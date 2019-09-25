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Все про:Зеленський (2872) США (5449) Трамп (2020)

 Мін'юст США не бачить підстав для розслідування в телефонній розмові Трампа і Зеленського

Мінʼюст США не бачить правових порушень та підстав для розслідування в розмові між президентами США й України від 25 липня, стенограма якої була оприлюднена Білим домом.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Спираючись на встановлені процедури, викладені в Керівних документах Міністерства юстиції, огляді кримінального відділу міністерства, офіційній стенограмі телефонної розмови, а також враховуючи факти та чинне законодавство, визначено, що не було порушень норм фінансування виборчих кампаній та не вимагається проведення будь-яких інших дій", - наголошується в заяві Мінʼюсту США.

"Усі відповідні структури міністерства погодилися з таким юридичним висновком, і міністерство закрило справу", - зазначається в документі.

Читайте також: Розмова Трампа і Зеленського підтверджує необхідність імпічменту, - спікер Палати представників США Пелозі

Нагадаємо, у вівторок, 24 вересня, в Палаті представників США оголосили про введення формальної процедури імпічменту Дональда Трампа. Шість комітетів нижньої палати Конгресу почнуть власні розслідування щодо порушення законів президентом США і його командою.

The Wall Street Journal із посиланням на джерела, знайомі з ситуацією, повідомило, що під час телефонної розмови президентів США і України в липні цього року Трамп принаймні вісім разів повертався до прізвища Байдена в контексті необхідності ініціювати в Україні розслідування проти його сина.

Голови комітетів Палати представників Конгресу США Еліот Енгель, Адам Шифф і Елайджа Каммінгс (всі - від Демократичної партії) оголосили про початок розслідування повідомлень про спроби Трампа, його адвоката Руді Джуліані та інших осіб чинити тиск на уряд України з метою поліпшити свої позиції напередодні президентської кампанії 2020 року. Вони зазначають, що адміністрація Трампа, змушуючи Київ "провести два політично мотивовані розслідування, замасковані під антикорупційну діяльність", погрожувала відмовити Україні у військовій допомозі.

Сам Трамп визнав, що під час розмови із Зеленським згадував про Байдена, але запевняє, що не тиснув на президента України.

Глава МЗС України Вадим Пристайко, який стверджує, що чув обидві телефонні розмови лідерів США й України, запевнив, що Трамп не тиснув на Зеленського.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3150466
 
   
 Топ коментарі
 
не говорите єто поклонникам шоколадного жулика
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Очередное фиаско в петином болоте Минюст США не видит оснований для расследования в телефонном разговоре Трампа и Зеленского - Цензор.НЕТ 6410.Увы участь неудачников,она такая.Не умеют как и их босс проигрывать Минюст США не видит оснований для расследования в телефонном разговоре Трампа и Зеленского - Цензор.НЕТ 6494.
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Та то лахта на нічну зміну заступила, вони за зелю пальці в кров розбивають до клави
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не говорите єто поклонникам шоколадного жулика
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Очередное фиаско в петином болоте Минюст США не видит оснований для расследования в телефонном разговоре Трампа и Зеленского - Цензор.НЕТ 6410.Увы участь неудачников,она такая.Не умеют как и их босс проигрывать .
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трампнаши, где-то я уже видел это в парашке, хотя ольгинцы это и есть ипарашка
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Так это русня ботоферму расчехлила.
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Спамерам от солнцеликого торта ,нет покоя)))
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Там початок такой огидний! ТАК вилізувати дупу! ТРАМПУ!

І оце ВОНО, що так юлиться і підлизується - Президент.73%, ЩО ви мені наобирали Зєбіли?!???

Трамп: Вітаю з великою перемогою. Ми всі спостерігали в США і ви зробили грандіозну роботу. Те, як ви вийшли знізвідки, ви, кому не давали багато шансів, і врешті легко перемогли. Це фантастичне досягнення. Вітаю!
Зеленський: Ви абсолютно маєте рацію, пане Президенте. Ми досягли великої перемоги і ми тяжко для цього працювали. Ми багато працювали, але я хотів би зізнатися вам, що я мав нагоду повчитися у Вас. Ми використали кілька ваших прийомів та технологій і зуміли скористатись ними як взірцем для наших виборів, і так, це правда, ці вибори були унікальними. Ми були в унікальній ситуації, і ми зуміли досягти унікального успіху. Я можу сказати Вам таке: вперше Ви зателефонували мені привітати мене коли я виграв президентські вибори, а вдруге Ви телефонуєте мені зараз, коли моя партія перемогла на парламентських виборах. Гадаю, що треба частіше брати участь у виборах, аби Ви частіше дзвонили мені і ми могли частіше розмовляти телефоном.
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Мда... Вам бы послушать переговоры азиатов, вот это бы Вас накрыло негодованием от уровня взаимной лести...
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точно - тут всегда примерно 50/50 именно поетому в Конгрессе вечные дискуссии и результат никогда неизвестен.

