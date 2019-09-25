 Група українських ветеранів пройшла реабілітацію в медичному центрі Міноборони Болгарії. ФОТО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Армія Інформ.
Це вже шістнадцята група поранених ветеранів, які пройшли курс медичної реабілітації в Болгарії. Відповідно до Угоди між Україною та НАТО передбачено, що до 2020 року реабілітацію в Болгарії пройде 300 ветеранів. Наразі її пройшли вже майже півтори сотні.
Показаннями для фізіотерапії в "Калероя" є пошкодження опорно-рухового апарату і травми периферичної нервової системи верхніх і нижніх кінцівок.
Всі витрати, пов'язані з проходженням фізіотерапії, міжнародного та місцевого транспортування, медичним страхуванням і харчуванням забезпечує Трастовий фонд НАТО в Україні у сфері медичної реабілітації.