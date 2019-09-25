 Мін'юст США не бачить підстав для розслідування в телефонній розмові Трампа і Зеленського

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Спираючись на встановлені процедури, викладені в Керівних документах Міністерства юстиції, огляді кримінального відділу міністерства, офіційній стенограмі телефонної розмови, а також враховуючи факти та чинне законодавство, визначено, що не було порушень норм фінансування виборчих кампаній та не вимагається проведення будь-яких інших дій", - наголошується в заяві Мінʼюсту США.

"Усі відповідні структури міністерства погодилися з таким юридичним висновком, і міністерство закрило справу", - зазначається в документі.

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Нагадаємо, у вівторок, 24 вересня, в Палаті представників США оголосили про введення формальної процедури імпічменту Дональда Трампа. Шість комітетів нижньої палати Конгресу почнуть власні розслідування щодо порушення законів президентом США і його командою.

The Wall Street Journal із посиланням на джерела, знайомі з ситуацією, повідомило, що під час телефонної розмови президентів США і України в липні цього року Трамп принаймні вісім разів повертався до прізвища Байдена в контексті необхідності ініціювати в Україні розслідування проти його сина.

Голови комітетів Палати представників Конгресу США Еліот Енгель, Адам Шифф і Елайджа Каммінгс (всі - від Демократичної партії) оголосили про початок розслідування повідомлень про спроби Трампа, його адвоката Руді Джуліані та інших осіб чинити тиск на уряд України з метою поліпшити свої позиції напередодні президентської кампанії 2020 року. Вони зазначають, що адміністрація Трампа, змушуючи Київ "провести два політично мотивовані розслідування, замасковані під антикорупційну діяльність", погрожувала відмовити Україні у військовій допомозі.

Сам Трамп визнав, що під час розмови із Зеленським згадував про Байдена, але запевняє, що не тиснув на президента України.

Глава МЗС України Вадим Пристайко, який стверджує, що чув обидві телефонні розмови лідерів США й України, запевнив, що Трамп не тиснув на Зеленського.