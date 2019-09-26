 Терористку Токаренко, яка воювала на боці "ЛНР", знайшли зі зламаною шиєю в Москві

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в Twitter повідомив блогер Necro Mancer.
За його словами, Токаренко була знайдена у ванній зі зламаною шиєю.
Згідно з його даними, убита, 1990. р.н., народилася в Івано-Франківську і була нагороджена терористами медаллю "За бойові заслуги", вона "зразково виконувала накази командування".
Але як би там не було на одну рашистську паскуду стало менше . І це вже добре. 😃
Цемаху приготуватися...
"20 сентября 2019 года представители РФ вывезли Владимира Цемаха с территории Украины."(с)
...й прикопали у найближчiй посадцi. Нащо вiн здався живим кацапам?
А искуственное дыхание пробовали делать?