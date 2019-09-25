 Згоди я не давав, думав, вони опублікують тільки свою частину, - Зеленський про оприлюднення стенограми розмови з Трампом

Про це глава держави заявив під час пресконференції після зустрічі з президентом США Дональдом Трампом у Нью-Йорку, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське.
"Іноді такі речі, такі дзвінки між президентами незалежних країн вони не повинні публікуватись. Тому що, ви ж знаєте, є геополітика, є якісь плани і таке інше, але я не боюсь цього", — заявив Зеленський.
Він також додав, що не давав особистої згоди на публікацію стенограми розмови з Трампом.
"Якщо потрібен дозвіл юридичний, я просто не знаю формат. Якщо повинен був бути письмовий дозвіл — це одне питання… Я просто думав, що вони опублікують свою частину", — додав президент України .
Нагадаємо, 25 вересня Білий дім опублікував розшифровку телефонної розмови Трампа і Зеленського.
А в итоге оно говорит - Я не знала..
Хуже не будет? Это клиника.
И "мы не знали" уже не катит. Можно было не знать в 2010-м году, можно было сомневаться в 2014-м, но после смертей, борьбы, войны сознательно выбрать ватного марионеточного клоуна - это нифига не ошибка.
По сути этот вот клинический идиот, умеющий только играть написанную для него кем-то роль, и есть лицо инфантильных 73%.
https://www.youtube.com/watch?v=UXA--dj2-CY
https://www.youtube.com/watch?v=Q0_AqpdwqK4
Речь идет о требовании уволить генерального прокурора Виктора Шокина. Сам Шокин в интервью WP утверждает, что расследование в отношении компании "Бурисма" стало "единственным, я подчеркиваю, мотивом для организации моей отставки".
https://www.svoboda.org/a/30177460.html
браво гомномет)))
не занимайся тем, чего не умееш
P.s. Было бы интересно посмотреть стенограмму его разговора с путиным, что этот клоун там наговорил и наобещал.
I did talk to Angela Merkel and I did meet with her. I also met and talked with Macron and I told them that they are not doing quite as much as they need to be doing·on the issues with the sanctions. They are not enforcing the sanctions. They are not working as much as they should work for Ukraine. It turns out that even though logically, the European Union should be our biggest· partner but technically the United States is a much bigger partner than.the European Union and- I'm very grateful to you for that because the United States is doing quite a· lot for Ukraine. Much more than the European Union especially when we are talking about sanctions against the Russia.n Federation.
Все правильно сказав, але для твого курячого мозку це занадто складно і на людей з таким, як в тебе, пайком це не розраховано.
15$ в час это дурак???
ты это у граждан сша спроси
Я думав ти трішки розумніше. Нажаль я помилявся
и демовским - скандал, импичмент и Украина в связке.
американскому люпмену глубоко до сраци, шо там на самом деле,
но ети три слова ему в мозг вбивают гвоздями...
Ти хотів би там щось слишати, але звідти дуже далеко і до тебе нічого не долітає.
Демократи розчаровані текстом переговорів, там для них мало позитиву для того розгону, що вони взяли. Зеленський також нічим собі не зашкодив і навіть досить вдало витримав правила субординації.
Він знав з ким розмовляє.
напрямую связаные с Украиной
шо дельное скажешь и как бы ето сказать, без персонального дерьма шо ли.
а пока действительно поражает твоя уверенность и осведомленность во Франции,
если ты не скрытый богдан, конечно, и не из сантра пе строчишь
из Украины сделали ничтожество