 За вимагання хабаря в 100 тисяч на Кіровоградщині затримано адвоката і ліцитатора торгів, - СБУ. ФОТО

Про це Цензор.НЕТ повідомляє пресслужба СБУ.
"Розпорядники аукціону "зажадали" від місцевого підприємця сто тисяч гривень за забезпечення перемоги у конкурсі на придбання цілісного майнового комплексу в одному із районних центрів області. Згідно з умовами комерсант зобов’язувався відновити котельні, виробничу базу та декілька будівель комунальної власності. У випадку відмови ділки погрожували зірвати аукціон в інтересах інших учасників. Для проведення оборудки зловмисники гарантували зменшення на аукціоні ціни комунального майна з 4,2 мільйона гривень до 630 тисяч", - йдеться в повідомленні.
Правоохоронці затримали зловмисників, один з яких є приватним адвокатом, одразу після одержання всієї суми неправомірної вигоди за "забезпечений" результат аукціону.
Наразі у межах відкритого кримінального провадження вирішується питання про повідомлення затриманим про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 368-4 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання аудитором, нотаріусом, експертом, оцінювачем, третейським суддею або іншою особою, яка провадить професійну діяльність, пов’язану з наданням публічних послуг) Кримінального кодексу України.
Операція з викриття та затримання проводилась спільно зі слідчими поліції Кіровоградської області під процесуальним керівництвом обласної прокуратури.
Це якщо він хоч трохи любить Україну.
Хоча кого я обманюю?..
Протягом минулого року в Тернопільській області було порушено п'ять справ про банкрутство комунальних підприємств, водоканалів та інших підприємств подібного профілю, які заборгували близько 1 млн. грн. за спожиту електроенергію. Враховуючи раніше порушені справи про банкрутство комунальних підприємств, боржники повинні сплатити ВАТ «Тернопільобленерго» 1550957,69 гривень за продану їм електроенергію, - повідомила 24 травня Західну інформаційну корпорацію помічник генерального директора ВАТ «Тернопільобленерго» Ліана Гаврилюк.
Зокрема, Кременецький міський водоканал заборгував 279433,28 грн., Заліщицький ККП - 484465,22 грн., ДКП «Монастирський ККП» - 127969,48 грн., ДП «Комунальник» (м. Бережани) - 415956,75 грн., Чортківський ЖЕК - 53803,54 грн., ККП м. Ланівці - 181048,05 грн.
Масово визнаватися банкрутами житлово-комунальні підприємства, комбінати та водоканали області стали у минулому році. Причиною боргів є не тільки несплата за послуги, значна енергомісткість комунального господарства, а й неправильна організація та регулювання їх діяльності з боку органів місцевого самоврядування, стверджують у ВАТ «Тернопільобленерго».
На місці банкрутуючих підприємств органами місцевого самоврядування створюються нові комунальні підприємства з такими ж функціями, що й банкрути. Або ж майно, яке належало банкрутам, передається у користування приватним підприємствам (товариствам з обмеженою відповідальністю), які беруть на себе відповідні функції з комунально-побутового забезпечення населення відповідними послугами. Одночасно новостворені підприємства (ТОВ, ПП, КП) збирають заборгованість населення за раніше надані банкрутами послуги. Таким чином до новостворених підприємств переходять всі активи комунальних підприємств-банкрутів: майно, права на отримання плати із заборгованості за раніше надані комунальні послуги і залишаються ті ж самі керівники.
Тому на часі втрутитися органам державної влади в ситуацію, що склалася в сфері комунальних підприємств, кажуть у ВАТ «Тернопільобленерго».
ВЖЕ ВТРУТИЛИСЬ