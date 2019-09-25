EN|RU|UK
Теми дня: Вибори в США і Україна Бюджет-2020 Нова Рада Замінування моста Метро в Києві Команда Зеленського проти Кличка Агресія Росії проти України Обмін полоненими Російські терористи збили Боїнг Українські заручники в РФ Санкції проти Росії Обшуки в Окружному адмінсуді Києва Пожежа в готелі в Одесі Затримання Гримчака Втеча наркобарона Сільвера Парламентські вибори-2019 Обирай свідомо
 Політика України
  2291  80
Все про:Зеленський (2872) ООН (1279)

 Ніхто не зможе почуватися в безпеці допоки в центрі Європи, в Україні іде війна, - Зеленський в ООН. ТЕКСТ ВИСТУПУ

Президент України Володимир Зеленський виступив на загальних дебатах 74-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН.

Повний текст виступу українського президента:

"Вельмишановний пане Президенте, Ваші високоповажності, Пані та панове!

Від імені України вітаю Вас, пане Президенте, з обранням Головою 74-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН. Україна підтримує реалізацію всіх амбітних пріоритетів цьогорічної Асамблеї.

Будьмо відверті, всі присутні тут мають різні інтереси, погляди, цінності та проблеми. Але є те, що об'єднує всіх. У кожного з вас, пані та панове, був той самий, перший виступ з цієї трибуни.

Будь ласка, згадайте свої відчуття у ту мить. Кожен з вас, авторитетний і поважний сьогодні, був колись починаючим, але, я точно впевнений, щирим політиком. І тоді коктейль з прагматизму, скепсису та суворої геополітичної реальності ще не встиг загасити ваш запал, романтизм і непохитну віру в те, що світ можна змінити на краще.

Згадайте, як важливо було тоді донести проблеми та біди своєї країни і свого народу. Як важливо було тоді бути почутим.

І сьогодні я маю аналогічні відчуття.

Я розповім вам одну історію. Історію людини, для якої "бути почутим" стало сенсом життя. Адже цей чоловік мав божественний голос. Його називали одним з найкращих баритонів і контратенорів світу. Його голос звучав у Карнегі-холі в Нью-Йорку, соборі Нотр-Дам, лондонському Ковент-Гардені та Гранд-ОперА у Парижі. Кожен з вас міг би особисто почути його неймовірний спів. Але є річ, яка не дозволить вам цього зробити. Вона виглядає ось так.

12 і 7 міліметра, які не просто зупинили його кар'єру. Вони зупинили його життя. Ось це коштує 10 доларів. І, на жаль, сьогодні на нашій планеті
це – вартість людського життя.

Таких історій – тисячі. Таких куль – мільйони. Ласкаво просимо у 21-ше сторіччя. Вік можливостей. Де замість "бути почутим" у вас є можливість бути вбитим.

Людину, про яку я вам розповів, звали Василь Сліпак. Це українець, соліст Паризької національної опери, який загинув на Донбасі, захищаючи Україну від російської агресії.

5 років триває війна на Донбасі. 5 років, як Росія анексувала в України півострів Крим. Сьогодні, коли існують тисячі сторінок міжнародного права та сотні організацій, покликаних його захищати, наша країна зі зброєю в руках, втрачаючи своїх громадян, відстоює власний суверенітет і територіальну цілісність.

Читайте також: Ми потребуємо світової підтримки, в сучасному світі більше немає чужої війни, - Зеленський на засіданні Генеральної асамблеї ООН. ВIДЕО

Понад 13 тисяч загиблих. 30 тисяч поранених. Півтора мільйона людей змушені покинути свої домівки. Щороку ці цифри звучать тут з однією лише поправкою – щороку ці цифри зростають.

Завершення війни, повернення всіх окупованих українських територій і панування миру є моїм першочерговим завданням. Але не ціною життя наших громадян, свободи чи права України на власний вибір.

Саме тому ми потребуємо світової підтримки. Я розумію: всі присутні тут мають власний державний клопіт. І чужі проблеми не повинні хвилювати вас більше власних. Але у сучасному світі, де ми з вами живемо, більше немає чужої війни. І ніхто з вас не зможе почувати себе у безпеці, допоки в центрі Європи, в Україні іде війна.

