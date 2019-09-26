EN|RU|UK
Теми дня: Вибори в США і Україна Бюджет-2020 Нова Рада Замінування моста Метро в Києві Команда Зеленського проти Кличка Агресія Росії проти України Обмін полоненими Російські терористи збили Боїнг Українські заручники в РФ Санкції проти Росії Обшуки в Окружному адмінсуді Києва Пожежа в готелі в Одесі Затримання Гримчака Втеча наркобарона Сільвера Парламентські вибори-2019 Обирай свідомо
 Політика України, За кордоном
  13735  60
Матеріали за темою:
Все про:Лавров (738) МЗС РФ (520) Придністров'я (159) Донбас (13117) мінські угоди (1621)

 "Між іншим, це дуже схоже на Придністров'я", - Лавров про "особливий статус" для Донбасу

Надання окупованому Донбасу "особливого статусу" створить в Україні ситуацію, яка схожа на Придністров'я в Молдові.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив глава МЗС РФ Сергій Лавров в інтерв'ю " "Коммерсанту".

Відповідаючи на запитання, чи можна сформулювати позицію Росії щодо "особливого статусу" Донбасу як "немає статусу - немає врегулювання", Лавров заявив, що "позиція Росії дещо ширша і полягає в тому, що є Мінські домовленості", які "передбачають відновлення контролю України над усім цим регіоном за поваги його особливого статусу".

"Це дуже схоже на Придністров'я, між іншим", - сказав Лавров, додавши, що стосовно Придністров'я, на відміну від Донбасу, немає затвердженого документа, який був би аналогічний Мінським домовленостями.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Формула Штайнмаєра" може стати хорошою основою для реалізації Мінських угод, - глава ОБСЄ Лайчак

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ України Вадим Пристайко запевнив, що внесення до Конституції України змін стосовно особливого статусу Донбасу не буде.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3150497
 
   
 Топ коментарі
 
Ага только вот у приднестровья нету границы с парашей, а это значит, что это еще хуже чем приднестровье "Между прочим, это очень похоже на Приднестровье", - Лавров об "особом статусе" для Донбасса - Цензор.НЕТ 8108
 показати весь коментар
 
Между прочим Лавров очень похож на идиота ,хотя собственно почему похож ... "Между прочим, это очень похоже на Приднестровье", - Лавров об "особом статусе" для Донбасса - Цензор.НЕТ 804
 показати весь коментар
 
Та не , без помощи Украиньі у Молдавии ничего не вьійдет. А Украина почти 30 лет берегла для Кремля гнойник ПМР. К сожалению...
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Ага только вот у приднестровья нету границы с парашей, а это значит, что это еще хуже чем приднестровье "Между прочим, это очень похоже на Приднестровье", - Лавров об "особом статусе" для Донбасса - Цензор.НЕТ 8108
 показати весь коментар
 
 
Он также умолчал о том ,что в Приднестровье находится российская армия ! А Украина добивается её вывода из ОРДЛО ! В этом и есть БОЛЬШАЯ разница...
 показати весь коментар
 
 
Приднестровцы уже все имеют рос паспорт, в ОРДИЛО это только начинается. Конечно это будет Приднестровье 2.
 показати весь коментар
 
Между прочим Лавров очень похож на идиота ,хотя собственно почему похож ... "Между прочим, это очень похоже на Приднестровье", - Лавров об "особом статусе" для Донбасса - Цензор.НЕТ 804
 показати весь коментар
 
 
ИНТЕРЕСНО НА ЧТО ПОХОЖА РОССИЯ..на Рим ха-ха на Грецию еще более ха-ха на Спарту ну уж нет таких сморчокв так сразу после рождения в пропасть бросали.... на Рейх ну нет Гитлер хотя бы ЗАБОТИЛСЯ о достатке и достоинстве своих граждан... как впрочем и Муссолини и Пиночет и Франко..даже Мадуро длительное время создал некий развитой полукоммунизм для населения..было было такое также.. на РОССИЙСКУЮ ИМЕПЕРИЮ ой ли там простые работяги золотом получали 90 рублей пристоимости коня 3 рубля бумажными а иные серебром 130 рубликов получали рабочий класс ИТР по нашему все 200-250 могли снимать домик на 5 комнат два раза в год ездили в Европы и 2 раза в год на курорты Крым и Кавказ.. и еще держали экономку и частную училку воспитателя для своих пролетарских деток....так на что похожа Россия.... а понял есть такая песенка Коммунальная кватрира во скорее на бурсу с общагой ПТУ сантехников "Між іншим, це дуже схоже на Придністров'я", - Лавров про "особливий статус" для Донбасу - Цензор.НЕТ 1463
 показати весь коментар
 
 
Кстати молдоване уже давным давно могли бы навалять ПМРовцам. И ничего бы кацапы не сделали, потому как нету общей границы. Те кацапские войска, шо есть на територии ПМРовцев это фигня. А если бы прилетели десантники на самолетах их бы отработала молдавская ПВО. "Между прочим, это очень похоже на Приднестровье", - Лавров об "особом статусе" для Донбасса - Цензор.НЕТ 7472
 показати весь коментар
 
 
Та не , без помощи Украиньі у Молдавии ничего не вьійдет. А Украина почти 30 лет берегла для Кремля гнойник ПМР. К сожалению...
 показати весь коментар
 
 
Для начала пускай попробуют отрыть там украинские школы
 показати весь коментар
 
Блокада и военное давление сначала. Школьі потом.
 показати весь коментар
 
Что значит берегла? Вообще то мы санкции ввели давным давно. Не воевать же с ними. Там все поголовно граждане ********* и армия рф. Тоже самое, что сейчас будет на донбасе.
 показати весь коментар
 
Ну точно не молдавская ПВО отрабатывала бы,ее там и нет наверно, но не в том суть, пришлось бы отрабатывать нашей или румынской ПВО
 показати весь коментар
 
 
молдаванам нужно подготовить и привести в действие свой план Барбаросса , .. и нужно торопится пока Малороссия не объединилась с Московией...
Потом шансов уже не будет...
 показати весь коментар
 
 
Там проблема как и у нас. Коллобаранты ведь не только в ПМР но и в Кишиневе. Там тоже есть свои новинские, шуфричи и медвечуки. Там так же есть попытки разрушить армию. Единственное что сдерживает ***** полностью Молдавию поглотить, так это Румыния (НАТО). А так уже б давно свободолюбивый "преднистровский народ" пошел "асвабаждать" братскую Молдавию от кишиневской хунты.
 показати весь коментар
 
 
По нормальному Молдова, а не Молдавия. Молдавия - это пренебрежительная кличка для страны ещё со времён совка. Молдаване обижаются, насколько я читал. Это как Беларусь и Белоруссия. И и применительно у нам тоже такое есть: кацапы демонстративно говорят и пишут "на Украине", чтобы подчеркнуть своё презрительно отношение.
 показати весь коментар
 
 
Белорусь так назывался самый северный улус/руст, мааааааацковское ханство
 показати весь коментар
 
Ну так пиши "на мардовии" или на "ё бани", на крайняк в пида рассии. "Між іншим, це дуже схоже на Придністров'я", - Лавров про "особливий статус" для Донбасу - Цензор.НЕТ 3966 "Між іншим, це дуже схоже на Придністров'я", - Лавров про "особливий статус" для Донбасу - Цензор.НЕТ 3966 "Між іншим, це дуже схоже на Придністров'я", - Лавров про "особливий статус" для Донбасу - Цензор.НЕТ 3966
 показати весь коментар
 
А как же тогда Рошен конфеты в Приднестровье продавать будет?
 показати весь коментар
 
Дожились ... "Між іншим, це дуже схоже на Придністров'я", - Лавров про "особливий статус" для Донбасу - Цензор.НЕТ 1379 Говорящая Лошадь уже нахваливает укрОинского пердзидента Зюзю І Гопника.
 показати весь коментар
 
 
знает почем бить скотина.... "Між іншим, це дуже схоже на Придністров'я", - Лавров про "особливий статус" для Донбасу - Цензор.НЕТ 4049
Доброе слово от большого Пана с самой Москвы, это большая награда для малоросса..
Тает от этого малоросс..
 показати весь коментар
 
 
Порохоскот, найди в тексте хоть одно упоминание о Зеленском, или хотя бы то, что Лавров кого-то хвалит. 😉
 показати весь коментар
 
 
Так и сцаловьев сегодня по-сути, его похвалил, сравнив с Порошенко. Кремлевские пропагандоны боятся за своего ставленника
 показати весь коментар
 
Опять же, все как кацапы любят. Нах...евертить, а потом даешь "особый статус"! Только у нас отягчающие обстоятельства, 73% избирателей лохи "уставшие от войны" и главнокомандующий ссыкло. Так что вполне возможно что там и будет хрень, похожая на ПМР, вот только с отличием, ПМР содержит ******* орда, а вот свободолюбивых дамбасяо содержать будем мы все...
 показати весь коментар
 
 
Парашка гадит всем странам бывшего СССР и радуется, убивает, разрушает, грабит. Только вот тут общая граница. Хотят создать "нарыв" на теле Украину, серую зону для наркотрафика, оружия, контрафакта......
 показати весь коментар
 
 
может нам интегрировать Преднистровье , а рашка пусть подавиться даунбассом ... там только ров с кракадилами надо рыть , а не мосты строить
 показати весь коментар
 
 
Бреше "унилая лошадь"..."Як заведений"...

