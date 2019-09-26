 Зеленський про розмову з Лавровим: Він підійшов до мене, щоб познайомитися і сказати, що РФ дуже хоче припинення війни на Донбасі

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Пан Лавров підійшов до мене, сказав, що хоче познайомитися. Сказав, що вони (Росія. - Ред.) дуже хочуть, щоб закінчилася війна на Донбасі, і привітав мене з обміном (утримуваними особами між Україною та Росією. - Ред.). Була дуже коротка розмова, ми в черзі стояли", - сказав він журналістам на брифінгу в Нью-Йорку після своєї зустрічі в середу з президентом США Дональдом Трампом.

Зеленський зазначив, що українська сторона робить усе для припинення війни на Донбасі.

"Це наша країна, це наша земля, якщо ви (Росія. - Ред.) готові, добре, давайте закінчимо війну, віддамо нам наші території, обміняємо людей", - зазначив він, кажучи про свою коротку розмову з Лавровим.

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Раніше джерело в Офісі Президента України повідомило агентству "Інтерфакс-Україна", що 24 вересня президент Зеленський під час короткого спілкування з главою РФ Лавровим з ініціативи останнього говорив з ним про підготовку зустрічі в "нормандському форматі",

"У рамках урочистого прийому від імені президента США в Нью-Йорку відбувся короткий діалог з ініціативи Лаврова, коротко обговорили "нормандський формат", - розповіло агентству джерело.

На цьому прийомі від імені Дональда Трампа в рамках Генасамблеї ООН були присутні сам президент США, президент Франції Емманюель Макрон, канцлер ФРН Ангела Меркель, з якою 24 вересня зустрічався в Нью-Йорку Зеленський, та інші світові лідери.