І фатальною може стати думка, що вас це все не стосується і ніколи не торкнеться. Не можна мислити про глобальне й заплющувати очі на деталі чи, як комусь здається, дрібниці. Бо саме так закладався фундамент для двох світових війн. І ціною неуважності, мовчання, бездіяльності чи небажання поступатися власними амбіціями зрештою стали десятки мільйонів людських життів. Невже людство почало забувати про ці страшні уроки історії?

Україна про них пам’ятає. І Україна завжди демонструвала світу готовність забезпечувати мир цивілізованим шляхом. І робила кроки на шляху до міжнародної безпеки. Наприклад, коли відмовилася від ядерного потенціалу, що на той час був більшим, ніж у Великої Британії, Франції та Китаю разом узятих.

Також читайте: Зеленський: Ми не ставимо під сумнів авторитет таких організацій як ООН, але механізми починають давати збій

Бо нам здавалося, що всі ми будуємо новий світ. У якому для того, щоб твою думку чули і зважали на неї, не потрібно мати ядерну зброю. У якому тебе поважатимуть за справи, а не за наявність ядерних боєголовок.

Врешті-решт у цьому "новому" світі наша держава втратила частину території та майже щодня втрачає своїх громадян.

Саме тому хто, як не Україна, має сьогодні право говорити про необхідність переосмислення та перегляду сучасних світових правил?

Безумовно, ми не ставимо під сумнів авторитет міжнародних інституцій, зокрема Організації Об’єднаних Націй. Але слід визнати, що механізми є небездоганними. Вони починають давати збій, а отже – потребують оновлення.

Організація Об’єднаних Націй. Та будьмо відверті – чи є нації сьогодні справді об’єднаними? А навіть якщо так, то що саме об’єднує їх?

Це лиха, катастрофи, війни.

З цієї найвищої у світі трибуни завжди чути заклики до справедливих змін, праведні обіцянки, проголошення нових ініціатив. Настав час зробити так, щоб вони завжди підкріплювалися справами. Бо у сучасному світі, де людське життя коштує 10 доларів, слова вже давно знецінені.

Згадаймо, з якою метою у 1945 році було створено ООН? Це підтримання та зміцнення миру й міжнародної безпеки. Але що робити, коли у небезпеці сама основа міжнародної безпеки?

Адже будь-яка війна сьогодні – в Україні, Сирії, Лівії, Ємені чи іншому куточку планети, незалежно від кількості її жертв – це найбільша загроза всій цивілізації.

Тому що у 2019 році людина розумна, хомо сапієнс, і досі вирішує конфлікти, вбиваючи собі подібних. Упродовж всього часу свого існування людство постійно знаходило нові способи для подолання відстані, передачі інформації, лікування хвороб.

І тільки одне залишається незмінним: суперечності між народами та державами досі вирішуються не словами, а ракетами.

Not by word. But by war.

Не думайте, що війна десь далеко. Методи її ведення, технології та озброєння призвели до того, що наша планета вже не така велика. І сьогодні часу, який я витратив на останній абзац, достатньо, щоб зруйнувати Землю вщент.

Це значить, що на кожного лідера лягає відповідальність не лише за долю власної країни, а й за долю всього світу. На мою думку, нам потрібно усвідомити, що сильний лідер не той, хто, не моргнувши оком, відправляє тисячі солдатів на вірну смерть. Сильний лідер той, хто береже життя кожної людини.

Давайте відповімо самі собі – що дають людству наші зустрічі? Якщо для когось це тільки політичний театр, де грають ролі, декларують світлі наміри, які потім перекреслюються темними вчинками?

Це – не просто трибуна. І не сцена. І сім з половиною мільярдів мешканців планети не глядачі, а безпосередні учасники реального життя.

Основи сценарію цього життя закладаються саме тут. І сьогодні від кожного присутнього залежить одне – чи буде це життя взагалі.

Зізнаюся, мені дуже хотілося б, щоб цю промову колись назвали "15 хвилин, що змінили світ". Але я чудово розумію: змінити те, що існує тисячі років, за 15 хвилин неможливо. А поведінкові теорії кажуть, що війна є невід’ємною складовою людської сутності. Але світ змінюється. Людина змінюється разом з ним. І якщо колись ми навчились писемності, математики, винайшли колесо, пеніцилін і підкорили космос – значить, у людства все-таки є шанс.

Усвідомлюючи всю небезпеку цивілізації, ми повинні генерувати інші смисли. І боротися за нову людську ментальність, де агресія, гнів і ненависть будуть атрофованими почуттями.

Пані та панове! У цей день, 25 вересня, помер Еріх Марія Ремарк.

