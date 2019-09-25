 Мін'юст США не бачить підстав для розслідування в телефонній розмові Трампа і Зеленського

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Спираючись на встановлені процедури, викладені в Керівних документах Міністерства юстиції, огляді кримінального відділу міністерства, офіційній стенограмі телефонної розмови, а також враховуючи факти та чинне законодавство, визначено, що не було порушень норм фінансування виборчих кампаній та не вимагається проведення будь-яких інших дій", - наголошується в заяві Мінʼюсту США.
"Усі відповідні структури міністерства погодилися з таким юридичним висновком, і міністерство закрило справу", - зазначається в документі.
Нагадаємо, у вівторок, 24 вересня, в Палаті представників США оголосили про введення формальної процедури імпічменту Дональда Трампа. Шість комітетів нижньої палати Конгресу почнуть власні розслідування щодо порушення законів президентом США і його командою.
The Wall Street Journal із посиланням на джерела, знайомі з ситуацією, повідомило, що під час телефонної розмови президентів США і України в липні цього року Трамп принаймні вісім разів повертався до прізвища Байдена в контексті необхідності ініціювати в Україні розслідування проти його сина.
Голови комітетів Палати представників Конгресу США Еліот Енгель, Адам Шифф і Елайджа Каммінгс (всі - від Демократичної партії) оголосили про початок розслідування повідомлень про спроби Трампа, його адвоката Руді Джуліані та інших осіб чинити тиск на уряд України з метою поліпшити свої позиції напередодні президентської кампанії 2020 року. Вони зазначають, що адміністрація Трампа, змушуючи Київ "провести два політично мотивовані розслідування, замасковані під антикорупційну діяльність", погрожувала відмовити Україні у військовій допомозі.
Сам Трамп визнав, що під час розмови із Зеленським згадував про Байдена, але запевняє, що не тиснув на президента України.
Глава МЗС України Вадим Пристайко, який стверджує, що чув обидві телефонні розмови лідерів США й України, запевнив, що Трамп не тиснув на Зеленського.
І оце ВОНО, що так юлиться і підлизується - Президент.73%, ЩО ви мені наобирали Зєбіли?!???
Трамп: Вітаю з великою перемогою. Ми всі спостерігали в США і ви зробили грандіозну роботу. Те, як ви вийшли знізвідки, ви, кому не давали багато шансів, і врешті легко перемогли. Це фантастичне досягнення. Вітаю!
Зеленський: Ви абсолютно маєте рацію, пане Президенте. Ми досягли великої перемоги і ми тяжко для цього працювали. Ми багато працювали, але я хотів би зізнатися вам, що я мав нагоду повчитися у Вас. Ми використали кілька ваших прийомів та технологій і зуміли скористатись ними як взірцем для наших виборів, і так, це правда, ці вибори були унікальними. Ми були в унікальній ситуації, і ми зуміли досягти унікального успіху. Я можу сказати Вам таке: вперше Ви зателефонували мені привітати мене коли я виграв президентські вибори, а вдруге Ви телефонуєте мені зараз, коли моя партія перемогла на парламентських виборах. Гадаю, що треба частіше брати участь у виборах, аби Ви частіше дзвонили мені і ми могли частіше розмовляти телефоном.
нестадные какие то ни разу...
Впрочем , чтобы не говорили зелеботы., это радость неполноценных ,моска то не хватает понять,что в 2020 году в США выборы,что там осталось, что решит импичмент? Но информация для размышления обнародоанна,еще один нелецеприятный штрих к портрету Трампа перед выборами сделан.Очень тонко и умно, Трамп получил то, что готовил другому- компромат..
Но у Трампа нет монобольшинства в Конгрессе и Сенате.
хорошо бы тов.Пристайко отработать черный список в визовом отделе МИД для американофашиствующих демократических мододчиков..
Ці слова у США можуть розцінювати як пряме втручання вже України у внутрішні справи США:
Зеленській - «Если у вас есть любая дополнительная информация, которую бы вы могли нам предоставить, это было бы очень полезно для расследования, чтобы убедиться, что мы вершим правосудие в нашей стране в отношении посла Соединенных Штатов Америки в Украине. Насколько я помню, ее звали Йованович. Отлично, что вы первый, кто рассказал мне, что она была плохим послом, потому что я согласен с вами на 100%. Ее отношение ко мне было далеко не лучшим, так как она восхищалась предыдущим Президентом и была на его стороне. Она не восприняла меня достаточно хорошо, как нового Президента».
а там глядишь и избрался бы.
адекватный мужик, во всяком случае хватет мозгов в донины свары не влазить уже 3 года и как бы со стороны за дурком наблюдать.
Конгресс = Палата + Сенат.
У демов большинство в Палате, у республиканцев в Сенате.
а решает все Конгресс.
Я так понимаю, если Сенат, который сейчас республиканский, не вынесет обвинительный приговор, то дело у демократов не выгорит, даже несмотря на их большинство в палате представителей.
все тока начинается.