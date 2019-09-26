EN|RU|UK
Теми дня: Вибори в США і Україна Бюджет-2020 Нова Рада Замінування моста Метро в Києві Команда Зеленського проти Кличка Агресія Росії проти України Обмін полоненими Російські терористи збили Боїнг Українські заручники в РФ Санкції проти Росії Обшуки в Окружному адмінсуді Києва Пожежа в готелі в Одесі Затримання Гримчака Втеча наркобарона Сільвера Парламентські вибори-2019 Обирай свідомо
 За кордоном
  4143  80
Матеріали за темою:
Все про:імпічмент (105) Конгрес США (277) США (5449) Трамп (2020)

 218 конгресменів Палати представників підтримують імпічмент Трампа, - The New York Times

Більшість конгресменів Палати представників заявили, що підтримують обвинувачення проти президента США Дональда Трампа.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це повідомляє The New York Times.

На цей момент 218 конгресменів Палати представників підтримали процедуру імпічменту чинного президента США. Для направлення на розгляд Сенату питання про імпічмент Трампа необхідно щонайменше 218 голосів.

Щоб ухвалити рішення про відставку президента США, Сенату потрібно дві третини голосів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Розмова Трампа і Зеленського підтверджує необхідність імпічменту, - спікер Палати представників США Пелозі

Нагадаємо, у вівторок, 24 вересня, в Палаті представників США оголосили про введення формальної процедури імпічменту Дональда Трампа. Шість комітетів нижньої палати Конгресу почнуть власні розслідування щодо порушення законів президентом США та його командою.

Видання The Wall Street Journal із посиланням на джерела, обізнані із ситуацією, повідомило, що під час телефонної розмови президентів США та України в липні цього року Трамп принаймні вісім разів повертався до прізвища Байдена в контексті необхідності ініціювати в Україні розслідування проти його сина.

Голови комітетів Палати представників Конгресу США Еліот Енгель, Адам Шифф та Елайджа Каммінгс (усі - від Демократичної партії) оголосили про початок розслідування повідомлень про спроби Трампа, його адвоката Руді Джуліані та інших осіб чинити тиск на уряд України з метою поліпшити свої позиції напередодні президентської кампанії 2020 року. Вони зазначають, що адміністрація Трампа, змушуючи Київ "провести два політично мотивовані розслідування, замасковані під антикорупційну діяльність", погрожувала відмовити Україні у військовій допомозі.

Сам Трамп визнав, що під час бесіди із Зеленським згадував про Байдена, але запевняє, що не тиснув на президента України.

Глава МЗС України Вадим Пристайко, який стверджує, що чув обидві телефонні розмови лідерів США та України, запевнив, що Трамп не тиснув на Зеленського.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3150486
 
   
 Топ коментарі
 
вот это и есть демократия! а не прокурор МОЙ человек! и эти балбесы ручные слуги тоже ЕГО люди!
 показати весь коментар
 
А как зебобики вчера гавкали, тужились.. вот вам и «пшик» болезные.
 показати весь коментар
 
Порохоботы запутались, хорошо это или плохо. Ждут новые методички...
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
А как зебобики вчера гавкали, тужились.. вот вам и «пшик» болезные.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Американцы не дурите, у нас Януковощу тоже сделали импичмент, вместо того чтобы через год снять его демократическим путем!!! Или вы хотите американский майдан? 218 конгрессменов Палаты представителей поддерживают импичмент Трампа, - The New York Times - Цензор.НЕТ 6987
 показати весь коментар
 
 
А что такое "Демократическим путем"?!
Напомню, что "демократия" в переводе с греческого (и юридически тоже) означает "власть многих". И если народ взбунтовался и снял своего лидера в обход всех процедур - это вполне "демократический путь" - я бы даже сказал самый демократический поскольку прямое волеизъявления народа в условиях представительской демократии есть высшая форма его проявления и фактически имеет форму закона (т.е. ничего не нарушено!)
 показати весь коментар
 
 
Не буде в США майдана черех Трампа. Американцям є що робити.
 показати весь коментар
 
Там Сенат зарубает. У рыжего там большинство. Однопартийца не вытурят.
 показати весь коментар
 
