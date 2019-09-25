EN|RU|UK
Теми дня: Вибори в США і Україна Бюджет-2020 Нова Рада Замінування моста Метро в Києві Команда Зеленського проти Кличка Агресія Росії проти України Обмін полоненими Російські терористи збили Боїнг Українські заручники в РФ Санкції проти Росії Обшуки в Окружному адмінсуді Києва Пожежа в готелі в Одесі Затримання Гримчака Втеча наркобарона Сільвера Парламентські вибори-2019 Обирай свідомо
 Політика України
  5690  164
Матеріали за темою:
Все про:Зеленський (2872) США (5449) Трамп (2020)

 Згоди я не давав, думав, вони опублікують тільки свою частину, - Зеленський про оприлюднення стенограми розмови з Трампом

Президент України Володимир Зеленський вважає, що телефонні розмови між лідерами країн не мають публікуватись.

Про це глава держави заявив під час пресконференції після зустрічі з президентом США Дональдом Трампом у Нью-Йорку, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське.

"Іноді такі речі, такі дзвінки між президентами незалежних країн вони не повинні публікуватись. Тому що, ви ж знаєте, є геополітика, є якісь плани і таке інше, але я не боюсь цього", — заявив Зеленський.

Читайте також: Мін'юст США не бачить підстав для розслідування в телефонній розмові Трампа і Зеленського

Він також додав, що не давав особистої згоди на публікацію стенограми розмови з Трампом.

"Якщо потрібен дозвіл юридичний, я просто не знаю формат. Якщо повинен був бути письмовий дозвіл — це одне питання… Я просто думав, що вони опублікують свою частину", — додав президент України .

Нагадаємо, 25 вересня Білий дім опублікував розшифровку телефонної розмови Трампа і Зеленського.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3150467
 
 
 Топ коментарі
 
Да, зашкварился зеля конкретно...
 показати весь коментар
 
ДЕБІЛ !!! МОВЧИ УЖЕ !!!
Ти вже набалакало достатньо ...
Шо ти не знаєш ? Шо =юрідічєскоє= ? Ти ж диплЬОму "великого" юриста маєш.
Не думало воно ... А ти вмієш думати ? Знаєш, що це таке ?

От придурок кончений.
=свАю часть= ...
Бляха-муха (с)
 показати весь коментар
 
Это он ещё и года не побыл у власти. Следующей власти придётся долго и нудно все исправлять после этих бурятов и клоунов. Если что-то останется.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
коментар відмічено як спам  
 
зечмо в одній розмові: 1) плюнув в Європейських партнерів по Нормандському формату 2) назвав посла США "поганим послом" 3) Пообіцяв Трампу допомогти з компроматом на конкурента гуру дипломатії, просто геній, ***@ь більшого дов@ойоба ще пошукати. А ви обрали його президентом, 73%!
 показати весь коментар
 
 
щас тебе стукачек энэнэн всё обоснует.. Згоди я не давав, думав, вони опублікують тільки свою частину, - Зеленський про оприлюднення стенограми розмови з Трампом - Цензор.НЕТ 7457
 показати весь коментар
 
 
«Думать надо меньше, а соображать больше. Не в росии теперь» (с)
 показати весь коментар
 
 
Его комплементарная речь, разасрала нас с демократами, итоги этой речи импичмент для главного кандидата республиканцев. И это все за один день... посратся с двумя возможными представителями нашего ближайшем союзника, это **** ТАЛАНТИЩЕ. Ху?:ло, такую свинью подложить нам не способно.
А в итоге оно говорит - Я не знала..
Хуже не будет? Это клиника.
 показати весь коментар
 
 
Да не волнуйся. Владимир Александрович- очень гордый человек. Помнишь как он у Кадырова прощения был вынужден просить?- Так вот, Зеленский очень скоро заберет у Кадырова звание Героя росиси и все привилегии.
 показати весь коментар
 
 
Та пагади. Оно ж в разговоре с Трампулей еще и ЕС обосрало.
 показати весь коментар
 
 
Да капец. Хоть к батарее на банковой его пристёгывай. Оно ж мочит не себя, всю страну паскудить.
 показати весь коментар
 
 
Ну формально 73% именно это ему и доверило.
И "мы не знали" уже не катит. Можно было не знать в 2010-м году, можно было сомневаться в 2014-м, но после смертей, борьбы, войны сознательно выбрать ватного марионеточного клоуна - это нифига не ошибка.

