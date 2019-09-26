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 Політика України
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Все про:Зеленський (2941) Лавров (742) обмін (522) полонені (557)

 Зеленський відіграв вирішальну роль у тому, щоб обмін утримуваними особами відбувся, - Лавров

Глава МЗС РФ Сергій Лавров вважає, що Президент України Володимир Зеленський відіграв вирішальну роль у тому, що обмін утримуваними відбувся.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив в інтерв'ю російському виданню "КоммерсантЪ".

За його словами, обмін утримуваними особами відбувся поза контекстом ситуації на Донбасі.

Також Лавров наголосив, що обмін відбувся після прямого контакту президента РФ Володимира Путіна і Президента України Володимира Зеленського: "Це дуже позитивне явище".

"Треба віддати належне Президенту Володимиру Зеленському. Як я розумію, він відіграв вирішальну роль у тому, що обмін відбувся. Насправді це дещо оздоровило відносини між Москвою та Києвом. З огляду на те, що Росія активно бере участь у "нормандському форматі", в роботі Контактної групи з питань України, це може допомогти і створенню більш сприятливої ​​атмосфери стосовно Донбасу", - сказав глава МЗС РФ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Переговори з Росією про наступний обмін просуваються "дуже активно", - Пристайко

Нагадаємо, 7 вересня відбувся взаємний обмін українських політв'язнів і військовополонених, утримуваних Кремлем у заручниках, на осіб, підозрюваних або засуджених за злочини проти України. Цього ж дня звільнені українці прилетіли до Києва.

Імена всіх осіб, яких Україна передала Росії в рамках обміну.

Повний список українців, які повернулися на Батьківщину в рамках обміну з РФ.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3150482
 
   
 Топ коментарі
 
О, боже , Зе таки герой росии. И звучит натуралистично и совсем не подозрительно.
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И освободил главного подозреваемого в деле о сбитом боинге, вот это сыграл так сыграл, прямо как на рояле Зеленский сыграл решающую роль в том, чтобы обмен удерживаемыми лицами состоялся, - Лавров - Цензор.НЕТ 813
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в том что соучастник убийства около 300 детей скрылся в рф виноват вазелиновая шмаркля лично.
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это где 300 детей погибло?..а ну-ка соя просвети нас.
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ну не детей а людей
детей там было около 80 ти
а что такое "соя" ?
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А для тебя петуха 300 человек, которых вы убили, ничто?
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Насправді думають, що прикривають. Вірніше - не так. Прикривають промахи піклуванням про полонених.
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пороховатники ,так что там, Трамп уже чмо или еще нет?
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Марором, мені Трамп по барабану. Як і батько ваш пуцин і син його Вальдемар Зєлєнскій. Це для тебе вони - св'ята трійця. 😁
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он всегда был клоуном
из него президент как из дерьма пуля
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И освободил главного подозреваемого в деле о сбитом боинге, вот это сыграл так сыграл, прямо как на рояле Зеленский сыграл решающую роль в том, чтобы обмен удерживаемыми лицами состоялся, - Лавров - Цензор.НЕТ 813
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соевый ,а в твою шоколадную пустозвонку не может дойти ,что его и выкрали с лунгандона для этого ,что бы обменять потом на Сенцова и Ко ,а не на каких нибудь уголовников.
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А ты не в курсе что Зеленский и Порошенко одного поля ягоды. Один вероломно отправил моряков в плен, а второй их триумфально освободил. Нормальная такая схемка? Зеленський відіграв вирішальну роль у тому, щоб обмін утримуваними особами відбувся, - Лавров - Цензор.НЕТ 3333
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О, боже , Зе таки герой росии. И звучит натуралистично и совсем не подозрительно.
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Не каждый удостаивается похвалы такого уважаемого человека . Кровавый барыга Парашенко ни разу не удостоился, лузер такой.
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Официальные кацапские лица брешут всегда! Есть толькотдва исключения. Когда хвалят Клована. И когда говорят как ненавидят Порошенко. Правда, свиноферма? Зеленский сыграл решающую роль в том, чтобы обмен удерживаемыми лицами состоялся, - Лавров - Цензор.НЕТ 6367
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Шо, ******, побачыв шо Свыню обидели?
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Побачив тріпача під номером 55 в списку. Зеленський відіграв вирішальну роль у тому, щоб обмін утримуваними особами відбувся, - Лавров - Цензор.НЕТ 7729
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Люминиевый, тебе уже 6(шесть) порохоботов лайк поставили на данный момент. И ты хочешь пролепетать, что ты не один из них? Ха. Ха. Ха
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Гордись, зелебобик, сама Главная Лошадь похвалила твоего босса - недоумка, это честь для всего зЕленого сообщества!
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Страшно даже представить , как бы ты и твои сородичи по эволюционным отклонениям верещали , если бы услышали из кремля хоть одно хорошее слово о Порошенко
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говно вопрос, гамно Зеленський відіграв вирішальну роль у тому, щоб обмін утримуваними особами відбувся, - Лавров - Цензор.НЕТ 3894
"Президент России Владимир Путин после встречи с лидерами западных стран в Париже и краткого общения с недавно избранным лидером Украины Петром Порошенко одобрил выбор украинского народа"
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да, було діло в Британі. Я вважав, шо порох при зустрічі з ****** вріже тому по фаберже з носака, а воно уклінно схопилось за ******* лапку - ото зашквар!!! Законтачився з ******!!! А наші меншовартісні палітікі верещали в оргазмі: "ПРИЗНАВ!!!" - тобто нашого президента признав ***** - виявляєця, то потрох "їздив до хана московського улусу ***** за ярликом!!! Після того для мене він став потрохом. Але Зє!біл получив ярлик ше раніше, ніж став пріЗє!дєнтом - не зі страху, а за совєсть служіт *****
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Я понимаю, что зебилам быть не легко, но хотелось бы почитать похвалу Порошенко за конкретные действия, а не за выбор украинского народа... Осилишь, хомячок?
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Нет, больше ***** таких проколов по отношению к Лоле не допускал. Просто ты гавкнул, что хотел услышать хоть одно хорошее слово про Свыню из *********, вот тебе и ткнул цитату под нос.
А теперь еще раз тот же вопрос - кацапы ж не брешут, когда говорят, что ненавидят Порошенко?
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Как обосраться и не подать виду.
Лайфхак от наркобота.
)))
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Кукушка хвалит петуха за то, что хвалит он кукушку
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Раз говорящая лошадка такое сказала,значит Зеленский начал под кацапов ложиться.
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Начал ложиться? Да они уже хер об штору обтирают, пока "выдающийся мировой политик" спрашивает " но вы же правда на мне женитесь?"

