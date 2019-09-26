 Трамп згоден з тим, що Крим - територія України, - Зеленський

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це він сказав журналістам після зустрічі з президентом США Дональдом Трампом.
"Говорили ще, це дуже цікава історія, про Крим. Ви знаєте, що були висловлювання, що як там люди ... якщо вони не українською, а російською мовою розмовляють, то це більше не Україна, ніж Україна. Я йому пояснив, що це наша земля, що там люди ... що у нас немає питань з приводу спілкування і мови. Мова державна у нас українська", - зазначив Зеленський.
Зеленський повідомив, що розповів Трампу, яке гарне місце Крим.
"І мені здається, я це почув, він, так, згоден, що це (Крим. - Ред.) наша рідна земля, і ми будемо її повертати. Він (Трамп. - Ред.) говорить, так, вам потрібно працювати, і ми (США. - Ред.) будемо вам допомагати", - розповів Зеленський.
Нагадаємо, вчора Володимир Зеленський провів зустріч із президентом США Дональдом Трампом у Нью-Йорку.
Холуисто как-то.
Некоторые вещи делались насильственно и неправильно, а какие то вещи, которые надо было пресекать, которые дали ростки сепаратизму и русскому миру, не были во время пресечены.
Но это - политика государства, то есть больше некого винить», - констатировал Сенцов.
Сенцов не представляет, как вернуть крымчан на Украину ментально, поскольку в Крыму никогда не было украинского патриотизма.
когда кстати война прекратится..? хватит на войне зарабатывать!
когда дороги появятся?
когда малому и среднему бизнесу упростят жизнь?
когда учителям повысят зарплаты?
складывается впечатление что общение между двумя клоунами происходило как в фильме " Ничего не вижу ничего не слышу "
🤗