По сути этот вот клинический идиот, умеющий только играть написанную для него кем-то роль, и есть лицо инфантильных 73%.
 показати весь коментар
 
 
Узпагойтесь. Імпічмент відклали до ранку хлопці з американського Мінюсту з причини "щоб боти не стерли копита об клавіатуру", тож можете піти трохи поспати
 показати весь коментар
 
 
Трамп не побачив у зЕленському ні надійного партнера, ні цінного союзника, тому з легкістю підставив його опублікувавши стенограму.
 показати весь коментар
 
 
Зеленский "Генральный прокурор мой человек на 100 % проведет расследование. " Это есть коррупция и это услышал весь мир.
 показати весь коментар
 
 
Я тебе открою секрет небольшой, но генпрокурора по закону назначает президент. Было бы странно, если бы в любой стране мира (хоть в Украине, хоть в США, хоть в Зимбабве) президент ставил бы на такую должность на 100% не своего человека.
 показати весь коментар
 
 
Это зебилы так теперь коррупцию и кумовство оправдывают. А еще недавно Петю барыгой называли.
 показати весь коментар
 
 
Ну, Зеленскому далеко до Пэти, который по свистку Байдена снял Шокина и поставил на его место своего кума без юридического образования, предварительно через своё парламентское большинство поменяв под него закон о прокуратуре
 показати весь коментар
 
 
А у тебя есть стенограмма телефонного разговора Байдена и Порошенко ? Нет ?... тогда свободен. Я бездоказательному вранью не верю.
 показати весь коментар
 
 
Ты вместо стенограммы решил подсунуть видеоролик слепленый всего шесть дней назад, т.е. именно когда стал раскручиваться скандал с Трампом ? Згоди я не давав, думав, вони опублікують тільки свою частину, - Зеленський про оприлюднення стенограми розмови з Трампом - Цензор.НЕТ 1604 вот ты чудило
 показати весь коментар
 
 
Дядя Максим, ты дурак? Вот тебе ролик слепленный в январе прошлого года
https://www.youtube.com/watch?v=Q0_AqpdwqK4
 показати весь коментар
 
 
"Помню, я убеждал наших лидеров, что нам следует предоставить кредитные гарантии. И я поехал - кажется, в 12-й или 13-й раз - в Киев. От меня ждали, что я объявлю о новых кредитных гарантиях на миллиард долларов. И я получил обещание Порошенко и Яценюка, что они примут меры против генерального прокурора. А они не приняли. И вот они идут на пресс-конференцию, а я говорю: "Нет, мы не дадим вам миллиард". Они говорят: "У вас нет полномочий, вы не президент. Президент сказал..." Я говорю: "Позвоните ему. Говорю вам, вы не получите миллиард долларов. Я уезжаю отсюда через шесть часов. Если прокурор не будет уволен, вы деньги не получите". Сукин сын, да? (Смех в зале.) Его уволили. И поставили такого, который был надежным в тот момент."
Речь идет о требовании уволить генерального прокурора Виктора Шокина. Сам Шокин в интервью WP утверждает, что расследование в отношении компании "Бурисма" стало "единственным, я подчеркиваю, мотивом для организации моей отставки".
https://www.svoboda.org/a/30177460.html
 показати весь коментар
 
генпрокурора назначает президент, но ни у кого из них, я имею в виду нормальных, язык никогда не повернется назвать его своим, еще и на 100%...
 показати весь коментар
 
 
Зеля просто назвал вещи своими именами, в частном разговоре, не предназначенном для публикации, это вполне допустимо. Примерно как "Fuck the EU" в исполнении Вики Нуланд.
 показати весь коментар
 
Вы с ума сошли? он что юзику звонил?если бы юзику, то ваша версия верна, но не трампу же такое говорить -и это "на 100% мой генпрокурор" нормально могут воспринять или в подсоветском пространстве или в странах типа колумбии -и то не от президента, а от бандита...
 показати весь коментар
 
 
Ну шо, зебильчики, обтерся трампушка зелей, как туалетной бумагой... Но, надеюсь, вы получили удовольствие -зеля же все таки в гостях у трампа был)
 показати весь коментар
 
 
Ось що буває коли пироги пече сапожник, а сапоги шиє пирожник.
 показати весь коментар
 
 
первый раз ты о себе правлу наклал на ветке!!!
браво гомномет)))
не занимайся тем, чего не умееш
 показати весь коментар
 
геопаралитик наркоша зеля, смешно, не знал, я просто не думал (естественно)
 показати весь коментар
 
 
Если требуется разрешение юридическое, я просто не знаю формат. Если должно был быть письменное разрешение - это один вопрос ... Я просто думал, что они опубликуют свою часть", - добавил президент Украины. - То есть в очередной раз выставил себя дурачком... Если уж американцы "развели как котят", то что и говорить про путина...

P.s. Было бы интересно посмотреть стенограмму его разговора с путиным, что этот клоун там наговорил и наобещал.
 показати весь коментар
 
 
Ось, клоун з ботоферми, читай, що він там наговорив.
I did talk to Angela Merkel and I did meet with her. I also met and talked with Macron and I told them that they are not doing quite as much as they need to be doing·on the issues with the sanctions. They are not enforcing the sanctions. They are not working as much as they should work for Ukraine. It turns out that even though logically, the European Union should be our biggest· partner but technically the United States is a much bigger partner than.the European Union and- I'm very grateful to you for that because the United States is doing quite a· lot for Ukraine. Much more than the European Union especially when we are talking about sanctions against the Russia.n Federation.

