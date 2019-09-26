 Україна підписала угоду про безвізовий режим з Еквадором

Про це він повідомив у своєму Twitter, інформує Цензор.НЕТ.

"Підписано! Еквадор - двадцять перша країна Латинської Америки, з якою матимемо "безвіз". Продовжуємо відкривати двері для наших громадян", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, вчора глава МЗС України Вадим Пристайко підписав угоду про безвізовий режим з Колумбією.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Українці тепер можуть їздити в Лаос за електронною візою, - МЗС