 
Когда на корабле начинается большой пожар, то за борт выбрасывают не нужную рухлядь.
 показати весь коментар
 
 
А я на інше звернув увагу: у США для імпічменту потрібно теж дві процедури - більшість у Конгресі для початку процедури і дві третини у Сенаті для імпічменту. Зєлєнскій своїм законом захотів три процедури. Причому для ініціації - проста більшість. Потім - конституційна більшість. Далі - взагалі 3/4 Верховної Ради. Зєлєнского відставити набагато важче, ніж найвпливовішого президента світу.
 показати весь коментар
 
 
Зелепукин станет личном врагом Трампа
 показати весь коментар
 
 
Трампа за язик ніхто не тягнув,він сам до проблем дозвиздівся
 показати весь коментар
 
 
Но к Порошенко он с таким звездижом не лез? 218 конгресменів Палати представників підтримують імпічмент Трампа, - The New York Times - Цензор.НЕТ 7504 А сейчас "видно пана по халяве"..
 показати весь коментар
 
 
Він тільки обрався, коли Порошенко вже був президентом. Зазвичай, про наступні вибори як раз роки за півтори і починають думати.
Порошенко взагалі публічно Клінтон підтримав. То що, то значило що новий през США йому ворогом автоматично став?
 показати весь коментар
 
 
Лез. Мало того, барыга этому поддался, ради сохранения власти в Украине. Тогда еще все американские СМИ гудели о "вмешательстве Украины в выборы США". "Забыл", порохоботина? 218 конгресменів Палати представників підтримують імпічмент Трампа, - The New York Times - Цензор.НЕТ 6534
 показати весь коментар
 
Трамп заявил, что он ничего не просил у Зеленского. Зеленский сам пообещал сфабриковать липовое дело против сына будущего президента США с помощью своего карманного генпрокурора.
 показати весь коментар
 
 
Видящий_23 - не Трампа, а Байдена... - уже стал...

А Байден скорее всего станет следующим президентом США....
А вот это плохо....
Очень...., если только Зе не уйдет раньше....
 показати весь коментар
 
 
Побачимо чим це все закінчиться, вірити ******** журналістам,то таке
 показати весь коментар
 
 
Порохоботы запутались, хорошо это или плохо. Ждут новые методички...
 показати весь коментар
 
 
Естественно хорошо. Трамп это марионетка пуйла. Чем хуже пуйлу, тем лучше Украине!!!!
 показати весь коментар
 
 
дык Петя тоже марионетка Пуйла. Минские соглашения подписал.
 показати весь коментар
 
 
Он подписал их чисто формально, но ни разу не выполнил. Разницу улавливаешь? 218 конгресменів Палати представників підтримують імпічмент Трампа, - The New York Times - Цензор.НЕТ 9048
 показати весь коментар
 
 
Климкин, экс-глава МИД напомнил, что формула появилась в конце 2014 года. Тогда Верховная Рада приняла закон об особенностях местного самоуправления в ОРДЛО. Украина готовилась к проведению там местных выборов в декабре 2014 года, но РФ сорвала процесс, решив провести свои "фейковые" выборы на месяц раньше, в ноябре.
 показати весь коментар
 
 
Я лично сел и писал текст Минских соглашений. Вместе с Меркель, - Порошенко
https://censor.net.ua/news/3140712/ya_lichno_sel_i_pisal_tekst_minskih_soglasheniyi_vmeste_s_merkel_poroshenko

🤑
 показати весь коментар
 
 
Ага. Только этого "выполнения" требуют от Украины теперь и наши "партнеры".
 показати весь коментар
 
Пердык ,а клоун без боя подарил станицу Луганскую и запретил отвечать на расстрелы рашистских снайперов
 показати весь коментар
 
 
Пока порохоботы ждут методичек закрываются в соц сетях ботофермы СлюНы, Голоса, Грицика, а порохоботские никак не найдут, уже и всю АП и минстець облазили и все равно пшик 😁
 показати весь коментар
 
