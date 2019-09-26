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 Політика України, За кордоном
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Все про:Зеленський (2919) США (5488) Трамп (2020)

 Білий дім випадково надіслав демократам інструкцію, як говорити про скандальний дзвінок Трампа Зеленському

Офіс демократів отримав на свою електронну пошту від Білого дому службовий документ з тезами про скандальний дзвінок президента США Дональда Трампа президенту України Володимиру Зеленському.

Як повідомляє Guardian, документ, схоже, випадково надіслали політичним опонентам, передає Цензор.НЕТ.

"Невдовзі після виходу скандальної стенограми, в якій Трамп тиснув на Україну з метою розслідування справи Джо Байдена, адміністрація, схоже, випадково надіслала свої тези щодо того, як говорити про скандал, в Будинок демократів", - пише видання.

У листі Білий дім заохотив політичних союзників Трампа стверджувати, що в розмові не було прямої мови про послугу за послугу.

"Цей випадок просто демонструє ще один приклад того, як "Глибинна держава", ЗМІ та демократи в Конгресі завдають шкоди нашій національній безпеці витоком конфіденційної інформації", - зазначається в листі.

Пізніше Білий дім спробував відкликати свій електронний лист.

Однак було вже занадто пізно, і незабаром після того, як була допущена помилка, скриншоти тез швидко поширилися в соціальних мережах.

На лист відреагував сенатор від штату Вермонт Берні Сандерс: "Білий дім направив нам свої тези щодо дзвінка президента Трампа в Україну. З якоїсь дивної причини вони забули згадати, що містер Трамп сказав: "Хотів би я, щоб ви надали нам послугу" після того, як Зеленський заговорив про військову допомогу".

Як зазначає видання, поки що Демократична партія ще офіційно не підтвердила, чи взяли вони до уваги лист з електронної пошти.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Імпічмент за таке?" - Трамп про розмову із Зеленським

Нагадаємо, 25 вересня було опубліковано стенограму липневої розмови Трампа із Зеленським. Текст з'явився на сайті Білого дому.

Стенограму розмови Трампа із Зеленським опублікували після того, як у вівторок, 24 вересня, в Палаті представників США оголосили про введення формальної процедури імпічменту Дональда Трампа. Шість комітетів нижньої палати Конгресу почнуть власні розслідування щодо порушення законів президентом США і його командою.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3150499
 
   
 Топ коментарі
 
оказывается наш вазелин не одинок. в мире есть еще как минимум один пришибленный президент
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Может, Зе накурил там в туалете ООН? Ну, или рассыпал свой необычный порошок...
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оказывается наш вазелин не одинок. в мире есть еще как минимум один пришибленный президент
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Может, Зе накурил там в туалете ООН? Ну, или рассыпал свой необычный порошок...
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Наличие власти и денег это не всегда наличие ума и интелекта, но это скорее исключение из правил Белый дом случайно отправил демократам инструкцию, как говорить о скандальном звонке Трампа Зеленскому - Цензор.НЕТ 3166
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Может, кто то уже начал сливать Трампа даже в его команде. Перед новым будущим президентом баллы себе зарабатывают.
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В не кажіть! Особисто я - в шоці! Хоча на щось таке дрібне очікував. Але Вальдемар перевершив всі очікування!
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В не кажіть! Треба до бадки-шептухи сходити. Щоб терміново поруч зняла.😁
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Ну даааа! Надо же поговорил по телефону.. Бедааа
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зебуин перестраховался и подписал Закон о невозможности импичмента в Украине.
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А говорят, что Владимир Александрович - недалекий человек, да он способній парень и как видно даже умнее Трампа. Блин, может я в нем ошибался? Білий дім випадково надіслав демократам інструкцію, як говорити про скандальний дзвінок Трампа Зеленському - Цензор.НЕТ 6704
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Прям какой то конкурс на самого тупого.
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А что похожи: Трамп - блондин, зеленский - брунет:


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Больше похожи на типичный лохторат поросеньки. Ну типа тебя.
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кстати есть за что - идиоты прямо поддержали хиллари, а она обосралась и наши вот так сделали:




