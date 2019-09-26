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Все про:хабар (2757) Кіровоградщина (165) СБУ (4746)

 За вимагання хабаря в 100 тисяч на Кіровоградщині затримано адвоката і ліцитатора торгів, - СБУ. ФОТО

На Кіровоградщині арбітражний керуючий та службовець торгів аукціону з продажу комунальної нерухомості вимагали гроші від підприємців та були затримані Службою безпеки України.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє пресслужба СБУ.

"Розпорядники аукціону "зажадали" від місцевого підприємця сто тисяч гривень за забезпечення перемоги у конкурсі на придбання цілісного майнового комплексу в одному із районних центрів області. Згідно з умовами комерсант зобов’язувався відновити котельні, виробничу базу та декілька будівель комунальної власності. У випадку відмови ділки погрожували зірвати аукціон в інтересах інших учасників. Для проведення оборудки зловмисники гарантували зменшення на аукціоні ціни комунального майна з 4,2 мільйона гривень до 630 тисяч", - йдеться в повідомленні.

За вимагання хабаря в 100 тисяч на Кіровоградщині затримано адвоката і ліцитатора торгів, - СБУ 01

Правоохоронці затримали зловмисників, один з яких є приватним адвокатом, одразу після одержання всієї суми неправомірної вигоди за "забезпечений" результат аукціону.

Наразі у межах відкритого кримінального провадження вирішується питання про повідомлення затриманим про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 368-4 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання аудитором, нотаріусом, експертом, оцінювачем, третейським суддею або іншою особою, яка провадить професійну діяльність, пов’язану з наданням публічних послуг) Кримінального кодексу України.

За вимагання хабаря в 100 тисяч на Кіровоградщині затримано адвоката і ліцитатора торгів, - СБУ 02

Операція з викриття та затримання проводилась спільно зі слідчими поліції Кіровоградської області під процесуальним керівництвом обласної прокуратури.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3150468
 
 
 Топ коментарі
 
Справжня ганьба була, коли сивий кнур башляв адвокатам трампа, щоб у рудого під столом посидіти, губами поплямкати)
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За 1 грн Вітя Овощ розтанцьовував За вымогательство взятки в 100 тысяч в Тернополе задержаны адвокат и лицитатор торгов, - СБУ - Цензор.НЕТ 5444
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ернопільські збанкрутілі комунальні підприємства заборгували енергетикам понад 1,5 млн. грн.
Протягом минулого року в Тернопільській області було порушено п'ять справ про банкрутство комунальних підприємств, водоканалів та інших підприємств подібного профілю, які заборгували близько 1 млн. грн. за спожиту електроенергію. Враховуючи раніше порушені справи про банкрутство комунальних підприємств, боржники повинні сплатити ВАТ «Тернопільобленерго» 1550957,69 гривень за продану їм електроенергію, - повідомила 24 травня Західну інформаційну корпорацію помічник генерального директора ВАТ «Тернопільобленерго» Ліана Гаврилюк.
Зокрема, Кременецький міський водоканал заборгував 279433,28 грн., Заліщицький ККП - 484465,22 грн., ДКП «Монастирський ККП» - 127969,48 грн., ДП «Комунальник» (м. Бережани) - 415956,75 грн., Чортківський ЖЕК - 53803,54 грн., ККП м. Ланівці - 181048,05 грн.
Масово визнаватися банкрутами житлово-комунальні підприємства, комбінати та водоканали області стали у минулому році. Причиною боргів є не тільки несплата за послуги, значна енергомісткість комунального господарства, а й неправильна організація та регулювання їх діяльності з боку органів місцевого самоврядування, стверджують у ВАТ «Тернопільобленерго».
На місці банкрутуючих підприємств органами місцевого самоврядування створюються нові комунальні підприємства з такими ж функціями, що й банкрути. Або ж майно, яке належало банкрутам, передається у користування приватним підприємствам (товариствам з обмеженою відповідальністю), які беруть на себе відповідні функції з комунально-побутового забезпечення населення відповідними послугами. Одночасно новостворені підприємства (ТОВ, ПП, КП) збирають заборгованість населення за раніше надані банкрутами послуги. Таким чином до новостворених підприємств переходять всі активи комунальних підприємств-банкрутів: майно, права на отримання плати із заборгованості за раніше надані комунальні послуги і залишаються ті ж самі керівники.
Тому на часі втрутитися органам державної влади в ситуацію, що склалася в сфері комунальних підприємств, кажуть у ВАТ «Тернопільобленерго».

