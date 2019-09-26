 Дії Трампа - трагедія й образа для кожного американця, - Байден

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу, про це на своїй сторінці в соцмережі заявив колишній віцепрезидент США Джозеф Байден, коментуючи опублікування Білим домом стенограми розмови американського лідера з президентом України Володимиром Зеленським.
Байден наголосив, що дії Трампа - це "трагедія".
"Для країни трагедія в тому, що наш президент поставив особисту політику вище священної клятви. Він поставив свої політичні інтереси над інтересами національної безпеки, яка підтримує Україну проти тиску Росії. Це образа кожного американця й основоположних цінностей нашої країни. Це не проблема республіканців або демократів. Це питання національної безпеки", - зазначив Байден.
За його словами, це також є перевіркою демократичних цінностей у країні.
"Конгрес має дослідити факти і швидко вжити заходів, щоб притягнути Дональда Трампа до відповідальності", - наголосив він.
Нагадаємо, 25 вересня було опубліковано стенограму липневої розмови Трампа із Зеленським. Текст з'явився на сайті Білого дому.
Стенограму розмови Трампа із Зеленським опублікували після того, як у вівторок, 24 вересня, в Палаті представників США оголосили про введення формальної процедури імпічменту Дональда Трампа. Шість комітетів нижньої палати Конгресу почнуть власні розслідування щодо порушення законів президентом США і його командою.
Бы ***** зеленые все такие ********?!
🤑
Мабуть шантаж і підкуп чужими грошима у своїх шкірних інтересах - це еталон американської політикоректності
Байдену краще було б помовчати. Ціми брудними іграми він себе поховав, як наступного кандидата в президенти...
Во-первых, она умная.
Во-вторых, она красивая.
А в-третьих, очень любит гондурасских бандюканов (потому что красивая).
Не прогадаете.