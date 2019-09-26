 218 конгресменів Палати представників підтримують імпічмент Трампа, - The New York Times

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це повідомляє The New York Times.
На цей момент 218 конгресменів Палати представників підтримали процедуру імпічменту чинного президента США. Для направлення на розгляд Сенату питання про імпічмент Трампа необхідно щонайменше 218 голосів.
Щоб ухвалити рішення про відставку президента США, Сенату потрібно дві третини голосів.
Нагадаємо, у вівторок, 24 вересня, в Палаті представників США оголосили про введення формальної процедури імпічменту Дональда Трампа. Шість комітетів нижньої палати Конгресу почнуть власні розслідування щодо порушення законів президентом США та його командою.
Видання The Wall Street Journal із посиланням на джерела, обізнані із ситуацією, повідомило, що під час телефонної розмови президентів США та України в липні цього року Трамп принаймні вісім разів повертався до прізвища Байдена в контексті необхідності ініціювати в Україні розслідування проти його сина.
Голови комітетів Палати представників Конгресу США Еліот Енгель, Адам Шифф та Елайджа Каммінгс (усі - від Демократичної партії) оголосили про початок розслідування повідомлень про спроби Трампа, його адвоката Руді Джуліані та інших осіб чинити тиск на уряд України з метою поліпшити свої позиції напередодні президентської кампанії 2020 року. Вони зазначають, що адміністрація Трампа, змушуючи Київ "провести два політично мотивовані розслідування, замасковані під антикорупційну діяльність", погрожувала відмовити Україні у військовій допомозі.
Сам Трамп визнав, що під час бесіди із Зеленським згадував про Байдена, але запевняє, що не тиснув на президента України.
Глава МЗС України Вадим Пристайко, який стверджує, що чув обидві телефонні розмови лідерів США та України, запевнив, що Трамп не тиснув на Зеленського.
Напомню, что "демократия" в переводе с греческого (и юридически тоже) означает "власть многих". И если народ взбунтовался и снял своего лидера в обход всех процедур - это вполне "демократический путь" - я бы даже сказал самый демократический поскольку прямое волеизъявления народа в условиях представительской демократии есть высшая форма его проявления и фактически имеет форму закона (т.е. ничего не нарушено!)
Порошенко взагалі публічно Клінтон підтримав. То що, то значило що новий през США йому ворогом автоматично став?
А Байден скорее всего станет следующим президентом США....
А вот это плохо....
Очень...., если только Зе не уйдет раньше....
https://censor.net.ua/news/3140712/ya_lichno_sel_i_pisal_tekst_minskih_soglasheniyi_vmeste_s_merkel_poroshenko
🤑
В Палата Представителей большинство демократов, отрабатывают инвестиции спонсоров, ведь несмотря на все усилия демократов, стена с Мексикой строится, и успешно. А карбон-кредитс не платятся, тоже весьма успешно (даже кривозубая косноязычная "гениальная" шведская девочка не помогла).
Потому и остается отчитываться демократам перед спонсорами "импичментом", дескать, они сделали все, что могли.
Учитесь у Пелоси, как
задницышкурки спасать
Поїхав до Меркель - захворіла
Поїхав до Трампа - імпічмент
Вова! Їдь до путіна, дуже просимо!!!!!
"Возьмите с полки пирожок"(С)
ЗЫ: Кстати, хороший шанс Лысого пристроить.
и капець ботоксному!
🤑
😁
А... Америка є Америка..... Крок вліво, крок вправо від закону....Порушив його? Нах з пляжа.... Ніхто навіть не буде зважати, що Трамп крутий крєндєль, з достатньо великим політичним рейтингом в середині країни, а також купою власного бабульоса за душою .....
ні..
від попередніх Президентів..
Мойсей -Пасічник : "Моя Нація"
Барига - "Мій Народ"..
Зе хоча би має формальну причину -у Зе монобільшість,а значить Коаліція і ВР(хоч і без Конституційної більшості)..а Генпрокурор ЙОГО за Конституцією..
Когда там еще будет суд в Делавэре (штат, от которого Байден), а Владимиру Александровичу сейчас "день простоять, да ночь продержаться".
А потом, когда время придет, можно будет и на историческую родину репатриироваться, ведь Владимир Александрович - не Ури, который гражданин США.
И будет себе Владимир Александрович в Герцлии, в прохладе, под пальмой вкушать любимую шаурму и баклаву с фисташками, находясь на заслуженном отдыхе
справа Імпічменту Трампа передана у Шостий апеляційний окружний суд м.Києва..)))