи можна назвати те, що говорив Трамп телефоном про сина Байдена, тиском на Зеленського, Клімкін відповів: "Я вважаю, що так. У тій формі, в якій пролунало це питання, це було тиском. Але Конгрес США і Сенат мають визначити, це прямий тиск чи опосередкований і чи достатньо цього для процедури імпічменту Трампа".

Крім того, ексміністр оцінив відповіді Володимира Зеленського.

"Зеленський не сказав нічого катастрофічного. Звичайно, можна говорити про тональність, можна було трохи інакше відповідати, але катастрофи немає. Тепер важливо побачити український варіант розмови Зеленського, бо поки ми бачили лише англійський переклад його слів, а він може бути не цілком коректним. Зараз я говорю лише про ту частину розмови, що стосується Байдена", - зазначив Клімкін.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Імпічмент за таке?" - Трамп про розмову із Зеленським

Також Клімкін вважає, що після публікації стенограми розмови президентів України і США є ризик того, що Україну втягнуть у внутрішню американську боротьбу.

"Ризики для країни є шаленими. Короткострокових ризиків, як то скорочення військової допомоги, немає, але ставлення ключових осіб нинішньої американської адміністрації до України може змінитися через небезпеку імпічменту Трампа. І є шалені середньострокові ризики, бо для пересічного американця Україна перетворюється на джерело проблем. Це загрожує двопартійному консенсусу підтримки України Сполученими Штатами", - підкреслив ексглава МЗС.

"Найгірший сценарій - якщо ключові американські політичні гравці будуть вважати Україну джерелом проблем", - сказав Клімкін.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Не хочу втручатися у вибори в іншій країні, - Зеленський

Нагадаємо, 25 вересня Білий дім опублікував розшифровку телефонної розмови Трампа і Зеленського.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3150517
 
