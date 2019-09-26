 Україна підписала угоду про безвізовий режим з Еквадором

Про це він повідомив у своєму Twitter, інформує Цензор.НЕТ.
"Підписано! Еквадор - двадцять перша країна Латинської Америки, з якою матимемо "безвіз". Продовжуємо відкривати двері для наших громадян", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, вчора глава МЗС України Вадим Пристайко підписав угоду про безвізовий режим з Колумбією.
Это кроме нефти.
И океан.
Чем не курорт.
Мне одному так кажется,что ЗЕбуин таким образом пролаживает прямой наркотрафик в кацапстан?
"16.08.2012 Эквадор предоставил политическое убежище на территории своего посольства в Лондоне основателю WikiLeaks - Джулиану Ассанжу. 11.04.2019 Джулиана Ассанжа лишили гражданства Эквадора и выдали полиции Лондона.24.06.2013 Эквадор выдал бывшему сотруднику ЦРУ Эдварду Сноудену документы беженца[" (Википедия)
Сдается мне, что безвиз с Эквадором может оказаться кому-то очень полезным.