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 Політика України
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Все про:Зеленський (2941) США (5524)

 Я відповідаю за кожне слово про європейських колег, - Зеленський щодо висловлювання на адресу лідерів ЄС у розмові з Трампом

Президент Володимир Зеленський заявив, що розмова з президентом США Дональдом Трампом відбулася в складний період послаблення санкцій проти РФ з боку європейських країн, попри це, глава держави вдячний лідерам Європи за будь-яку допомогу Україні.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УП, про це Зеленський заявив на пресконференції після зустрічі з Трампом

Зеленський заявив: "Я вам скажу чесно, дивіться, я за кожне своє слово відповідаю. Я багато разів дякував і дякую, і продовжую... зараз на зустрічі з президентом Трампом я сказав, що вдячний за будь-яку допомогу для України - від наших європейський лідерів, від пані Меркель, від пана Макрона, і від багатьох.

Наш дзвінок був у дуже складний період: коли Росію повернули в ПАРЄ, коли санкції не мали такий гучний тиск на будівництво "Північного потоку-2". І я говорив про це з усіма лідерами, про яких я говорив у цій розмові (ред. Меркель, Макрон). І багато лідерів казали: "Ми розуміємо, але в цих питаннях буде так".

Також читайте: Безпрецедентна підтримка України, - в ЄС відреагували на слова Зеленського і Трампа про те, що Євросоюз недостатньо підтримує Україну

Наприклад,... повернення в ПАРЕ, це ж рішення було не при мені. Рішення було у європейських країн ухвалене ще, мені здається, наприкінці зими.

Я ні про кого нічого поганого не хочу говорити, всі, хто нам допомагають, ми всім дякуємо. Але я сказав правду, тому що "Північний потік" для нас це загроза. Велика загроза енергетичної безпеки. Бо ми можемо втратити транзитні гроші...

Моє бачення, особисте, що "Північний потік" - це поступове зняття санкцій, це моє особисте бачення. А за все інше ми дякуємо. Справді, велику допомогу для нас роблять країни Європейського Союзу".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Меркель і Макрон роблять для допомоги Україні не так багато, як би могли, - Зеленський у розмові з Трампом

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3150472
 
   
 Топ коментарі
 
Ну у вас, зебобиков, жизнь удалась, как никогда) трамп зелей попу вытер, но вы рады, что зебоба у него в гостях побывал... вам легче без мозгов
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Я даже не знаю, как это все назвать...
капец ...
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Зе не знає, що в дипломатичній розмові не можна 1) обговорювати дії інших дружніх країн, 2) називати Генпрокурора ''своїм'' 3) обговорювати посла, і багато ще чого. Все це не дивно. Українці-самогубці зробили свою чорну справу під назвою ''аби не Порошенко''.
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"Я атвічаю". Конкретний такий пацан, па панятіям.
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a ты за каждое слово и ответишь...
рад, шо понимаешь....
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Кацапура в стінку бється-борода трясеться
А Зеленському це пофіг-на тлю не ведеться.
Лахта свище,соя дрище на усіх у світі-
Чує чмо інтуітивно,що буде сидіти.
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кто бы не был следующим Президентом в Америке - все уже хорошо знают...
в Украину соваться нечего - если не хочешь скандала в доме.
и тот же, если, переизбратый доня - зеленке пасть заткнет в секунду.
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тут и не особено шмарля, бо с дурака спрос небольшой...
а больше наш рыжий его подставил,
но если уже выбрали клована? - то не удивляйтесь,
шо его и вас будут подставлять - и ето правильно!
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Зеле нужно срочно вколоть снотворного и вывезти из штатов,а то он наговорит еще столько что мы годами будем расхлебывать
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Ви вже вколоті,кацапи-пляшкою в дупу-сидіть не рипайтеся-Зелі тепер вибирати-хто майбутній Президент США!
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апельсины наколотые в 2004м? - до сих по еффект
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мне нравится отвечатель в Украине
если ленка не дура - пора домик какой в ростове прикупать для детей...
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интересно - чем и по чем будет отвечатель барабанить, если доню таки импичнут?
а с какой любовью нормадская 4ка после шмарклиных слов встретится? - даже не знаю ..
но все прет в одном направлении - в кацапию!
а если президент Украины идиот - процесс ускоривается.....
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не тявкай громко - блох разбудишь
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диды ордловские в ноль сошли - пенсия нада, конь?
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Украинский флаг в руке? - получишь...
нет - на березу иди...
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и вот етих именно даунецких придурков кацапня и зеленые пытаются представить повстанцами? - там все - там ноль..... - там кацапы..
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нет Украинского флага в руке? - нет пенсии...
жри скрепную укацапскую крапиву - всем наплевать...

