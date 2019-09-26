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 Політика України, За кордоном
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Все про:Зеленський (2941) США (5524) Трамп (2071)

 Якби Зеленський був проти, ми б не опублікували стенограму розмови, - Трамп

Президент США Дональд Трамп у середу заявив, що не опублікував би стенограму розмови з президентом України Володимиром Зеленським, якби в Києві були проти цього.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це на пресконференції в Нью-Йорку заявив Трамп.

"Ми поговорили з Україною про це. Майк (Помпео) телефонував своєму колезі. Ми поговорили з Україною про це, бо якби вони сказали не публікувати, ми б цього не зробили... Він сказав, що це був невинний дзвінок, і "ви можете його публікувати, якщо хочете", - наголосив президент США.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Згоди я не давав, думав, вони опублікують тільки свою частину, - Зеленський про оприлюднення стенограми розмови з Трампом

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3150470
 
   
 Топ коментарі
 
Ха-ха-ха... Зе даже тут соврать умудрился.
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То выходит или ЗЕбик брешет или Трамп???..Бедный кловун, вот попандос...уже наверно и не знает шо такого збрехать. Шо не ляпнет сразу зашквар - ЗЕдипломат йпта..
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Вы собой поттёрлись и расписались в неумении читать и понимать прочитанное:

"Майк (Помпео - ИФ) звонил своему коллеге. Мы поговорили с Украиной об этом, потому что если бы они сказали не публиковать, мы бы этого не сделали... Он сказал, что это был невинный звонок, и "вы можете его публиковать, если хотите".

Очевидно добро дал Пристайко, и скорей всего это входило в его полномочия. Хотя я и допускаю, что дело для всех новое и необычное, может и произошла какая-то нестыковка.
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Ахахаха)))) в общем зеля еще и с трампом лично попал... А там кто из них кого обвирает уже не столь важно
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ПЕТИныКАНТРОПЫ читать не умеют?

"Мы поговорили с Украиной об этом. Майк (Помпео - ИФ) звонил своему коллеге. Мы поговорили с Украиной об этом, потому что если бы они сказали не публиковать, мы бы этого не сделали... Он сказал, что это был невинный звонок, и "вы можете его публиковать, если хотите".

Очевидно добро дал Пристайко, и скорей всего это входило в его полномочия. Хотя я и допускаю, что дело для всех новое и необычное, может и произошла какая-то нестыковка.
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дурак ты доник, тебе обьяснили - надо было тока свою часть
и вооще шмаркля никакаких согласий не давала.
шах и мат...
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Блин тут ***** даже комментов не нужно он их сам делает, боже зебилы вы еще тупее чем я думал
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Такой клоунады, в истории дипломатии еще не было. Если бы Зеленский был против, мы бы не опубликовали стенограмму разговора, - Трамп - Цензор.НЕТ 8062
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Просто так случилось, что две очень разные страны выбрали себе в президенты клоунов-полудурков... И вот они встретились...
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Клоунада в том, что вы читать и понимать прочитанное не умеете

"Майк (Помпео - ИФ) звонил своему коллеге. Мы поговорили с Украиной об этом, потому что если бы они сказали не публиковать, мы бы этого не сделали... Он сказал, что это был невинный звонок, и "вы можете его публиковать, если хотите".

