 Я відповідаю за кожне слово про європейських колег, - Зеленський щодо висловлювання на адресу лідерів ЄС у розмові з Трампом

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УП, про це Зеленський заявив на пресконференції після зустрічі з Трампом
Зеленський заявив: "Я вам скажу чесно, дивіться, я за кожне своє слово відповідаю. Я багато разів дякував і дякую, і продовжую... зараз на зустрічі з президентом Трампом я сказав, що вдячний за будь-яку допомогу для України - від наших європейський лідерів, від пані Меркель, від пана Макрона, і від багатьох.
Наш дзвінок був у дуже складний період: коли Росію повернули в ПАРЄ, коли санкції не мали такий гучний тиск на будівництво "Північного потоку-2". І я говорив про це з усіма лідерами, про яких я говорив у цій розмові (ред. Меркель, Макрон). І багато лідерів казали: "Ми розуміємо, але в цих питаннях буде так".
Наприклад,... повернення в ПАРЕ, це ж рішення було не при мені. Рішення було у європейських країн ухвалене ще, мені здається, наприкінці зими.
Я ні про кого нічого поганого не хочу говорити, всі, хто нам допомагають, ми всім дякуємо. Але я сказав правду, тому що "Північний потік" для нас це загроза. Велика загроза енергетичної безпеки. Бо ми можемо втратити транзитні гроші...
Моє бачення, особисте, що "Північний потік" - це поступове зняття санкцій, це моє особисте бачення. А за все інше ми дякуємо. Справді, велику допомогу для нас роблять країни Європейського Союзу".
рад, шо понимаешь....
А Зеленському це пофіг-на тлю не ведеться.
Лахта свище,соя дрище на усіх у світі-
Чує чмо інтуітивно,що буде сидіти.
в Украину соваться нечего - если не хочешь скандала в доме.
и тот же, если, переизбратый доня - зеленке пасть заткнет в секунду.
а больше наш рыжий его подставил,
но если уже выбрали клована? - то не удивляйтесь,
шо его и вас будут подставлять - и ето правильно!
если ленка не дура - пора домик какой в ростове прикупать для детей...
а с какой любовью нормадская 4ка после шмарклиных слов встретится? - даже не знаю ..
но все прет в одном направлении - в кацапию!
а если президент Украины идиот - процесс ускоривается.....
нет - на березу иди...
жри скрепную укацапскую крапиву - всем наплевать...
можешь березы погрысть - особо скрепным голод утоляло...
нет - ничего никому не вернется кроме бени....
все шо я написал - шо позвал? - то и жри....
левое калесо на правой гусенице кацапской танкетки, которую ты звал, именно для таких как ты - обсасываи и не стони...
Вчи мову.А скільки нісенітниць міг би ти ще написати,якби я тебе не зачепив,дурню.
или критика по делу - это зарплата учителей не увеличенная ни на сколько?
" Галина Темирова
Я не ярая сторонница Зе, но этот вой о зраде и каком-то внешнеполитическом провале ЗЕ просто смешен. Если уж его и критиковать - то по делу и главный сейчас вопрос это приватизация земли.
26.09.2019 05:32
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Мне нравится 4
"
Держите его в смирительной рубашке и колите ипродиазид!
Ну хоча б видимість тиші і порядку. Любю ціною. Тому вони і йдуть найкоротшим та ннайлегшим шляхом, не враховуючи інтереси України та намагання українців
Зеленский достойно!
Йозеф Кнехт
Трамп: Європейські країни, та Меркель нічого не роблять для України. Зе: Чувак ти прав на 100, ні на 1000%. Я зустрічався з Меркель і Макроном і казав їм, що вони не роблять стільки, скільки мають робити, щодо санкцій. Відчуваю потепління у відносинах з Німеччиною та Францією
и 🐕🐖..
😁
никудышный аргумент, мягко говоря. очееь плохой.
на него простой ответ - "это твои проблемы, т.к. без северного потока потеряем деньги мы". Вове дипломатии еще учиться и учиться.
ще тиждень будуть "розганяти зраду"
і по..уй всім порохоботам
що у розмові ZERO "криміналу"
Со стороны Европы - все её «беспрецедентные», но не действенные «озабоченности» и заигрывания с оккупантом - это не поддержка, а имитация и симуляция поддержки (!!!):
- под молчаливое «посапывание в тряпочку» вечно «озабоченных» в ПАСЕ и ОБСЕ эрефия там откровенно «правит бал» (одно возвращение эрефии в ПАСЕ чего стоит!);
- «СП-2» только Дания «торпедирует» (пока!), остальные "безпрецендентно" поддерживают;
- кредиты под видом помощи;
- полное отсутствие серьезных инвестиций;
- требования беспрепятственно вывозить природные ресурсы в ЕС (например - того же карпатского леса на лесоперерабатывающие заводы ЕС);
- насильственное навязывание сомнительных «евроценностей»;
(Да, кстати - действительная и реальная беспрецедентная поддержка, это, - например, - когда EC на пропаганду
и терактытак наз. "палестинцам" дает («по самым скромным подсчетам») более 1 миллиарда долларов в год (!). При таком же уровне любви о стороны европейцев, Украина должна бы была получить за 5 лет … «куда как больше» (!!) , и не в долг, а в подарок (!!!))
Ольга Луцив Сидорова
А ещё можно вспомнить, что тогда - 09.11.09. "Порошенко рассказал, что лично договорился о поставках «Тамифлю» с производителем" https://focus.ua/ukraine/78332/
10.11.2018 12:15
амфаш
Олечька, галубка, а вот интересно - как простая украинка (не так ли?) помнит дословно то, что было ДЕВЯТЬ ЛЕТ НАЗАД? А может у тебя это в книжечке написано?
10.11.2018 12:28
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Это надо же - в теме о разговоре двух Президентов в 2019г. вставить что-то о "Тамифлю" ...
амфашик, я не нуждаюсь в дополнительных доказательствах того, что я Вам и о Вас уже написала! Я убеждена в своей правоте ...
Адский Порошенко убил и съел своего Молдавского Брата, чтобы тот не мешал ему вывозить купленное за бюджетные деньги Тамифлю в мальдивский оффшор....
справа передана у Шостий апеляційний окружний суд м.Києва..)))