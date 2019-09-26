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 Політика України
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Все про:суд (5548) Янукович (6957)

 Апеляційний суд викликає Януковича на засідання 30 вересня

Київський апеляційний суд викликає Віктора Януковича-втікача прибути на засідання 30 вересня.

Про це йдеться в судовій повістці, опублікованій в урядовій газеті "Урядовий кур'єр", передає Цензор.НЕТ із посиланням на lb.ua.

"Київський апеляційний суд викликає вас як обвинуваченого на 11:00 30 вересня 2019 року", - йдеться в повістці.

30 вересня продовжиться розгляд апеляційних скарг захисту експрезидента на винесений йому вирок.

Зазначимо, що після попереднього засідання, 23 вересня, адвокати Януковича заявили, що їхній підзахисний готується повернутися в Україну.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Експрезидент-утікач Янукович готується повернутися в Україну, - адвокат. ВIДЕО

Нагадаємо, Оболонський районний суд Києва засудив Віктора Януковича до 13 років позбавлення волі за державну зраду і пособництво у веденні агресивної війни проти України з боку РФ. Такий вирок суд оголосив 24 січня 2019 року. Кримінальне провадження щодо В.Януковича розглядалося за спеціальною (заочною) процедурою через те, що обвинувачений перебуває на території РФ.

Ключовим доказом для суду став лист Януковича Путіну, датований 1 березня 2014 року, в якому він просив ввести в Україну російські війська.

Читайте також: Кримінальне провадження проти Януковича повернуто в Оболонський райсуд для виправлення описок та роз'яснення вироку

Водночас суд визнав його невинуватим у пособництві в порушенні територіальної цілісності. Згідно з рішенням суду, обвинувачення не довело, що Янукович був поінформований про кінцеву мету РФ - анексію Автономної Республіки Крим і зміну меж території України.

За державну зраду експрезидента засуджено до 13 років ув'язнення, а за пособництво у веденні агресивної війни - до 12 років. Отже, загальний термін відбування ув'язнення для Януковича становить 13 років. Час відбування терміну має відраховуватися з моменту затримання винуватця.

Під час ухвалення вироку суд врахував те, що Віктор Янукович не має судимості (судимість, яка була в експрезидента, погашена), здобув вищу освіту і не перебуває на обліку в нарколога. Також судді врахували його тривалий і успішний кар'єрний шлях і позитивну характеристику, яку дала підсудному Ганна Герман.

1 березня Оболонський суд направив до апеляційного суду підсумки від адвокатів 6 апеляцій на вирок Януковичу.

Читайте також: Київський апеляційний суд розгляне шість скарг адвокатів Януковича на вирок

6 березня апеляційний суд повернув вирок у справі про держзраду В.Януковича з апеляційними скаргами його адвокатів в Оболонський суд для розгляду заяв про виправлення описок та про роз'яснення вироку.

20 березня Оболонський суд відмовив захисту Януковича в задоволенні заяв про роз'яснення вироку у справі про держзраду на підставі того, що вирок "викладено чіткими і зрозумілими словами і пропозиціями". Також суд відмовив адвокатам у виправленні описок у вироку у цій справі.

Крім того, суд закликав захист Януковича не подавати необґрунтованих заяв і не перешкоджати цим розгляду вироку в апеляційному суді.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3150500
 
 
 Топ коментарі
 
И ведь оправдают Януковоща, к гадалке не ходи Апелляционный суд вызывает Януковича на заседание 30 сентября - Цензор.НЕТ 4370
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Дождалась страна своего героя на белом коне! Этот въезжать будет, а пацаны на передки гибнут ежедневно....
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т.е. к концу недели овощ вернется в страну. с чем я зебобиков и поздравляю
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И ведь оправдают Януковоща, к гадалке не ходи Апелляционный суд вызывает Януковича на заседание 30 сентября - Цензор.НЕТ 4370
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Дождалась страна своего героя на белом коне! Этот въезжать будет, а пацаны на передки гибнут ежедневно....
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Клятий мародер, як він дістав! Все гадить і гадить!
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Ага, точно. И ведь каков подлец! Все зеле в штаны наложить норовит!
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Якунович скоро ( до нового года) будет в Украине
Собственной персоной
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А хто це зробив? Невже знову барига? От гад такий! Апелляционный суд вызывает Януковича на заседание 30 сентября - Цензор.НЕТ 2239
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т.е. к концу недели овощ вернется в страну. с чем я зебобиков и поздравляю
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Не боись Вить Пьйордыч! ЭТОТ суд при этом пердзиденте Зюзе тебя таки точно оправдает. И даже присудит вернуть тебе Межигорье с хонками, гольфовыми полями и страусами.
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Да! И золотой батон не забудь стребовать взад. Апеляційний суд викликає Януковича на засідання 30 вересня - Цензор.НЕТ 3172
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Идиоту никто не может запретить так "думать". Апеляційний суд викликає Януковича на засідання 30 вересня - Цензор.НЕТ 3921
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В последнее время в кондитерских рядах прямо какая-то вспышка активности феерических идиотов.
🤗
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Скучив за пьодричем? Радієш? Йому вже не потрібно ховатися в Ростові від ненависного Порошенка. Скоро, скоро припадеш до його ніг.
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Порохоботы могут стереть все языки об обосранную задницу Барыги, дабы вылизать ее до невинной чистоты попки младенца, но, как говорят в народе, черного кобеля не отмоешь добела…
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И все таки при Порохе никто и предположить не мог, что Хряк вернется. А при жидке-малоросе возвращается. А ты втирай дурачек и дальше про Пороха-барыгу.
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Если тебе нравитца- всегда пажжалуста!
😁
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Не буду бисер перед 🐖🐖🐖 метать!
😁
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Та хоч головою об стіну влупись, а янукович ховався в Ростові 5 років, і повертається в Україну, при владі нарідного презЕ
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Ты че, не хочешь Хрячила1.0 на киче видать???
😁
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Та ти хворе? Пьодирич приїде лише після отримання гарантій, від нової влади, про недоторканність і виправдального вироку. А тоді повернення "Межигірря", компенсації зе "страждання", за рахунок бюджету
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Так воо чего ты ожидаешь!
Соскучился по нем?
Условия уже выдвигаешь...
🤣
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Порохоботы доигрались. Побоялись осудить казнокрадство Януковича, что бы Петю не достали. Придумли фейковые обвинения которые сегодня любой суд отменит. А Зеля будет у них винвоват
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А ну бегом залез на бутылку . Кто тебя оттуда выпустил ?
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Опять будет в Межгорье страусов разводить и по пенькам скакать, или снова во власть?
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Бандюкович та Кіля повернуться, винесуть Зюзю з Банкової та знов запанують. Бідна Ненька, за що її таке горе?
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Один партнов чого вартий , а з ним ще 73% зебільних .
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Так, партков - це страшний злодій, але і 73% не кращі за нього. Взагалі, яким місцем вони думали, коли віддавали всю владу в країні цим довбоЗЕбам.
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чивокуня вернется, будет оправдан и отлегитимизирован, обулавлен и откенгурирован и закроет шмарклю лет на 8.....
на сегодня вполне реальный сценарий....
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Надо было Овощу подавать апелляцию в Барышевский районный суд.
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