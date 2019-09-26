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 Двоє українських воїнів зазнали поранень на Донбасі, ще один - бойової травми. За добу - 32 ворожі обстріли, - штаб

25 вересня збройні формування РФ та її найманці 32 рази порушили режим припинення вогню. Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 120 мм і 82 мм, а також з озброєння БМП, гранатометів різних систем, снайперської та стрілецької зброї.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ОС у Facebook.

За даними штабу, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 16 обстрілів позицій Об'єднаних сил:

- двічі неподалік Красногорівки - з мінометів калібру 120 мм, гранатометів різних систем і стрілецької зброї;
- п'ять разів поблизу Мар'їнки - з мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем і стрілецької зброї;
- тричі поблизу Водяного - з озброєння БМП і стрілецької зброї;
- двічі неподалік н.п. Піски - із гранатометів різних систем і стрілецької зброї;
- неподалік Опитного і Новотроїцького - з автоматичних гранатометів;
- неподалік Авдіївки - з підствольних гранатометів і стрілецької зброї;
- поблизу Новогнатівки - зі стрілецької зброї.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Одного воїна поранено, одного травмовано. 25 вересня ворог порушив перемир'я 17 разів, - штаб ООС

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив 16 обстрілів позицій Об'єднаних сил:

- чотири рази поблизу Травневого - з мінометів калібру 82 мм, а також з гранатометів різних систем і стрілецької зброї;
- п'ять разів неподалік Новолуганського - з мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем, снайперської і стрілецької зброї;
- неподалік Південного - з міномета калібру 82 мм, автоматичного гранатомета і стрілецької зброї;
- неподалік Світлодарська - з міномета калібру 82 мм, автоматичного гранатомета;
- двічі поблизу Золотого-4 - з міномета калібру 82 мм, автоматичного гранатомета і стрілецької зброї;
- поблизу Новотошківського - із гранатометів різних систем і стрілецької зброї;
- неподалік Луганського - зі станкового протитанкового гранатомета;
- у районі Зайцевого - зі стрілецької зброї.

"За минулу добу внаслідок ворожих обстрілів двоє військовослужбовців зі складу Об'єднаних сил зазнали поранень, ще один - бойового травмування", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що від початку поточної доби порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації та її найманців не зафіксовано.

Двоє українських воїнів зазнали поранень на Донбасі, ще один - бойової травми. За добу - 32 ворожі обстріли, - штаб 01
Двоє українських воїнів зазнали поранень на Донбасі, ще один - бойової травми. За добу - 32 ворожі обстріли, - штаб 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3150476
 
 
 Топ коментарі
 
Одужання пораненим хлопцям.
На фронті певно гаряче.
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неможливо виграти перемогами??? Це значить - можна виграти тільки поразкою??? За такі настрої на війні розстрілювали на місці!!!
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Одужання пораненим хлопцям.
На фронті певно гаряче.
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Одужання пораненним воїнам України!!!! 32 обстріли вже, ми хотим мира на Донбасе-лавров конь!!
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Писали бы сколько раз и чем отвечали ВСУ. Нужна правдивая информация о войне.
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вже прогрес, а то після "перемир'я" поранені взагалі не учітивалісь - так і писали - ніхто не пострадав. А потім "не пострадавших" хоронили, але сводку ООС вони вже "не портили", бо вмирали від ран на другий-сьомий день.
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Теперь есть формулировка "неосторожное обращение с оружием", без уточнения, по чьей вине.
Ведь по факту, если сепар стрельнул из окопа и ранил нашего бойца, это можно засчитать, как неосторожность, ведь мы не знаем, почему произошел выстрел.
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ВОТ ПОСЛЕДНИЙ ТВИТ ЗЕБИЛА- Володимир Зеленський‏ @ZelenskyyUa

Кожне наступне скалічене покоління - це шлях до нової війни, яку неможливо виграти перемогами. #UNGA2019
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неможливо виграти перемогами??? Це значить - можна виграти тільки поразкою??? За такі настрої на війні розстрілювали на місці!!!
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Отож ж бо там під цим твітом така ж думка більшості я так розумію в твіттері немає ботів стільки скільки в фейсбуці які восхваляють його до гидоти на кшталт-как же нам повезло что у нас такой президент- спасибо вам владимир александрович здорья вам -наконец у нас такой президент что все завидуют-вы наше солнышко луч надежды удачи вам- коротше щось таке подібне пишуть більшість
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Когда Барыга наживался на войне, порохоботы закрывали на это глаза, а стоило Зеленскому начать немножко наживаться, прошло всего сто дней, они подняли крик, бессовестные!
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