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Прямо ? Фантастики в методичках фсб начитались.
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Трамп-учитель тоже окружил себя не профессионалами, а друзьями и бизнес-партнерами по "Мисс Вселенная"?
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Скажіть а з ким наш яйценосний ще не зіпсував стосунки?
З Штатами зумів, Європу обісрав, з ким ще не встиг?
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Отправили так же случайно, как Богдан своё заявление?
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Чет не верится что можно так по-тяжелому обосраться, причем во всем, как это делает Рыжий нарцисс. Даже толстяк Ким провел по губам, а этот вместо ответа..... перестал писать про С.Корею в Твитере Белый дом случайно отправил демократам инструкцию, как говорить о скандальном звонке Трампа Зеленскому - Цензор.НЕТ 596
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Ойц, як невдобно пааалучилось... Белый дом случайно отправил демократам инструкцию, как говорить о скандальном звонке Трампа Зеленскому - Цензор.НЕТ 8868
Походу и 🐖ботикам тоже..отправил...
🤗
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И понеслась жидкая субстанция из порохоботов. Белый дом случайно отправил демократам инструкцию, как говорить о скандальном звонке Трампа Зеленскому - Цензор.НЕТ 2742 Ваши методички можно даже не опубликовывать, они уже наизусть всем известны!!!
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Да, Володя, вот такая грязь политика. Трампу припекло, и он сдал тебя по полной. Делай выводы.
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Это какая-то волна идиотизма в мировой политике - Трамп, Вазелин, брекзит, желтые жилеты и пр
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Войны просто давно не было. Мировой. Расслабились людишки.
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Володя Кремлевский думаю откажется встречаться с Зе. Может выйти себе дороже))))
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Так, президент тупица и фрик - такая я же у него и команда. Не зря начали процедуру импичмента - уже достали нормальных людей. А там терпеть долго не будут - это не Украина.
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Ты ошибся, дятел. Хряка коктейлями молотова и фанерными щитами заставили сдриснуть за 2 месяца.
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Когда клоун становится президентом, то приносит всем катастрофу
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темники по-трамповски.. и Это Вошьдь может взять на заметку, как и прочие гибридные технологии для развала своей страны
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Республиканцы в Конгрессе всё больше становятся похожи на "единую россию"...
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Когда встречаются два клоуна ,плакать хочется . ! Білий дім випадково надіслав демократам інструкцію, як говорити про скандальний дзвінок Трампа Зеленському - Цензор.НЕТ 6752 .
Білий дім випадково надіслав демократам інструкцію, як говорити про скандальний дзвінок Трампа Зеленському - Цензор.НЕТ 7203 .
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А ЗЕ, как то по............ ю. В Америке пусть розбираются хозяева ПОРОХОИДИОТОВ с Трампом. А хотите, он вам еще на рояле сыграет.
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Ф-ла штанмаера это формула ***** под видом запада. Чекисты всегда так делают, например
ватный мтс назвали западным водафоном, чтобы помешать неикушенному пользователю помешать
ориентации в пространстве.Взрывы в украине под видом организации немцев, убийства
вороненкова и других рашиков в украине руками бедных атовцев в красных кедах и тд -
показывают все на оборот. Потому это лоховскую путинскую под видом немецкой штанмаер-хрень
ведутся только лохи, и если ведущихся лохов ватная пропаганды называет "нормальный пацан".
То значит зрада по верхнему потолку. Власть пора сносить *****. Изза земли тоже.
Задают вопросы якобы не знают почему они не подписали капитуляцию путина-штанмаера, на
самом деле суперпредательские сбушники уже давно все донесли.
Отвод войск только ПОСЛЕ ухода ***** из крыма и донбасса и возможно кубани.Парашка уже на
издыхании, с последних сил в печку бросают гламурную мебель с парахода парашка, чтобы он
не остановился и не набрал в трюмы воды окончательно от балласта санкций.Добрался до
первого подобия берега под названием перемирье. ***** уступит на 10ти и 1000-кратно более
высокие условия через срывы их с украинской стороны в виде тренировок их психики для
возможности уступок украинским условиям, если не ****** лоха зе по какому-то лоховскому
перемирью так нужному парашке чтобы перевести дух от удуший санкций и протянуть в
цунгцванге еще дольше и так якобы доказать что санкции на парашку не действуют. Потому что
время играет против путина и его чекисткого режима. И вот-вот возможно ***** снесет и его
олигархи и парашники, когда холодильник окончательно начнет побеждать зомбоящик кацапских
суперврунов.
ПОка ***** не уходит из донбасса и крыма все связи должны полностью быть закрыты, вплоть
до 10 автобусов каждый день из киева в парашку, которые перевозят чекистов для
спецпровокаций и спецопераций в украине. Потому граница должна быть полностью закрыта. А
чекисткие гадюшники под названием посольства парашки снесены бульдозером как оскверненные
украинские земли очаги кацапской чумы болот и крови под названием руцмир.
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Зеленский молодец. Всю мировую шушеру левацкую раком поставил.
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«Карточный домик» какой-то получается из Белого домика.
Вот что бывает, когда президенты Америки смотрят сериалы. Карточный домик - это был любимый сериал Барака Обамы.
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Мдааааа, так і в Штатах прямо в Білому домі 95-й квартал "рулит"!
Дурдом!
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Что то я сомневаюсь что это "случайно" произошло... Походу Трамп уже надоел даже своему окружению, однопартийцам.
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«случайно»
«Випадковість, це не виявлена закономірність»
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Можна говорити що завгодно, але... перший раз зебіл сказав щось путнє (ООН).
Так, третя (мабуть остання) світова розпочата. І виною всьому є ТРИ держави:
Раша-параша № 1,
США № 2,
Гейропа № 3,
і каталізатор всьому цьому Україна.
І все було б добре, якби не 2 шоумена котрі в політиці 0=0 - два нуля.
От і почалося - Трамп-зебіл-х...ло= тріада котра розпочне тепер уже
не Війну, а ВІЙНУ. Подивітся-почитайте останні новини.
І не вважайте мене "порохоботом", тим більше, що я його з першого
дня не переварюю, і всіх в свій час відмовляв голосувати за нього.
№ 2 в цьому випадку, як і завжди буде мовчати як риба об лед.
Колись згадаєте моє слово.
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Ну хоть в чем-то мы схожи с американцами.У нас президент дебил и у них такой же.
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Порохошавки, про Рябошапку известно, что он неподкупный, в этом смысл, что он человек Зеленского. А вот при Порошенке были его люди Шокин и Луценко, мародеры в обе стороны. В стенограмме Зеленский говорит, что он самой Меркель говорил, что они могут делать больше для Украины. Не смотрите порохоботский канал Кривой
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