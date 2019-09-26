 Якщо "нормандський формат" не рухатиметься, залучатимемо не лише США, - Зеленський

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Я звертався неодноразово до США. І вперше особисто, не телефоном, до президента Трампа, щоб він долучився до вирішення всіх наших проблем: припинення війни і повернення всіх наших територій. Але не для того, щоб зараз, коли ми чекаємо зустріч у "нормандському форматі", він долучився. Зараз нам потрібно, вперше в моєму політичному житті, зустрітися в тому форматі, який є. Якщо він не працюватиме, не рухатиметься, так, ми будемо залучати, і не лише Америку", - сказав він журналістам на брифінгу в Нью-Йорку після своєї зустрічі в середу з президентом США Дональдом Трампом.
Нагадаємо, раніше помічник президента Андрій Єрмак повідомив, що зустріч "нормандської четвірки" може відбутися наприкінці вересня або на початку жовтня.
Мания величия.
🤑
Нет Зеленский точно балагурит покруче Рогозина Дмитрия Анатольевича Медведева - те еще те весельчаки и балагуры....
Зателефонував. Ліза каже, що лезя *******.
😁
В мене для вас пагана новина, яка може залишити вас без "садєржанiя":
"В США начинает разгораться новый скандал по Украине. В руки комитета по разведке палаты представителей попал отчет АНБ (Агентство национальной безопасности США) об использовании социальных сетей в предвыборной агитации этого года. Там огромное количество бот-аккаутов агитирующих за Трампа идет под модерацией из Украины. Более того, их напрямую связывают с сетью которая вела агитацию на выборах за Зеленского. Если длинная рука АНБ дотянется до шаловливых пальчиков Миши Федорова (вице-премьер-министр - министра цифровой трансформации) то вторую часть цифровой трансформации он проведет очень далеко от Украины."
А лисички взяли спички,
К морю синему пошли,
Море синее зажгли... (с)
Кожне наступне скалічене покоління - це шлях до нової війни, яку неможливо виграти перемогами.
#UNGA2019
Що все буде йти не так - це зрозуміло . То може дасте докладну пораду, як потрібно діяти, якщо мінський і нормандський формати не дадуть швидкого миру?
(Прохання, про власні сексуальні фантазії не писати - 73% населення не настільки збочені)
То якi поради? Бо нормальнi полiтики визначають час досягнення мети - за свого правлiння...