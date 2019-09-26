 Білий дім випадково надіслав демократам інструкцію, як говорити про скандальний дзвінок Трампа Зеленському

Як повідомляє Guardian, документ, схоже, випадково надіслали політичним опонентам, передає Цензор.НЕТ.
"Невдовзі після виходу скандальної стенограми, в якій Трамп тиснув на Україну з метою розслідування справи Джо Байдена, адміністрація, схоже, випадково надіслала свої тези щодо того, як говорити про скандал, в Будинок демократів", - пише видання.
У листі Білий дім заохотив політичних союзників Трампа стверджувати, що в розмові не було прямої мови про послугу за послугу.
"Цей випадок просто демонструє ще один приклад того, як "Глибинна держава", ЗМІ та демократи в Конгресі завдають шкоди нашій національній безпеці витоком конфіденційної інформації", - зазначається в листі.
Here are the White House talking points on the Ukraine call.— Matt Fuller (@MEPFuller) September 25, 2019
It’s a master class in straw man arguments. pic.twitter.com/Dugxee7seS
Пізніше Білий дім спробував відкликати свій електронний лист.
Однак було вже занадто пізно, і незабаром після того, як була допущена помилка, скриншоти тез швидко поширилися в соціальних мережах.
На лист відреагував сенатор від штату Вермонт Берні Сандерс: "Білий дім направив нам свої тези щодо дзвінка президента Трампа в Україну. З якоїсь дивної причини вони забули згадати, що містер Трамп сказав: "Хотів би я, щоб ви надали нам послугу" після того, як Зеленський заговорив про військову допомогу".
The White House sent us their talking points around President Trump’s Ukraine call.— Bernie Sanders (@SenSanders) September 25, 2019
For some strange reason, they forgot to mention that Mr. Trump said, "I would like you to do us a favor though" after Zelensky brought up military aid. pic.twitter.com/60PMZ6aKcv
Як зазначає видання, поки що Демократична партія ще офіційно не підтвердила, чи взяли вони до уваги лист з електронної пошти.
Нагадаємо, 25 вересня було опубліковано стенограму липневої розмови Трампа із Зеленським. Текст з'явився на сайті Білого дому.
Стенограму розмови Трампа із Зеленським опублікували після того, як у вівторок, 24 вересня, в Палаті представників США оголосили про введення формальної процедури імпічменту Дональда Трампа. Шість комітетів нижньої палати Конгресу почнуть власні розслідування щодо порушення законів президентом США і його командою.
З Штатами зумів, Європу обісрав, з ким ще не встиг?
Походу и 🐖ботикам тоже..отправил...
🤗
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ватный мтс назвали западным водафоном, чтобы помешать неикушенному пользователю помешать
ориентации в пространстве.Взрывы в украине под видом организации немцев, убийства
вороненкова и других рашиков в украине руками бедных атовцев в красных кедах и тд -
показывают все на оборот. Потому это лоховскую путинскую под видом немецкой штанмаер-хрень
ведутся только лохи, и если ведущихся лохов ватная пропаганды называет "нормальный пацан".
То значит зрада по верхнему потолку. Власть пора сносить *****. Изза земли тоже.
Задают вопросы якобы не знают почему они не подписали капитуляцию путина-штанмаера, на
самом деле суперпредательские сбушники уже давно все донесли.
Отвод войск только ПОСЛЕ ухода ***** из крыма и донбасса и возможно кубани.Парашка уже на
издыхании, с последних сил в печку бросают гламурную мебель с парахода парашка, чтобы он
не остановился и не набрал в трюмы воды окончательно от балласта санкций.Добрался до
первого подобия берега под названием перемирье. ***** уступит на 10ти и 1000-кратно более
высокие условия через срывы их с украинской стороны в виде тренировок их психики для
возможности уступок украинским условиям, если не ****** лоха зе по какому-то лоховскому
перемирью так нужному парашке чтобы перевести дух от удуший санкций и протянуть в
цунгцванге еще дольше и так якобы доказать что санкции на парашку не действуют. Потому что
время играет против путина и его чекисткого режима. И вот-вот возможно ***** снесет и его
олигархи и парашники, когда холодильник окончательно начнет побеждать зомбоящик кацапских
суперврунов.
ПОка ***** не уходит из донбасса и крыма все связи должны полностью быть закрыты, вплоть
до 10 автобусов каждый день из киева в парашку, которые перевозят чекистов для
спецпровокаций и спецопераций в украине. Потому граница должна быть полностью закрыта. А
чекисткие гадюшники под названием посольства парашки снесены бульдозером как оскверненные
украинские земли очаги кацапской чумы болот и крови под названием руцмир.
История, леденящая кровь....
Вот что бывает, когда президенты Америки смотрят сериалы. Карточный домик - это был любимый сериал Барака Обамы.
Дурдом!
«Випадковість, це не виявлена закономірність»
Так, третя (мабуть остання) світова розпочата. І виною всьому є ТРИ держави:
Раша-параша № 1,
США № 2,
Гейропа № 3,
і каталізатор всьому цьому Україна.
І все було б добре, якби не 2 шоумена котрі в політиці 0=0 - два нуля.
От і почалося - Трамп-зебіл-х...ло= тріада котра розпочне тепер уже
не Війну, а ВІЙНУ. Подивітся-почитайте останні новини.
І не вважайте мене "порохоботом", тим більше, що я його з першого
дня не переварюю, і всіх в свій час відмовляв голосувати за нього.
№ 2 в цьому випадку, як і завжди буде мовчати як риба об лед.
Колись згадаєте моє слово.