   
 Топ коментарі
 
Климкин, харош уже троллить зебила Давление было, но ничего катастрофического Зеленский не сказал: Климкин о разговоре Трампа и Зеленского - Цензор.НЕТ 1698
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Да, Слава Богу с отходом Пэтиной бригады ,катастрофу предотвратили .. Давление было, но ничего катастрофического Зеленский не сказал: Климкин о разговоре Трампа и Зеленского - Цензор.НЕТ 9210
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Вовлечена еще со вресмен поросенька.
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кто прочтет всю статью, а не только заголовок, тот поймет - лучше бы этого разговора не было...
Много рисков и проблем принес этот разговор Украине, и возможно это только начало....
Зе объект, а порошенко не смотря ни на что был субъектом политики...
Беда для Украины такой президент, с такой командой во время войны.. Давление было, но ничего катастрофического Зеленский не сказал: Климкин о разговоре Трампа и Зеленского - Цензор.НЕТ 3010
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Будем надеяться, если ты ник Доктор Солт не кацап из фабрики, что не кгб-овско-лениградское. Не хочется 4 Майдана и смертей, когда война с кацапами уже почти 6 лет.
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Чомусь до цього "субьєкта" Порошенка ніхто не прийшов у конференцзал, щоб послухати його доповідь на Мюнхенській конференції безпеки у 2018му
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Отой "суб´єкт" політики, що (не лише) наприкінці своєї каденції добряче підісрав Україні разом зі своїм алкашом-прокурвором та його офіційним висером щодо списку Йованович, і є винуватцем цієї розмови. Такі звинувачення на адресу посадової особи США не можна забути чи ігнорувати, так чи інакше, буде слідство.
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найцікавіше те що то не весь текст стенограми...тож вова в нас гігант дипломатії Давление было, но ничего катастрофического Зеленский не сказал: Климкин о разговоре Трампа и Зеленского - Цензор.НЕТ 6561
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упс, порохоботи, агов цькувати Клімкіна, якого ще вчора захищали.
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Надеюсь это будет уроком Зеленскому. Все тайное становится явным. Как известно "рукописи не горят". А при современных технологиях, каждое слово "сохраняется". Следующий раз 100 раз подумает что и как говорить. Главное учиться пусть если не на чужих, так хоть на своих ошибках. ( Что на уме то на языке , это не для политиков )
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в том -то и риск, что вряд ли подумает как политик. этому в институте международных отношений учат, куда ********** собирался(!) поступать, но решил, что под крылом папы будет комфортнее.
"В школе мечтал стать дипломатом и даже готовился в МГИМО, но поступил на обучение по специальности «Правоведение» в Криворожский экономический институт Киевского национального экономического университета"
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Инопланетяне тоже все "пишут". Абсолютно все включая даже мысли. И они тоже могут вести свою игру через подконтрольных им людей. Неправильно, активно ведут свою игру!
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А вы всё еще пребываете в иллюзии, что Зеленскому есть чем думать и он способен учиться на своих или чужих ошибках?
Он способен только хорошо читать тексты, написанные другими, а если открывает рот самостоятельно, то ведь ничего внятного и вразумительного сказать не может, у него нет логического мышления, отвлечения и обобщения он делать не может.
Типичный актёр, но никак не политик. И лучше было бы для всех, а в первую очередь для него самого и дальше кривляться на сцене, а не лезть в ту сферу, где он ничего не понимает, не имеет никакого опыта и не способен его получить, переработать и сконструировать собственную рациональную точку зрения.
Ведь это же всё видно и понятно, он же свою несостоятельность как политика прямо наглядно и постоянно демонстрирует.
А вы почему-то этого не видите и надеетесь, что он сможет чему-то научиться. Ведь это просто смешно.
И да, это совсем не исключает того, что он как человек обладает прекрасными личными качествами и работоспособностью, просто политика, это не его.
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Несостоятельность только в прямых извилинах порохосрани, а Зеленский все делает правильно, в отличии от скота - Потроха, который мутил через Чалого против Трампа.
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Факт есть факт. Зеленский президент Украины. Поэтому "шо маемо" с этого и исходим. И вообще даже медведя можно научиться ездить на велосипеде ( Кличко тому пример) Так что учиться ни кому не поздно. А там уж как будет, такая значит карма. А то получается был президент трижды "несудимый" бандюган с большой дороги, завгар и это ни кого не смутило, за то правда "проФФессор", а до этого бухгалтер с умением разговаривать руками, а до этого красный директор крестный отец украинского олигархата. Да и предпоследний ( хоть и с опытом дип службы в ранге министра) но тоже из кола близких друзив, специалист по шоколаду и договорнякам) Ну не везет Украине (хронически) с "гетманами" ( ну я так думаю) Так что какие там иллюзии , они еще с времен "перестройки" улетучились.Если у вас другое мнение, я его уважаю.
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На велосипеде ездить медведя можно научить, это дрессировка.
А склад мышления и уровень интеллекта, это врождённое свойство личности, они у всех разные и научить повысить свой интеллект или выдрессировать у человека абстрактно-логический тип мышления,, необходимый для политика и отсутствующий у актёра Зеленского, у которого образное мышление, как и вообще всегда и у всех актёров, увы, невозможно.
Поэтому я и написала, что для него же самого было бы лучше продолжать кривляться на сцене и читать написанные другими тексты, а не влезать в ту сферу человеческой деятельности, к которой у него нет ни данных, ни необходимого для этого типа мышления.
А вообще насчет наших президентов и их характеристик с вами согласна.
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Поставил я лайк поспешно, не дочитав последнее предложение...
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Надо понимать так, что с начала агрессии паРаши и разрушении этим экономики, отражение самой агрессии и восстановление экономики это было делом уровня школьника 9 класса?
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И сколько он будет "учится" на ошибках? Пять лет? Порошенко предлагал ему помощь, но ради того, чтобы не потерять рейтинги у зебов, он её не принял.
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Риски для страны безумные. А в остальном - все прекрасно.
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Чугункин зеленеет прррямо на глазах...
Правда, 🐕🐖??
🤗
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Повторюсь,мы бездарно вляпались в грязный политический скандал..
Мы стоим на грани разрыва с нашими союзниками...
И виной тому политическая и дипломатическая некомпетентность нашего руководства
Дипломатия,а особенно мировая требует несколько иных качеств,нежели нам показал презедент...И пожалуй самое главное-это ОТВЕТСТВЕННОСТЬ за свою СТРАНУ,а не за свою
ж...пу
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Повторяй где нибудь в другом месте, мнение свынорылых ыкспэрдов никому неинтересно Тиск був, але нічого катастрофічного Зеленський не сказав: Клімкін про розмову Трампа і Зеленського - Цензор.НЕТ 1390
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о, наш солнцеликий зелебоба! Ну, такое... Тиск був, але нічого катастрофічного Зеленський не сказав: Клімкін про розмову Трампа і Зеленського - Цензор.НЕТ 1672
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Єто все адресовано попереднику ? Тогда правильно...
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Этот идиот уже подрался со всем цивилизованным миром, подружился только с фуйлом.
Ничего катастрофического в этом нет.
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Идиот тот, кто дает деньги на такие высеры, вроде твоего.
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а ты, типа, бесплатно тут серешь... Ну-ну Тиск був, але нічого катастрофічного Зеленський не сказав: Клімкін про розмову Трампа і Зеленського - Цензор.НЕТ 7595
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Це від для дружби з пуйлом просив у Трампа джавеліни? Чи пану Юрію треба гроші, а без брехні їх не дають?
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Порохоскот, як думаєте, чого Клімкін Зеленського захищає?
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ненужно их так сильно напрягать, у них и так мозгов нет, а мтеодичи еще не подвезли.
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"..рисков, таких как сокращение военной помощи, нет, но отношение ключевых лиц нынешней американской администрации к Украине может измениться"

Очень лбопытно, что может измениться? Президент США перестанет пить чай по турам с нашим президеном? Зачем вообще передавть слова этого сбитого летчика!?
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Им надо постоянно о себе напоминать, иначе забвение и смерть.
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...болтает по привычке, как все порохоботы. Нужно Чугункинку дать селедки.
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Вот прямо щас все бросились твои ссылки открывать, тупой пороховатник. 😀
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Зеленського з трибуни ООН. Там він згадав, що свого часу Україна віддала один з найбільших арсеналів ядерної зброї в обмін на гарантії миру і тепер мала б бути почута в війні, розв'язаній проти нас РФ...

Це все до того, що нам вкрай важливо зараз не робити більше помилок. Бо нас можуть чути, але у відповідь лише хмикати під ніс або цинічно "висловлювати занепокоєння".
І тому прагматика. Ніякі формули не приносять мир. Мир приносить спроможність себе захистити. Це означає:
- миротворці ООН на кордоні України з РФ.
- спеціальна військова угода зі США і розмороження військової допомоги.
- продовження санкцій проти РФ.
- бути сильним у клубі сильних, тобто заявка на членство в НАТО і підтримка альянсом, в тому числі зброєю.
- і ключове: членство в альянсі попри весь спротив Росії.
За це варто торгуватися. Бо це сьогодні єдиний реалістичний формат гарантій безпеки.
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"...ничего катастрофического Зеленский не сказал..."



"Сейчас я говорю лишь о той части разговора, что касается Байдена", - отметил Климкин.