А 90 років тому світ побачив його роман "На Західному фронті без змін". Нагадаю слова з передмови до нього: "Це спроба розказати про покоління, скалічене війною. Про тих, хто став її жертвою, навіть врятувавшись від снарядів". А ще 90 років тому світ побачив інший роман. Це "Прощавай, зброє!" Ернеста Хемінгуея. Ось цитата звідти: "Війну неможливо виграти перемогами. Той, хто виграє війну, ніколи не перестає воювати…"

Світ мусить пам’ятати: кожне наступне скалічене покоління – це шлях до нової війни. Яку неможливо виграти перемогами.

Дехто зараз каже: "Третьої світової війни не буде. Буде остання".

Сподіваюсь, ця фраза – це усвідомлення загрози для Планети, а не анонс.

Дякую!"

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3150463
 
   
 Топ коментарі
 
Хорошо выступил !!!!
Все по делу !!!
 показати весь коментар
 
ну хоть я и *порохобот* но признаю,выступление сильное
 показати весь коментар
 
Да точно..ЗЕленский за мир..за руский мир!
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
коментар відмічено як спам  
 
Да точно..ЗЕленский за мир..за руский мир!
 показати весь коментар
 
 
Слово "росія" не прозвучало, слово "путін" не прозвучало.
 показати весь коментар
 
 
х#йло [то, что ты называешь 'путин'] c трибуны оон действительно не прзвучало. а про российскую агрессию и про аннексию россией крыма он отчетливо сказал. я, конечно , не зе-адепт, но не надо врать лишнее.
 показати весь коментар
 
 
Не називати Путіна Путіним...Не називати Росію Росією...Не називати русскіх русскімі...Войну не выигрывают победами...Війна з Росією зараз не в анексованому Росією Криму йде, а на Донбасі...нє зєлєадепт він...
 показати весь коментар
 
Хорошо прочитал написанное кем-то...что не есть улидивительно...артЫст разговорного жанра...😀
 показати весь коментар
 
 
в любом случае, почти всем насрать, судя по присутствующим в зале
 показати весь коментар
 
Якось абсолютно завсім не смішно, але все правда.
Американський комік Біл Маєр про телефонну розмову Трампа і Зеленського ...
Прой@бана країна
 показати весь коментар
 
 
Один из величайших политиков современности!
 показати весь коментар
 
 
И шо? Пришли его послушать? Говорят, "не зашло"..
 показати весь коментар
 
Ну положа руку на сердце речуху не плохую зебобику написали...молодцы...
Автору текста респект...и автор этого текста явно не чувак с ксивой презЕдента...
 показати весь коментар
 
 
Тільки порохоботи справжні патріоти!

youtu.be/ndCqoiSvG8o

ervinartem.patrioty.org.ua/blogs/khto-taki-porokhoboty-ta-infovolonery-zvidky-vzialysia--severyn-pidhirnyi-295831.html
 показати весь коментар
 
Це не промова.Це монолог провінційного трагіка."У нас війна але,ой мамо і люди добріє,я сцю воювати.Я за лав-піс-секс-рок-н-рол.І ще я тільки шо взнав два нових прізвища:Ремарк і Хемінгуей".
 показати весь коментар
 
 
Вечером на 1+1 смотрел отрывки " немецкого" сериала "Сваты",В годы Второй мировой войны ,немецкие оккупанты специально на оккупированной территории крутили фильм "Чапаев",потом делали облаву и вылавливали партизан и ... Никто не может чувствовать себя в безопасности когда идет война в Украине, когда идет война в Европе, - Зеленский в ООН - Цензор.НЕТ 5728
 показати весь коментар
 
а вот рыжий, заокеанский партнер ***** чувствует себя вполне безопасно и уже посоветовал решать проблему с личных контактах, немецкая бабушка тоже прекрасно себя чувствую верхом на очередной газовой трубе и мечтает стать второй шредершей, французик тот вообще ***** спит и видит членом большой восьмерки и тащит его туда всеми своими перепонками на руках, так, что это по сути был вопль в пустыне. порохохряк за 5 лет все простал своим мародерством и алчностью, теперь хрен кого убедишь, что это слова искренние
 показати весь коментар
 
 
балбес, ты это ты сейчас свой мозг на клаву выплеснул или как обычно в тетрадочку заглянул? Ніхто не зможе почуватися в безпеці допоки в центрі Європи, в Україні іде війна, - Зеленський в ООН - Цензор.НЕТ 344
 показати весь коментар
 
