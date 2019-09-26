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 Політика України
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Все про:вибори (4520) Зеленський (2941) США (5524)

 Не хочу втручатися у вибори в іншій країні, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський говорить, що на нього ніхто не може і не буде тиснути і не хоче, щоб Україну втягували у вибори іншої незалежної країни, а його слова були використані для чиєїсь перемоги чи поразки.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це він заявив, спілкуючись з українською пресою в Нью-Йорку.

"Незалежність - дуже важливий аргумент для кожної демократичної країни. Я не хочу, щоб будь-яка моя відповідь була спрямована на те, щоб нас з вами залучили у вибори іншої країни, у будь-який результат, будь-яку перемогу чи поразку", - відповів він на запитання журналіста, чи чинився на нього будь-який тиск.

Президент додав, що не хоче втручатися у вибори іншої країни.

"Тому я сказав: на мене ніхто тиснути не може і ніхто тиснути не буде", - підсумував Зеленський.

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Нагадаємо, голови комітетів Палати представників Конгресу США Еліот Енгель, Адам Шифф та Елайджа Каммінгс (усі - від Демократичної партії) оголосили про початок розслідування повідомлень про спроби Трампа, його адвоката Руді Джуліані та інших осіб чинити тиск на уряд України з метою поліпшити свої позиції напередодні президентської кампанії 2020 року. Вони зазначають, що адміністрація Трампа, змушуючи Київ "провести два політично мотивовані розслідування, замасковані під антикорупційну діяльність", погрожувала відмовити Україні у військовій допомозі.

Сам Трамп визнав, що під час бесіди із Зеленським згадував про Байдена, але запевняє, що не тиснув на президента України.

Глава МЗС України Вадим Пристайко, який стверджує, що чув обидві телефонні розмови лідерів США та України, запевнив, що Трамп не тиснув на Зеленського.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3150488
 
   
 Топ коментарі
 
Не хочу, но оно как-то само получается Не хочу заниматься вмешательством в выборы другой страны, - Зеленский - Цензор.НЕТ 6444
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дилетанты, - это неизбежные неприятности и поражения.....
Здесь спорить бессмысленно...

Taras Berezovets
Вчора о 00:31 ·

Зеленский косвенно послужил причиной начала процедуры импичмента Трампа. Здесь совсем нет места юмору. Потому что мир циничен. И когда к власти приходят дилетанты, всегда начинают происходить очень плохие вещи. Ведь очевидно, что Трамп увидел возможность оказать давление именно на этого президента и никакого другого. И теперь Трампу придётся нести ответственность за то, что он доверился дилетанту в таком щекотливом вопросе. А Украина в любом будет расплачиваться за эту ошибку. Это капкан, выйти без потерь из которого уже не получится. И цена может может оказаться крайне высокой. Как и новые сюрпризы от команды дилетантов. Которые обязательно случатся. Потому что такова природа дилетантов - притягивать неприятности.
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