нестадные какие то ни разу...
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*Звук грустного тромбона в штабе порохоботов*
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Ого зебилов набежало, видать хорошо пекло у умственно отсталых. И шо голосования за импичмент не будет да?
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Та то лахта на нічну зміну заступила, вони за зелю пальці в кров розбивають до клави
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Так надо же хоть в чем то "перемогу "зеленского продемонстрировать.
Впрочем , чтобы не говорили зелеботы., это радость неполноценных ,моска то не хватает понять,что в 2020 году в США выборы,что там осталось, что решит импичмент? Но информация для размышления обнародоанна,еще один нелецеприятный штрих к портрету Трампа перед выборами сделан.Очень тонко и умно, Трамп получил то, что готовил другому- компромат..
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Порохоботка - подсолнухи удали с фейсбука. Иди к своим кацапским медведям, с ними фоткайся.
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импичмент от демократов вылился в громкий пук Минюст США не видит оснований для расследования в телефонном разговоре Трампа и Зеленского - Цензор.НЕТ 795
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- Пане президенте, покажіть на цій ляльці, де Трамп вас трогав
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Обнародование стенограммы с жалобами преЗедента на Меркель и Макрона больнее ударило по Украине, чем по Трампу.

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Кишеньковий генпрокурор Зеленського також не бачить ніяких причин. Вірніше, вже забув.
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А как клоун стелил то! Ну разве можно кума генпрокурором! Всех по конкурсу... а зебилы жрут эти фекалии двумя руками.
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Грета Тунберг и телефонные переговоры такие были два джокера демократов и увы. Байден и Нэнси Пелоси жуют бамбук.
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Дно конечно бетонное, но верю- Владимир Александрович его пробьет!
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Пора левакам начинать надумать сопли пузырями ))

Мін'юст США не бачить підстав для розслідування в телефонній розмові Трампа і Зеленського - Цензор.НЕТ 829
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Не Минюст, а человек Трампа в Минюсте. Та же хрень, что у ЗЕлюпы в Украине.

Но у Трампа нет монобольшинства в Конгрессе и Сенате.
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В общем, как и 2 раза до этого, дерьмократы решили, что ухватили Б-га за бороду и в очередной раз обкакунькались. Всю эту кашу они заварили, исходя из того, что Трамп шантажом требовал от Зеленского нарыть компромат на сына Байдена, угрожая в противном случае перекрыть помощь Украине. В опубликованной стенограмме даже близко этого нет. Есть сомнительное высказывание Зеленского "прокурор 100% мой человек", но это уже проблемы не Трампа, а Зеленского. Зато это всё определённо ***** скажется на рейтинге Байдена. Трамп теперь может просто строить свою предвыборную кампанию на жирном троллинге демократов. Типа, смотрите, люди добрые, Хиллари и Джо хотели меня импичнуть по липовому обвинению в связи с Россией, потом хотели меня импичнуть по липовому обвинению в обструкции правосудия, а после этого хотели меня импичнуть за то, что просто попросил президента нашей страны-союзницы расследовать коррупцию Байдена.
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все хотят очернить нашего всенародного Президента,особенно проклятые демократы !
хорошо бы тов.Пристайко отработать черный список в визовом отделе МИД для американофашиствующих демократических мододчиков..
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Судячи з публікацій - це стенограма їх першої розмови після обрання.

Ці слова у США можуть розцінювати як пряме втручання вже України у внутрішні справи США:

Зеленській - «Если у вас есть любая дополнительная информация, которую бы вы могли нам предоставить, это было бы очень полезно для расследования, чтобы убедиться, что мы вершим правосудие в нашей стране в отношении посла Соединенных Штатов Америки в Украине. Насколько я помню, ее звали Йованович. Отлично, что вы первый, кто рассказал мне, что она была плохим послом, потому что я согласен с вами на 100%. Ее отношение ко мне было далеко не лучшим, так как она восхищалась предыдущим Президентом и была на его стороне. Она не восприняла меня достаточно хорошо, как нового Президента».
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просьба помочь в расследовании это втручання?ну и у президента может быть свое мнение о после, тем более этот разговор был явно не для публики
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импичмент доника был бы совсем неплохой выход - до конца срока Пенс,
а там глядишь и избрался бы.
адекватный мужик, во всяком случае хватет мозгов в донины свары не влазить уже 3 года и как бы со стороны за дурком наблюдать.
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Шансы на импичмент Доника стремятся к нулю. Чисто технически процесс импичмента, разумеется легко пройдет в Конгрессе, (где у демократов большинство), но с треском провалится в Сенате (где нужно 2/3 для поддержки, т.е. 67 сенаторов, и это выглядит, при сегодняшнем расскладе сил, практически невозможным). Потому что при том, что значительная часть республиканцев настроена против Трампа, "слоны" вряд ли отдадут своего представителя на съедение "ослам".
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учите мат часть.
Конгресс = Палата + Сенат.
У демов большинство в Палате, у республиканцев в Сенате.
а решает все Конгресс.
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Конституция США предусматривает отрешение должностного лица посредством выдвижения обвинения (импичмента в узком смысле) в Палате представителей, а затем обвинительного приговора квалифицированным большинством (2/3) Сената.

Я так понимаю, если Сенат, который сейчас республиканский, не вынесет обвинительный приговор, то дело у демократов не выгорит, даже несмотря на их большинство в палате представителей.
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надо еще знать еще и whistleblower complaint.

все тока начинается.
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