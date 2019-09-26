 Тиск був, але нічого катастрофічного Зеленський не сказав: Клімкін про розмову Трампа і Зеленського

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "theБабель", про це заявив ексміністр закордонних справ Павло Клімкін.
У відповідь на запитання, чи можна назвати те, що говорив Трамп телефоном про сина Байдена, тиском на Зеленського, Клімкін відповів: "Я вважаю, що так. У тій формі, в якій пролунало це питання, це було тиском. Але Конгрес США і Сенат мають визначити, це прямий тиск чи опосередкований і чи достатньо цього для процедури імпічменту Трампа".
Крім того, ексміністр оцінив відповіді Володимира Зеленського.
"Зеленський не сказав нічого катастрофічного. Звичайно, можна говорити про тональність, можна було трохи інакше відповідати, але катастрофи немає. Тепер важливо побачити український варіант розмови Зеленського, бо поки ми бачили лише англійський переклад його слів, а він може бути не цілком коректним. Зараз я говорю лише про ту частину розмови, що стосується Байдена", - зазначив Клімкін.
Також Клімкін вважає, що після публікації стенограми розмови президентів України і США є ризик того, що Україну втягнуть у внутрішню американську боротьбу.
"Ризики для країни є шаленими. Короткострокових ризиків, як то скорочення військової допомоги, немає, але ставлення ключових осіб нинішньої американської адміністрації до України може змінитися через небезпеку імпічменту Трампа. І є шалені середньострокові ризики, бо для пересічного американця Україна перетворюється на джерело проблем. Це загрожує двопартійному консенсусу підтримки України Сполученими Штатами", - підкреслив ексглава МЗС.
"Найгірший сценарій - якщо ключові американські політичні гравці будуть вважати Україну джерелом проблем", - сказав Клімкін.
Нагадаємо, 25 вересня Білий дім опублікував розшифровку телефонної розмови Трампа і Зеленського.
Много рисков и проблем принес этот разговор Украине, и возможно это только начало....
Зе объект, а порошенко не смотря ни на что был субъектом политики...
Беда для Украины такой президент, с такой командой во время войны..
"В школе мечтал стать дипломатом и даже готовился в МГИМО, но поступил на обучение по специальности «Правоведение» в Криворожский экономический институт Киевского национального экономического университета"
Он способен только хорошо читать тексты, написанные другими, а если открывает рот самостоятельно, то ведь ничего внятного и вразумительного сказать не может, у него нет логического мышления, отвлечения и обобщения он делать не может.
Типичный актёр, но никак не политик. И лучше было бы для всех, а в первую очередь для него самого и дальше кривляться на сцене, а не лезть в ту сферу, где он ничего не понимает, не имеет никакого опыта и не способен его получить, переработать и сконструировать собственную рациональную точку зрения.
Ведь это же всё видно и понятно, он же свою несостоятельность как политика прямо наглядно и постоянно демонстрирует.
А вы почему-то этого не видите и надеетесь, что он сможет чему-то научиться. Ведь это просто смешно.
И да, это совсем не исключает того, что он как человек обладает прекрасными личными качествами и работоспособностью, просто политика, это не его.
А склад мышления и уровень интеллекта, это врождённое свойство личности, они у всех разные и научить повысить свой интеллект или выдрессировать у человека абстрактно-логический тип мышления,, необходимый для политика и отсутствующий у актёра Зеленского, у которого образное мышление, как и вообще всегда и у всех актёров, увы, невозможно.
Поэтому я и написала, что для него же самого было бы лучше продолжать кривляться на сцене и читать написанные другими тексты, а не влезать в ту сферу человеческой деятельности, к которой у него нет ни данных, ни необходимого для этого типа мышления.
А вообще насчет наших президентов и их характеристик с вами согласна.
Правда, 🐕🐖??
🤗
Мы стоим на грани разрыва с нашими союзниками...
И виной тому политическая и дипломатическая некомпетентность нашего руководства
Дипломатия,а особенно мировая требует несколько иных качеств,нежели нам показал презедент...И пожалуй самое главное-это ОТВЕТСТВЕННОСТЬ за свою СТРАНУ,а не за свою
ж...пу
Ничего катастрофического в этом нет.
Очень лбопытно, что может измениться? Президент США перестанет пить чай по турам с нашим президеном? Зачем вообще передавть слова этого сбитого летчика!?
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https://www.youtube.com/watch?v=W1agk02QXOM&app=desktop
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https://www.youtube.com/watch?v=6pi09EDrFfA
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.https://www.youtube.com/watch?v=69885pm-fjY
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https://galinfo.com.ua/news/60_dniv_zelenskogo__bloger_proanalizuvav_robotu_prezydenta_322594.html
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https://www.youtube.com/watch?v=FZ6BYPOV80w
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Це все до того, що нам вкрай важливо зараз не робити більше помилок. Бо нас можуть чути, але у відповідь лише хмикати під ніс або цинічно "висловлювати занепокоєння".
І тому прагматика. Ніякі формули не приносять мир. Мир приносить спроможність себе захистити. Це означає:
- миротворці ООН на кордоні України з РФ.
- спеціальна військова угода зі США і розмороження військової допомоги.
- продовження санкцій проти РФ.
- бути сильним у клубі сильних, тобто заявка на членство в НАТО і підтримка альянсом, в тому числі зброєю.
- і ключове: членство в альянсі попри весь спротив Росії.
За це варто торгуватися. Бо це сьогодні єдиний реалістичний формат гарантій безпеки.
"Сейчас я говорю лишь о той части разговора, что касается Байдена", - отметил Климкин.
Источник: https://censor.net.ua/n3150517
Интересно узнать мнение Климкина о сказанном преЗедентом о Меркель и Макроне.
Странное поведение.
ЗЕклимкин оказывается игнорирует указания порошенко !
У порохоботов такая сложная морально работа! Что теперь писать- климкин хороший или ЗЕдебил?
- Зеленкий поссорился с Меркель
- США все же задержит военную помощь Украине
- Стало абсолютно ясно, что именно Зеленский согласился на сдачу ключевого фигуранта дела о сбитом "Боинге" в обмен на решение России о обмене пленными.
- Стало ясно, что Зеленского просто использовали как расходный материал в американских политических играх и он не давал разрешения на обнародование стенограммы
- Фактически Трамп отказался помогать в вопросах с Россией и предложил "договариваться с Россией" самому Зеленском.(с)
По сути он слил Юрика, который как раз первый вляпал нас во внутриштатовские разборки )
Первым звонит тот, кто нагибает, а не нагибаемый
...
Добре було Порошенку, з ним Трамп навіть вітатись гидував в Парижі, а не те, що розмовляти
На выборах шел из магазина а на детской площадке возле супермаркета от 4 до 8 лет малых детей человек 20 прыгали и кричали: - "нашзеленскийпобедил-нашзеленскийпобедил-нашзеленскийпобедил......" А то, что у их бабушек и дедушек пенсия по 1500 (50$) гривен плюс 280 гривен субсидий то их гаджеты и бабушкины телевизоры не объяснили детям об этом. И что их бабушкам и дедушкам за их красивенькие гаджеты пришлось отдать три своих пенсии для того, что-бы внуки прокричали "нашзеленскийпобедил"....прыг-скок и счастливые лыбы на все детские личики.