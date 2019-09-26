 За вимагання хабаря в 100 тисяч на Кіровоградщині затримано адвоката і ліцитатора торгів, - СБУ. ФОТО

Про це Цензор.НЕТ повідомляє пресслужба СБУ.

"Розпорядники аукціону "зажадали" від місцевого підприємця сто тисяч гривень за забезпечення перемоги у конкурсі на придбання цілісного майнового комплексу в одному із районних центрів області. Згідно з умовами комерсант зобов’язувався відновити котельні, виробничу базу та декілька будівель комунальної власності. У випадку відмови ділки погрожували зірвати аукціон в інтересах інших учасників. Для проведення оборудки зловмисники гарантували зменшення на аукціоні ціни комунального майна з 4,2 мільйона гривень до 630 тисяч", - йдеться в повідомленні.

Правоохоронці затримали зловмисників, один з яких є приватним адвокатом, одразу після одержання всієї суми неправомірної вигоди за "забезпечений" результат аукціону.

Наразі у межах відкритого кримінального провадження вирішується питання про повідомлення затриманим про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 368-4 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання аудитором, нотаріусом, експертом, оцінювачем, третейським суддею або іншою особою, яка провадить професійну діяльність, пов’язану з наданням публічних послуг) Кримінального кодексу України.

Операція з викриття та затримання проводилась спільно зі слідчими поліції Кіровоградської області під процесуальним керівництвом обласної прокуратури.