 
на Цензоре поищи, там таких порохоботов как ты полно.
 показати весь коментар
 
 
То, что обосрался ЗЕ и его зебилы - это хорошо.
 показати весь коментар
 
 
Что там "путаться".
В Палата Представителей большинство демократов, отрабатывают инвестиции спонсоров, ведь несмотря на все усилия демократов, стена с Мексикой строится, и успешно. А карбон-кредитс не платятся, тоже весьма успешно (даже кривозубая косноязычная "гениальная" шведская девочка не помогла).
Потому и остается отчитываться демократам перед спонсорами "импичментом", дескать, они сделали все, что могли.
Учитесь у Пелоси, как задницы шкурки спасать
 показати весь коментар
 
Predstaviteli da mogut vinesti vopros a impicmente,no senat sobrat 2/3 golosov nerealno.
 показати весь коментар
 
 
не важно закончится импичментом или нет, главное , что есть реакция на событие! попробуют ли наши депутаты провести ? уверенна даже и выносить на повестку дня не будут! сейчас на сайте защитники зеленского отметятся и на этом всё закончится! для информации, не порох и не зеля герои моего романа!
 показати весь коментар
 
 
V amerike po teperesnemu oprosu tolko 1/3 liudej poderzyvajet impicment Trampa,eto malo.U nix vazna mnenyje liudej pered tem sto delat takije sagi
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
порохоботы, вы там определитесь Трамп уже чмо, или еще нет
 показати весь коментар
 
 
Поїхав в Макрона - згорів Нотр-Дам де-Пари
Поїхав до Меркель - захворіла
Поїхав до Трампа - імпічмент
Вова! Їдь до путіна, дуже просимо!!!!!
 показати весь коментар
 
 
вот это и есть демократия! а не прокурор МОЙ человек! и эти балбесы ручные слуги тоже ЕГО люди!
 показати весь коментар
 
 
Скільки вам можна нагадувати - Зе прийшов до влади на гаслах - МИ- ІНШІ!!
 показати весь коментар
 
 
Ты слабоумный ?Ряба шапка на подтанцовке у 🤢🦜🤡
 показати весь коментар
 
 
ну конечно...а да этого прокуроры все "чужие" были. Особенно последний алкоголик комсомолец, предатель по жизни, без юридического образования да ещё и КУМ! Чужой...конечно...конечно....
 показати весь коментар
 
 
Ну слава Богу сейчас все независимые и с образованием не то что раньше .😁
 показати весь коментар
 
 
Ну нова влада ж обіцяла, що буде кращою за папєрєдніков. А виявилося, що робить те саме. Раніше було кумівство, тепер з 95 кварталу назначають на посади - не один фіг? Обіцяли весна прийде будем сажать - уже от осінь надворі. Обіцяв Зе в перші ж дні при владі внести в Раду законопроект з відкритими списками - вніс закриті списки (результат - вибори з корупційною мажоритаркою). Обіцяли, що будуть конкурси серед професіоналів на державні посади - назначили без конкурса міністра охорони здоров'я без медичної освіти і міністра освіти, яка 10 помилок у двох абзацах тексту робить...
 показати весь коментар
 
 
Так вы ж ,***, против этого же голосовали? Или нет?
 показати весь коментар
 
 
Хахаха! Правда очі коле? Що Зе виявився таким же, як Петя? І зразу по методичці - всі, хто проти Зе - 100% порохоботи)))))
 показати весь коментар
 
 
мне Зе по барабану, а Петя мародёр, коррупционер.
 показати весь коментар
 
А нормальним українцям не по барабану. Бо в народі це називається проміняти шило на мило...
 показати весь коментар
 
 
А он к Украине никакого отношения не имеет. Он тролль российский. Им Порошенко сорвал план создать "новороссию" н 8-ми украинских областях и за это они его ненавидят до сих пор.
 показати весь коментар
 
 
💩🤢🤡👅кАлолизун это вы обрезались ,🐑🐏-🤮
 показати весь коментар
 
Дело идёт к тому, что гидрант будет невъездным во все нормальные страны.
 показати весь коментар
 
 
Это не так уже и плохо вообщем-то. Не будет позорить Украину. А то видно же как ему тяжко читать с листочка украинскою мовою
 показати весь коментар
 
