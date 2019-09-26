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 Політика України, За кордоном
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Все про:Зеленський (2941) пропаганда (1245) Соловйов (28)

 "Зеленський виявився другим Порошенком, Росія має ввести проти України санкції", - пропагандист Соловйов

Російський пропагандист Володимир Соловйов закликав ввести санкції проти України.

Про це він написав у своєму Telegram, передає Цензор.НЕТ.

На його думку, заяви Зеленського про те, що Росія веде війну в центрі Європи, "потребують відповіді".

"Де наші контрзаходи (що в народі звуться санкції) проти України? Очевидно, що вже час", - зазначив він, додавши, що "Зелинський це Порошенко 2.0".

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Зеленський виявився другим Порошенком, Росія має ввести проти України санкції, - пропагандист Соловйов 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3150484
 
   
 Топ коментарі
 
именно... "Зеленський виявився другим Порошенком, Росія має ввести проти України санкції", - пропагандист Соловйов - Цензор.НЕТ 8141
Зебилы готовы опираться даже на ФСБ агента соловьева....
Вот он поругал Соплю, значит правильно мы сделали что сдали станицу Луганскую...
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Та пусть и он потрепает. А со славой разберемся . " А нам нужна всего одна Победа. Одна на всех"
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Якось у них і з Трампушкою не склалося. Куди не сунься- суцільні прорахунки.
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Если повторить ложь сто раз - и сам в неё поверишь.,...
Почему-то они уверены, что ещё вот-вот - и весь мир начнёт плясать под расийскую дудку!
Отсюда и какие-то диковатые ожидания - то Трамп у них наш, то Зеленский у них наш....
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Бажання депутата "Опозиційної платформи - За життя" Юлії Льовочкіної брати участь у осінній сесії ПАРЄ від України призведе до того, що у ПАРЄ буде звучати позиція Кремля та кума власника Кремля - Віктора Медведчука.
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А мы, порохоботы, все-равно не считаем клоуна 2-м Петей. Петя - динозавр во внешней политике, а клоун - только клоун.
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динозавр да, в том смысле что ему место в палеонтологических музеях. Люди буду ходить, смотреть и охать что-то в стиле "ого, посмотри, ну и уроды раньше были".
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Этот динозавр уже вымер. Правда, ещё воняет...
А профессия клоуна - радовать людей.
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Это тоже, что выбрать капитана корабля клоуна, который будет радовать людей, хорошо если у капитана есть хороший экипаж, а что если он себя окружил клоунами из 95квартала.
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Это всё равно что избрать капитаном кондитера с образованием юриста, который начнёт на ходу разбирать корабль и отдавать куски своим друзьям.
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Професія політика, президента передбачає управління державою, за якого держава вдало розвивається і багатіє разом з народом. А коли треба, АДЕКВАТНО ВІДПОВІДАЄ НА ВИКЛИКИ , "АНУЛЮЮЧИ" їх насліки. Що і робив Гетьман Порошенко і чого не вміє зєльона сопля, і, навряд, чи навчиться. Бо "профессия клоуна - радовать людей", а політику часто-густо "ЗАРАЗ треба НАПРУЖИТИ" людей, щоб потім вони могли радіти.
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А профессия клоуна - радовать людей.он и радует в основном Каламойшу и шоблу жд скую
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Як це лайно малоросійське можливо взагалі порівнювати їз Пецею?
А на рахунок відношення РФ до Зелі, а що тут нового? Портніков про це казав ще перед другим туром виборів. Ті, у кого не має проблем із пам'яттю можуть пригадати, що і Пеця був новим обличчя. Ворогами були Яценюк і Пастор, а Пеця був надією РФ... нічого не змінилось.
Дивує тільки одне, що ворог РФ чомусь є ворогом для 73% українців? То може вони ніякі не українці?
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Зеленського з трибуни ООН. Там він згадав, що свого часу Україна віддала один з найбільших арсеналів ядерної зброї в обмін на гарантії миру і тепер мала б бути почута в війні, розв'язаній проти нас РФ...

Це все до того, що нам вкрай важливо зараз не робити більше помилок. Бо нас можуть чути, але у відповідь лише хмикати під ніс або цинічно "висловлювати занепокоєння".
І тому прагматика. Ніякі формули не приносять мир. Мир приносить спроможність себе захистити. Це означає:
- миротворці ООН на кордоні України з РФ.
- спеціальна військова угода зі США і розмороження військової допомоги.
- продовження санкцій проти РФ.
- бути сильним у клубі сильних, тобто заявка на членство в НАТО і підтримка альянсом, в тому числі зброєю.
- і ключове: членство в альянсі попри весь спротив Росії. За це варто торгуватися. Бо це сьогодні єдиний реалістичний формат гарантій безпеки...
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Что б ты подох поскорее, шоколадная гнида!
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Не дочекаєшся, жидівське чмо, а він пройде по колу гопаком на твоїх і всієї твоєї кодли похоронах. Чи ти лапотний?
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Если введут и Зеленский воспримет это как своё достижение, мы тоже будем считать это его наверное первым достижением. Если Зеленский будет бороться против россии так же, как Порошенко, то и уважать его будем не меньше, чем Порошенко, а если эффективнее, то даже и больше будем уважать. Только на данный момент в это верится с трудом.
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перепрошую, а в чому саме Ви вбачаєте боротьбу пана Порошенка проти Московії?
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видимо подразумевается пустой треп Пороха в сторону путлера.
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Хочу від щирого серця привітати Петро Порошенко з Днем народження і подякувати за силу духу, мужність, відданість Україні. І хай Ви, Петре Олексійовичу, і не ідеальний, але дотепер кращого Президента в Україні не було. І не певен, що з'явиться у найближчих 100 років! ДЯКУЮ!


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интересно про какие санкции речь? запрет на контрабанду из Украины?
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Бач,як підгорає в москальні дебільої?Значить козлам припекло аж по самі безбожно-гундяєвські яйца.Чорти мають воду в решеті носити,аби були роботою загружені.
України вже не повернути,як моржовій у х"ла не зростися.А дячка їх липецького все-одно скоро посадять у його термос з льодом,як шокладного діда мороза,аби не мутив "Зраду".Так що,відіплися від України і13-и і8-и процентні виродки-пітер аси!
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чмо расейское, это ещё цветочки, он ещё открыто сравнил путиновскую Рашу с гитлеровской Германией, конкретно, и не только, польский лидер так само сказал только словами другими, но прямое сравнение с событиями перед Второй мировой
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Ау, соєві, - так Зеля агент кремля чи ні? )))
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Телепузик зеБЕНИН, а ты еще сомневаешься в этом?)
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Соловйов проти агента кремля? Ти нормальний?
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мало что зеля в очередной раз спистел, главное что он делает
а так скажет что пошутил, не то имел ввиду, я вам ничего не должен, соцопросы хотят и ещё 1000 причин
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у соєвих і Соловйова - одна і та ж методичка )))
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Швидше у клювана з солов'їним послідом методичка одна.
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які санкції?...війська відведені..міст зробили---велькоме окупант
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У зебилов когнитивный диссонанс. Порошенко-2... Это зрада или перемога?
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Фсе!
Гонококи потекли...
Вот слышу через стену, сосед Зе бьётся в конвульсиях от удовольствия, какой у них Сопля..
То что в голове пусто как и в холодильнике, ему пох.. Главное Петю поменяли..
Зедрочеров хлебом не корми, а дай поковыряться в дерьме Соловьева...
Интересно..
Куда будет бежать клован, когда его придут вешать?
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Пусть сосед протрезвеет и на работу пойдет, работы валом, зп приемлима, и глядишь холодильник заполниться
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Да что ты ..
Зеклованы не работают..
Они привыкли все на шару брать..
Их как послушать, так у нас нет не работы, не зарплаты, и с голоду мы умираем..
Я работаю дальнобойщиком по всей Украине, дома бываю 5 дней в месяц, и не плачу, и не жду субсидий, и не езжу на халявной бляхе...
Все **** по закону жизни..
Все сам ..
А этим чертам все не так, во всем им Порошенко виноват, хотя работать не хотят..
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Что рабы *****, что рабы порохла - слеплены из одного и того же коричневого сырья. Чмошники, мечтающие о "сильной руке", скучающие по плётке...
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Иди испей стакан соплей зелёных, и не забудь спустить на портретик Клована...
Я порохобот, и этим горжусь..
А тебе не чем то и гордится...
Выбрали шута из подворотни, и понимаете в какой ****** вы с ним попали, да признаться бздите ..
Хотя знаю таких, что говорят, что лучше бы Порошенко был..
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а чего ты ноешь за холодильник соседа ??? ты ему наполнять должен ??? а на липецкой ботоферме в выходны подрабатываешь ??? или ты из тех гандонов шо носом в телефоне ездят и людей убивают ???
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Так он точно также голодранец, как и ты..
Тоже Зекоманда...
***** в голове нет, жрать тоже нет,но не забывает написать что Порошенко во всем виноват....
Точно такое чмо как ты..
Любитель когда рюцьке мир, тыкает в задний вход...
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соловьев этот конченный негодяй, но он не дурак и знает он намного больше нашего. но, не надо иметь семь пядей во лбу, что бы понимать простую истину, - кто бы ни был президентом Украины у него один путь, этот путь незыблем, он освящен кровью героев Украины - в ЕС. для рашки начиная с 14 года Украина потеряна и после Майдана кто бы не стал президентом он для них всегда будет Петром Порошенко.
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Який Майдан?
Нарыд топв за Зє!, після виборів пили шампанське та феєрверки запускали.
Потім викинули на смітник старих політиків та проголосували за бігбордік зєльонєнькій, бо бач "нужни новиє літса"!
Потім новиє літса відмінили недоторканність, яка убезпечувала від арештів організарторів та координаторів протестів, якими ЗАВЖДИ були депутати.
Лодии, радісно улюлюкаючи, викинули тих, хто допомагав організовувати протестні акції, з чиєю допомогою вони домагалися свого, коли було потрібно, та поставили можливих координаторів і організаторів майбутніх протестів під удар репресивної машини.

І як тепер організувати Майдан? Я дуже хочу подивитися як наш "мудрий нарід" це зробить САМ, без політиків!

Лох це доля! Лох повинен страждати! Лох буде страждати, бо баран сам дав різникові ніж!
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ты не так понял меня. я просто сказал, - эпоха пришла не с Зеленским или Порошенко, это они попутчики. Майдан есть альфа и омега для всей страны и мира. Майдан это общемировое явление, которое способно изменить ход Истории. отсчет начался с него, вот, что я хотел сказать.
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верно. Национальная идея не зависит от портрета на стене и временных лиц.
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Если так дальше пойдет, то зелебобиков начнут в мордоре называть порохоботами 2.0. Вот я как последовательный порохобот буду требовать через суд запрета для 73% на ношение почетного звания "порохобот", которое так раздражает мордорскую пропагандистскую шушеру.
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Как обычно холоп не много попутался. Это Ху"ло решает в РФ шо и когдв вводить. А холоп будет делать и гавкать как ему велит Ху"ло.
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Сейчас любой политик, идущий на передачу Соловья -вруна в его тошниловке,ТЕРЯЕТ В РЕЙТИНГЕ,потому что затем долго отмываться надо.Он что не говорит-Все вранье.Даже за Зеленского он втихую болеет ,нарочито ругая его,и сравнивая с Порошенко на своих передачах.Все врет и всех обманывает- НИ СЛОВА ПРАВДЫ,ФУ ТОШНИЛОВКА.(давно не смотрю эту мразь)
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"Если тебя хвалит враг - подумай, какую глупость ты совершил." - Август Бебель
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Соловьев,Сатановский и Стерлингов(анти Бизантийцы-антиодэры) -ВОН ИЗ МОСКВЫ-города построенного царями ИндоПэриджана.Из-за таких мы не можем 21 марта в АгаАзЯнском(Казанский)-Господин младший горящий (пер с одэри(азэри)) соборе в Санкт.П. отмечать праздник разделения Атама(Владимира-БалаАтаОмур-Дите отец Жизни) на 12 и 12 частей(Рамазан).Дорогу общим праздникам из Кавказа!
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ахаха они реально думали, что Зеленский будет сдавать интересы Украины??? Во первых Зеленский не будет их сдавать, а во вторых народ Украины никому не позволит сдать интересы Украины!!!
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ты эта , подожди немного . попизже поговорим .
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Нужно вводить санкции против РФ! нужно разорвать дипломатические отношения ибо у нас война и нужно разорвать торговые отношения и закончить торговлю на крови! Украине нужно весь свой рынок перенаправить на весь мир, кроме РФ! Нужно торговать с США, Канадой, Азией, Европой, Востоком и т.д. А с РФ все разорвать и не восстанавливать отношения, пока РФ не вернет Украине все оккупированные земли - это Крым и Донбасс! И нужно того же требовать от всего мира! Нужно четко заявлять, что нужно усиливать санкции против РФ за то, что она затягивает де-оккупацию Украины! Нужно суды заваливать исками против РФ, чтобы платили за все, что только можно вообразить! И нужно арестовывать имущество РФ за границей! Надо наказывать РФ по полной! Нужно объявить миру, чтобы все вели Холодную войну против РФ за захват чужих территорий впервые после второй мировой войны. Мир должен наказывать агрессора и ничего ему не прощать! Потому что мы получим тогда нового Гитлера и новую войну, которую мир потом не переживет и потому мир должен остановить Россию холодной войной! Нужно заявлять, что нужно развалить РФ на много стран, которые внутри нее!
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Та срати на нас весь Світ хотів. По)(уй їм. Крім слів та пару ярдів подачок нічого.
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Зеленский оказался вторым Порошенко/операция прикрытия Соловьёвым агента ФСБ по имени Игаль Калевич Пинхасенко,посланного разведать Землю Украины для ее продажи(Бемидбар13)
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Брешет соловиный помёт , зеленский оказался вторым каломойным и первым приспешником кацапосепаров.
