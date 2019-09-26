 Білий дім випадково надіслав демократам інструкцію, як говорити про скандальний дзвінок Трампа Зеленському

Як повідомляє Guardian, документ, схоже, випадково надіслали політичним опонентам, передає Цензор.НЕТ.

"Невдовзі після виходу скандальної стенограми, в якій Трамп тиснув на Україну з метою розслідування справи Джо Байдена, адміністрація, схоже, випадково надіслала свої тези щодо того, як говорити про скандал, в Будинок демократів", - пише видання.

У листі Білий дім заохотив політичних союзників Трампа стверджувати, що в розмові не було прямої мови про послугу за послугу.

"Цей випадок просто демонструє ще один приклад того, як "Глибинна держава", ЗМІ та демократи в Конгресі завдають шкоди нашій національній безпеці витоком конфіденційної інформації", - зазначається в листі.

Here are the White House talking points on the Ukraine call.



It’s a master class in straw man arguments. pic.twitter.com/Dugxee7seS — Matt Fuller (@MEPFuller) September 25, 2019

Пізніше Білий дім спробував відкликати свій електронний лист.

Однак було вже занадто пізно, і незабаром після того, як була допущена помилка, скриншоти тез швидко поширилися в соціальних мережах.

На лист відреагував сенатор від штату Вермонт Берні Сандерс: "Білий дім направив нам свої тези щодо дзвінка президента Трампа в Україну. З якоїсь дивної причини вони забули згадати, що містер Трамп сказав: "Хотів би я, щоб ви надали нам послугу" після того, як Зеленський заговорив про військову допомогу".

The White House sent us their talking points around President Trump’s Ukraine call.



For some strange reason, they forgot to mention that Mr. Trump said, "I would like you to do us a favor though" after Zelensky brought up military aid. pic.twitter.com/60PMZ6aKcv — Bernie Sanders (@SenSanders) September 25, 2019

Як зазначає видання, поки що Демократична партія ще офіційно не підтвердила, чи взяли вони до уваги лист з електронної пошти.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Імпічмент за таке?" - Трамп про розмову із Зеленським

Нагадаємо, 25 вересня було опубліковано стенограму липневої розмови Трампа із Зеленським. Текст з'явився на сайті Білого дому.

Стенограму розмови Трампа із Зеленським опублікували після того, як у вівторок, 24 вересня, в Палаті представників США оголосили про введення формальної процедури імпічменту Дональда Трампа. Шість комітетів нижньої палати Конгресу почнуть власні розслідування щодо порушення законів президентом США і його командою.