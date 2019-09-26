 "Зеленський виявився другим Порошенком, Росія має ввести проти України санкції", - пропагандист Соловйов

Про це він написав у своєму Telegram, передає Цензор.НЕТ.
На його думку, заяви Зеленського про те, що Росія веде війну в центрі Європи, "потребують відповіді".
"Де наші контрзаходи (що в народі звуться санкції) проти України? Очевидно, що вже час", - зазначив він, додавши, що "Зелинський це Порошенко 2.0".
Почему-то они уверены, что ещё вот-вот - и весь мир начнёт плясать под расийскую дудку!
Отсюда и какие-то диковатые ожидания - то Трамп у них наш, то Зеленский у них наш....
А профессия клоуна - радовать людей.
А на рахунок відношення РФ до Зелі, а що тут нового? Портніков про це казав ще перед другим туром виборів. Ті, у кого не має проблем із пам'яттю можуть пригадати, що і Пеця був новим обличчя. Ворогами були Яценюк і Пастор, а Пеця був надією РФ... нічого не змінилось.
Дивує тільки одне, що ворог РФ чомусь є ворогом для 73% українців? То може вони ніякі не українці?
Це все до того, що нам вкрай важливо зараз не робити більше помилок. Бо нас можуть чути, але у відповідь лише хмикати під ніс або цинічно "висловлювати занепокоєння".
І тому прагматика. Ніякі формули не приносять мир. Мир приносить спроможність себе захистити. Це означає:
- миротворці ООН на кордоні України з РФ.
- спеціальна військова угода зі США і розмороження військової допомоги.
- продовження санкцій проти РФ.
- бути сильним у клубі сильних, тобто заявка на членство в НАТО і підтримка альянсом, в тому числі зброєю.
- і ключове: членство в альянсі попри весь спротив Росії. За це варто торгуватися. Бо це сьогодні єдиний реалістичний формат гарантій безпеки...
України вже не повернути,як моржовій у х"ла не зростися.А дячка їх липецького все-одно скоро посадять у його термос з льодом,як шокладного діда мороза,аби не мутив "Зраду".Так що,відіплися від України і13-и і8-и процентні виродки-пітер аси!
а так скажет что пошутил, не то имел ввиду, я вам ничего не должен, соцопросы хотят и ещё 1000 причин
Гонококи потекли...
Вот слышу через стену, сосед Зе бьётся в конвульсиях от удовольствия, какой у них Сопля..
То что в голове пусто как и в холодильнике, ему пох.. Главное Петю поменяли..
Зедрочеров хлебом не корми, а дай поковыряться в дерьме Соловьева...
Интересно..
Куда будет бежать клован, когда его придут вешать?
Зеклованы не работают..
Они привыкли все на шару брать..
Их как послушать, так у нас нет не работы, не зарплаты, и с голоду мы умираем..
Я работаю дальнобойщиком по всей Украине, дома бываю 5 дней в месяц, и не плачу, и не жду субсидий, и не езжу на халявной бляхе...
Все **** по закону жизни..
Все сам ..
А этим чертам все не так, во всем им Порошенко виноват, хотя работать не хотят..
Я порохобот, и этим горжусь..
А тебе не чем то и гордится...
Выбрали шута из подворотни, и понимаете в какой ****** вы с ним попали, да признаться бздите ..
Хотя знаю таких, что говорят, что лучше бы Порошенко был..
Застрелись..
Тоже Зекоманда...
***** в голове нет, жрать тоже нет,но не забывает написать что Порошенко во всем виноват....
Точно такое чмо как ты..
Любитель когда рюцьке мир, тыкает в задний вход...
Нарыд топв за Зє!, після виборів пили шампанське та феєрверки запускали.
Потім викинули на смітник старих політиків та проголосували за бігбордік зєльонєнькій, бо бач "нужни новиє літса"!
Потім новиє літса відмінили недоторканність, яка убезпечувала від арештів організарторів та координаторів протестів, якими ЗАВЖДИ були депутати.
Лодии, радісно улюлюкаючи, викинули тих, хто допомагав організовувати протестні акції, з чиєю допомогою вони домагалися свого, коли було потрібно, та поставили можливих координаторів і організаторів майбутніх протестів під удар репресивної машини.
І як тепер організувати Майдан? Я дуже хочу подивитися як наш "мудрий нарід" це зробить САМ, без політиків!
Лох це доля! Лох повинен страждати! Лох буде страждати, бо баран сам дав різникові ніж!
Соловейко заливає, хоче підняти рейтинг агенту Зе.
Але ця нісенітниця - із того ж розряду, що згенерував помічник Зе Андрій Єрмак. Про велич Зе і що він "врятує світ".
путін - *****.
ваша країна - свінособакія *****стан.
История становления российской государственности, это нагло скопированная и приватизирована история становления нашей национальной государственности, с нашего же национального исторического листа. Но, всякий раз, когда они, россияне, добавляли что-то своё в процесс становления «своей» государственности, это всегда заканчивалось негативными последствиями - «Хотели как лучше, а получилось как всегда». В итоге же, от своих нововедений в процесс становления «своей» государственности, россияне поставили «свою» государственность на грань катастрофы. Поэтому, санкции России против Украины, могут оказаться последним, на что она ещё способна. Ведь сказано же: «Вандалы, дикое скопище пьяниц, не созидать, разрушать мастера» Н. А. Некрасов.
сарказм если че. Любовь к родине не измеряется национальностью.