Очевидно добро дал Пристайко, и скорей всего это входило в его полномочия. Хотя я и допускаю, что дело для всех новое и необычное, может и произошла какая-то нестыковка.
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два клована брешут прямо противоположное на одной новостной
ленте с разрывом в 68 минут - орлы, млин, разноцветные
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Розумно.Невинна розмова,яка вирішує,хто слідуючий Президент США.Браво,Зеленський-хай раху рилом по гузну за вмішування у передвиборчі процеси,а те що опублікували й твою частину розмови-так то така димократія-мовчання-знак згоди,але вже без використання твоїх слів проти тебе у судах.
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Боже так спалиться , лошара преЗедент
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ДО слёз...вот это шутейка....А шо там кстати по Г+Г вещают? Пабьеда? ЗЕлёный царь всех переиграл? Небывалый успех дипломатии??
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Вот кто его за язык тянул? Зеленский как Мистер Бин, на ровном месте создает себе проблемы Если бы Зеленский был против, мы бы не опубликовали стенограмму разговора, - Трамп - Цензор.НЕТ 4615
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Киев был не против опубликовать чужую часть разговора. Я прально понимаю?😆
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смотрел интервью нашего президента .....дословно ...президент я думал что они опубликуют только свою часть разговора....нет там я не давал согласия... и второе ...президент я думаю что не все о чем говорят лидеры двух стран надо показывать .... . Что не так ? все предельно ясно и четко.
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"При чем тут Зеленский?" Он этим американцам все предельно ясно и четко объяснил, а они не поняли, ну туупыыее
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Андрей объясните что именно вы имеете в виду? если наш президент соврал покажите где.
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Не знаю солгал Зеленский или нет, но в США его явно не поняли.
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а я знаю не солгал и Трамп тоже не солгал когда говорил о том что наш президент не запрещал опубликовать стенограмму разговора. и кто кого не понял? вы товарищ странные вещи пишите . Андрей это как бы с вашей стороны не правдивая информация.
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Дело не в обмане, а в том что Зеленский не умеет вести переговоры и постоянно попадает в неловкие ситуации, а потом оправдывается.

После публикации переговоров Зеленский заявил что не давал согласия.

Трамп отреагировал на это: "Если бы Зеленский был против, мы бы не опубликовали стенограмму разговора".
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это лично твое мнение. первое докажи что после публикации . второе минюст США не нашел нарушений в разговоре Трампа и президента Украины. что дальше?
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Он не давал личного согласия на публикацию стенограммы разговора с Трампом.

"...Майк (Помпео - ИФ) звонил своему коллеге. Мы поговорили с Украиной об этом, потому что если бы они сказали не публиковать, мы бы этого не сделали... Он сказал, что это был невинный звонок, и "вы можете его публиковать, если хотите".

Очевидно добро дал Пристайко, и скорей всего это входило в его полномочия. Хотя я и допускаю, что дело для всех новое и необычное может и произошла какая-то нестыковка, только причём здесь враньё?!
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Кстати, не дать согласие и быть против в данном случае не одно и тоже.
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Всё предельно понятно: лично он(ЗЕ) не давал согласия. Помпео звонил скорей всего Пристайко, ибо тот и есть его коллега по должности. Пристайко дал добро. Вопрос только понимал ли он, что будет полный разговор или только слова Трампа? Какая-то нестыковка могла быть, но не вранья, которое высасывают из пальца ЗЕхейтеры, там никакого нет.
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а вообще сдает конечно наш рыжий адекватный гений.
на ассаблее речь толкает - глаза закрыты,
сразу видно - деде неинтерсны все ети заморочки, деда хочет спать.
оживляется при слове Байден и Клинтон, но и те такие же.
такая себе битва дидов....
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прохосрань вы хоть на изнанку вывернитесь но нам на вас и ваше все пропало плевать . вы прошлое. убогое мерзкое подле продажное вечно завистливое и вечно зловонное прошлое . вы никто вы мусор у придорожной канавы .мы этот мусор уберем и забудем навсегда.
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Ухаха, а что ты так возбудилась если всем плевать?
Ты ножками не топай и слюнками не брызгай
По капельке, маленькими шажочками, и так потихоньку, со временем мы уничтожим дутый олигархическими телеканалами рейтинг твоего клоуна и его жополизов ботов андреев бондаренок и вернем население Украины в трезвое состояние реальности Если бы Зеленский был против, мы бы не опубликовали стенограмму разговора, - Трамп - Цензор.НЕТ 6191
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да да слышали ...мы никогда не отдадим вам власть..... теперь мы уничтожим дутый олигархическими телеканалами.... сопли по всей морде ..... давай про рейтинг через пол года..... на новый год не подавись от зависти и злобы.
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Ну то, что у тебя сопли по всей морде - то ты сам, андруша, виноват. Нехрен было за сопли голосовать. А на новогодний рейтинг обязательно глянем - там уже третья платёжечка за отопление как раз подойдёт.
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Та это сам андрей удмуртский на цензоре пасётся . за зелю своего бьётся не жалея мозгов
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А кому,интересно, Помпео звонил?Богдану,когда тот обмывал покупку 11 Айфона? Если бы Зеленский был против, мы бы не опубликовали стенограмму разговора, - Трамп - Цензор.НЕТ 6534
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"Мы поговорили с Украиной об этом. Майк (Помпео - ИФ) звонил своему коллеге. Мы поговорили с Украиной об этом, потому что если бы они сказали не публиковать, мы бы этого не сделали... Он сказал, что это был невинный звонок, и "вы можете его публиковать, если хотите".

