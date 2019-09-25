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Все про:допомога (882) Євросоюз (2620) Трамп (2020)

 Трамп пообіцяв говорити лідерам ЄС про необхідність більше допомагати Україні

Президент США Дональд Трамп підкреслює, що Україна - стратегічно важлива для Європейського Союзу країна, і країни Європи мають допомагати їй більше.

Про це Трамп заявив на зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у середу в Нью-Йорку, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"США допомагають Україні, але інші країни мають більше допомагати Україні, Німеччина, Франція, європейські нації мають допомагати більше. Вони повинні відчувати більше провини за те, що не роблять те, що їм слід було б робити. Ви стратегічно дуже важливі для ЄС. Вони це знають і фактично говорили мені це, але цього не видно на ділі. Я впевнений, що ви їм це говорите, і я, безумовно, буду зі свого боку говорити їм про це", - сказав він.

Трамп також вказав, що "Україна втратила Крим під час іншої адміністрації (США. - Ред.), не під час адміністрації Трампа, під час адміністрації Обами".

"Я не думаю, що це мало відбутися з Україною, але це сталося вже певний час тому", - зазначив він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Безпрецедентна підтримка України, - в ЄС відреагували на слова Зеленського і Трампа про те, що Євросоюз недостатньо підтримує Україну

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3150465
 
   
 Топ коментарі
 
Нам потрібні помагальщики, бо у нас не всі дома.
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Томагавки с ЯО очень бы помогли в этом вопросе.... Трамп пообещал говорить лидерам ЕС о необходимости больше помогать Украине - Цензор.НЕТ 4012
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то есть иными словами рыжий плут пообещал присоединится к всеобщей европейской озабоченности и говорить об этом, говорить и говорить Трамп пообещал говорить лидерам ЕС о необходимости больше помогать Украине - Цензор.НЕТ 6430
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Томагавки с ЯО очень бы помогли в этом вопросе.... Трамп пообещал говорить лидерам ЕС о необходимости больше помогать Украине - Цензор.НЕТ 4012
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Нам потрібні помагальщики, бо у нас не всі дома.
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то есть иными словами рыжий плут пообещал присоединится к всеобщей европейской озабоченности и говорить об этом, говорить и говорить
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это все хорошо, а сколько из них пошло на выплату и обслуживание долгов тем же европейским партнерам?
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Цэ доривнюе тому, шо вкрали, ты тоже из той ШАЙКИ?
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Коломойський вкрав 5,5.
Зеленський вкрав всього 40 млн. євро.
Ти про що?
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Це ще більше принизить європейців. Піпец
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Вот и об....... ся. Всех заставил зашевелится и вроде не вымаливал. Это про ЗЕ, да - да.
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Давать можно тем кто этого заслуживает
Хохлам свинопасам давать нельзя, все равно растащат и землю свою защищать не будут, потому что отродясь бздуны и халявщики.
Помогать нужно украинцам-козакамч настоящим воинам
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Лучше бы лидеров Франции и Германии поменял Трамп пообещал говорить лидерам ЕС о необходимости больше помогать Украине - Цензор.НЕТ 7808
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как только ток сразу, ну типа, закончим свой ответный прикол и тогда посмотрим, пока ещё за свой прикол вы и 10% не заплатили, а ведь за всё надо платить, за все своий шутки и .....
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США укрепляет границу Литвы. Украину слили, хоть их отстоят.
Политика Зеленского.
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РосЦию из-за допинга не допустят к 0лимпиаде 2020?. ......!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
. . .А что говорить о ПОЛИТИКЕ , Економике и ИСТОРИИ ??-..................... .
Если россия МУХЛИРУЕТ дажэ в БЕЗ0БИДНОМ СП0РТЕ ???......
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росЦию опустили ниже уровня канализационной трубы,не дав визы ********** дипломатам для поездки в ООН
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ТРАМП: - «Велике спасибі всім! Ми зустрілися з Президентом України. І він зробив мене ще більш знаменитим»

Трамп пообещал говорить лидерам ЕС о необходимости больше помогать Украине - Цензор.НЕТ 1600
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так уже ж вроде вчера поговорил - вы не будете помагать и я не буду.
тока два клована могут сделать вид,
шо понимают друг друга - всем остальным ничего непонятно.
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ЕС откликнется, будет больше помогать одеялами и подушками, как Обама.
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Ой, сомнительно что Евроколхоз будет дальше шевелиться, с учётом приходящих новостей.
Уже кому-то в новой владе мешает даже строительство метро в Днепре. До такой степени мешает, но он натравил Баканова на этих чертей, хотя строительство ведут турки, а финансирует проект ****.
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« СБУ розслідує розтрату бюджетних коштів на будівництві метро Дніпра
Суд у Дніпрі ухвалив вилучення документів комунального підприємства, посадовців якого підозрюють у розтраті бюджету на користь турецького підрядника

Про це йдеться в ухвалі Бабушкінського районного суду Дніпра, передає Depo. Дніпро.

Бабушкінський районний суд Дніпра дозволив слідчому СБУ здійснити вилучення документів комунального підприємства "Дніпровський метрополітен", посадовців якого підозрюють у сприянні неналежному виконанню робіт по реалізації міжнародного проекту "Завершення будівництва метрополітену у м. Дніпропетровську", у результаті чого завдані збитки місцевому бюджету.

Посадовці діяли на користь турецького підрядника компанії "Лімак".

Дозвіл на вилучення документів діє до 10 жовтня 2019 року. СБУ вилучатиме первинну документацію комунального підприємства, договори та додаткові угоди між комунальниками та підрядниками, розрахункову документацію в період з 01.01.2013 по теперішній час. »
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Поправка: "строительство финансирует **** (Европейский Банк Реконструкции и Развития)"
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