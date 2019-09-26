 "Європейська Солідарність" закликала підприємців вимагати від депутатів скасувати закони про касові апарати

Про це заявила депутатка фракції політичної партії "Європейська Солідарність" Ніна Южаніна під час круглого столу щодо законодавчих ініціатив, що охоплюють діяльність малого та середнього бізнесу, передає Цензор.НЕТ.
"Очевидно їх (постанови) підтримають ті 40% наших колег, які не голосували за ухвалення цих законів. Але нам не вистачить 226 голосів, і нам потрібно декілька десятків голосів від "Слуги народу", - зауважила Ніна Южаніна.
Також вона закликала, попрацювати на місцях з мажоритарними депутатами, донести їм точку зору підприємців і переконати, що була допущена велика помилка.
"Якщо ми скасуємо ці закони, то виступимо з вами з ініціативою напрацювати норми законодавства, які ми зможемо імплементувати. Ми напрацюємо спільно з вами той закон, який точно можна впровадити. І таким чином вирішимо проблему всіх сторін, але точно не за рахунок мікробізнесу, мікропідприємців. Щоб дати можливість працювати в нашій країні, а не в іншій", - наголосила парламентарка.
Окрім цього вона зазначила, що податковий тиск на малий бізнес пропорційно вищий, ніж на великий і подібні дії влади в інтересах підвищення конкурентоспроможності торгівельних мереж.
"Ви сплачуєте і у вас податкове навантаження більше, ніж, наприклад, у ритейлі. Якби зараз на цей круглий стіл ми запросили інформацію щодо податкового навантаження великих торговельних мережах, які торгують продовольчими і непродовольчими товарами, то воно точно менше, ніж у вас", - додала вона.
2800.00 грн.
Упрощенная система налогообложения - это особый механизм взимания налогов и сборов, который заменяет уплату отдельных налогов и сборов на уплату единого налога с одновременным ведением упрощенного учета и отчетности (п. 291.2 ст. 291 НКУ).
ПРЕВЕД, ЛАХТА.
Не можете вы, лахтинские, без "срать", "дерьмо" "жопа".
Профессиональная ваша деформация.
Неужели считают что у них есть какие-то шансы получить когда-нибудь еще раз доверие народа? Да уж.
Зараз деякі ПЕРСОНАЛІЇ З БПП(попередній проект Бариги) пробують ще якось працевлаштуватись "під крильцем Кличка"...ДЕРИБАНИТИ КИЇВ..
Але це вже лузери і повторять долю декого з "Самонемочі" у партії Смєшка.. :
говорить о том, чтобы новая политическая сила Кличко смогла структурироваться в других местных советах, не приходится. В Киеве он может сотрудничать со "Свободой", которая в Киевгорсовете достаточно лояльна к Кличко".
"Кто войдет в новую политсилу Виталия Кличко? - переспрашивает директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник. - Думаю, это может быть такое себе комбинированное движение, созданное под Кличко, куда войдут и остатки "Удара", и бизнес-команда действующего мэра, и какие-то люди Петра Порошенко, и представители "Самопомочи". Все они создадут исключительно избирательный проект, а не устойчивую политическую партию".
"С Порошенко у Кличко вряд ли сохранились теплые отношения, но у части состава команды Порошенко может быть желание уйти под крыло Кличко - как политика, который сохраняет перспективу развития", - добавляет Бортник.
Тоб то на рівні українського політику вже всі усвідомили -Порошенко "ТОКСИЧНИЙ".Без перспектив у майбутньому.
Занепад..Зрада.І Капець
-ридають ридма боти Порошенко...
Проклаття, побажання піз*єцу
Бо Порошенко "обламалось" президентство...