Очевидно добро дал Пристайко, и скорей всего это входило в его полномочия. Хотя я и допускаю, что дело для всех новое и необычное, может и произошла какая-то нестыковка.
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Ух ты!Так значит в США вс только от воли зеленского зависит,? Ну теперь пошло , будем наблюдать как два клоуна расшаркиваются друг перед другом.Очевидно Доня все таки надеется что вован выполнит его просьбу и обгадит Байдена ,как только он умееет.
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Так кто брешет Трамп или Зеленский, или оба сразу. Так что обоим тогда импичмент.
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Больше похоже на то, что в данной ситуации оба говорят правду. Зеленский (или от его имени Пристайко) дал согласие на публикацию разговора Трампа, а на публикацию разговора Зеленского не давал. Или просто забыл, а может и вообще не понимал, что наговорил лишнего.
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дал разрешение трампу опубликовать то . что трамп говорил . да у вас зеля миром правит . дауны . да и стенограмма от 24. а скандал насколько помню за разговор который был 25 числа
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Ну не знаю, преЗЕдент дословно сказал: "Если требуется разрешение юридическое, я просто не знаю формат. Если должно был быть письменное разрешение - это один вопрос ... Я просто думал, что они опубликуют свою часть", - добавил президент Украины.Источник: https://censor.net.ua/n3150467
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всё в норме. демократы и соевые, как всегда обхезались.
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Все правильно, так и есть, Трамп много чего не может сделать без разрешени Зеленского
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Все действия напоминают слепого котенка, который то сядет в лужу, то нагадит на свою подстилку. Неужели нет человека, который мог ему подсказать он не открывал рот или заклеил бы рот скотчем. На него же смотрит весь мир.
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где ж стока людей наберешь и приставишь к каждому порохоботу?
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Дипломатия - тонкое дело, этому усердно учат и проверяют, как научили - это не хером по роялю стучать, тут мозги нужны. В этом деле каждое слово надо выверять, потому как влияет на судьбы многих людей, вот только не все это понимают.
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между прочим, для постучать хером по роялю издавая ноты, мозгов надо намного больше, чем для выпечки тортов и шоколадок
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Только шмаркля ни тортов печь, ни шоколадок производитб не умеет, ни по роялю стучать издавая ноты. Имитировать только. Ну и юморить быдлоюморком да говносериальчики для русги и малороссов клепать.
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Вас же 73%? Неужто 73% мало, чтоб приставить к 8%?
Даже посменно можете, как вот ты, напртмер дежурить.

ПыСы. И хорошо, что у игорьвалерича нашёлся чебурят, чтоб приставить к круглосуточному присмотру за "величайшим политиком современности".
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Зеля скрізь відмітився.
Наробить ділов в світовому політичному закуліссі. ))
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тобі то що? це ж не твій президент. Не твій парлмент. Не твій кабмін. Не твої виборці. Не твої співгромадяни.
І взагалі це не твоя країна
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Не мої співгромадяни ?
Ти вже заговорюєшся, бо забагато тролиш.
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не твої. судячи по твоїм постам, ти їх ненавидиш
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ВОТ ПОСЛЕДНИЙ ТВИТ ЗЕБИЛА- Володимир Зеленський‏ @ZelenskyyUa
Кожне наступне скалічене покоління - це шлях до нової війни, яку неможливо виграти перемогами. #UNGA2019
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У Зе получилась классика "индюк тоже думал, а потом в суп попал"
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Де і з ким презЕ ще не обгидився? З'їздив
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Порохошавки, про Рябошапку известно, что он неподкупный, в этом смысл, что он человек Зеленского. И обещал он, что расследование будет прозрачным и по закону. А вот при Порошенке были его люди Шокин и Луценко, мародеры друг друга характеризуют . В стенограмме Зеленский говорит, что он самой Меркель говорил, что они могут делать больше для Украины. Не смотрите порохоботский канал Кривой
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