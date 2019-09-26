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 Політика України
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Все про:Зеленський (2941) Лавров (742) ООН (1299) Росія (20019) Донбас (13132)

 Зеленський про розмову з Лавровим: Він підійшов до мене, щоб познайомитися і сказати, що РФ дуже хоче припинення війни на Донбасі

Президент України Володимир Зеленський розповів, що в нього відбувся короткий діалог з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим на урочистому прийомі 24 вересня в Нью-Йорку, який казав йому, що Росія хоче припинення війни на Донбасі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Пан Лавров підійшов до мене, сказав, що хоче познайомитися. Сказав, що вони (Росія. - Ред.) дуже хочуть, щоб закінчилася війна на Донбасі, і привітав мене з обміном (утримуваними особами між Україною та Росією. - Ред.). Була дуже коротка розмова, ми в черзі стояли", - сказав він журналістам на брифінгу в Нью-Йорку після своєї зустрічі в середу з президентом США Дональдом Трампом.

Зеленський зазначив, що українська сторона робить усе для припинення війни на Донбасі.

"Це наша країна, це наша земля, якщо ви (Росія. - Ред.) готові, добре, давайте закінчимо війну, віддамо нам наші території, обміняємо людей", - зазначив він, кажучи про свою коротку розмову з Лавровим.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Говорили з Зеленським про вирішення ситуації на Донбасі згідно з мінськими домовленостями, - Лавров

Раніше джерело в Офісі Президента України повідомило агентству "Інтерфакс-Україна", що 24 вересня президент Зеленський під час короткого спілкування з главою РФ Лавровим з ініціативи останнього говорив з ним про підготовку зустрічі в "нормандському форматі",

"У рамках урочистого прийому від імені президента США в Нью-Йорку відбувся короткий діалог з ініціативи Лаврова, коротко обговорили "нормандський формат", - розповіло агентству джерело.

На цьому прийомі від імені Дональда Трампа в рамках Генасамблеї ООН були присутні сам президент США, президент Франції Емманюель Макрон, канцлер ФРН Ангела Меркель, з якою 24 вересня зустрічався в Нью-Йорку Зеленський, та інші світові лідери.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3150475
 
   
 Топ коментарі
 
Підійшов на лоха зблизька роздивитись
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Петя, как бульдог, измотал Россию. Теперь Россия ищет лоха, который решит ее проблемы за свой счет.
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Касаби хочуть припинити, але зброю поставляють, практикантів з училищ возять.
Як завжди: "Ми за мир во всьом мире" Зеленский о беседе с Лавровым: Он подошел ко мне, чтобы познакомиться, и сказать, что РФ очень хочет прекращения войны на Донбассе - Цензор.НЕТ 3719
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Народ - это не 70% от 40% пришедших на выборы, то есть не 28% населения Украины. Под соусом борьбы с коррупцией кооператив Озеро и владельцы домиков для уточки разогнали в СМИ Украины зраду и эти 28% поверили, чем захотел воспользоваться один проворовавшийся олигарх. В итоге имеем "закрытую тему Крыма", 13 тысяч трупов и федерацию под контролем воров из окружения путлера. Люди, которые не ценят свои армию, язык и веру, будут ценить чужие. А коррупция из украинской анархической превратится в российскую вертикальную.
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Вот такая она циничная Лошадь, проклятая Богом. Кремлёвский Недоцарь с челядью аннексировали Крым и организовали хаос на Бомбассе. Надеялись что всё сойдёт с рук, как в Молдове с Приднестровьем и в Грузии с Южной Осетией и Абхазией. А когда на Донбассе процессы пошли не по сценарию "рюсськаго мира", лошадь стала истерически ржать. Ведь для Бензозаправки стала четко прояснятся перспектива отправиться в преисподнюю, вслед за своим предшественником СССР.
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Он подошел ко мне, чтобы познакомиться, и сказать, что РФ очень хочет прекращения войны на Донбассе - та він ******** на всю голову.
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Вообще не понятно почему у нас война с орками . Они такие добрые , хорошие, миролюбивые , ранимые, войны не хотят , а вот суки лезут , и лезут к нам , со своими танками , градами , и тд .
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Вата та зетроляки разом кинулись вигороджувати Вовочку, знову. "Дивина". "Порохозалежні", презЕ спілкується з кацапськими жунралістами і тікає від українських. ПрезЕ спілкується з лавровим про" закінчення війни на донбасі". Про крим не забули поговорити?
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Про Пуйла есть упоминания еще в древнем валлийском эпосе
Preiddeu Annwfn («Трофеи Аннуна»):

Пою благого Сюзерена, Владыку сей страны,
Что власть высокую свою по всей земле простёр.
Мрачна была темница Гвейра, угрюмый Каэр Сиди,
Страшась коварной мести Пуйла и злобы Придери,
Никто на свете до него в неё не проникал.
Тяжёлая синела цепь на шее у него,
Средь воплей Аннуна горькой скорбью напев его звучал,
Но даже там великим бардом сумел остаться он.
Нас было втрое больше тех, что могут сесть в Придвен,
Но только семеро вернуться смогли из Каэр Сиди.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C_%D0%90%D1%80%D1%82%D1%83%D1%80

И уже там Пуйло коварный и мстительный. И из тех Артуровских времен он, вероятно, хотел взять и Беликого Мерлина, но что-то пошло не так и он получил Сивого Мерина.
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Як тут не процитувати класика ******** української інвективної поезії Подерев'янського:
"Не вір, мій сину, цьому підерасу!".
Зеля тут молодець - добре відповів.
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>Зеля тут молодець - добре відповів

Не вір, мій сину, цьому підерасу!
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Почему лошадь тянет на хоббитов? Отклонение какое-то...
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Зеленскому нужно было ответить, что "Путин может прекратить войну на Донбассе, аннексию Крыма и Севастополя просто "щелчком пальцев", можно конечно как Старик Хотабыч, но к сожалению у ВВ с волосами "проблемы". ( вывести войска, вооружения, боеприпасы, технику, "заблудившихся" и "отпускников", а заодно может даже захватить с собой особо скрепоударенных приверженцев с этих территорий, что бы оградить их от справедливого украинского военно- полевого суда) А разглагольствования что Рф хочет "мира", пусть Лавров и его "гебелесовская" пропаганда оставят для своей глубинки и своих Соловьева, Киселева, Скобеевой и т. д.
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рашист признался,что он эту войну начал.но как окончить не знает
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Ага......
ТАК хотят, что составами поставляют вооружение, расходные, отпускников.......
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Потерпевшая сторона делает все, что бы ее перестали бить.... Дебил, бдь...А лечение за чей счет будет?
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Ніхто в світі вже давно не вірить обкуреної руссккоМІДовськой лошади.
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"мы в очереди стояли" - за колбасой или в туалет?
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