 
Зєбіл це просто, але це правда, ми зробили себе разом, навіть ті, хто за сцикла не голосував
 показати весь коментар
 
правда в том, что ты являешь порохнявым прихвостнем и сутками отмазываешь лживого мародера на цензоре, а мне лично, что зелебоба, что порохосвин все едино, для меня они оба иуды, которые только и думают, как продать Украину подороже в целях личной выгоды
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Стопудово!)) Фсе прапала!!
 показати весь коментар
 
 
От тільки не треба було йому згадувати Ернеста Хемінґвея...
«Однак юний Ернест мріяв тоді не про журналістику, а про те, щоб піти добровольцем на фронт Першої світової війни.1918 р. записавшись водієм американського загону Червоного Хреста, Хемінгуей вирушив на італо-австрійський фронт. 8 липня 1918 р. його було важко поранено у ноги. 1919 р. Хемінгуей повернувся до США. Відзначений срібною медаллю «За доблесть» і Воєнним хрестом, 20-річний ветеран війни був сприйнятий на батьківщині як справжній національний герой. »
 показати весь коментар
 
 
Не зрозуміло, як наведена цитата пояснює, чому не потрібно було згадувати Хемінгуея?
 показати весь коментар
 
 
Никто не может чувствовать себя в безопасности когда идет война в Украине, когда идет война в Европе, - Зеленский в ООН - Цензор.НЕТ 3783Не можу роздивитися то фани чи порохоботи?
 показати весь коментар
 
 
Хорошее выступление Президента Зеленского.
 показати весь коментар
 
 
Зеленський заявив, що мріє, щоб його промову колись назвали "15 хвилин, що змінили світ"... сорі, Вова, але поки що твоя промова називається "15 людей, які послухали Зеленського".Никто не может чувствовать себя в безопасности когда идет война в Украине, когда идет война в Европе, - Зеленский в ООН - Цензор.НЕТ 3818
 показати весь коментар
 
 
"Ще ніколи "Вечірній Квартал" так не провалювався", - подумав Штір Зеленській.
 показати весь коментар
 
ну хоть я и *порохобот* но признаю,выступление сильное
 показати весь коментар
 
 
Мне нравиться как доктор Хаус выступает,ой не так...как лечит больных.
 показати весь коментар
 
не путайте хер с пальцем уважаемый,если я говорю ,о конкретном выступлении,это не значит что зе мой президент
 показати весь коментар
 
 
В первой серии когда Голобородько говорил матом о нашей реальной жизни мне и многим другим это тоже очень понравилось. Вот если бы Зеленский снял два своих высоких туфля и постучал по трибуне ,то это было бы нечто. Ніхто не зможе почуватися в безпеці допоки в центрі Європи, в Україні іде війна, - Зеленський в ООН - Цензор.НЕТ 6556
 показати весь коментар
 
ну до Хрущева он не дорос,или тупой или умный)
 показати весь коментар
 
Скорее умный,при царях шуты всегда были умнее всех приближённых к царю и все неудобные вопросы Царю или от царя .придворные шуты умно сглаживали,но получали оплюху.
 показати весь коментар
 
Він прийшов в ООН у жіночих туфлях на шпильках, як у його відомому кліпі?...
 показати весь коментар
 
Зеленський саме ваш президент, якщо у вас громадянство України. І навіть ті, хто голосував за Порошенко зараз несуть відповідальність за нового президента, бо зараз він не тільки особистість.
Добре, що ви можете признавати позитив від Зеленського, а інші наче чекають і сподіваються на помилки Зеленського, що він стане проросійським, щоб потім сказати "а ми ж говорили!", а що інтереси країни важливіше гордині, то таке. Навіть щось хороше готові з багном мішати, хоча декілька місяців тому безпідставні обвинувачення в бік Порошенка самі відбивали. Чи це різні "порохоботи"? Чи це якась дводумність? Вже обридло розочаровуватись в людях(
 показати весь коментар
 
він вже зрадник, на *****, працює, Україні шкодить
 показати весь коментар
 
Осталось узнать сценариста. А роль однозначно сыграна отлично.

