 Зеленський відіграв вирішальну роль у тому, щоб обмін утримуваними особами відбувся, - Лавров

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив в інтерв'ю російському виданню "КоммерсантЪ".
За його словами, обмін утримуваними особами відбувся поза контекстом ситуації на Донбасі.
Також Лавров наголосив, що обмін відбувся після прямого контакту президента РФ Володимира Путіна і Президента України Володимира Зеленського: "Це дуже позитивне явище".
"Треба віддати належне Президенту Володимиру Зеленському. Як я розумію, він відіграв вирішальну роль у тому, що обмін відбувся. Насправді це дещо оздоровило відносини між Москвою та Києвом. З огляду на те, що Росія активно бере участь у "нормандському форматі", в роботі Контактної групи з питань України, це може допомогти і створенню більш сприятливої атмосфери стосовно Донбасу", - сказав глава МЗС РФ.
Нагадаємо, 7 вересня відбувся взаємний обмін українських політв'язнів і військовополонених, утримуваних Кремлем у заручниках, на осіб, підозрюваних або засуджених за злочини проти України. Цього ж дня звільнені українці прилетіли до Києва.
Імена всіх осіб, яких Україна передала Росії в рамках обміну.
Повний список українців, які повернулися на Батьківщину в рамках обміну з РФ.
детей там было около 80 ти
а что такое "соя" ?
из него президент как из дерьма пуля
"Президент России Владимир Путин после встречи с лидерами западных стран в Париже и краткого общения с недавно избранным лидером Украины Петром Порошенко одобрил выбор украинского народа"
А теперь еще раз тот же вопрос - кацапы ж не брешут, когда говорят, что ненавидят Порошенко?
Лайфхак от наркобота.
)))
При этом, отбелив *********, показав всему миру, что украинские моряки были захвачены ПРАВИЛЬНО и никакой международный суд для росиюшки не указ и что Украина признает за росиюшкой право захватывать своих граждан, когда и где ей только захочется!...
"... По его словам, обмен удерживаемыми лицами состоялся вне контекста ситуации в Донбассе.... "
т.е. в донбасе
но
на Украине
это цензор жжот ?
Можно сказать нанес путину ущерб в глазах орков.....
Зе-бараны,! - есть о чем подумать, да?
Вот уж слуга так слугаааа,услужил.
паздравляю всєх с Празніком
презерватива!
😁
Чтоб оно вам поперек горла встало, когда какать пойдете.
🤗
- Зеленкий поссорился с Меркель
- США все же задержит военную помощь Украине
- Стало абсолютно ясно, что именно Зеленский согласился на сдачу ключевого фигуранта дела о сбитом "Боинге" в обмен на решение России о обмене пленными.
- Стало ясно, что Зеленского просто использовали как расходный материал в американских политических играх и он не давал разрешения на обнародование стенограммы
- Фактически Трамп отказался помогать в вопросах с Россией и предложил "договариваться с Россией" самому Зеленском.
конечно, так "подмахивать" - великое исскуство..)))