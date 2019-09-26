 Пристайко зустрівся з главою МЗС Грузії Залкаліані: обговорили важливість тиску на Росію

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС України.

Зустріч відбулася на полях 74-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку.

"Міністри обговорили подальші кроки у контексті відновлення суверенітету та територіальної цілісності двох держав. Було зазначено, що на сьогодні Російська Федерація є ключовою загрозою безпеці не тільки України та Грузії, але й усієї Європи", - йдеться в повідомленні прес-служби міністерства.

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Окремо було наголошено на важливості тиску міжнародного співтовариства на Москву з метою припинення нею агресії і забезпечення поваги до Статуту ООН та інших норм міжнародного права.

Пристайко та Залкаліані також торкнулися питання євроатлантичної інтеграції. У цьому контексті відбувся обмін думками щодо подальших кроків обох країн на шляху досягнення стандартів НАТО та зближення з Альянсом.