Источник: https://censor.net.ua/n3150517

Интересно узнать мнение Климкина о сказанном преЗедентом о Меркель и Макроне.
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Никому не интересно знать мнение политических лузеров.
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Зачем же Вы так активно пишите в этой теме о заявлении Климкина, если "никому не интересно"?
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Я пишу на Цензоре. Мне бы и в голову не пришло что-то специально у Климкина спрашивать, и интересоваться его мнением.
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Я не захожу в неинтересные мне темы, а Вы это делаете.
Странное поведение.
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Как реагировать теперь на такое)))
ЗЕклимкин оказывается игнорирует указания порошенко !
У порохоботов такая сложная морально работа! Что теперь писать- климкин хороший или ЗЕдебил?
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Вообще-то опубликовывать неофициальный телефонный разговор это в любом случае не комильфо. Помнится был скандал, когда кто-то (типа Сноудена?) слил телефонные разговоры разных высокопоставленных западных деятелей, так скандал был еще тот (точно не вспомню, тогда вроде бы Меркель непрезентабельно выразилась о ком-то из политиков, Нуланд разными нехорошими эпитетами обзывала ЕС и т.п.). С другой стороны политики должны сами помнить что они публичные люди и стараться фильтровать свой базар чтобы потом не пришлось выкручиваться. Все же не думаю что кто-то из тех, кого упомянул Зеленский в разговоре с Трампом (в частности Меркель и Макрон) серьезно на него обидится ибо понимают что на его месте мог оказать каждый из них )
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стенограмму минских переговоров не хотят опубликовать? а тёрки пороха и путена? вот там, я думаю, на порядок больше интересного.
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Результаты "удачного визита" Зеленского в США
- Зеленкий поссорился с Меркель
- США все же задержит военную помощь Украине
- Стало абсолютно ясно, что именно Зеленский согласился на сдачу ключевого фигуранта дела о сбитом "Боинге" в обмен на решение России о обмене пленными.
- Стало ясно, что Зеленского просто использовали как расходный материал в американских политических играх и он не давал разрешения на обнародование стенограммы
- Фактически Трамп отказался помогать в вопросах с Россией и предложил "договариваться с Россией" самому Зеленском.(с)
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Зелеский назвал вещи своими именами, чтои так все знали. Разве кроме таких как ты.
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тебя посудють за коверканье фамилии великого зе Тиск був, але нічого катастрофічного Зеленський не сказав: Клімкін про розмову Трампа і Зеленського - Цензор.НЕТ 6032
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Короче НИ О ЧЕМ - получились страшилки для эЛОХтората и праздник для свинофермы ну и их хозяев из-за поребрика.
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а по что твой ак зареген на Москве а василий васильев
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Всі ці твердження притянуті за вуха. Так само, як корову урівняти божою коровкою.
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Порхоботы обративнмние, что Трамп позволнил ПЕРВЫМ! До этого Зеля не общасля ни с кем из европейцв. Вся инфа была у него исключительно от Климкина!!!!
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Более того, почему-то никто не вспоминает как Трамп восторженно отзывается о "классном прокуроре который у вас был раньше [Луценко], они отлично взаимодействовали с нашим генеральным прокурором" Тиск був, але нічого катастрофічного Зеленський не сказав: Клімкін про розмову Трампа і Зеленського - Цензор.НЕТ 3007
По сути он слил Юрика, который как раз первый вляпал нас во внутриштатовские разборки )
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а шо тут не понятного, зелебот?
Первым звонит тот, кто нагибает, а не нагибаемый Тиск був, але нічого катастрофічного Зеленський не сказав: Клімкін про розмову Трампа і Зеленського - Цензор.НЕТ 5681
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Головний месидж у Клімкіна - українському президенту ризиковано спілкуватись з американським, тому.... що це ризиковано.
Добре було Порошенку, з ним Трамп навіть вітатись гидував в Парижі, а не те, що розмовляти
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Я смотрю старая власть не давит на Зеленского, а даже в некотором роде защищает его.
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Не помню кто давал прогноз (если не ошибаюсь Ехануров) что вся "европейская солидарность" в течении 2-3 месяцев разбежиться )
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европейская солидарность только название. Это типичная Партия Регионов.
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типичная партия реагонов - это слжуки народа, ибо за них голосовали те бабки и хуженебудет, которые давеча были ярыми прыхыльныками овоща Тиск був, але нічого катастрофічного Зеленський не сказав: Клімкін про розмову Трампа і Зеленського - Цензор.НЕТ 8260
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Свобод - прект ФСБ! Ни один националист не назовет себя русскии словом.
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Хто такий Клімкін зараз ? Свої думки і побажання може хіба жінці на кухні висловлювати. У всіх Петіних обісраних шавок якась незрозуміла манія величності.
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Климкин неплохой человек и политик.Просто стал Министром при воре и сволоте.
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еще один политолог и знаток неплохих людей... Тиск був, але нічого катастрофічного Зеленський не сказав: Клімкін про розмову Трампа і Зеленського - Цензор.НЕТ 7158
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переклад з дипломатичної мови: Зе - баран... Нічого путнього не наговорив. Хоч не обісрався - і те добре. Могло бути і гірше.
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Недавно слушал интервью Климкина. Как только он вышел из-под давления Порошенко, оказался вполне адекватным, без порохоботской херни. Это Порошенко, который мнит себя супердипломатом, втянул Украину в американские разборки
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Я так бачу , що Порошенко зазомбував не тільки "своїх", але і "противників" теж.
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А чому не дати український варіант стенограми, тоді ми можемо самі вирішувати було ЩОСЬ страшне чи ні.
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КВН Юрмала -2001 посмотрите кому интересно кроме 72% малолеток с китайскими гаджетами вместо человеческих мозгов.
На выборах шел из магазина а на детской площадке возле супермаркета от 4 до 8 лет малых детей человек 20 прыгали и кричали: - "нашзеленскийпобедил-нашзеленскийпобедил-нашзеленскийпобедил......" А то, что у их бабушек и дедушек пенсия по 1500 (50$) гривен плюс 280 гривен субсидий то их гаджеты и бабушкины телевизоры не объяснили детям об этом. И что их бабушкам и дедушкам за их красивенькие гаджеты пришлось отдать три своих пенсии для того, что-бы внуки прокричали "нашзеленскийпобедил"....прыг-скок и счастливые лыбы на все детские личики.
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