 Німеччина від початку війни на Донбасі надала Україні допомогу в розмірі €1,4 млрд, - DPA

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW, про це повідомляє агентство dpa в четвер, 26 вересня, наводячи дані уряду ФРН.

Зокрема, лише на співпрацю в галузі розвитку з 2014 року було направлено 544 млн євро.

Крім того, Німеччина поставила Україні гуманітарну допомогу на суму 110 млн євро, а також надала кредити в сукупному розмірі 500 млн євро. Ще 25 млн євро були витрачені на заходи щодо стабілізації ситуації, в тому числі моніторинг конфлікту. ФРН - третій за величиною донор України після Євросоюзу і США, як випливає з оновлених даних Організації економічного співробітництва і розвитку (ОЕСР).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Країни ЄС мають виділяти більше грошей для допомоги Україні, - Трамп

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп 25 вересня закликав низку країн ЄС, серед яких Німеччина і Франція, збільшити розмір їхньої допомоги Україні. Трамп критикував Берлін ще два місяці тому, під час телефонної розмови зі своїм українським колегою Володимиром Зеленським. Так, канцлер ФРН Ангела Меркель (Angela Merkel) торкається України в розмовах з Трампом, але "нічого не робить", йдеться в оприлюдненій стенограмі їхньої липневої бесіди.