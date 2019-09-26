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 Політика України, За кордоном
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Все про:Байден (137) США (5524) Трамп (2071)

 Дії Трампа - трагедія й образа для кожного американця, - Байден

Президент США Дональд Трамп має бути притягнутий до відповідальності.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу, про це на своїй сторінці в соцмережі заявив колишній віцепрезидент США Джозеф Байден, коментуючи опублікування Білим домом стенограми розмови американського лідера з президентом України Володимиром Зеленським.

Байден наголосив, що дії Трампа - це "трагедія".

"Для країни трагедія в тому, що наш президент поставив особисту політику вище священної клятви. Він поставив свої політичні інтереси над інтересами національної безпеки, яка підтримує Україну проти тиску Росії. Це образа кожного американця й основоположних цінностей нашої країни. Це не проблема республіканців або демократів. Це питання національної безпеки", - зазначив Байден.

За його словами, це також є перевіркою демократичних цінностей у країні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Байден хвалився, що зупинив розслідування щодо сина. Розберіться з цим, - Трамп - Зеленському в опублікованій Білим домом стенограмі

"Конгрес має дослідити факти і швидко вжити заходів, щоб притягнути Дональда Трампа до відповідальності", - наголосив він.

Нагадаємо, 25 вересня було опубліковано стенограму липневої розмови Трампа із Зеленським. Текст з'явився на сайті Білого дому.

Стенограму розмови Трампа із Зеленським опублікували після того, як у вівторок, 24 вересня, в Палаті представників США оголосили про введення формальної процедури імпічменту Дональда Трампа. Шість комітетів нижньої палати Конгресу почнуть власні розслідування щодо порушення законів президентом США і його командою.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3150478
 
   
 Топ коментарі
 
Американцы, скажите спасибо, что ваш президент Трамп не играет пипкой на рояле и не сравнивает Америку с порноактрисой Действия Трампа - трагедия и оскорбление для каждого американца, - Байден - Цензор.НЕТ 7627 Вот это было бы оскорбление, так оскорбление!!!
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Смокчи волохатого, кацапе
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Ти як завжди геніальний, видно що ти зебіл.
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Американцы, скажите спасибо, что ваш президент Трамп не играет пипкой на рояле и не сравнивает Америку с порноактрисой Вот это было бы оскорбление, так оскорбление!!!
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Смокчи волохатого, кацапе
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Свинарчук, сиди на пляшці рівно
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Хочешь сказать, что только кацапам не нравится, когда Украину сравнивают с немецкой порноактрисой...и только настоящий украинец ловит с этого патриотический кайф?!!
Бы ***** зеленые все такие ********?!
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Пипка это у тебя,а у него член😁
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Пацаны! У вас междусобойчик? ПОПРОБУЙТЕ НЕ РАДОВАТЬ ИМ СВОИХ ВРАГОВ. Американцы это оценят
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Все в дерьме, только зеля на белом коне.
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Да, для нас это очевидно, но он сам и его адепты, думают что это очередная "перемога" - вот что печально!
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А у его есть адепты? Чоколядка ни с кем не путешь?
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Трагедія - це коли синуля байдена обіймає керівні посади в китайських та українських компаніях і отримує, нічого не роблячі, сотні мільйонів доларів. Дєрьмократи - лицемірні гниди. Один з них вчора заявив: якщо ми не усунемо його через імпічмент, то він виграє наступні вибори.
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много ты и твой чернокожий патрон нам напомогали???, твою семейку только наши надра интересуют...пес...
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Більшість американців навіть і не чули про Україну..
🤑
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Думаю вже почули.
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"Дії Трампа - трагедія й образа для кожного американця, -"для двох барижних байДенів точно.
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Это что получается, что Байден американская барыга, эдакая американская версия Петра Алексеевича? Дії Трампа - трагедія й образа для кожного американця, - Байден - Цензор.НЕТ 9306
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Коли Байден вихвалявся, що в чужій країні за казений кошт своєї держави знімав генпрокурора, який загрожував його особистим інтересам, то це що було?
Мабуть шантаж і підкуп чужими грошима у своїх шкірних інтересах - це еталон американської політикоректності
Байдену краще було б помовчати. Ціми брудними іграми він себе поховав, як наступного кандидата в президенти...
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О, вот и козломордые подтянулись на выручку Лохматому Чму.
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Чія б корова мичала... Тебе, бовдуре, не вчили чемності? Чи в мокшанських болотах гвинторогім не важливо, що патякати, аби заблом засвітити?
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Бачили очі американців що обирали - тепер тіштеся і не скігліть. Інша справа наша Моніка Зєлінскі - красавєц, вєсєльчак і мусчінка нічого собі така. А як вона грає своєю піцюринкою на роялі "Собачий вальс".....Шопен в труні перевертається від заздрощів.😕
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Кто бы говорил?????? У нас нашего Президента есть кому штаны поддержать и ошибки исправить- Конгресс, Сенат, Суд- ФБР в самом крайнем случае, а у вас????
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Маю надію, що ти не голосував за Рижого клоуна? 😃
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Не голосов, а в цей раз, прибіжу першим на дільницю , щоб проголосувати за Трампа.
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Уже на работе, ущербный?) Неужели имбецилы с рошена слышали такой матюк как "Шопен"? Или куратор решил интеллектом блеснуть?
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Ось, порохоскот звичайний. Ненавидить Україну, вважає що більшість українського Наріду (та американського) агенти кремля. Люто відкидає свободи сумління та готовий вбивати українців за те, що ті не так вірять в Бога як треба його хазяїну .
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Пелоси в Президенты!
Во-первых, она умная. Дії Трампа - трагедія й образа для кожного американця, - Байден - Цензор.НЕТ 7073
Во-вторых, она красивая. Дії Трампа - трагедія й образа для кожного американця, - Байден - Цензор.НЕТ 7073
А в-третьих, очень любит гондурасских бандюканов (потому что красивая).
Не прогадаете.
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Да ты шо! Выборы на носу. Только при чём к твоим коррупционным делишкам с Бурисмой и "хорошим парнейм Колей" Злочевским вся страна???
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Для Байдена наступают тяжелые дни. Аукнется ему теперь увольнение Шокина.
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У нас 5 лет порошенко постоянно нарушал права человека, топтался по Конституции, безбожно крал и врал, но у некоторых дегенератов ходит в бохах. Боже, храни Украину!
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