 Німеччина від початку війни на Донбасі надала Україні допомогу в розмірі €1,4 млрд, - DPA

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW, про це повідомляє агентство dpa в четвер, 26 вересня, наводячи дані уряду ФРН.
Зокрема, лише на співпрацю в галузі розвитку з 2014 року було направлено 544 млн євро.
Крім того, Німеччина поставила Україні гуманітарну допомогу на суму 110 млн євро, а також надала кредити в сукупному розмірі 500 млн євро. Ще 25 млн євро були витрачені на заходи щодо стабілізації ситуації, в тому числі моніторинг конфлікту. ФРН - третій за величиною донор України після Євросоюзу і США, як випливає з оновлених даних Організації економічного співробітництва і розвитку (ОЕСР).
Нагадаємо, президент США Дональд Трамп 25 вересня закликав низку країн ЄС, серед яких Німеччина і Франція, збільшити розмір їхньої допомоги Україні. Трамп критикував Берлін ще два місяці тому, під час телефонної розмови зі своїм українським колегою Володимиром Зеленським. Так, канцлер ФРН Ангела Меркель (Angela Merkel) торкається України в розмовах з Трампом, але "нічого не робить", йдеться в оприлюдненій стенограмі їхньої липневої бесіди.
А вообще когда там пэтя идёт на допрос в гбр?
а от хитровиї..аних бюргерів ,що продовжують "відсосувати у Газпрому" -НІ.
Однако, ты встал в защиту Франции-Германии, значит считаешь, что их помощь достаточно весома. Вот я и спрашиваю - чем конкретно помогла тебе Германия и Франция?
Европейский союз отреагировал на упреки американского президента Дональда Трампа о недостаточной поддержке Украины.
Об этом говорится в заявлении вице-президента Еврокомиссии Федерики Могерини, передает Радио Свобода.
Реакция появилась после того, как 25 сентября была опубликована стенограмма разговора президента Украины Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа. В нем они пришли к общему мнению, что Евросоюз делает недостаточно для помощи Украине.
"За эти пять лет мы собрали для Украины самый большой пакет поддержки в истории Европейского союза. Европейский союз вместе с европейскими финансовыми институтами мобилизовал более 15 миллиардов евро грантов и займов для поддержки процесса реформ", - говорится в заявлении.
Це називається "відкупились" (((
а ще повернули РАСЄЮ В ПАРЄ.. ((
"ПОДДЕРЖКА УКРАИНЫ БЕСПРЕЦЕДЕНТНАЯ": В ЕС ВОЗМУТИЛИСЬ УПРЕКАМИ ДОНАЛЬДА ТРАМПА
УКРАИНА ТОЖЕ ВОЗМУЩАЕТСЯ..
ДРУЖЕСКИМИ ОТНОШЕНИЯМИ НАБЛЮДАТЕЛЕЙ ОБСЄ И ДОНЕЦКИХ СЕПАРАТИСТОВ..