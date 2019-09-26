 Не хочу втручатися у вибори в іншій країні, - Зеленський

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це він заявив, спілкуючись з українською пресою в Нью-Йорку.

"Незалежність - дуже важливий аргумент для кожної демократичної країни. Я не хочу, щоб будь-яка моя відповідь була спрямована на те, щоб нас з вами залучили у вибори іншої країни, у будь-який результат, будь-яку перемогу чи поразку", - відповів він на запитання журналіста, чи чинився на нього будь-який тиск.

Президент додав, що не хоче втручатися у вибори іншої країни.

"Тому я сказав: на мене ніхто тиснути не може і ніхто тиснути не буде", - підсумував Зеленський.

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Нагадаємо, голови комітетів Палати представників Конгресу США Еліот Енгель, Адам Шифф та Елайджа Каммінгс (усі - від Демократичної партії) оголосили про початок розслідування повідомлень про спроби Трампа, його адвоката Руді Джуліані та інших осіб чинити тиск на уряд України з метою поліпшити свої позиції напередодні президентської кампанії 2020 року. Вони зазначають, що адміністрація Трампа, змушуючи Київ "провести два політично мотивовані розслідування, замасковані під антикорупційну діяльність", погрожувала відмовити Україні у військовій допомозі.

Сам Трамп визнав, що під час бесіди із Зеленським згадував про Байдена, але запевняє, що не тиснув на президента України.

Глава МЗС України Вадим Пристайко, який стверджує, що чув обидві телефонні розмови лідерів США та України, запевнив, що Трамп не тиснув на Зеленського.