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Петро Олексійович 5 років вибудовував цю олігархічно-кримінальну феодальну піраміду, а тут таке горе)
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Після того позориська в зеленського тільки один вихід - відставка.
Це якщо він хоч трохи любить Україну.
Хоча кого я обманюю?..
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Справжня ганьба була, коли сивий кнур башляв адвокатам трампа, щоб у рудого під столом посидіти, губами поплямкати)
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Яким боком кнур до місцевих рагулів, що хотіли нарубати грошенят на рівному місці ? Вони при ЗЕ розводили людей на гроші
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КАК! так дорого? С 4,2мил. и не за одну гривню? Ещё и с барского плеча 630 тысячь в казну! Не по Порошенковски, не по феншую. Но не чего , за 10% от суммы откупятся! Не кого не арестуют , и не чего не конфискуют, так 10ток лет , получал такие откаты и всё проходило на ура, и вот случайно прокололся на новых. Вопрос: За какую сумму откупится и сможет опять закатав рукава, вернуться на рабочее место продолжать "Своё Дело"? У нас ведь так, чиновники всех рангов живут?
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А що таке, що Тернополю це підприємство не потрібне?
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ернопільські збанкрутілі комунальні підприємства заборгували енергетикам понад 1,5 млн. грн.
Протягом минулого року в Тернопільській області було порушено п'ять справ про банкрутство комунальних підприємств, водоканалів та інших підприємств подібного профілю, які заборгували близько 1 млн. грн. за спожиту електроенергію. Враховуючи раніше порушені справи про банкрутство комунальних підприємств, боржники повинні сплатити ВАТ «Тернопільобленерго» 1550957,69 гривень за продану їм електроенергію, - повідомила 24 травня Західну інформаційну корпорацію помічник генерального директора ВАТ «Тернопільобленерго» Ліана Гаврилюк.
Зокрема, Кременецький міський водоканал заборгував 279433,28 грн., Заліщицький ККП - 484465,22 грн., ДКП «Монастирський ККП» - 127969,48 грн., ДП «Комунальник» (м. Бережани) - 415956,75 грн., Чортківський ЖЕК - 53803,54 грн., ККП м. Ланівці - 181048,05 грн.
Масово визнаватися банкрутами житлово-комунальні підприємства, комбінати та водоканали області стали у минулому році. Причиною боргів є не тільки несплата за послуги, значна енергомісткість комунального господарства, а й неправильна організація та регулювання їх діяльності з боку органів місцевого самоврядування, стверджують у ВАТ «Тернопільобленерго».
На місці банкрутуючих підприємств органами місцевого самоврядування створюються нові комунальні підприємства з такими ж функціями, що й банкрути. Або ж майно, яке належало банкрутам, передається у користування приватним підприємствам (товариствам з обмеженою відповідальністю), які беруть на себе відповідні функції з комунально-побутового забезпечення населення відповідними послугами. Одночасно новостворені підприємства (ТОВ, ПП, КП) збирають заборгованість населення за раніше надані банкрутами послуги. Таким чином до новостворених підприємств переходять всі активи комунальних підприємств-банкрутів: майно, права на отримання плати із заборгованості за раніше надані комунальні послуги і залишаються ті ж самі керівники.
Тому на часі втрутитися органам державної влади в ситуацію, що склалася в сфері комунальних підприємств, кажуть у ВАТ «Тернопільобленерго».

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Це вони у Бабломойского навчились - наробити боргів, в т.ч. по зарплаті, все нормальне покрасти і продати, після йти на банкрутство. Ще й шантажують всіх - не спишете борги, не дасте зарплату, не дасте електроенергію - все зупиниться, всі замерзнуть
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