1) Придністров"я не на кордоні з росією.
2) росія утримує Придністров"я,а Донбас,навпаки, хоче "втюхати" на утримання Україні..
3) у УБЛЮДКА Лаврова напевне проблеми з читанням тексту. .з його слів випливає,що вибори мають відбутися "за поваги" "особливого статусу ОРДЛО",хоча цей статус за мінськими домовленостями наданий може бути ЛИШЕ після виборів..
 показати весь коментар
 
 
Так вот оказывается о чем по телефону договаривались Зеленский и Путин.
 показати весь коментар
 
 
нам после как, простым сметным, ехать в ордло и в жопу целовать? этих "особенных"...обличенных особым статусом
 показати весь коментар
 
 
роСцякия не пересает смешить мир...Сканлал с Мельдонием дополнился скандалом с Японией. Не так давно , роСЦЯКИЯ по условиям договоренностей передала Японии останки ее солдат 2 мировой.. После анализов ДНК ,- Япония заявила , что они НЕ ПРИНАДЛЕЖАТ японсскому этносу АООБЩЕ !. Короче роСЦЯКИЯ выкопала с местных кладбищ своих дедов и передавала их Японии.. На это КОЩУНСТВО способна только высокодуховная скрепно-дедовоевательная роСЦЯКИЯ !
 показати весь коментар
 
 
Лавров "проговорился"? Он ясно сказал, что "путинцы" хотят полностью отторгнуть от Украины оккупированную ими часть Донбасса по тому же сценарию, как Приднестровье де-факто отторгнуто от Молдовы?
В Приднестровье не действуют законы Молдовы, там свои вооруженные силы и полиция, свои деньги, свой бюджет, свои таможенные правила, свои удостоверения личности граждан. Но они и не посылают своих депутатов в Парламент и никак не могут формально влиять на политику государства Молдова.
 показати весь коментар
 
 
Пук хочет помириться с Западом . Уровень жизни падает шестой год , олигархи стонут под санкциями . Если не помирится , тюкнут табакеркой . У Зе положение лучше , экономика ростет , наладит судебную систему и защиту собственности , пойдут инвестиции . Время работает на Украину . Если Зе удастся вытянуть Пука на переговоры , обвинить того в не договороспособности , это будет ПОБЕДА .
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Дурачек белорусский нарисовался. Советуй своему Луке мудищеву.
 показати весь коментар
 
 
Ф-ла штанмаера это формула ***** под видом запада. Чекисты всегда так делают, например
ватный мтс назвали западным водафоном, чтобы помешать неикушенному пользователю помешать
ориентации в пространстве.Взрывы в украине под видом организации немцев, убийства
вороненкова и других рашиков в украине руками бедных атовцев в красных кедах и тд -
показывают все на оборот. Потому это лоховскую путинскую под видом немецкой штанмаер-хрень
ведутся только лохи, и если ведущихся лохов ватная пропаганды называет "нормальный пацан".
То значит зрада по верхнему потолку. Власть пора сносить *****. Изза земли тоже.
Задают вопросы якобы не знают почему они не подписали капитуляцию путина-штанмаера, на
самом деле суперпредательские сбушники уже давно все донесли.
Отвод войск только ПОСЛЕ ухода ***** из крыма и донбасса и возможно кубани.Парашка уже на
издыхании, с последних сил в печку бросают гламурную мебель с парахода парашка, чтобы он
не остановился и не набрал в трюмы воды окончательно от балласта санкций.Добрался до
первого подобия берега под названием перемирье. ***** уступит на 10ти и 1000-кратно более
высокие условия через срывы их с украинской стороны в виде тренировок их психики для
возможности уступок украинским условиям, если не ****** лоха зе по какому-то лоховскому
перемирью так нужному парашке чтобы перевести дух от удуший санкций и протянуть в
цунгцванге еще дольше и так якобы доказать что санкции на парашку не действуют. Потому что
время играет против путина и его чекисткого режима. И вот-вот возможно ***** снесет и его
олигархи и парашники, когда холодильник окончательно начнет побеждать зомбоящик кацапских
суперврунов.
ПОка ***** не уходит из донбасса и крыма все связи должны полностью быть закрыты, вплоть
до 10 автобусов каждый день из киева в парашку, которые перевозят чекистов для
спецпровокаций и спецопераций в украине. Потому граница должна быть полностью закрыта. А
чекисткие гадюшники под названием посольства парашки снесены бульдозером как оскверненные
украинские земли очаги кацапской чумы болот и крови под названием руцмир.
 показати весь коментар
 
