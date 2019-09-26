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 Політика України
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Все про:Еквадор (8) безвізовий режим (792) Пристайко (175)

 Україна підписала угоду про безвізовий режим з Еквадором

Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко підписав угоду про скасування віз з Еквадором.

Про це він повідомив у своєму Twitter, інформує Цензор.НЕТ.

"Підписано! Еквадор - двадцять перша країна Латинської Америки, з якою матимемо "безвіз". Продовжуємо відкривати двері для наших громадян", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, вчора глава МЗС України Вадим Пристайко підписав угоду про безвізовий режим з Колумбією.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Українці тепер можуть їздити в Лаос за електронною візою, - МЗС

Україна підписала угоду про безвізовий режим з Еквадором 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3150494
 
   
 Топ коментарі
 
Это одна из стран с которой итак безвиз был туристом в 2009 и 2017 шо вы мелете он уже есть
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Когда сделаете безвиз с Гондурасом, то отправьте туда Зеленского. Желательно навсегда!!! Украина подписала соглашение о безвизовом режиме с Эквадором - Цензор.НЕТ 529
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С кокой - это не к "пороховатникам" это к "зебилам"
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Это одна из стран с которой итак безвиз был туристом в 2009 и 2017 шо вы мелете он уже есть
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там много коки и сои ,как раз для наших пороховатников.
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С кокой - это не к "пороховатникам" это к "зебилам"
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Беги за билетами, зЕленый! Зарплата уже как раз позволяет
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Когда сделаете безвиз с Гондурасом, то отправьте туда Зеленского. Желательно навсегда!!! Украина подписала соглашение о безвизовом режиме с Эквадором - Цензор.НЕТ 529
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Все за бананами! Внешнее управление...то рашка теперь вот США превратили Украину в агро страну и источник сырья. Страны побратимы с Эквадором, "банановые". Пора уже реально становится независимыми, а не только 24 августапраздновать то что разбазарили и продолжаем. Землю , стратегические предприятия на продажу?! охренели!!!
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Ага не то что Порошенко подписывал безвиз с какими то "непонятными" странами, совсем другое дело Зе: Колумбия, Эквадор. Вот теперь украинцам счастье попрет (если конечно курьеров не накроет полиция)
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Круто...это уже конец эпохи бедности..или опять есЧо нет..?
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Тепер кожен зможе поїхати туди поїсти бананів.
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Эквадор крупнейший экспортер бананов.
Это кроме нефти.
И океан.
Чем не курорт.
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Очевидно, уже. Им пока еще не сообщили Україна підписала угоду про безвізовий режим з Еквадором - Цензор.НЕТ 4440
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Вот ещё в эквадоре мы плитку не ложили... Україна підписала угоду про безвізовий режим з Еквадором - Цензор.НЕТ 6251
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EC s takimi stranami nepodpisyvajet bezviz,boleje togo mnogo iz EC stran daze ambasad neimejet Ekvadore
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Колумбия, Венесуэла, Эквадор....
Мне одному так кажется,что ЗЕбуин таким образом пролаживает прямой наркотрафик в кацапстан?
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Вот ща учителя толпой махнут в эквадор, благо зарплата у них с недавних пор 4к баксов, развеются наконец эпохи бедности которая скинчылася
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Это вам не какой там сраный безвиз с евросоюзом, порохоботы, берите выше, сам эквадор! Вот где настоящая перемога! Вот как эпоха бидности скынчаеться
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Можете, конечно, и дальше продолжать ерничать в комментариях, но:
"16.08.2012 Эквадор предоставил политическое убежище на территории своего посольства в Лондоне основателю WikiLeaks - Джулиану Ассанжу. 11.04.2019 Джулиана Ассанжа лишили гражданства Эквадора и выдали полиции Лондона.24.06.2013 Эквадор выдал бывшему сотруднику ЦРУ Эдварду Сноудену документы беженца[" (Википедия)

Сдается мне, что безвиз с Эквадором может оказаться кому-то очень полезным.
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В Еквадор і раніше українські туристи могли їздити без віз. Що вони там підписали? Схоже це безвіз для еквадорців. Тепер вони зможуть без віз їздити до України. Латиноамериканські наркокартелі перебазовуються в Україну.
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