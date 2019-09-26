EN|RU|UK
Теми дня: Вибори в США і Україна Правосуддя Силовики Бюджет-2020 Нова Рада Замінування моста Метро в Києві Команда Зеленського проти Кличка Агресія Росії проти України Обмін полоненими Російські терористи збили Боїнг Українські заручники в РФ Санкції проти Росії Обшуки в Окружному адмінсуді Києва Пожежа в готелі в Одесі Затримання Гримчака Втеча наркобарона Сільвера Парламентські вибори-2019 Обирай свідомо
 Політика України
  2840  74
Матеріали за темою:
Все про:Зеленський (2941) перемовини (1394) США (5524) Трамп (2071)

 Чиновники Мін'юсту США перевірили розмову Трампа і Зеленського і "не знайшли порушення закону"

Співробітники підрозділу Мін'юсту США, що займається кримінальними питаннями, вивчили стенограму літньої телефонної розмови президента країни Дональда Трампа з президентом України Володимиром Зеленським і не знайшли жодних ознак порушення закону з боку американського лідера.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, за повідомленням американських ЗМІ, в заяві міністерства наголошується, що в підсумку відомство "закрило цю справу".

У Мін'юсті вивчили стенограму, оскільки раніше отримали інформацію про те, що вона може містити ознаки порушення Трампом федерального закону про фінансування передвиборчих кампаній.

Стенограма підтверджує, що Трамп просив Зеленського провести розслідування щодо сина колишнього віцепрезидента США Джо Байдена. При цьому немає ознак того, що Трамп намагався змусити співрозмовника піти на такий крок.

Крім того, в Мін'юсті США повідомили, що Трамп не порушував тему цього розслідування з генпрокурором країни Вільямом Баром.

У міністерстві також пояснили, що зробили всі свої висновки, ґрунтуючись винятково на переданій Білим домом інформації.

Телефонна розмова Трампа із Зеленським спровокувала політичний скандал у США. Конгресмени-демократи - однопартійці Байдена - раніше цього тижня ініціювали в палаті представників процедуру імпічменту проти Трампа.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Згоди я не давав, думав, вони опублікують тільки свою частину, - Зеленський про оприлюднення стенограми розмови з Трампом

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3150469
 
   
 Топ коментарі
 
А у них всё просто. Они в старых методичках вместо слова "Обама" написали слово "Порошенко" и обвиняют его во всех грехах земных.
 показати весь коментар
 
Перевод:трампа хотели обвинить в изнасиловании, но прочитав стенограмму, поняли, что все было взаимно))))
 показати весь коментар
 
Щас ночная смена Лахты заступит и все нам объяснит Чиновники Минюста США проверили разговор Трампа и Зеленского и "не нашли нарушения закона" - Цензор.НЕТ 4788
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Щас ночная смена Лахты заступит и все нам объяснит Чиновники Минюста США проверили разговор Трампа и Зеленского и "не нашли нарушения закона" - Цензор.НЕТ 4788
 показати весь коментар
 
 
А у них всё просто. Они в старых методичках вместо слова "Обама" написали слово "Порошенко" и обвиняют его во всех грехах земных.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Зєбіл, мій клон рівно рік тому. ООН. Виступ Пороха. Відчуй Те різницю.

Виступ Петра Порошенка 26.09.18 на Генасамблеї ООН. Повне відео
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
А ось для прикладу як говорить з тим же Трампом людина з почуттям гідності.
Видно що Порошенко приймає розмову як рівний з рівним, це зовсім інше усвідомлення себе в цьому світі

Trump meets Ukrainian President Petro Poroshenko in Oval Office
 показати весь коментар
 
 
Адвокат Трампа получил 400 тыс. долларов за организацию встречи Порошенко с президентом США, - ВВС.
censor.net.ua/news/3067750/advokat_trampa_poluchil_400_tys_dollarov_za_organizatsiyu_vstrechi_poroshenko_s_prezidentom_ssha_vvs
Рівний із ... прямим. Ггг...
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Добре бомбонуло в ЗєбілівЧиновники Минюста США проверили разговор Трампа и Зеленского и "не нашли нарушения закона" - Цензор.НЕТ 8447