 
Про "москальське посольство" я не зрозумів: навіщо його зносити? Де тоді москалі сидітимуть? Це ж справжня в'язниця, принаймні ззовні виглядає саме так!
 показати весь коментар
 
Задача ********* - создавать анклавы-нарывы на территориях соседей и она с ней успешно справляется при попустительстве мирового сообщества, заблаговременно внедренным пятым колоннам и идиотизме местной власти
 показати весь коментар
 
 
Після як прорвало основний гнійник - совок, усі нариви порозсмоктувалися самі. Це просто така процедура лікування: потрібно щоб спочатку прорвало гнійник-донор. Найсмішніше що )(.йло та Ко це чудово розуміють та рахують хвилини до початку чергового феєричного метеоризму із залишків кацапстану. Звісно що є вибір: або вирізати нариви, або проривати, або видушувати, або лікувати поки розмокчуться самі.
 показати весь коментар
 
а конемордая лаврушка на мерена сивого похожа. что из этого?
 показати весь коментар
 
слова Зеленского в ООН «Мені чесно дуже хотілось, щоб цю промову колись назвали "15 хвилин, що змінили світ"» допингом-мельдонием стимулировали откровения мировых мыслителей." Похоже на Приднестровье", - Лавров /Трамп согласен с тем, что Крым - территория Украины/.Це перемога "величайшего лидера современного мира" Зеленского.
 показати весь коментар
 
Нафуй на эта разгромленная территория в статусе "Приднестровья"? Кь..ени метери, огородить, окопалься, укрепиться и усиливать страну! От их газа мы уже практически отсоединились, экономика оздоравливается, так что - ВПЕРЁД УКРАИНА!
 показати весь коментар
 
 
Бажання депутата "Опозиційної платформи - За життя" Юлії Льовочкіної брати участь у осінній сесії ПАРЄ від України призведе до того, що у ПАРЄ буде звучати позиція Кремля та кума власника Кремля - Віктора Медведчука.
 показати весь коментар
 
 
Гораздо хуже, поскольку у нас еще 400 км неконтролируемой нами границы .
 показати весь коментар
 
Лавров заявил, что "позиция России несколько шире и заключается в том, что есть Минские договоренности", которые "подразумевают восстановление контроля Украины над всем этим регионом при уважении его особого статуса"- а что подразумевал Будапештский меморандум,для рашистского оккупанта и не востановление ли контроля и над Крымом,который разбойник с большой дороги прихватил...оккупируя его...
 показати весь коментар
 
Однозначний ответ:"Оккупанту и агрессору место возле параши!"
Зеля свое слово сказал:"Отдавайте Крим и Донбас и будем договариваться"А что там єта кобьіла шмякает-туфта.
 показати весь коментар
 
Жующие сопли Порось и Зе,могли бы давно заблокировать приднестровье,тем самым надавить на Уйло орду,доставка грузов и людей только через Румынию .Но нет,не шмогли.
 показати весь коментар
 
Ну подписали Минские с каким-то левым бомжом(Кучмой) и? Причем здесь народ Украины?
 показати весь коментар
 
Вот именно поэтому и идёшь ты, Лавров, на . . . со всякими особыми статусами.
У Крыма был особый статус - где теперь Крым ?
Это лучшая прививка от предоставления всяких там автономий.

ОБЛАСТИ в составе Украины. Кто был под оккупацией - 30 лет прямого президентского правления, без местных выборов и участия в национальных (для прочистки мозгов). А децентрализация и расширение прав местного самоуправления только тем областям, которые доказали свою лояльность Родине (т.е. тем, где мятеж не удался, т.е. всем остальным).
 показати весь коментар
 
лошадь говорящую показывают
кунсткамера эта рассийская
 показати весь коментар
 
Оказывается у лошади тоже есть своя точка зрения - сначала сено, а потом ехать.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору