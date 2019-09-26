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 Політика України
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Все про:Зеленський (2941) США (5524) Трамп (2071) Рябошапка Руслан (125)

 Глава ГПУ Рябошапка - мій товариш, вся моя команда - мої люди, але вони не моя власність і я їм не наказую, що робити, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський пояснив свої слова з розшифровки телефонної розмови з президентом США Дональдом Трампом 25 липня про майбутнього генерального прокурора України Руслана Рябошапку, якого він назвав "своєю людиною".

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це він сказав журналістам на брифінгу в Нью-Йорку після своєї зустрічі в середу з президентом США Дональдом Трампом.

"Мій товариш (генпрокурор Рябошапка. - Ред.), це правда, мій товариш. Вся моя команда - це мої люди. Вони не моя власність. Я їм не наказую, що робити. Вони пройшли довгий певний шлях, шлях виборчої кампанії", - сказав Президент.

Зеленський зазначив, що Рябошапка не хотів йти на посаду генпрокурора. "Ви знаєте про це? Він не хотів. Так, він хотів працювати в Офісі Президента, бо ми завжди працювали однією командою, ці сім місяців", - зазначив президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Я нікому нічого не винен", - Зеленський говорить, що не впливав на Рябошапку на прохання Трампа

Нагадаємо, 25 вересня було опубліковано стенограму липневої розмови Трампа із Зеленським. Текст з'явився на сайті Білого дому.

Згідно зі стенограмою телефонної розмови з Трампом від 25 липня, Зеленський обіцяв президенту США, що новий генпрокурор України заново розслідуватиме справу компанії, пов'язаної із сином ексвіцепрезидента США Джо Байдена Гантером Байденом (Burisma. - Ред.), і попросив американську сторону надати додаткову інформацію для проведення цього розслідування.

"Наступний генеральний прокурор 100% буде моєю людиною, моїм кандидатом, який буде підтриманий парламентом і почне нове розслідування у вересні. Він або вона розгляне ситуацію, зокрема, щодо компанії, яку ви згадали в цьому питанні", - сказав Зеленський у телефонній розмові із Трампом, згідно з опублікованою в середу Білим домом розшифровкою.

Раніше низка американських ЗМІ повідомили, що Трамп 25 липня намагався в телефонній розмові переконати Зеленського в необхідності почати розслідування щодо Гантера Байдена. Деякі ЗМІ також повідомляли, що Трамп, намагаючись ініціювати розслідування проти сина Байдена, затримував виділення Україні військової допомоги. Згодом Трамп заявив, що США вже виділили Україні обіцяну допомогу, а в цій розмові із Зеленським не пов'язує з розслідуванням щодо сина Байдена подальше виділення допомоги Україні.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3150479
 
 
 Топ коментарі
 
А говорил, что не будет кумовства и друзей не будет на должности назначать, ну юмористу же можно шутить Глава ГПУ Рябошапка мой товарищ, вся моя команда - мои люди, но они не моя собственность и я им не приказываю, что делать, - Зеленский - Цензор.НЕТ 4225
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Чем больше зеленый черт раскрывает рот, тем больше аргументов доказывающих, что "73%" - тупорылые лошары!
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Вазелін обісрався сам, без їхньої допомоги.
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У цьому спічі Зєлєнского прекрасне все! Те, що чувак визнав, що теперішня влада - це все друзі, товариші, родичі і випадкових людей там немає. Чувак визнав, що запитувати у Рчбошапки: "Чьих будешь?" не потрібно, бо то все - "мої люди". І чувак визнав, що всі теперішні посади - винагорода за послуги: "вони пройшли довгий шлях виборчої кампанії...". Тому які конкурси? Так, він таки не сторож своєму брату. ☺
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На воре и шапка горит! Какое же оно еще и тупое, блин.
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Ага - Согласия я не давал, думал они опубликуют только свою часть.- Свою часть, Карл !!! Как можно из диалога публиковать только свою часть? Заодно Зеля признал, что для Трампа он пустое место, с которым даже нет смысла советоваться.
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эй,ЗЕты, а вы не видите реванша, который вас уже держит в объятиях?? где-то у Ленина есть статья про то как "Каждая революция должна уметь защищаться"" (дословно не помню - короче - не умеете защищаться, кирдык приходит скоро)). Это про то.как большевики защищались.А вы все такие добрые изнутри....срочно сегодня находите статью и читайте, завтра будет поздно.
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Это где же столько мест у корыта найти для всех Вовочкиных тАварищей детства??
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А говорил, что не будет кумовства и друзей не будет на должности назначать, ну юмористу же можно шутить Глава ГПУ Рябошапка мой товарищ, вся моя команда - мои люди, но они не моя собственность и я им не приказываю, что делать, - Зеленский - Цензор.НЕТ 4225
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НЕ НАДО НИЧЕГО ОБЬЯСНЯТЬ особенно нанятым кликушкам.БУДЕТ РЕЗУЛЬТАТ_БУДЕТ МЕСТО В ИСТОРИИ.Будет болтовня-будет ющенко.Собаки лают-караван идет
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Так результаты и так уже на лице, дальше некуда. Из вчерашнего:

Коломойский стал хозяином аэропорта Днепра. Хозяйственный суд Киева не удовлетворил два иска, согласно которым "Днеправиа" должен перейти в собственность государства. Теперь аэропорт со всем имуществом, включая взлетную полосу и терминал, принадлежит фирме олигарха. Украина 24/7
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На счет "караван идет" есть старый одесский анекдот: "чудак в трамвае спрашивает, а я так доеду до вокзала? Ему отвечают. Нет. Вам нужно обратно ехать. Станьте хотя бы в другую сторону."
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Вован , за результатом зєбіли будуть вимушені лізти в жопу бєні .
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А Трампу, что это будет полностью мой человек т
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Починає викручуватись... Нічого, піпл схаває. Це не США, де за такі слова імпічмент розпочинають.
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Ці слова пряма ознака банальної узурпації . І куди після таких одкровень , діватись зєлєбєню ? А зєбіли ? Чи вам доля України "по барабану" , для вас головне ***** "пасадіть" ?
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Вова ,а на тебе нічого не давить випадково? І це повірь далеко не твій син.
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Вова ,а на тебе нічого не давить випадково? І це повірь далеко не твій син.
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соевые ополченцы гадят сегодня не по детски. наверно вальцман им кеша кровавого немного закинул вот и беснуются.
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Вазелін обісрався сам, без їхньої допомоги.
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Аналізи нарешті здав. Може в нього був запор?
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Так так, кеш вимоченний іменно в крові младєнца. Все як у ваших методиках записано
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Ну шо делать! У Зебила - и боты зебильные. Вальман своих хоть цукерками кормил.
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Не знает правая рука, что делает левая.
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Он же все объяснил: Рябошапка отнекивался, потом горько вздохнул, всплакнул и пошел наниматься в генпрокуроры. Глава ГПУ Рябошапка мій - товариш, вся моя команда - мої люди, але вони не моя власність і я їм не наказую, що робити, - Зеленський - Цензор.НЕТ 9001
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Отправьте этого дебила в рашу. Глядишь там начнется землетрясение...
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Чем больше зеленый черт раскрывает рот, тем больше аргументов доказывающих, что "73%" - тупорылые лошары!
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кстати да....
Хорошо что мы не Япония.... - делали бы сейчас себе массово харакири и сеппуки... Глава ГПУ Рябошапка мій - товариш, вся моя команда - мої люди, але вони не моя власність і я їм не наказую, що робити, - Зеленський - Цензор.НЕТ 9178
Улицы и дома были бы залиты кровью, и некому было бы хоронить...



Anilla Love t

@5AllanLeVito

·6 ч

Кстати, такие "испытания" зеленским, которые переживает сейчас Украина - никогда, НИКОГДА не пережила бы Япония.

Потому что это ужасный, кошмарный, непомерный СТЫД

А для японца нет ничего хуже стыда. (и, возможно, они даже правы)
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А як же крикі,соплі і обіцянки---не буде ні кумів, ні сватів,ні друзів. ні партнерів! Цей президент НАЙБІЛЬШИЙ БРЕХУН. Але лохам і прихильникам 95 кварталу це подобається і їм байдуже, що президент України кожний день вляпується в якейсь лайно.
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Лайно не може вляпатись у лайно.
Воно інтегрується.
Але дуже сумно, що найкращі з Патріотів зараз боронять свою Вітчизну,
А 73% мешканців цієї країни вкриті тонким шаром кагального лайна...
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Якщо б сам, то пів біди, але він Україну туди тягне.
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Так кто же лекарь той Украине???? Было 39 кандидатов- выбрали Клоуна и Торчка! Кто в этом виноват? Те кто выбирали! Не я и не ты его выбирал, вот пусть теперь и расхлебывают свой выбор!
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Где электронное голосование,тогда и вопросов не будет.Назначение и увольнение на голосованиях и других вопросов тоже. Иначе свиней от корыта не отвадить.
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мой кум не кум и это не кумовство, правильно, 73-и?
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Я уявляю, як тоі прикро! Ти хотів продатися за дешеву цибулю, а продався за серію гавносеріалу! Глава ГПУ Рябошапка мій - товариш, вся моя команда - мої люди, але вони не моя власність і я їм не наказую, що робити, - Зеленський - Цензор.НЕТ 5398
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Ка-а-нешно, мы все таки-да верим. Честно-честно!!!
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Например, мы все поверили, но тогда возникает вопрос: какого черта он дает невыполнимые обещания другим лидерам? Он не понимает, что это несколько портит его репутацию и, т.к. он у нас приЗедент, репутацию страны?
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1. Он клоун, и для него все - хи-хи.
2. Он не украинец и даже не малорос - судьба гоев и их страны кагал не чешет.
3. Для него наша страна - гешефт.
Пасибо за все 73% дебилов!!!
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Я сейчас не хочу дискусировать с избирателями ЗЕ нет ни желания ни настроения...
Пусть будут мысли вслух...Как по мне,Нью-Йоркский вояж презедента бездарно слит...
Фактически уничтожена украинская школа дипломатии...Доказывать можно что угодно но по
факту ...
1Мы не приобрели ни одного союзника
2Поставили на грань разрыва отношения с теми,что были...
3Бездарно вляпались в грязный политический скандал...
4И хрен знает,как мы из этого дерьма выберемся...
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да вы из дерьма и не вылазили - так что сидите там - не тратьте куме сили...
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Поясни, чим кум гірше від друга? Чому призначати друзів у СБУ чи прокуратуру можна, а кумів не можна? Друг чи принципово відрізняється від кума? Чи куми завжди крадуть, а друзі ніколи?
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А я не знаю в чём криминал назначения того же кума.
Просто быдлу втёрли что это плохо и быдло визжит.
Чем кум отличается от человека команды?

