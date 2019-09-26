 Чиновники Мін'юсту США перевірили розмову Трампа і Зеленського і "не знайшли порушення закону"

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, за повідомленням американських ЗМІ, в заяві міністерства наголошується, що в підсумку відомство "закрило цю справу".
У Мін'юсті вивчили стенограму, оскільки раніше отримали інформацію про те, що вона може містити ознаки порушення Трампом федерального закону про фінансування передвиборчих кампаній.
Стенограма підтверджує, що Трамп просив Зеленського провести розслідування щодо сина колишнього віцепрезидента США Джо Байдена. При цьому немає ознак того, що Трамп намагався змусити співрозмовника піти на такий крок.
Крім того, в Мін'юсті США повідомили, що Трамп не порушував тему цього розслідування з генпрокурором країни Вільямом Баром.
У міністерстві також пояснили, що зробили всі свої висновки, ґрунтуючись винятково на переданій Білим домом інформації.
Телефонна розмова Трампа із Зеленським спровокувала політичний скандал у США. Конгресмени-демократи - однопартійці Байдена - раніше цього тижня ініціювали в палаті представників процедуру імпічменту проти Трампа.
Виступ Петра Порошенка 26.09.18 на Генасамблеї ООН. Повне відео
Видно що Порошенко приймає розмову як рівний з рівним, це зовсім інше усвідомлення себе в цьому світі
Trump meets Ukrainian President Petro Poroshenko in Oval Office
censor.net.ua/news/3067750/advokat_trampa_poluchil_400_tys_dollarov_za_organizatsiyu_vstrechi_poroshenko_s_prezidentom_ssha_vvs
Рівний із ... прямим. Ггг...
BBC corrections and clarifications
"У нашій новинній програмі "News at Ten", а також у статті, оприлюдненій онлайн 23 травня 2018 року, ми неправильно стверджували, що президент України Петро Порошенко здійснив або дозволив здійснити корупційну/незаконну оплату у розмірі 400 тисяч доларів особистому юристу Дональда Трампа Майклу Коену, щоб раніше узгоджена коротка зустріч між паном Порошенком і президентом Трампом була розширена у більш суттєві переговори", - сказав юрист BBC.
"Ми вибачаємося перед Петром Порошенком за будь-яку спричинену шкоду і згодні відшкодувати йому збитки, судові витрати. Ми також взяли участь у спільній заяві на відкритому судовому засіданні", - додав він.
Адвокат Петра Порошенка Грем Аткінс, коментуючи ситуацію, підтвердив, що представники BBC вже вибачилися перед президентом України.
"Повернусь в Україну - на лісниках відіграюсь... усіх чортів позвільняю...", - заспокоював себе Зеленський.
ᅠᅠс известным телефонным разговором,
ᅠᅠмногие россияне высказывают просьбы
к Зеленскому переговорить по телефону с Путиным.
(С)
@Anakoyher
🤭😄
никак не базары двух клованов.
да и не спрашивал их вроде пока никто ни о чем..
час назад по сnn уже обсуждали эти эксперты из минюста
и нихера не нашли крамольного
так а процедуру импичмента уже начали в конгрессе?
Тебе некогда их читать, озабоченная.
Ось що буває, коли дебіли обирають дебіла.
Где моя любимая картинка с абизянкой?