 Чиновники Мін'юсту США перевірили розмову Трампа і Зеленського і "не знайшли порушення закону"

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, за повідомленням американських ЗМІ, в заяві міністерства наголошується, що в підсумку відомство "закрило цю справу".

У Мін'юсті вивчили стенограму, оскільки раніше отримали інформацію про те, що вона може містити ознаки порушення Трампом федерального закону про фінансування передвиборчих кампаній.

Стенограма підтверджує, що Трамп просив Зеленського провести розслідування щодо сина колишнього віцепрезидента США Джо Байдена. При цьому немає ознак того, що Трамп намагався змусити співрозмовника піти на такий крок.

Крім того, в Мін'юсті США повідомили, що Трамп не порушував тему цього розслідування з генпрокурором країни Вільямом Баром.

У міністерстві також пояснили, що зробили всі свої висновки, ґрунтуючись винятково на переданій Білим домом інформації.

Телефонна розмова Трампа із Зеленським спровокувала політичний скандал у США. Конгресмени-демократи - однопартійці Байдена - раніше цього тижня ініціювали в палаті представників процедуру імпічменту проти Трампа.

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