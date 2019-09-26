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 Політика України
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Матеріали за темою:
Все про:Зеленський (2941) США (5524) мінські угоди (1624) нормандська четвірка (591) Трамп (2071)

 Якщо "нормандський формат" не рухатиметься, залучатимемо не лише США, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський зазначає, що в разі відсутності прогресу в роботі "нормандського формату" має намір закликати долучитися до нього як США і президента Дональда Трампа, так і інші держави та їхніх лідерів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Я звертався неодноразово до США. І вперше особисто, не телефоном, до президента Трампа, щоб він долучився до вирішення всіх наших проблем: припинення війни і повернення всіх наших територій. Але не для того, щоб зараз, коли ми чекаємо зустріч у "нормандському форматі", він долучився. Зараз нам потрібно, вперше в моєму політичному житті, зустрітися в тому форматі, який є. Якщо він не працюватиме, не рухатиметься, так, ми будемо залучати, і не лише Америку", - сказав він журналістам на брифінгу в Нью-Йорку після своєї зустрічі в середу з президентом США Дональдом Трампом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Присутність США в "нормандському форматі" змістила б баланс сил у бік України, - експосол США в РФ Макфол

Нагадаємо, раніше помічник президента Андрій Єрмак повідомив, що зустріч "нормандської четвірки" може відбутися наприкінці вересня або на початку жовтня.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3150477
 
   
 Топ коментарі
 
Зеленській - "намерен призывать присоединиться к нему как США и президента Дональда Трампа........"

Якщо "нормандський формат" не рухатиметься, залучатимемо не лише США, - Зеленський - Цензор.НЕТ 5606
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Какие еще другие государства кроме США Зеленский хочет привлечь, Зимбабве, Уругвай?
Нет Зеленский точно балагурит покруче Рогозина Дмитрия Анатольевича Медведева - те еще те весельчаки и балагуры....
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Хто про що, а голий про баню.
В мене для вас пагана новина, яка може залишити вас без "садєржанiя":
"В США начинает разгораться новый скандал по Украине. В руки комитета по разведке палаты представителей попал отчет АНБ (Агентство национальной безопасности США) об использовании социальных сетей в предвыборной агитации этого года. Там огромное количество бот-аккаутов агитирующих за Трампа идет под модерацией из Украины. Более того, их напрямую связывают с сетью которая вела агитацию на выборах за Зеленского. Если длинная рука АНБ дотянется до шаловливых пальчиков Миши Федорова (вице-премьер-министр - министра цифровой трансформации) то вторую часть цифровой трансформации он проведет очень далеко от Украины."
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Не. Ну это зрада! Если "нормандский формат" не будет двигаться, будем привлекать не только США, - Зеленский - Цензор.НЕТ 2217 Известно, что самые большие друзья Украины - это немчура сотскоим скверным потоком и извечные партнеры кацапья французы. Так решил великий Хрю!
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А Поця п"ять років з Ху"лом горілку пив.
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если обращается неоднократно по тому же вопросу, значит к нему прислушиваются...
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Ща сольютца в экстазе 🐕🐖 и 🐖🐕..
🤑
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Какие еще другие государства кроме США Зеленский хочет привлечь, Зимбабве, Уругвай?
Нет Зеленский точно балагурит покруче Рогозина Дмитрия Анатольевича Медведева - те еще те весельчаки и балагуры....
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Заталефонуй! Дзвонять в церкві дзвони.
Зателефонував. Ліза каже, що лезя *******.
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Кацапню надо рвать и драть всем миром.Это заразная агрессивная преступная орда.
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Без Мертвечука и Рошенко дела не будет!!
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Нада обьединить их усилия! В одной камере..
😁
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Хто про що, а голий про баню.
В мене для вас пагана новина, яка може залишити вас без "садєржанiя":
"В США начинает разгораться новый скандал по Украине. В руки комитета по разведке палаты представителей попал отчет АНБ (Агентство национальной безопасности США) об использовании социальных сетей в предвыборной агитации этого года. Там огромное количество бот-аккаутов агитирующих за Трампа идет под модерацией из Украины. Более того, их напрямую связывают с сетью которая вела агитацию на выборах за Зеленского. Если длинная рука АНБ дотянется до шаловливых пальчиков Миши Федорова (вице-премьер-министр - министра цифровой трансформации) то вторую часть цифровой трансформации он проведет очень далеко от Украины."
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Подаруйте хто небуть цьому неуку глобус та ********* з полiтичної географиї
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Потуги таких тупаків як ти лише показують рівень тупості ботоферми свинорилого рошена
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Не витрачайте час - менi не цiкаво спiлкуватись с суб'єктами з рiвнем IQ як у амеби.
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Прикольно за вами дебілами недорозвиненими, спостерігати, що в силу своєї тупості, вважають себе пупом землі та думають що виглядають круто, коли обзивають інших.
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Надеюсь, не тех, кто на голосованиях в ООН по проукраинских вопросах в разделе "против" оказывается?
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Кого? Зеленых человечков? Они с радостью тут триколор развесят. Собственно, все к этому идет.
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...будем привлекать не только США...

