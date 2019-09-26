 Якщо "нормандський формат" не рухатиметься, залучатимемо не лише США, - Зеленський

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Я звертався неодноразово до США. І вперше особисто, не телефоном, до президента Трампа, щоб він долучився до вирішення всіх наших проблем: припинення війни і повернення всіх наших територій. Але не для того, щоб зараз, коли ми чекаємо зустріч у "нормандському форматі", він долучився. Зараз нам потрібно, вперше в моєму політичному житті, зустрітися в тому форматі, який є. Якщо він не працюватиме, не рухатиметься, так, ми будемо залучати, і не лише Америку", - сказав він журналістам на брифінгу в Нью-Йорку після своєї зустрічі в середу з президентом США Дональдом Трампом.

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Нагадаємо, раніше помічник президента Андрій Єрмак повідомив, що зустріч "нормандської четвірки" може відбутися наприкінці вересня або на початку жовтня.

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