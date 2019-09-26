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 Політика України
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Все про:бізнес (361) закон (752) підприємці (120) Южаніна (70) Європейська Солідарність (120)

 "Європейська Солідарність" закликала підприємців вимагати від депутатів скасувати закони про касові апарати

"Європейська Солідарність" закликала підприємців долучитися до збору підписів на підтримку постанови про скасування законів 1053 а 1073, а також для напрацювання нового закону, який врахує інтереси бізнесу.

Про це заявила депутатка фракції політичної партії "Європейська Солідарність" Ніна Южаніна під час круглого столу щодо законодавчих ініціатив, що охоплюють діяльність малого та середнього бізнесу, передає Цензор.НЕТ.

"Очевидно їх (постанови) підтримають ті 40% наших колег, які не голосували за ухвалення цих законів. Але нам не вистачить 226 голосів, і нам потрібно декілька десятків голосів від "Слуги народу", - зауважила Ніна Южаніна.

Також вона закликала, попрацювати на місцях з мажоритарними депутатами, донести їм точку зору підприємців і переконати, що була допущена велика помилка.

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"Якщо ми скасуємо ці закони, то виступимо з вами з ініціативою напрацювати норми законодавства, які ми зможемо імплементувати. Ми напрацюємо спільно з вами той закон, який точно можна впровадити. І таким чином вирішимо проблему всіх сторін, але точно не за рахунок мікробізнесу, мікропідприємців. Щоб дати можливість працювати в нашій країні, а не в іншій", - наголосила парламентарка.

Окрім цього вона зазначила, що податковий тиск на малий бізнес пропорційно вищий, ніж на великий і подібні дії влади в інтересах підвищення конкурентоспроможності торгівельних мереж.

"Ви сплачуєте і у вас податкове навантаження більше, ніж, наприклад, у ритейлі. Якби зараз на цей круглий стіл ми запросили інформацію щодо податкового навантаження великих торговельних мережах, які торгують продовольчими і непродовольчими товарами, то воно точно менше, ніж у вас", - додала вона.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3150502
 
   
 Топ коментарі
 
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У мародёра сивого нехай требуют! Убогие ПЁСьи обоссанцы!
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Не расхитуйте піаніно ,кришка впаде!!!
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КАССОВЫЙ АППАРАТ МИНИ Т400МЕ Б/У.КОД ТОВАРА: 627
2800.00 грн.
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Ні в одній з Європейських країн такого не має, щоб підприємець не мав касового апарату.А Южаніна мабуть мало ще бабла відмила!
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Бажання депутата "Опозиційної платформи - За життя" Юлії Льовочкіної брати участь у осінній сесії ПАРЄ від України призведе до того, що у ПАРЄ буде звучати позиція Кремля та кума власника Кремля - Віктора Медведчука.
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кассовые аппараты нужны. А то привыкли не платить налоги, а потом голосовать за Зе.
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Не пишите ерунды, все предприниматели на упрощённой системе платят налоги
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Скорее чтобы по дороге купить попить водичкки, будете идти в супермаркет и стоять в очереди)
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Легше перевішати усіх ПЕСиків.. і повітря стане чистішим, і олігофренів поменшає
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А.Кужель как-то в интервью несколько лет назад вспоминала 1998 год, когда ввели ЕН, как Киля Азиров с выпученными глазами ей говорил:"Вы представляете? Доходы в бюджет после введения ЕН увеличились в 6(!) раз!" Этим зебобикам, прежде чем писать свои "законы" надо было историю ЕН изучить...
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Упрощенная система - это теневой бизнес. Налоги нужно платить всем предпринимателям, а не превращать страну в восточный базар и анархию. Почему в магазине продажа осуществляется через в кассу, а в лоточках и на рынках, как получится? Порошенко можно понять, ему надо теперь срать под дверь Зеленскому, иначе тюрьма.
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а не предпринимателям налоги платить не надо?
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"ему надо теперь срать под дверь Зеленскому"
ПРЕВЕД, ЛАХТА.
Не можете вы, лахтинские, без "срать", "дерьмо" "жопа".
Профессиональная ваша деформация.
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Цікаво а в магазинах "рошен" касові аппарати є?
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Да действия этих ничтожных, никчемных и бессильных понятны. Будут хвататься за любую соломинку, чтобы вставить палки в колеса новой власти.
Неужели считают что у них есть какие-то шансы получить когда-нибудь еще раз доверие народа? Да уж.
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ну..ЄС -це вже мертвий проект..З Ідотським "посилом" -ЙДЕМО У ЄВРОПУ...
Зараз деякі ПЕРСОНАЛІЇ З БПП(попередній проект Бариги) пробують ще якось працевлаштуватись "під крильцем Кличка"...ДЕРИБАНИТИ КИЇВ..

Але це вже лузери і повторять долю декого з "Самонемочі" у партії Смєшка.. "Європейська Солідарність" закликала підприємців вимагати від депутатів скасувати закони про касові апарати - Цензор.НЕТ 9316 :



говорить о том, чтобы новая политическая сила Кличко смогла структурироваться в других местных советах, не приходится. В Киеве он может сотрудничать со "Свободой", которая в Киевгорсовете достаточно лояльна к Кличко".
"Кто войдет в новую политсилу Виталия Кличко? - переспрашивает директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник. - Думаю, это может быть такое себе комбинированное движение, созданное под Кличко, куда войдут и остатки "Удара", и бизнес-команда действующего мэра, и какие-то люди Петра Порошенко, и представители "Самопомочи". Все они создадут исключительно избирательный проект, а не устойчивую политическую партию".
"С Порошенко у Кличко вряд ли сохранились теплые отношения, но у части состава команды Порошенко может быть желание уйти под крыло Кличко - как политика, который сохраняет перспективу развития", - добавляет Бортник.




Тоб то на рівні українського політику вже всі усвідомили -Порошенко "ТОКСИЧНИЙ".Без перспектив у майбутньому.
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Не треба нічого скасовувати. Нехай зелевиборці в повній мірі відчують, наскільки правильний вибір вони зробили🙂
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на Україні знову чутно скавуління-
Занепад..Зрада.І Капець
-ридають ридма боти Порошенко...
Проклаття, побажання піз*єцу
Бо Порошенко "обламалось" президентство... "Європейська Солідарність" закликала підприємців вимагати від депутатів скасувати закони про касові апарати - Цензор.НЕТ 6318
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Практически все предприниматели голосовали за Зекоманду и президента Зеленского, поэтому они должны поддержать эту тему двумя руками, никто не будет слушать Пороха 😊
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