Жаль только, что зрителей было меньше, чем на истеричном выступлении шведской девочки-аутиста про экологию.
 показати весь коментар
 
Значит вы не порохобот. У порохоботов напроч отсуствует критическое мышление. Вы просто имеете свое мнение и я его уважаю.
 показати весь коментар
 
 
РосЦякию из-за допинга не допустят к 0лимпиаде 2020?. ...... . . .А что говорить о ПОЛИТИКЕ , Економике и ИСТОРИИ ??--
Если россия МУХЛИРУЕТ дажэ в БЕЗ0БИДНОМ СП0РТЕ ???......
.
 показати весь коментар
 
Хорошо выступил,но оон не имеет никакого значения уже.Мертвая организация.
 показати весь коментар
 
 
Что порадовало! Наконец-то Воха выдавил из себя, что роисся агрессор.
 показати весь коментар
 
 
Кака война? Так - проблемы в двусторонних отношениях(с)
 показати весь коментар
 
В принципі не погано Пісюнограй виступив. І куля, і Сліпак і раша агресор , все доречно.
 показати весь коментар
 
 
раша...роися...Він жодного разу не вимовив слово росія.
 показати весь коментар
 
Цитата з наведеного вище тексту: "5 лет продолжается война на Донбассе. 5 лет, как Россия аннексировала у Украины полуостров Крым."
Сльози очі застлали? Чи навмисно в оману людей вводите?
 показати весь коментар
 
 
Так...стосовно Криму сказав...стосовно Донбасу не сказав.
 показати весь коментар
 
Сильная речь - даже интересно, найдет ли соя до утра зраду.
 показати весь коментар
 
 
5 лет продолжается война на Донбассе. 5 лет, как Россия аннексировала у Украины полуостров Крым.Источник: https://censor.net.ua/n3150463
 показати весь коментар
 
 
Это украинец, солист Парижской национальной оперы, который погиб на Донбассе, защищая Украину от российской агрессии.Источник: https://censor.net.ua/n3150463
 показати весь коментар
 
А що, промова може бути сильною, тільки якщо там 'Путін' слово є?
Ви з тих, хто вважає, що поминання того сморчка придасть ваги вашим словам?
Так буде вам відомо, що наша проблема не путін, а саме росія з її спитими вщент імперськими мізками, яка обере такого, що буде продовжувати нинішню політику як тільки це ущербне кане в лєту.
 показати весь коментар
 
 
Не приемли имене Господа Бога твоего всуе (Не произноси имени Господа Бога твоего напрасно) . Третьей заповедью запрещается произносить имя Божие, напрасно, без должного благоговения. Приемлется имя Божие напрасно, когда произносится в пустых разговорах, шутках и играх.
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
Зарплату учителям по 4000 евро тоже пусть на бумажке зачитает, судя по каментам ЗЕбилам этого будет достаточно . Пабьеда...Чувствую шо ЗЕкоманда скоро будет грамоты и отличительные значки печатать ну типа как при совке..что то там == "почётный ЗЕбил Киева".. или "За заслуги перед ЗЕцарём" "за взятие ларька с шаурмой" .. ЗЕбилам этого должно хватить, ещё и будут спасибо говорить, а про ту эпоху бедности ЗЕскот уже и не вспомнит...ведь тут же грамоту и значёк дали. Эх Петя..хотел по европейски, по людски...просчитался - малоросскому зебилью грамота от царя важнее.
 показати весь коментар
 
 
зря он сказал, шо 10 долларов. нужно было сказать 642 руцких рубля. кони б там поподдохли вместе с машкой захеровой.
 показати весь коментар
 
 
зачистка парубок и авакова это подготовка к разворовыванию земель коломойским
 показати весь коментар
 
Ну, просто може якійсь дівчині-пацифістці у квітнявому вінку, з якоїсь сонячної рожевої країни - цей виступ може й пасував би. Обкуреній канабісом. Може з Нідерландів..
 показати весь коментар
 
 
Самое интересное что на Московии и в её колониях показывают только выступление российского представителя ООН,а на всех других цензура.
 показати весь коментар
 
 
Дивлюся свинособак з **********. Там прям палпхкотить від виступу Зе. Якщо від Зе у свсобак підгорає, тоді ставлю Вавану зачьот.
 показати весь коментар
 
 
Хороший текст.
Теперь плешфюрер не будет встречаться с Зеленским - будет бояться пули...
 показати весь коментар
 
 
Текстом можна підтертися. Клоуни всі разом писали, мріючи про руській скрєпний мір. Тільки ніхто їх не зрозумів. Та й соромно клоуну-молокососу втирати досвідченим пацифістам з ООН тривіальні речі, про які вони не одну книжку написали.
 показати весь коментар
 
