 Група українських ветеранів пройшла реабілітацію в медичному центрі Міноборони Болгарії. ФОТО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Армія Інформ.

Це вже шістнадцята група поранених ветеранів, які пройшли курс медичної реабілітації в Болгарії. Відповідно до Угоди між Україною та НАТО передбачено, що до 2020 року реабілітацію в Болгарії пройде 300 ветеранів. Наразі її пройшли вже майже півтори сотні.

Показаннями для фізіотерапії в "Калероя" є пошкодження опорно-рухового апарату і травми периферичної нервової системи верхніх і нижніх кінцівок.

Всі витрати, пов'язані з проходженням фізіотерапії, міжнародного та місцевого транспортування, медичним страхуванням і харчуванням забезпечує Трастовий фонд НАТО в Україні у сфері медичної реабілітації.

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