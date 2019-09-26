 Терористку Токаренко, яка воювала на боці "ЛНР", знайшли зі зламаною шиєю в Москві

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в Twitter повідомив блогер Necro Mancer.

За його словами, Токаренко була знайдена у ванній зі зламаною шиєю.

Згідно з його даними, убита, 1990. р.н., народилася в Івано-Франківську і була нагороджена терористами медаллю "За бойові заслуги", вона "зразково виконувала накази командування".

Також дивіться: Контррозвідка СБУ затримала оголошеного в розшук терориста "ЛНР". ФОТО





