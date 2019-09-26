 Ми хочемо мати багато кейсів, щоб нам ніхто не викручував руки щодо газу, - Зеленський після переговорів із Трампом

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Офіс Президента, про це Глава Української держави повідомив під час спілкування з представниками українських ЗМІ за результатами переговорів.
Насамперед ішлося про ситуацію на Донбасі та про окупований Крим. Президент України поінформував Дональда Трампа про кроки, здійснені для припинення війни, повернення людей і досягнення миру.
Додатково обговорили реформи та боротьбу з корупцією.
"Сказав Президенту США, що це не дуже гарна реклама для України, коли всі кажуть, що країна корумпована. Я запросив його до України, щоб він приїхав і побачив, що у нас справді демократична, європейська країна… Хотів би, щоб ця "реклама" закінчилася. Ми починаємо іншу історію", – наголосив Президент України.
Володимир Зеленський зазначив, що вже проводиться робота для подолання корупції, зокрема ухвалено низку законів.
Також президенти України та США обговорили питання енергетичної безпеки.
"Ми хочемо бути справді незалежними і мати багато кейсів, щоб нам ніхто не викручував руки щодо газу, енергетичної безпеки, вугілля. Все це обговорили", – повідомив Глава Української держави.
Ну тут не поспоришь, у нас действительно самая демократическая страна в мире, клоуна не везде могут выбрать преЗедентом!!!
Об этом со ссылкой на заявления официальных представителей пресс-службы министерства энергетики Дании сообщают журналисты Датского радио. Как уточнятся, причиной отказа от добычи на собственном месторождении является просадка грунта - в районе месторождения Тайра морское дно просело на шесть метров....
Уже все в США сказали что в действиях Трампа нет ничего что противоречит закону..
Зато стенограмма опубликована.. нужен был повод просто для этого..
А к Зе теперь вопросов много, особенно про своего ген прокурора и как он облил говном партнёром из Европы
Именно поэтому они называют документ меморандумом, а не стенограммой.
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/330325-tekst_mohet_bytj_netochnym_vyjasnilasj_interesnaja_detalj_o_stenogramme_razgovora_trampa_i_zelenskogo
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Если что - в один обычный кейс помещается миллион баксов сотенными купюрами.
https://ua-reporter.com/news/skolko-baksov-vlezet-v-diplomat