А лисички взяли спички,
К морю синему пошли,
Море синее зажгли... (с)
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І кого ж ця Моніка Зєлінскі збирається "привлекать" ? Часом не марсіан чи рептилоїдів з Альфи Центаври за групенсекс... Моніка, краще зав'язуй ти з наркотою 😃
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Если "нормандский формат" не будет двигаться, будем привлекать не только США, - Зеленский

Якщо "нормандський формат" не рухатиметься, залучатимемо не лише США, - Зеленський - Цензор.НЕТ 4812
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Вова... Після того, що ти наляпав по телефону- США буде обходити тебе стороною. Трамп- щоб не забруднитись ще більше, а Байден- через те, що ти прийняв сторону Трампа. Дипломат від бога...
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Зеленській - "намерен призывать присоединиться к нему как США и президента Дональда Трампа........"

Якщо "нормандський формат" не рухатиметься, залучатимемо не лише США, - Зеленський - Цензор.НЕТ 5606
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наверно Жеку Кошевого держит как последний козырь . или Кадырова привлечет после концерта на который его позовут перед именинами .а может Ким Чен Ына .
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Зеленый черт уже готов в норманский формат подключить главарей лугандона - чего не сделаешь, чтобы услужить кремлевским хозяевам
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Походу клован вже двинувся чимось веселим
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ну и если это не поможет, то можно написАть в спортлото!
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ВОТ ПОСЛЕДНИЙ ТВИТ ЗЕБИЛА- Володимир Зеленський‏ @ZelenskyyUa
Кожне наступне скалічене покоління - це шлях до нової війни, яку неможливо виграти перемогами. #UNGA2019
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Предлагаю сразу пригласить Венесуэлу,их Мадура да с нашей Мадурой сразу решат все вопросы.
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Северную Корею с Сирией еще попробуем?
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Привлекать надо только )(уйло к уголовной ответственности 😐
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Мадуро, Папуа Новую Гвинею или все же Хйуло?
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Зеленский не позвал Трампа на встречу "Нормандской четверки"... Так там будут только недружественные Украине пророссийские что франция что Германия которые поддерживают проклятую паРашу настойчиво навязуют нам преступную формулу штайнмайера. И выполнение которой обязательно приведёт к капитуляции украины на милость нашего лютого врага оккупанта крыма и Донбасса вражеской паРаши. Да и сам ...резидент ЗЕбил тот тоже маниакально видно по указанию кремля истерично вопит о мире на любых условиях и даже капитуляции.. Так что ничего хорошего ждать от "Нормандской четверки", где будет председательствовать паРаша и её поддерживать ннаши европейские недруги. Осталась надежда только на протесты украинского народа только он тможет не допустить капитуляцию с последуюшей потерей территориальной целстности а потом и суверенитета Украинской державы..
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***** (тихіше порохоботи)!
Що все буде йти не так - це зрозуміло . То може дасте докладну пораду, як потрібно діяти, якщо мінський і нормандський формати не дадуть швидкого миру?
(Прохання, про власні сексуальні фантазії не писати - 73% населення не настільки збочені)
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прокси - а кто ожидал быстрого действия и мира Якщо "нормандський формат" не рухатиметься, залучатимемо не лише США, - Зеленський - Цензор.НЕТ 9136
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Заходжу, як важаю за потрiбне.
То якi поради? Бо нормальнi полiтики визначають час досягнення мети - за свого правлiння...
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Він реально думає, що керує світом. Який жах. Йому всі щось "винні"
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минский и нормандский не могут двигатся ..ибо ими двигает оккупант Украины,который при помощи этой куйни минско-нормандской ,втянул Украину в грязную рашистску аферу,которая уносит человеческие жизни ,несет разрушение и создал вражду на столетия...
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каблуки и кожаные штаны не забудь надеть, привлекатор.
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Після виходу *********** України на світовий рівень,іншим політикам світу вже немає бажання з ним зв'язуватися.
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