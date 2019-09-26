 Глава ГПУ Рябошапка - мій товариш, вся моя команда - мої люди, але вони не моя власність і я їм не наказую, що робити, - Зеленський

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це він сказав журналістам на брифінгу в Нью-Йорку після своєї зустрічі в середу з президентом США Дональдом Трампом.
"Мій товариш (генпрокурор Рябошапка. - Ред.), це правда, мій товариш. Вся моя команда - це мої люди. Вони не моя власність. Я їм не наказую, що робити. Вони пройшли довгий певний шлях, шлях виборчої кампанії", - сказав Президент.
Зеленський зазначив, що Рябошапка не хотів йти на посаду генпрокурора. "Ви знаєте про це? Він не хотів. Так, він хотів працювати в Офісі Президента, бо ми завжди працювали однією командою, ці сім місяців", - зазначив президент.
Нагадаємо, 25 вересня було опубліковано стенограму липневої розмови Трампа із Зеленським. Текст з'явився на сайті Білого дому.
Згідно зі стенограмою телефонної розмови з Трампом від 25 липня, Зеленський обіцяв президенту США, що новий генпрокурор України заново розслідуватиме справу компанії, пов'язаної із сином ексвіцепрезидента США Джо Байдена Гантером Байденом (Burisma. - Ред.), і попросив американську сторону надати додаткову інформацію для проведення цього розслідування.
"Наступний генеральний прокурор 100% буде моєю людиною, моїм кандидатом, який буде підтриманий парламентом і почне нове розслідування у вересні. Він або вона розгляне ситуацію, зокрема, щодо компанії, яку ви згадали в цьому питанні", - сказав Зеленський у телефонній розмові із Трампом, згідно з опублікованою в середу Білим домом розшифровкою.
Раніше низка американських ЗМІ повідомили, що Трамп 25 липня намагався в телефонній розмові переконати Зеленського в необхідності почати розслідування щодо Гантера Байдена. Деякі ЗМІ також повідомляли, що Трамп, намагаючись ініціювати розслідування проти сина Байдена, затримував виділення Україні військової допомоги. Згодом Трамп заявив, що США вже виділили Україні обіцяну допомогу, а в цій розмові із Зеленським не пов'язує з розслідуванням щодо сина Байдена подальше виділення допомоги Україні.
Коломойский стал хозяином аэропорта Днепра. Хозяйственный суд Киева не удовлетворил два иска, согласно которым "Днеправиа" должен перейти в собственность государства. Теперь аэропорт со всем имуществом, включая взлетную полосу и терминал, принадлежит фирме олигарха. Украина 24/7
Хорошо что мы не Япония.... - делали бы сейчас себе массово харакири и сеппуки...
Улицы и дома были бы залиты кровью, и некому было бы хоронить...
Anilla Love t
@5AllanLeVito
·6 ч
Кстати, такие "испытания" зеленским, которые переживает сейчас Украина - никогда, НИКОГДА не пережила бы Япония.
Потому что это ужасный, кошмарный, непомерный СТЫД
А для японца нет ничего хуже стыда. (и, возможно, они даже правы)
Воно інтегрується.
Але дуже сумно, що найкращі з Патріотів зараз боронять свою Вітчизну,
А 73% мешканців цієї країни вкриті тонким шаром кагального лайна...
2. Он не украинец и даже не малорос - судьба гоев и их страны кагал не чешет.
3. Для него наша страна - гешефт.
Пасибо за все 73% дебилов!!!
Пусть будут мысли вслух...Как по мне,Нью-Йоркский вояж презедента бездарно слит...
Фактически уничтожена украинская школа дипломатии...Доказывать можно что угодно но по
факту ...
1Мы не приобрели ни одного союзника
2Поставили на грань разрыва отношения с теми,что были...
3Бездарно вляпались в грязный политический скандал...
4И хрен знает,как мы из этого дерьма выберемся...
Просто быдлу втёрли что это плохо и быдло визжит.
Чем кум отличается от человека команды?
Мало того - аргументом против на выборах было "у него нет команды".
Т.е. - сам человек без слаженной команды ничего сделать не сможет.
А просто людина з команди президента - це затурканий злодій і корупціонер, який допомагає президенту досягати його ідейних цілей в разі якщо в нього з якихось причин під рукою нема кума.
Онде, Трамп на всі посади попризначав друзів Обами і вже крутнув ними три рази за три роки.
28 років Україною правили злодійсько-бандитські клани. Вони позбавили Україну ********* і майбутнього. Найменшим компромісом з ними Зеленський зруйнує всяку надію на будь-які зміни.
Це, на рівні підсвідомості, розуміє вся кримінальна шушваль, тому вона так кидається на Зеленського, який є лише заручником своєї своєї совісті та політичної інтриги і шукає вихід з майже катастрофічної ситуації.
Вас тут ціла юрба працює, але свої стосунки з Зеленським народ буде влаштовувати без вашої допомоги.
Може тобі зіпсутий залежалий шоколад видали?