можешь березы погрысть - особо скрепным голод утоляло...
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Шо, зрадобобики, как нет Пети - так и успехи Украиньі не в радость? Убейтесь об стену не мучайтесь
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пацан сказал? - пацан коломою приватбанком отплатил.
нет - ничего никому не вернется кроме бени....
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Тому й хочу-вчепися до мене краще-навіщо тобі Зеленський-напиши мені з 50-т матюків-будеш цяця-все одно більше ні на що не здатний і нічого не вирішуеш-відволікайся на тих,хто на тебе забив,або вчепися до гілляки,та вчи українську,а не язиком бичачим чеши,кацап.
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я тебе еще ни одного матюка не написал, ордловец потный.
все шо я написал - шо позвал? - то и жри....
левое калесо на правой гусенице кацапской танкетки, которую ты звал, именно для таких как ты - обсасываи и не стони...
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Ти ж сам по житті-матюк- не мат,не матюг,а матюк.
Вчи мову.А скільки нісенітниць міг би ти ще написати,якби я тебе не зачепив,дурню.
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йдеш за пенсією - тримай прапор...так виявиш свою підтримку...чи ти проти прапора?
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Може комусь і3 совкових дідуганін і порох з дупи- прапор,а для мене-Славень!Україна в серці кожного українця,тому мову рідну має знати,а не знає-нехай вивчає,а не б'є себе в груди як Порошенко-я патріот,а його синок Мішик 18-ть років ні "бе",ні "ме" по-українськи.Кого ти лічиш?5-м каналом запудрити цуковій ваті мізок,аби не мішали відкрити 104-и власних бізнеси,коли люди боронять свою країну від ворога,-це патріотизм?Хоч один з його ВР на фронті загинув за 5-ть років війни?Сьогодні тут Зеленський показував кулю з мертого тіла Сліпака,який із-за границі полетів боронити Україну,бо патріот,а пороссяних Петрових ставленників то там,то тут з пів мільйона Евро крадених ловлять-хіба для вас вони патріоти?Тому йдете на пенсію-тримайте достойну пенсію,а не прапор,бо мені до пенсії-далеко!
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Трудно поверить, но факт на лицо, надо очень сильно постараться чтобы за одну поездку рассориться со всеми спонсорами своей страны. Как теперь будут относиться страны ЕС и США после всех этих событий можно только догадываться? Что это за высказывание - "я никому ничего не должен" и это в ситуации, когда до конца года страна должна выплатить 9 лярдов зелени - конгениально! "Нам страны ЕС мало помогают" и это на фоне того, что за пять лет в результате введенных санкций они потеряли более 350 лярдов евро - напрашивается естественный вопрос - а почему они вообще обязаны кому то помогать? Это уже звучит не как просьба, а требование - уму не постижимо! Нет, кухаркам еще рано руководить страной!
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Поляки, покупая дорогой СПГ вместо дешевого трубного, считают, что разницей в цене они оплачивают свою свободу. Здесь такая же логика - ЕС должно Украине за свою защиту от страшного Мордора.
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Не думаю, что в ЕС поведутся на такие доводы, ведь Калининградская область географически значительно ближе к странам ЕС, чем вторжение через Украинскую границу.
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вчера сообщили, что в литве разворачивается американский танковый батальон....это уже в тылу калининградской области, как прифронтовой с ес
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Один американский танковый батальон - это ни о чем. Россия смахнет его и не заметит. Другое дело - отмобилизованная стотысячная армия Ук5раины. Я відповідаю за кожне слово про європейських колег, - Зеленський щодо висловлювання на адресу лідерів ЄС у розмові з Трампом - Цензор.НЕТ 2232
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Зеленский - полное дурко. Если ничего не умеешь, то Бей х#йем по пиано и молчи.
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Я не ярая сторонница Зе, но этот вой о зраде и каком-то внешнеполитическом провале ЗЕ просто смешен. Если уж его и критиковать - то по делу и главный сейчас вопрос это приватизация земли.
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Не звертайте уваги... це порохоботи... вони сюди срать ходять... у нихчим чим більша купа гівна висрана в соціальних мережах, тим більшу смоктульку дасть порошенко... Я отвечаю за каждое слово про европейских коллег, - Зеленский о высказываниях в адрес лидеров ЕС в разговоре с Трампом - Цензор.НЕТ 4704
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это по делу - у трампа импичмент, а этот евролидеров трампу по телефону обосрал...
или критика по делу - это зарплата учителей не увеличенная ни на сколько?
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Вмешаться в выборы США, чтобы испортить отношения и с демократами, и с республиканцами, не забыв опять выдать на весь мир свой главный принцип - я никому ничего не должен - и параллельно получить гневную ноту от ЕС - думаю, котаны, это настоящий успех!
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И поэтому в 5.30 на разные темы Цензора Вы лепите идентичные посты?
"Я відповідаю за кожне слово про європейських колег, - Зеленський щодо висловлювання на адресу лідерів ЄС у розмові з Трампом - Цензор.НЕТ 2942 Галина Темирова
Я не ярая сторонница Зе, но этот вой о зраде и каком-то внешнеполитическом провале ЗЕ просто смешен. Если уж его и критиковать - то по делу и главный сейчас вопрос это приватизация земли.
26.09.2019 05:32
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Ну и что? Я порохоботка или зебилоид по твоему? Я відповідаю за кожне слово про європейських колег, - Зеленський щодо висловлювання на адресу лідерів ЄС у розмові з Трампом - Цензор.НЕТ 7177
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Я не собираюсь угадывать взгляды человека, распространяющего чьи-то заказные посты. Нет смысла.
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А почему ты считаешь, что это не мои личные посты, Антип? Если тебе не нравится их содержание, но это не повод для каких-то обвинений. Держи себя в руках и если с чем-то не согласен, то как-то это аргументируй, если сможешь.
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Для подобных предложений Вы ошиблись сайтом.
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Зеленський молодець, все робить грамотно і виважено, пишаюсь таким Президентом
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да кто бы сомневался. вы на одном уровне умственного развития. только прибацанные могли выбрать прибацанного.
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За ЗЕ голосовали в большинстве те, кто в 2014 голосил за мародьора, скажешь не?
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Скорее те кто в 2010 за Виту Овоща, скажешь нет?
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Этого идиота нельзя выпускать на люди.
Держите его в смирительной рубашке и колите ипродиазид!
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Ну, не всем он помогает. Вот - например - Вам же он не помог!....
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Все правильно сказав, у лідерів ЄС чимало внутрішніх проблем, а Україна їм заважає і дратує їх, їм важливо. щоб в Україні була тиша і спокій, любою ціною, навіть ціною окупації України але тихо.
Ну хоча б видимість тиші і порядку. Любю ціною. Тому вони і йдуть найкоротшим та ннайлегшим шляхом, не враховуючи інтереси України та намагання українців
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ти так пишеш, як зеленський говорить...але він намагається переказати почуте з навушника, а ти часом не обмежений, щоб виразити свою думку...вову захищати - це не петра ганьбити..тут аргументи необхідні, а не багато тих самих слів
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Ы про Петруся ы про ЗЕ якраз аргументи на першому місці
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Думаю в рашке надо будет объявлять оранжевую опасность по стране из-за перегрева пуканов по ТВ - тем для разговоров предостаточно!
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ЗЕ відповідальний за все в країні. В абсолюті.
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набагато меньше, ніж вони вони про Зеленського
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Типа зуб дает, так и без зубов можно остаться.
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я от него ожидал худшего.. вот что значит молодо-зелено.. молоток... не то что Мародер все клянчил да клянчил..
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Зеленский где-то научился говорить на языке уголовников - "отвечаю"... чем он может ответить я не знаю, но точно знаю, что крайним будет народ Украины.
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Йозеф Кнехт