Все правильно сказав, але для твого курячого мозку це занадто складно і на людей з таким, як в тебе, пайком це не розраховано.
 показати весь коментар
 
Я думав що більшого дурня ніж Трамп вибрати не можливо. Але українці перевершили, та вибрали ще більш дурнішого. І якщо у Америці є якісь противаги, то що робити українцям? 🤔
 показати весь коментар
 
 
гастробайтер?)))
15$ в час это дурак???
ты это у граждан сша спроси
 показати весь коментар
 
Ще дурнішого вони вибрали б, якби тебе обрали президентом, але дурнішого не від Трампа, він на дурня не схожий, а від тих 8 дебілів, що тобі лайк поставили.
 показати весь коментар
 
 
Та ти шо, від любові до кловуна вже з глузду з'їхав?🤔
 показати весь коментар
 
Ти на той глузд ніколи і не заїздив. Читай інколи коментарі, а не тільки свою методичку, тоді дізнаєшся про любов. Хоча той пайок, що тобі кондитер виписав такої активності не покриває, та й тями в тебе малувато.
 показати весь коментар
 
😂🤣😂🤣😂👍
Я думав ти трішки розумніше. Нажаль я помилявся
 показати весь коментар
 
 
Починати процедуру імпічменту Зе. Хоча про що я говорю, він же підписав закон, який цього не дасть зробити.)
 показати весь коментар
 
 
Только что закончилась пресс-конференция Трампа. Он сказал, что спросили разрешения опубликовать стенограмму и получили согласие.
 показати весь коментар
 
 
короче 5 лет презеденства Зе будут - шоу 95 квартала в международном масштабе
 показати весь коментар
 
 
все шо я слышу по всем новостным каналам республиканским
и демовским - скандал, импичмент и Украина в связке.
американскому люпмену глубоко до сраци, шо там на самом деле,
но ети три слова ему в мозг вбивают гвоздями...
 показати весь коментар
 
 
Нічого ти там не лахті не слишіш.
Ти хотів би там щось слишати, але звідти дуже далеко і до тебе нічого не долітає.
Демократи розчаровані текстом переговорів, там для них мало позитиву для того розгону, що вони взяли. Зеленський також нічим собі не зашкодив і навіть досить вдало витримав правила субординації.
Він знав з ким розмовляє.
 показати весь коментар
 
рад, шо до тебя в твоих мухосранях долетают все детали американского скандала,
напрямую связаные с Украиной
 показати весь коментар
 
 
Та мені твоя радість до лампочки. Шокіна звільняла не Україна, так що ти свою порохофілію до України не тули. Це тільки один маленький епізод з сотень або тисяч, про які варто буде знати всю правду і Україні і Америці.
 показати весь коментар
 
уже лучше, може в следующем комменте,
шо дельное скажешь и как бы ето сказать, без персонального дерьма шо ли.
а пока действительно поражает твоя уверенность и осведомленность во Франции,
если ты не скрытый богдан, конечно, и не из сантра пе строчишь
 показати весь коментар
 
 
Про що Ви говорите?) Прохання до керівника іноземної держави допомогти знайти компромат на політичного конкурента- це імпічмент і тюрма. Так що не меліть дурниць. (
 показати весь коментар
 
Трамп не шукає компромату, він шукає юридичного підтвердження доказів корупційної діяльності представника колишньої адміністрації і претендента на пост президента.
 показати весь коментар
 
ЗЕбики это как по вашему по зебильному успех и пабьеда на международной арене от всенародного слуги???
 показати весь коментар
 
 
Пороходебіли, з вас вже навіть не смішно - видовище жалюгідне.
 показати весь коментар
 
...да кто будет спрашивать о твоих хотелках, зельцман...
 показати весь коментар
 
 
Бог геополитики- с Европой разосрался,с Байденом тоже. Учитывая эфективность и сообразительность - с Трампом вопрос времени. И все это ради ,,помиритьсяспуйлом,,. Бинго!
 показати весь коментар
 
 
А хто такий Байден? Розкажи, бох геополітики. Його вже одна дама починає в деяких штатах на місце позаду прилаштовувати. Без імпічменту він - нуль.
 показати весь коментар
 
Значит никто и не спрашивал - не сочли нужным


из Украины сделали ничтожество
 показати весь коментар
 
 
А, може, просто текст погано вивчив? чи зайвого нюхнув? Чи, перекладач "глюконув"...Чи Бєня не ті вказівки дав...Наїхали тут на зєпрездєнта....
 показати весь коментар
 
 
согласие нужно постольку поскольку, т.е. абсолютно похрену. был разговор между двумя избранными президентами и если кому-то из граждан этих стран приспичит узнать об чем был разговор (тем более, если есть подозрения в недобросовесности) разговор должен быть предъявлен. это демократия а не игрушки Х#йла.
 показати весь коментар
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору