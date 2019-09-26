 Якби Зеленський був проти, ми б не опублікували стенограму розмови, - Трамп

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це на пресконференції в Нью-Йорку заявив Трамп.
"Ми поговорили з Україною про це. Майк (Помпео) телефонував своєму колезі. Ми поговорили з Україною про це, бо якби вони сказали не публікувати, ми б цього не зробили... Він сказав, що це був невинний дзвінок, і "ви можете його публікувати, якщо хочете", - наголосив президент США.
"Майк (Помпео - ИФ) звонил своему коллеге. Мы поговорили с Украиной об этом, потому что если бы они сказали не публиковать, мы бы этого не сделали... Он сказал, что это был невинный звонок, и "вы можете его публиковать, если хотите".
Очевидно добро дал Пристайко, и скорей всего это входило в его полномочия. Хотя я и допускаю, что дело для всех новое и необычное, может и произошла какая-то нестыковка.
"Мы поговорили с Украиной об этом. Майк (Помпео - ИФ) звонил своему коллеге. Мы поговорили с Украиной об этом, потому что если бы они сказали не публиковать, мы бы этого не сделали... Он сказал, что это был невинный звонок, и "вы можете его публиковать, если хотите".
Очевидно добро дал Пристайко, и скорей всего это входило в его полномочия. Хотя я и допускаю, что дело для всех новое и необычное, может и произошла какая-то нестыковка.
и вооще шмаркля никакаких согласий не давала.
шах и мат...
"Майк (Помпео - ИФ) звонил своему коллеге. Мы поговорили с Украиной об этом, потому что если бы они сказали не публиковать, мы бы этого не сделали... Он сказал, что это был невинный звонок, и "вы можете его публиковать, если хотите".
Очевидно добро дал Пристайко, и скорей всего это входило в его полномочия. Хотя я и допускаю, что дело для всех новое и необычное, может и произошла какая-то нестыковка.
ленте с разрывом в 68 минут - орлы, млин, разноцветные
После публикации переговоров Зеленский заявил что не давал согласия.
Трамп отреагировал на это: "Если бы Зеленский был против, мы бы не опубликовали стенограмму разговора".
"...Майк (Помпео - ИФ) звонил своему коллеге. Мы поговорили с Украиной об этом, потому что если бы они сказали не публиковать, мы бы этого не сделали... Он сказал, что это был невинный звонок, и "вы можете его публиковать, если хотите".
Очевидно добро дал Пристайко, и скорей всего это входило в его полномочия. Хотя я и допускаю, что дело для всех новое и необычное может и произошла какая-то нестыковка, только причём здесь враньё?!
на ассаблее речь толкает - глаза закрыты,
сразу видно - деде неинтерсны все ети заморочки, деда хочет спать.
оживляется при слове Байден и Клинтон, но и те такие же.
такая себе битва дидов....
Ты ножками не топай и слюнками не брызгай
По капельке, маленькими шажочками, и так потихоньку, со временем мы уничтожим дутый олигархическими телеканалами рейтинг твоего клоуна и его жополизов ботов андреев бондаренок и вернем население Украины в трезвое состояние реальности
Очевидно добро дал Пристайко, и скорей всего это входило в его полномочия. Хотя я и допускаю, что дело для всех новое и необычное, может и произошла какая-то нестыковка.
Даже посменно можете, как вот ты, напртмер дежурить.
ПыСы. И хорошо, что у игорьвалерича нашёлся чебурят, чтоб приставить к круглосуточному присмотру за "величайшим политиком современности".
Наробить ділов в світовому політичному закуліссі. ))
І взагалі це не твоя країна
Ти вже заговорюєшся, бо забагато тролиш.
Кожне наступне скалічене покоління - це шлях до нової війни, яку неможливо виграти перемогами.
#UNGA2019