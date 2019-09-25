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Все про:Болгарія (123) ветерани (380) реабілітація (193)

 Група українських ветеранів пройшла реабілітацію в медичному центрі Міноборони Болгарії. ФОТО

З Софії до Києва повернулася чергова група ветеранів АТО/ООС, які впродовж двох тижнів проходили реабілітацію в медичному центрі Міністерства оборони Болгарії "Калероя".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Армія Інформ.

Група українських ветеранів пройшла реабілітацію в медичному центрі Міноборони Болгарії 01

Це вже шістнадцята група поранених ветеранів, які пройшли курс медичної реабілітації в Болгарії. Відповідно до Угоди між Україною та НАТО передбачено, що до 2020 року реабілітацію в Болгарії пройде 300 ветеранів. Наразі її пройшли вже майже півтори сотні.

Показаннями для фізіотерапії в "Калероя" є пошкодження опорно-рухового апарату і травми периферичної нервової системи верхніх і нижніх кінцівок.

Всі витрати, пов'язані з проходженням фізіотерапії, міжнародного та місцевого транспортування, медичним страхуванням і харчуванням забезпечує Трастовий фонд НАТО в Україні у сфері медичної реабілітації.

Читайте також: Центр ветеранів-фронтовиків у селі Циблі на Київщині запрошує на реабілітацію учасників АТО/ООС

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3150464
 
   
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Болгарам, велика подяка. Нашим хлопцям, міцного здоров'я і всякого благополуччя
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