 
Текст хороший. Но окончание - скомкано. Не понятно, что он хочет конкретно...
 показати весь коментар
 
 
Это не война, это мародьор наживается на крови.
 показати весь коментар
 
Речь безукоризнена.Тут и о том,что никому не удастся отсидеться в своей "квартире",если существует маньяк с огромным вооружением(опять-двадцатьпять)И страна-маньяк конкретно названа.И о том, что нас в общем-то "кинули" корректно сказано.И про наши ежедневные жертвы...Это,конечно,вряд ли что-то изменит,но говорить по крайней мере надо.А речь,повторюсь,блестящая.Не знаю,кто это писал,но очень круто.
 показати весь коментар
 
 
ПРЕДВЕНЧАННЫЙ. Слуга народа.
ДЕГРАДАЦИЯ.
Волевая седация
И добро все в прострации,
А аннотации вам дарит народа слуга
И Евро-Мадам сучит путь не давая вздохнуть
Ведь вся грудь нараспашку и Россия в тельняшке
В Сочи все крохи собрав и по телу мурашки
И замашки лидера из Питера
Идут погибелью.
СЛУЖИТЕЛЮ.
СМОТРИТЕЛЮ.
А вот юлить пора забыть.
И мучить снова Украину прекратить.
Доить воюющую страну уже не в моде
Определить волну ведь можно в поле
И маске заплатить все вдоволь в доле
АТО раскис слепой Маркиз...
Но ведь Земле Мы служим, небо молим
Я жить хочу в Европе , но не в попе
И ночью прикрываюсь я АТО на зоне
Ошибки олигархов наклоним на дожде
Эдем мы гоем строим по весне
Надеждой воем на луне
И насаждается запоем
С достойнім
Он десненый
Китаец седоволосый .
А где же сила Ванина
Смысл жизни Россиянина.
А нам смотрителям судьбы служителям
Миллионов здешних грешников гонителей
Было ясно сказано Хранителем:
,,Хочешь друга надежным - строй свой дом холодным".
А честность не пресность,косность не колкость, а хитрость не крутость.
Желаешь Бога хорошим - давай добро голодным
Сеешь зло вокруг - кругом станешь ународа слуг,
Хочешь страсти низов - пожнешь страсти у мхов ,
Жалко любви далеким - ужалят близкие болью
И ты можешь быть злым - слугой молодым
Но ни когда ты не станешь вечно другим
Сердце ведь ноет от зла
Совесть поет за козла.
А гнев он печеночный .
ПРЕДВЕНЧАННЫЙ .
 показати весь коментар
 
Нормальна промова - не дарма народ довіряє новому президенту Зеленському !
 показати весь коментар
 
 
Так...нарешті весь світ дізнався, що Росія анексувала Крим!
 показати весь коментар
 
Когда подчинённый назвал Зеленского "величайшим лидером современного мира" - это он так жопу лизал, пытаясь угодить, или это Вовочка реально кукухой поехал, сам так считает и своих подчинённых так настраивает?

Ответ удалось получить в ходе речи Зеленского на ассамблее ООН. Цитирую: «Мені чесно дуже хотілось, щоб цю промову колись назвали "15 хвилин, що змінили світ".»
Чтобы нести такое с трибуны ООН, надо быть реально самовлюблённым Наполеончиком. Верить, что говоришь что-то крайне важное полупустому залу, открываешь людям глаза на то, чего они раньше не знали. Считать себя очень умным, влиятельным и великим, будучи на самом деле глуповатым, трусливым и легко манипулируемым.

Это даже хуже, чем если бы он был циничным ублюдком, который пришёл пограбить страну, типа Януковича. Такой бы просто наворовал и сбежал, а этот мечтает стать вторым Путиным.

https://ibigdan.livejournal.com/24149505.html
 показати весь коментар
 
Подонок ты примитивный.Почему ж дальше не цитируешь?
"Но я прекрасно понимаю: изменить то, что существует тысячи лет, за 15 минут просто невозможно. А поведенческие теории говорят, что война является неотъемлемой составляющей человеческой сущности. Но мир меняется. Человек меняется вместе с ним. И если когда-то мы обучились письменности, математике, изобрели колесо, пенициллин и покорили космос - значит, у человечества все-таки есть шанс." Глубокие,великолепные слова.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору