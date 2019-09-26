 Місія МВФ сьогодні завершує свою роботу в Україні

Про це Укрінформу повідомили в українському представництві МВФ, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні завершальний день роботи місії. Заява за підсумками роботи очікується завтра", - повідомили в українському представництві МВФ.

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Як повідомлялося, місія Міжнародного валютного фонду прибула до Києва у другій декаді вересня для обговорення питань співпраці.