 Зеленський про розмову з Лавровим: Він підійшов до мене, щоб познайомитися і сказати, що РФ дуже хоче припинення війни на Донбасі

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Пан Лавров підійшов до мене, сказав, що хоче познайомитися. Сказав, що вони (Росія. - Ред.) дуже хочуть, щоб закінчилася війна на Донбасі, і привітав мене з обміном (утримуваними особами між Україною та Росією. - Ред.). Була дуже коротка розмова, ми в черзі стояли", - сказав він журналістам на брифінгу в Нью-Йорку після своєї зустрічі в середу з президентом США Дональдом Трампом.
Зеленський зазначив, що українська сторона робить усе для припинення війни на Донбасі.
"Це наша країна, це наша земля, якщо ви (Росія. - Ред.) готові, добре, давайте закінчимо війну, віддамо нам наші території, обміняємо людей", - зазначив він, кажучи про свою коротку розмову з Лавровим.
Раніше джерело в Офісі Президента України повідомило агентству "Інтерфакс-Україна", що 24 вересня президент Зеленський під час короткого спілкування з главою РФ Лавровим з ініціативи останнього говорив з ним про підготовку зустрічі в "нормандському форматі",
"У рамках урочистого прийому від імені президента США в Нью-Йорку відбувся короткий діалог з ініціативи Лаврова, коротко обговорили "нормандський формат", - розповіло агентству джерело.
На цьому прийомі від імені Дональда Трампа в рамках Генасамблеї ООН були присутні сам президент США, президент Франції Емманюель Макрон, канцлер ФРН Ангела Меркель, з якою 24 вересня зустрічався в Нью-Йорку Зеленський, та інші світові лідери.
Preiddeu Annwfn («Трофеи Аннуна»):
Пою благого Сюзерена, Владыку сей страны,
Что власть высокую свою по всей земле простёр.
Мрачна была темница Гвейра, угрюмый Каэр Сиди,
Страшась коварной мести Пуйла и злобы Придери,
Никто на свете до него в неё не проникал.
Тяжёлая синела цепь на шее у него,
Средь воплей Аннуна горькой скорбью напев его звучал,
Но даже там великим бардом сумел остаться он.
Нас было втрое больше тех, что могут сесть в Придвен,
Но только семеро вернуться смогли из Каэр Сиди.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C_%D0%90%D1%80%D1%82%D1%83%D1%80
И уже там Пуйло коварный и мстительный. И из тех Артуровских времен он, вероятно, хотел взять и Беликого Мерлина, но что-то пошло не так и он получил Сивого Мерина.
"Не вір, мій сину, цьому підерасу!".
Зеля тут молодець - добре відповів.
Не вір, мій сину, цьому підерасу!
https://censor.net.ua/ua/news/3150476/**********************************************************************************************************
ТАК хотят, что составами поставляют вооружение, расходные, отпускников.......