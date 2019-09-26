 Якби Зеленський був проти, ми б не опублікували стенограму розмови, - Трамп

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це на пресконференції в Нью-Йорку заявив Трамп.

"Ми поговорили з Україною про це. Майк (Помпео) телефонував своєму колезі. Ми поговорили з Україною про це, бо якби вони сказали не публікувати, ми б цього не зробили... Він сказав, що це був невинний дзвінок, і "ви можете його публікувати, якщо хочете", - наголосив президент США.

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