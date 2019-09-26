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 Політика України
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Все про:Зеленський (2872) Крим (7507) США (5449) Трамп (2020)

 Трамп згоден з тим, що Крим - територія України, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський вважає, що зумів донести президенту США Дональду Трампу позицію, що Крим є невід'ємною частиною України.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це він сказав журналістам після зустрічі з президентом США Дональдом Трампом.

"Говорили ще, це дуже цікава історія, про Крим. Ви знаєте, що були висловлювання, що як там люди ... якщо вони не українською, а російською мовою розмовляють, то це більше не Україна, ніж Україна. Я йому пояснив, що це наша земля, що там люди ... що у нас немає питань з приводу спілкування і мови. Мова державна у нас українська", - зазначив Зеленський.

Зеленський повідомив, що розповів Трампу, яке гарне місце Крим.

"І мені здається, я це почув, він, так, згоден, що це (Крим. - Ред.) наша рідна земля, і ми будемо її повертати. Він (Трамп. - Ред.) говорить, так, вам потрібно працювати, і ми (США. - Ред.) будемо вам допомагати", - розповів Зеленський.

Нагадаємо, вчора Володимир Зеленський провів зустріч із президентом США Дональдом Трампом у Нью-Йорку.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Я вам дав протитанкові установки, а Обама відправляв подушки і ковдри, - Трамп про військову допомогу Україні

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3150492
 
 
 Топ коментарі
 
КГевже це Зєлєнскій Трампа в цьому переконав?
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Ну наконец-то, кто-то донес эту истину до Трампа, а то барыге мародеру за 5 лет было некогда это сделать Трамп согласен с тем, что Крым - территория Украины, - Зеленский - Цензор.НЕТ 9888
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Та да, дерибанил Неньку непадетцки, времени не было..
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"И мне кажется, я это услышал, он, да, согласен, что это (Крым. - Ред.) наша родная земля, и мы будем ее возвращать. Он (Трамп. - Ред.) говорит, да, вам нужно работать, и мы (США. - Ред.) будем вам помогать", - рассказал Зеленский.

Холуисто как-то. Трамп согласен с тем, что Крым - территория Украины, - Зеленский - Цензор.НЕТ 5291
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«Это было всегда, к сожалению. Крым никогда не был украинским. Не совсем правильную политику проводила Украина в Крыму.
Некоторые вещи делались насильственно и неправильно, а какие то вещи, которые надо было пресекать, которые дали ростки сепаратизму и русскому миру, не были во время пресечены.
Но это - политика государства, то есть больше некого винить», - констатировал Сенцов.
Сенцов не представляет, как вернуть крымчан на Украину ментально, поскольку в Крыму никогда не было украинского патриотизма.
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Як скажете. 😁 Вам видніше! Ви ж підкацапник
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а что, у Зеленского сомнения были?
когда кстати война прекратится..? хватит на войне зарабатывать!
когда дороги появятся?
когда малому и среднему бизнесу упростят жизнь?
когда учителям повысят зарплаты?
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Я аплодирую стоя , как мировые лидеры не захотят больше ничего общего иметь с недопрезидентом Украины. Ситуация с Трампом этому пример
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КГевже це Зєлєнскій Трампа в цьому переконав?
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ему еще и что то доносить нужно было ? донес бы географическую карту

складывается впечатление что общение между двумя клоунами происходило как в фильме " Ничего не вижу ничего не слышу "
Трамп згоден з тим, що Крим - територія України, - Зеленський - Цензор.НЕТ 1291
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Президенту США (!) нужно объяснять, что Крым - Украина? Тогда пусть зеленая сопля объяснит ему еще то, что язык - это язык, а территория - это территория. Позорище какое-то, а не переговоры.
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При этом, Трамп несколько раз подчеркнул, что доволен «потеплением» в отношениях Украины и России и хотел бы, чтобы Зеленский достиг компромисса между странами: «И еще одна вещь, о которой я слышал, что вы действительно это сделали - за последний, довольно короткий промежуток времени, вы действительно добились некоторого прогресса с Россией. Я слышал, большой прогресс был достигнут. Просто продолжайте. Было бы неплохо положить конец всей этой катастрофе… Я действительно верю, что президент Путин хотел бы что-то сделать. Я очень надеюсь, что вы и президент Путин соберетесь и сможете сами решить вашу проблему. Это было бы огромным достижением. И я знаю, что вы пытаетесь это сделать».
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Лучше бы ему сказал что если в штатах на английском говорят то может это больше Англия чем Америка. Два клоуна.
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