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Хорошая СОБАЧКА, ОБМЕНЯЛ 9 НА 35!...
При этом, отбелив *********, показав всему миру, что украинские моряки были захвачены ПРАВИЛЬНО и никакой международный суд для росиюшки не указ и что Украина признает за росиюшкой право захватывать своих граждан, когда и где ей только захочется!...
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все заметили стиль ?
"... По его словам, обмен удерживаемыми лицами состоялся вне контекста ситуации в Донбассе.... "

т.е. в донбасе
но
на Украине

это цензор жжот ?
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Похвала от лавруши много стоит...и многое показывает...
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Так низько агента ФСБ "Моника" ще ніхто не опускав 😕
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Лалиту уже апустили у мусарку, типер твая ачереть, яхве с тапой.
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похвалил Слугу.... - поставил даже впереди путина...
Можно сказать нанес путину ущерб в глазах орков.....
Зе-бараны,! - есть о чем подумать, да?
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Самое страшное это когда тебя начинают хвалить и льстить твои враги! А враги ли??? Вот в чем вопрос!
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Позорище...Похвала от подонка и конченного негодяя,
Вот уж слуга так слугаааа,услужил.
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А я ось що думаю. Кацам пофігу хто тут президент, їм потрібен срач в Україні. Тому і нахвалюють кловуна (навіть погодились на обмін), а перед цим обсерали лавочника. В цій справі вони неперевершені майстри.
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сьодні - всесвітній день контрацепції
Зеленський відіграв вирішальну роль у тому, щоб обмін утримуваними особами відбувся, - Лавров - Цензор.НЕТ 3008
паздравляю всєх с Празніком
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А в 🐷 днюха співпала з міжнародним днем
презерватива!
😁
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ну шо ж - напийся на радощах до 🐷 -стану
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🍫🍬🍫🍬
Чтоб оно вам поперек горла встало, когда какать пойдете.
🤗
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з новим пріЗє!дєнтом у нас не один день, а вся каденція прєЗє!рватівна
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Да что лошадь рассказывает, сами же сказали, что сделали нам, то есть зеленскому одолжение. Это был не обмен(ихние черти им ***** не нужны, даже цемах), а одолжение в надежде на капитуляцию.
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То, что Лавров начал хвалить Зеленского, - очень плохое предзнаменование...
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Лихо! С Трампом влез в скандал, Меркель и Макрона обгадил, недостаточно, мол, помагают (Вова, они тебе вообще ничего не должны, если что), но враги Украины Зе хвалят. Так вопрос: а чей чувак этот Зе? На кого таки работает? Точно не на Украину. И да ,зебени, вы сделали это вместе, не спорю.
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Результаты "удачного визита" Зеленского в США
- Зеленкий поссорился с Меркель
- США все же задержит военную помощь Украине
- Стало абсолютно ясно, что именно Зеленский согласился на сдачу ключевого фигуранта дела о сбитом "Боинге" в обмен на решение России о обмене пленными.
- Стало ясно, что Зеленского просто использовали как расходный материал в американских политических играх и он не давал разрешения на обнародование стенограммы
- Фактически Трамп отказался помогать в вопросах с Россией и предложил "договариваться с Россией" самому Зеленском.
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па етаму і лошадь паздравіла сваєво падапєчнава можєт і будєт прісвоєно ачєрєдноє званіє Зеленський відіграв вирішальну роль у тому, щоб обмін утримуваними особами відбувся, - Лавров - Цензор.НЕТ 1605
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медвечук каже що вiн. Так кто з них бреше ? кiнь чи прихвостинь ху@ла.
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всі троє. (Ей, ви, тройє - оба ко мнє, я тєбя узнал!)
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Говорящая лошадь в восторге! Та що там обмен пленніми..А как он писюном на рояле может!
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Слуги Московії .По іншому ніяк. Окупант хвалить лідера країни , яку окупував. Це вже щось з чимось . Хоча все як на долоні - віддана праця на Московія , і як результат похвала від агресора. Так і доказ того що ця війна не його , він "сторонній спостерігач".
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Лавров обтекает , а Зеленский сдержал слово и вьітащил наших людей из застенков РФ-ии. Єто если обьективно.
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"Зеленский сыграл решающую роль в том, чтобы обмен удерживаемыми лицами состоялся"
конечно, так "подмахивать" - великое исскуство..)))
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Кацапи облизують Вовочку. Він робить все, що їм потрібно. Капец
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молодец Зе. Спас людей. А прахоботы - подкацапники.
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