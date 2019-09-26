 Двоє українських воїнів зазнали поранень на Донбасі, ще один - бойової травми. За добу - 32 ворожі обстріли, - штаб

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ОС у Facebook.

За даними штабу, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 16 обстрілів позицій Об'єднаних сил:

- двічі неподалік Красногорівки - з мінометів калібру 120 мм, гранатометів різних систем і стрілецької зброї;

- п'ять разів поблизу Мар'їнки - з мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем і стрілецької зброї;

- тричі поблизу Водяного - з озброєння БМП і стрілецької зброї;

- двічі неподалік н.п. Піски - із гранатометів різних систем і стрілецької зброї;

- неподалік Опитного і Новотроїцького - з автоматичних гранатометів;

- неподалік Авдіївки - з підствольних гранатометів і стрілецької зброї;

- поблизу Новогнатівки - зі стрілецької зброї.

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У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив 16 обстрілів позицій Об'єднаних сил:

- чотири рази поблизу Травневого - з мінометів калібру 82 мм, а також з гранатометів різних систем і стрілецької зброї;

- п'ять разів неподалік Новолуганського - з мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем, снайперської і стрілецької зброї;

- неподалік Південного - з міномета калібру 82 мм, автоматичного гранатомета і стрілецької зброї;

- неподалік Світлодарська - з міномета калібру 82 мм, автоматичного гранатомета;

- двічі поблизу Золотого-4 - з міномета калібру 82 мм, автоматичного гранатомета і стрілецької зброї;

- поблизу Новотошківського - із гранатометів різних систем і стрілецької зброї;

- неподалік Луганського - зі станкового протитанкового гранатомета;

- у районі Зайцевого - зі стрілецької зброї.

"За минулу добу внаслідок ворожих обстрілів двоє військовослужбовців зі складу Об'єднаних сил зазнали поранень, ще один - бойового травмування", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що від початку поточної доби порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації та її найманців не зафіксовано.



