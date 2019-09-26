 "Зеленський виявився другим Порошенком, Росія має ввести проти України санкції", - пропагандист Соловйов

Про це він написав у своєму Telegram, передає Цензор.НЕТ.

На його думку, заяви Зеленського про те, що Росія веде війну в центрі Європи, "потребують відповіді".

"Де наші контрзаходи (що в народі звуться санкції) проти України? Очевидно, що вже час", - зазначив він, додавши, що "Зелинський це Порошенко 2.0".

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