Трамп: Європейські країни, та Меркель нічого не роблять для України. Зе: Чувак ти прав на 100, ні на 1000%. Я зустрічався з Меркель і Макроном і казав їм, що вони не роблять стільки, скільки мають робити, щодо санкцій. Відчуваю потепління у відносинах з Німеччиною та Францією
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Нахлынули комсомольские воспоминания на бабушку
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Счас конкретна сливаютца в экстазе 🐖🐕
и 🐕🐖..
😁
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В натуре. Отвечает. И таки когда-то ответит, куды ж денется...
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Эх Зеля, за что ж ты так жестоко поступил со старой немецкой комсомолкой? Она ж столько глубочайших озабоченностей и обеспокоенностей высказала начиная с 2014, на сто лет вперед хватит, а ты... Я отвечаю за каждое слово про европейских коллег, - Зеленский о высказываниях в адрес лидеров ЕС в разговоре с Трампом - Цензор.НЕТ 7593
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"Потому что мы можем потерять транзитные деньги ..."

никудышный аргумент, мягко говоря. очееь плохой.
на него простой ответ - "это твои проблемы, т.к. без северного потока потеряем деньги мы". Вове дипломатии еще учиться и учиться.
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...ще не закінчена розмова..
ще тиждень будуть "розганяти зраду" Я відповідаю за кожне слово про європейських колег, - Зеленський щодо висловлювання на адресу лідерів ЄС у розмові з Трампом - Цензор.НЕТ 6243
і по..уй всім порохоботам
що у розмові ZERO "криміналу" Я відповідаю за кожне слово про європейських колег, - Зеленський щодо висловлювання на адресу лідерів ЄС у розмові з Трампом - Цензор.НЕТ 1327
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Одно хорошо. Этот придурок не мой президент.
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А шо такого сказав Зеленський не так про Меркель і Макрона? Яка від них користь для Украіни? Ляпаючи язиками, роздаючи обіцянки , ці хитож..."еужопейці" лише дбали про свій рейтинг і мучились думкою як з кацапів зняти санкціі , бо страдав бізнес іх виборців. Не перший раз Европа на нас плювала і допомагали гнобити Украіну. Не далеко йти , Антанта (Англія і іі союзники в Першій світовій війні) допомогли Польщі загарбати західні землі украінців. А про підле замовчування голодомору і закупки зерна в СССР в тридцяті роки, то взагалі тема для обговорення в ООН - як буржуі з Украіни користали.
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Зеля все верно сказал, французы и немцы подстилки *****, могут толко языком....
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Рішення про повернення було саме після того як новообраний переговорив з Макроном і Меркель . Це раз. А по-друге , буквально декілька місяців назад ,депутати попереднього скликання які були представниками України в ПАРЕ, в буквальному сенсі волали - Зеленський відмовився зустрічатись з ними перед голосуванням . А це означає лишень одне - згода на повернення окупанта , була саме від новообраного.Так що , нинішній керманич переплюне Пороха в брехні і грабунку України і українців.
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А что «не так» сказал Зеленский???
Со стороны Европы - все её «беспрецедентные», но не действенные «озабоченности» и заигрывания с оккупантом - это не поддержка, а имитация и симуляция поддержки (!!!):
- под молчаливое «посапывание в тряпочку» вечно «озабоченных» в ПАСЕ и ОБСЕ эрефия там откровенно «правит бал» (одно возвращение эрефии в ПАСЕ чего стоит!);
- «СП-2» только Дания «торпедирует» (пока!), остальные "безпрецендентно" поддерживают;
- кредиты под видом помощи;
- полное отсутствие серьезных инвестиций;
- требования беспрепятственно вывозить природные ресурсы в ЕС (например - того же карпатского леса на лесоперерабатывающие заводы ЕС);
- насильственное навязывание сомнительных «евроценностей»;

(Да, кстати - действительная и реальная беспрецедентная поддержка, это, - например, - когда EC на пропаганду и теракты так наз. "палестинцам" дает («по самым скромным подсчетам») более 1 миллиарда долларов в год (!). При таком же уровне любви о стороны европейцев, Украина должна бы была получить за 5 лет … «куда как больше» (!!) , и не в долг, а в подарок (!!!))
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Оля - она такая, всё помнит, как Шварценегр!

Ольга Луцив Сидорова

А ещё можно вспомнить, что тогда - 09.11.09. "Порошенко рассказал, что лично договорился о поставках «Тамифлю» с производителем" https://focus.ua/ukraine/78332/
10.11.2018 12:15
амфаш

Олечька, галубка, а вот интересно - как простая украинка (не так ли?) помнит дословно то, что было ДЕВЯТЬ ЛЕТ НАЗАД? А может у тебя это в книжечке написано?
10.11.2018 12:28
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Да,да, ты права!
Адский Порошенко убил и съел своего Молдавского Брата, чтобы тот не мешал ему вывозить купленное за бюджетные деньги Тамифлю в мальдивский оффшор....
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Якщо ціллю цієї поїздки було позбавити Україну світової підтримки і повернення до мордору, то Вовочка впорався з завданням. Піпец
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Я відповідаю за кожне слово про європейських колег, - Зеленський щодо висловлювання на адресу лідерів ЄС у розмові з Трампом - Цензор.НЕТ 3059

справа передана у Шостий апеляційний окружний суд м.Києва..)))
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