Чиновники Минюста США проверили разговор Трампа и Зеленского и "не нашли нарушения закона" - Цензор.НЕТ 5535
 показати весь коментар
 
 
Було таке.Потім вибачались зачмирені.А ви цю новину пропустили ?Гггггг...
BBC corrections and clarifications
"У нашій новинній програмі "News at Ten", а також у статті, оприлюдненій онлайн 23 травня 2018 року, ми неправильно стверджували, що президент України Петро Порошенко здійснив або дозволив здійснити корупційну/незаконну оплату у розмірі 400 тисяч доларів особистому юристу Дональда Трампа Майклу Коену, щоб раніше узгоджена коротка зустріч між паном Порошенком і президентом Трампом була розширена у більш суттєві переговори", - сказав юрист BBC.
"Ми вибачаємося перед Петром Порошенком за будь-яку спричинену шкоду і згодні відшкодувати йому збитки, судові витрати. Ми також взяли участь у спільній заяві на відкритому судовому засіданні", - додав він.
Адвокат Петра Порошенка Грем Аткінс, коментуючи ситуацію, підтвердив, що представники BBC вже вибачилися перед президентом України.
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
Так Так Зєшмаркля... Чиновники Минюста США проверили разговор Трампа и Зеленского и "не нашли нарушения закона" - Цензор.НЕТ 1835
"Повернусь в Україну - на лісниках відіграюсь... усіх чортів позвільняю...", - заспокоював себе Зеленський.

Чиновники Минюста США проверили разговор Трампа и Зеленского и "не нашли нарушения закона" - Цензор.НЕТ 324
 показати весь коментар
 
 
А представьте каково сейчас ближайшему окружению Зе-наполеона ? Гарантия, что могут стать безвыездными Чиновники Минюста США проверили разговор Трампа и Зеленского и "не нашли нарушения закона" - Цензор.НЕТ 2219
 показати весь коментар
 
 
надо смотреть, при ком нам будет больше поддержки, а рашистам--санкций Чиновники Минюста США проверили разговор Трампа и Зеленского и "не нашли нарушения закона" - Цензор.НЕТ 446 ...ну а вообще не надо нам встревать в те разборки, история с поддержкой клинтон должна служить уроком....надеемся, кто бы ни пришел к власти(или остался) он будет проводить политику нашей поддержки
 показати весь коментар
 
ᅠᅠᅠУзнав о проблемах Трампа в связи
ᅠᅠс известным телефонным разговором,
ᅠᅠмногие россияне высказывают просьбы
к Зеленскому переговорить по телефону с Путиным.
(С)
@Anakoyher
🤭😄
 показати весь коментар
 
 
Очікується, що завтра о 9 ранку директор Національної розвідки США Джозеф Магуайр дасть свідчення на слуханнях в комітеті Палати представників з розвідки з приводу доповіді інформатора про телефонну розмову Трампа із Зеленським.
 показати весь коментар
 
 
дело минюста проверять на соответствие Конституции те или иные законы,
никак не базары двух клованов.
да и не спрашивал их вроде пока никто ни о чем..
 показати весь коментар
 
 
ну шо пердиш??
час назад по сnn уже обсуждали эти эксперты из минюста
и нихера не нашли крамольного
 показати весь коментар
 
 
У будь-якому випадку клин між Україною США, Францією, Німеччиною та і взагалі між Євросоюзом вже вбитий. Хтось ще захоче із Зеленськім обговорювати серйозні речі, тим більше по телефону?
 показати весь коментар
 
 
Хтось ще захоче із презідентом США обговорювати серйозні речі, тим більше по телефону? Чиновники Минюста США проверили разговор Трампа и Зеленского и "не нашли нарушения закона" - Цензор.НЕТ 1606
 показати весь коментар
 
 
сотрудники подразделения Минюста США, занимающегося уголовными вопросами, изучили стенограмму летнего телефонного разговора президента страны Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским и не нашли никаких признаков нарушения закона со стороны американского лидера. Источник: https://censor.net.ua/n3150469
так а процедуру импичмента уже начали в конгрессе?
 показати весь коментар
 