 
В одну точно останется въездным. Как янык.
 показати весь коментар
 
 
В Израиль сбежать всегда успеет. Он для евреев сделал больше, чем для украинцев.
 показати весь коментар
 
А зебилы вчера кричали, что это не правда. Хотя зебилам верить - это себя не уважать. Они часа прожить не могут, чтобы не соврать.
 показати весь коментар
 
 
Это означает, что импичмента не будут. Не хватвет голосов до 2/3
 показати весь коментар
 
 
Хочь одна грамотна людина на цензорі...
 показати весь коментар
 
Молодец, сообразительный.
"Возьмите с полки пирожок"(С)
 показати весь коментар
 
Но, и второго президентского срока тоже не будет. А Зе успел поссориться с будущим президентом США.
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
самый "великий политик" века моника зеленски 218 конгрессменов Палаты представителей поддерживают импичмент Трампа, - The New York Times - Цензор.НЕТ 3681 218 конгрессменов Палаты представителей поддерживают импичмент Трампа, - The New York Times - Цензор.НЕТ 193 218 конгрессменов Палаты представителей поддерживают импичмент Трампа, - The New York Times - Цензор.НЕТ 2126
 показати весь коментар
 
 
Вовка думал что амеры опубликуют только гласные буквы из стенограммы 218 конгресменів Палати представників підтримують імпічмент Трампа, - The New York Times - Цензор.НЕТ 8157
 показати весь коментар
 
 
Наша история. Задолбал их презИдент. ПрезЕдента им надо.
ЗЫ: Кстати, хороший шанс Лысого пристроить.
 показати весь коментар
 
Если всё соответствует, то Пристайко тоже брехун.
 показати весь коментар
 
 
Теперя нада обнародовать стенограмму Зе с ******...
и капець ботоксному!
🤑
 показати весь коментар
 
 
Луше обнародовать Петину брехню и писец порохоботам.
 показати весь коментар
 
 
Та толька погуглить "Список Порошенка"..
😁
 показати весь коментар
 
 
"Прокурор мій...., Рада моя.... порєшаєм".... Шо за галімий базар на корточках? Це чисто в стилі олігархічного рєшалова..... Напевно від Коломойського цього всього набрався....

А... Америка є Америка..... Крок вліво, крок вправо від закону....Порушив його? Нах з пляжа.... Ніхто навіть не буде зважати, що Трамп крутий крєндєль, з достатньо великим політичним рейтингом в середині країни, а також купою власного бабульоса за душою .....
 показати весь коментар
 
 
Прокурор мій...., Рада моя.... порєшаєм".... Шо за галімий базар на корточках? Це чисто в стилі олігархічного рєшалова..... Напевно від Коломойського цього всього набрався..



ні..
від попередніх Президентів..

Мойсей -Пасічник : "Моя Нація"
Барига - "Мій Народ"..

Зе хоча би має формальну причину -у Зе монобільшість,а значить Коаліція і ВР(хоч і без Конституційної більшості)..а Генпрокурор ЙОГО за Конституцією..
 показати весь коментар
 
Трампа може вгробити тромб, або тромбогейт!!!
 показати весь коментар
 
На месте Владимира Александровича я бы, конечно, "все явки" сдала.
Когда там еще будет суд в Делавэре (штат, от которого Байден), а Владимиру Александровичу сейчас "день простоять, да ночь продержаться".
А потом, когда время придет, можно будет и на историческую родину репатриироваться, ведь Владимир Александрович - не Ури, который гражданин США. 218 конгресменів Палати представників підтримують імпічмент Трампа, - The New York Times - Цензор.НЕТ 2466
И будет себе Владимир Александрович в Герцлии, в прохладе, под пальмой вкушать любимую шаурму и баклаву с фисташками, находясь на заслуженном отдыхе
 показати весь коментар
 
без порад ольгінських Зе якось обійдеться... )))
 показати весь коментар
 
 
не все так просто,панове демократи і республіканці !!
218 конгресменів Палати представників підтримують імпічмент Трампа, - The New York Times - Цензор.НЕТ 469

справа Імпічменту Трампа передана у Шостий апеляційний окружний суд м.Києва..)))
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниЗа кордоном
 
 
 
 
 
 вгору