Мало того - аргументом против на выборах было "у него нет команды".
Т.е. - сам человек без слаженной команды ничего сделать не сможет.
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Це ти просто хочеш показати, що ти ще дурніший ніж ти, насправді, є. Вся історія починається на етапі вибору для себе кума. Кум, за українським стандартами, має бути чесним і непорочним, переводити бабусь через регульований перехід, ходити до церкви відповідного патріархату, піклуватися про долю нації, бути неперевершеним фахівцем з усіх питань (далі читай у Вікіпедії) і може за президента голову покласти, якщо нема якоїсь небезпеки.
А просто людина з команди президента - це затурканий злодій і корупціонер, який допомагає президенту досягати його ідейних цілей в разі якщо в нього з якихось причин під рукою нема кума.
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И "лэйтэнант" баканов тоже таки полностью независимая и автономная фигура. И богдан святой "чилавек"😂.и бабушка колома саусем незнакома😀
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Що ж це таке відбувається? Зеленський замість того, щоб призначати на ключові державні посади друзів офшорного кондитера, які довели Україну до фантастичного процвітання і кожен день боротися з ними, щоб вони не зробили її абсолютно щасливою, призначає натомість своїх людей.
Онде, Трамп на всі посади попризначав друзів Обами і вже крутнув ними три рази за три роки.
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Так не об этом речь, а о том, что дурак и глубоко непорядочный человек. Понятно, что всех своих друзей ставит
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Из двух друзей - всегда один раб другого. Всі у владі друзями бути не можуть. Там діють інші принципи або тупа злодійська солідарність, або морально-культурна сумісність. Третього не дано.
28 років Україною правили злодійсько-бандитські клани. Вони позбавили Україну ********* і майбутнього. Найменшим компромісом з ними Зеленський зруйнує всяку надію на будь-які зміни.
Це, на рівні підсвідомості, розуміє вся кримінальна шушваль, тому вона так кидається на Зеленського, який є лише заручником своєї своєї совісті та політичної інтриги і шукає вихід з майже катастрофічної ситуації.
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Забагато реверансів до звичайного недалекого клована. Працюєте?
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Ну, по-перше, він не "клован", а законно обраний в результаті демократичних виборів, президент. Обзивати, різними образливими словами, його можуть тільки тупі тролі, які перебувають поза межами України і недосяжні для її правоохоронних органів. Так що працюю не я, а ти.
Вас тут ціла юрба працює, але свої стосунки з Зеленським народ буде влаштовувати без вашої допомоги.
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Від твоєї бурхливої відданості коломойському весь сайт нудить .
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Кілька лахтинських порохоботів - це ще не весь сайт.
Може тобі зіпсутий залежалий шоколад видали?
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тамбовський вовк тобі товариш позвони баканову щоб з чортами розібратись
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Зеленский отметил, что Рябошапка не хотел идти на должность генпрокурора. "Вы знаете об этом? Он не хотел - Это он наверное не хотел идти потому что зеленский обещал что будет конкурс на ген.прокурора... Но в очередной раз не сдержал обещание)
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Та з таким генпрокурором Зеля в Україні за яйця всіх депутатів міцно тримає... Тепер буть-який закон може прийняти і навіть ввести монархію на чолі з ЗеШмаркльою намбе ван (№1)
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Слухав його вчора з Трампом...... Він туповатий як на єврея.... Хоча не без харизми і артистичності...... Трампу такі подобаються....
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вова, і ти, і вся твоя команда-підар@си.
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Що ти шмаркля зелена піз.диш? Це людина Богдана, а відтак Бєні.
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Вы же гниды пороха гнобили за то что он ставит на должности друзей.А теперь клоун делает тоже самое только в больших масштабах.Только что то г+г об этом ни слова да и вообще типа всё норм.Зелебобики вам насрали на голову,а вам хочется ещё
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"Не переживайте. Кумовства у нас не будет", - сказал Зеленский
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они не будут делать то что я им скажу, ну разве что по дружбе...
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Порохошавки, про Рябошапку известно, что он неподкупный, в этом смысл, что он человек Зеленского. И обещал он, что расследование будет прозрачным и по закону. А вот при Порошенке были его люди Шокин и Луценко, мародеры друг друга характеризуют . В стенограмме Зеленский говорит, что он самой Меркель говорил, что они могут делать больше для Украины. Не смотрите порохоботский канал Кривой
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