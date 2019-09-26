 "Між іншим, це дуже схоже на Придністров'я", - Лавров про "особливий статус" для Донбасу

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив глава МЗС РФ Сергій Лавров в інтерв'ю " "Коммерсанту".
Відповідаючи на запитання, чи можна сформулювати позицію Росії щодо "особливого статусу" Донбасу як "немає статусу - немає врегулювання", Лавров заявив, що "позиція Росії дещо ширша і полягає в тому, що є Мінські домовленості", які "передбачають відновлення контролю України над усім цим регіоном за поваги його особливого статусу".
"Це дуже схоже на Придністров'я, між іншим", - сказав Лавров, додавши, що стосовно Придністров'я, на відміну від Донбасу, немає затвердженого документа, який був би аналогічний Мінським домовленостями.
Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ України Вадим Пристайко запевнив, що внесення до Конституції України змін стосовно особливого статусу Донбасу не буде.
Потом шансов уже не будет...
Доброе слово от большого Пана с самой Москвы, это большая награда для малоросса..
Тает от этого малоросс..
1) Придністров"я не на кордоні з росією.
2) росія утримує Придністров"я,а Донбас,навпаки, хоче "втюхати" на утримання Україні..
3) у УБЛЮДКА Лаврова напевне проблеми з читанням тексту. .з його слів випливає,що вибори мають відбутися "за поваги" "особливого статусу ОРДЛО",хоча цей статус за мінськими домовленостями наданий може бути ЛИШЕ після виборів..
В Приднестровье не действуют законы Молдовы, там свои вооруженные силы и полиция, свои деньги, свой бюджет, свои таможенные правила, свои удостоверения личности граждан. Но они и не посылают своих депутатов в Парламент и никак не могут формально влиять на политику государства Молдова.
ватный мтс назвали западным водафоном, чтобы помешать неикушенному пользователю помешать
ориентации в пространстве.Взрывы в украине под видом организации немцев, убийства
вороненкова и других рашиков в украине руками бедных атовцев в красных кедах и тд -
показывают все на оборот. Потому это лоховскую путинскую под видом немецкой штанмаер-хрень
ведутся только лохи, и если ведущихся лохов ватная пропаганды называет "нормальный пацан".
То значит зрада по верхнему потолку. Власть пора сносить *****. Изза земли тоже.
Задают вопросы якобы не знают почему они не подписали капитуляцию путина-штанмаера, на
самом деле суперпредательские сбушники уже давно все донесли.
Отвод войск только ПОСЛЕ ухода ***** из крыма и донбасса и возможно кубани.Парашка уже на
издыхании, с последних сил в печку бросают гламурную мебель с парахода парашка, чтобы он
не остановился и не набрал в трюмы воды окончательно от балласта санкций.Добрался до
первого подобия берега под названием перемирье. ***** уступит на 10ти и 1000-кратно более
высокие условия через срывы их с украинской стороны в виде тренировок их психики для
возможности уступок украинским условиям, если не ****** лоха зе по какому-то лоховскому
перемирью так нужному парашке чтобы перевести дух от удуший санкций и протянуть в
цунгцванге еще дольше и так якобы доказать что санкции на парашку не действуют. Потому что
время играет против путина и его чекисткого режима. И вот-вот возможно ***** снесет и его
олигархи и парашники, когда холодильник окончательно начнет побеждать зомбоящик кацапских
суперврунов.
ПОка ***** не уходит из донбасса и крыма все связи должны полностью быть закрыты, вплоть
до 10 автобусов каждый день из киева в парашку, которые перевозят чекистов для
спецпровокаций и спецопераций в украине. Потому граница должна быть полностью закрыта. А
чекисткие гадюшники под названием посольства парашки снесены бульдозером как оскверненные
украинские земли очаги кацапской чумы болот и крови под названием руцмир.
Зеля свое слово сказал:"Отдавайте Крим и Донбас и будем договариваться"А что там єта кобьіла шмякает-туфта.
У Крыма был особый статус - где теперь Крым ?
Это лучшая прививка от предоставления всяких там автономий.
ОБЛАСТИ в составе Украины. Кто был под оккупацией - 30 лет прямого президентского правления, без местных выборов и участия в национальных (для прочистки мозгов). А децентрализация и расширение прав местного самоуправления только тем областям, которые доказали свою лояльность Родине (т.е. тем, где мятеж не удался, т.е. всем остальным).
кунсткамера эта рассийская