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"Зеленский оказался вторым Порошенко..." © пропагандист Соловьев
Соловейко заливає, хоче підняти рейтинг агенту Зе.
Але ця нісенітниця - із того ж розряду, що згенерував помічник Зе Андрій Єрмак. Про велич Зе і що він "врятує світ". "Зеленський виявився другим Порошенком, Росія має ввести проти України санкції", - пропагандист Соловйов - Цензор.НЕТ 3529
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салуповьйофф - **********.
путін - *****.
ваша країна - свінособакія *****стан.
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Зеленський не вартує і нігтя Порошенка. Українці - ви самогубці.
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У вас невиліковна стадія шоколадної інтоксикації. Або ви просто троль.
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я просто дибильный клоун.... рекомендую не обращать на меня внимание...
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"Зеленский оказался вторым Порошенко, Россия должна ввести против Украины санкции", - пропагандист Соловьев.
История становления российской государственности, это нагло скопированная и приватизирована история становления нашей национальной государственности, с нашего же национального исторического листа. Но, всякий раз, когда они, россияне, добавляли что-то своё в процесс становления «своей» государственности, это всегда заканчивалось негативными последствиями - «Хотели как лучше, а получилось как всегда». В итоге же, от своих нововедений в процесс становления «своей» государственности, россияне поставили «свою» государственность на грань катастрофы. Поэтому, санкции России против Украины, могут оказаться последним, на что она ещё способна. Ведь сказано же: «Вандалы, дикое скопище пьяниц, не созидать, разрушать мастера» Н. А. Некрасов.
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Порохобарига, корупціонер і злодій, як інші олігархи беня, фірташ, ахметка, їх місце на нарах з конфіскацією, , від Зе немає нічого доброго для українців, пустобрех і шилокрут, нам потрібен президент українець.
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Украине нужен не Президент - человек, который представляет Украину мировому сообществу, а национальный лидер, то есть, Проводник украинской нации, её духовный лоцман.
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прямо как казак-депутат? Щирий же украинец, и как о родине стал заботиться, а?
сарказм если че. Любовь к родине не измеряется национальностью.
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Земледелие формирует в человеке стратегическое мышление. Поэтому, основой христианства, которое на определённых условиях обещает человеку жизнь вечную, является земледелие - «И выслал его Господь Бог из сада Едемского, чтобы возделывать землю, из которой он взят» (Быт. 3:23). Украинская нация, титульная нация Украины - это нация земледелец, то есть, нация со стратегическим мышлением. Поэтому, украинская нация вправе самостоятельно определять свой путь национального становления. Это право на национальное самоопределение, в частности, провозглашено и в ООН (Декларация Организации Объединенных Наций о правах коренных народов) (Принята резолюцией 61/295 Генеральной Ассамблеи от 13 сентября 2007 года). Естественно, каждый человек, независимо от его национальной принадлежности, вправе решать, как ему обустраивать свою личную жизнь. При условии, что он не лишает такого права другого человека. Тем более, представителя титульной нации.
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Ну якщо кацап який бреше як дихає сказав що Зе це ворог Расєї, то вірити можна 100% "Зеленський виявився другим Порошенком, Росія має ввести проти України санкції", - пропагандист Соловйов - Цензор.НЕТ 9492
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Під час Громадянської війни махновці реквізували у мандрівного цирку коней. Під час проходження через місто, коли заграв духовий оркестр, реквізовані коні почали танцювать... З "Блазня" такий "бойовий кінь", "як з гімна - куля...". А бекать по "бамажці", може кожен дурень, якого навчили читать... (Папуги теж непогано можуть слова промовлять...).
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