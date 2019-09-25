 Трамп пообіцяв говорити лідерам ЄС про необхідність більше допомагати Україні

Про це Трамп заявив на зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у середу в Нью-Йорку, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"США допомагають Україні, але інші країни мають більше допомагати Україні, Німеччина, Франція, європейські нації мають допомагати більше. Вони повинні відчувати більше провини за те, що не роблять те, що їм слід було б робити. Ви стратегічно дуже важливі для ЄС. Вони це знають і фактично говорили мені це, але цього не видно на ділі. Я впевнений, що ви їм це говорите, і я, безумовно, буду зі свого боку говорити їм про це", - сказав він.
Трамп також вказав, що "Україна втратила Крим під час іншої адміністрації (США. - Ред.), не під час адміністрації Трампа, під час адміністрації Обами".
"Я не думаю, що це мало відбутися з Україною, але це сталося вже певний час тому", - зазначив він.
Зеленський вкрав всього 40 млн. євро.
Ти про що?
Хохлам свинопасам давать нельзя, все равно растащат и землю свою защищать не будут, потому что отродясь бздуны и халявщики.
Помогать нужно украинцам-козакамч настоящим воинам
Политика Зеленского.
. . .А что говорить о ПОЛИТИКЕ , Економике и ИСТОРИИ ??-..................... .
Если россия МУХЛИРУЕТ дажэ в БЕЗ0БИДНОМ СП0РТЕ ???......
тока два клована могут сделать вид,
шо понимают друг друга - всем остальным ничего непонятно.
Уже кому-то в новой владе мешает даже строительство метро в Днепре. До такой степени мешает, но он натравил Баканова на этих чертей, хотя строительство ведут турки, а финансирует проект ****.
Суд у Дніпрі ухвалив вилучення документів комунального підприємства, посадовців якого підозрюють у розтраті бюджету на користь турецького підрядника
Про це йдеться в ухвалі Бабушкінського районного суду Дніпра, передає Depo. Дніпро.
Бабушкінський районний суд Дніпра дозволив слідчому СБУ здійснити вилучення документів комунального підприємства "Дніпровський метрополітен", посадовців якого підозрюють у сприянні неналежному виконанню робіт по реалізації міжнародного проекту "Завершення будівництва метрополітену у м. Дніпропетровську", у результаті чого завдані збитки місцевому бюджету.
Посадовці діяли на користь турецького підрядника компанії "Лімак".
Дозвіл на вилучення документів діє до 10 жовтня 2019 року. СБУ вилучатиме первинну документацію комунального підприємства, договори та додаткові угоди між комунальниками та підрядниками, розрахункову документацію в період з 01.01.2013 по теперішній час. »