Так весь сыр-бор разгорелся из-за недавнего разговора,а Минфин изучил только июльский.
 показати весь коментар
 
хм, разве?я так понимаю, этот июльский как раз всех и интересовал в америке
 показати весь коментар
 
Каждый раз читая подобную новость, заглядывая в коменты, с отвращением вчитываюсь в очередную поросячий визг про все пропало.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Перевод:трампа хотели обвинить в изнасиловании, но прочитав стенограмму, поняли, что все было взаимно))))
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
пригорає у порохів, палене сміття смердить на всіх темах.
 показати весь коментар
 
 
А чего должно пригорать у порохоботов, если зелей трамп вытер себе попу, и зеля ославился на весь Мир)))
 показати весь коментар
 
 
Не звертайте уваги, то ЗеБіли з глузду з'їхали🤔
 показати весь коментар
 
 
та ти шо, це в тебе такі глюки? Зеля ославився на весь світ, весь світ з нами, весь світ думає як порохоботи. Та їм однаково що ви там собі уявили. Не тіште себе, пєтики.
 показати весь коментар
 
Ты ж кроме цензора ничего не читаешь.
Тебе некогда их читать, озабоченная.
 показати весь коментар
 
Про Тунберг тоже писали все СМИ, завтра не будут писать, и что? Амер. демократы и порохоботы обосрались. Трамп все-равно выиграет выборы, Зеленский вел себя достойно в ООН. А всякие проплаченые дем.партией сми лень читать
 показати весь коментар
 
 
"изнасилование", "попа", "взаимно".... Это ты здесь свои мечты озвучиваешь? Чиновники Минюста США проверили разговор Трампа и Зеленского и "не нашли нарушения закона" - Цензор.НЕТ 4380
 показати весь коментар
 
Ну так а где нарушение закона-то? Если Байден преступник, то Трамп может просить информацию о том, что тот натворил в Украине. Зеленский имеет полное право расследование поручить Генпрокурору, которого он лично по Конституции выдвигает на эту должность от себя ( по конституции Украины это исключительное право Президента).
 показати весь коментар
 
 
На воре i шапка горит!Кроме того,получилось,как в анекдоте:"Мама казала-3-и месяца ты со мной живёшь+3-и месяца я с тобой+3-и месяца вместе= будет 9-ть.Значит ребёнок то твой!"А если серёзно: Вот как бывает-Украине и в частности Зеленскому решать теперь-кто будущий Президент США.То за что в дерьмо раху макали-сами на блюдечке Украине дымократы и преподнесли.Совпадение?Бумеранг!
 показати весь коментар
 
Це ж треба було так осоромитися на весь світ.
Ось що буває, коли дебіли обирають дебіла.
 показати весь коментар
 
 
Це ж треба було так демократам осоромитися на весь світ з початком імпичмента.... Чиновники Минюста США проверили разговор Трампа и Зеленского и "не нашли нарушения закона" - Цензор.НЕТ 9254
 показати весь коментар
 
 
причем тут Зеленский вообще? Или кто-то считает что Зеленский должен управлять Трампом и внушать ему что говорить или не говорить по телефону? Если и есть чей то косяк то только Трампа.
 показати весь коментар
 
«При чем тут Зеленский?» - это супер мем!!!! 😂
Где моя любимая картинка с абизянкой?
 показати весь коментар
 
 
Что и требовалось доказать.Демократы облажались как и в 2016 году на выборах президента.Пора им менять этих пидстаркуватых ушлепков типа Клинтон,Байдена,Берни Сандерса.Старым развалинам на пенсию пора,Альцгеймер и Паркинсон наступает,а они все никак не угомонятся.
 показати весь коментар
 
 
По секрету, Трамп такого ж десь віку, як і Клінтон, Байден і тд))
 показати весь коментар
 
На відміну від тих комуняк, трамп не комуняка і вміє заробляти гроші працею а не політикою.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору