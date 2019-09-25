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Все про:Зеленський (2872) допомога (882) Євросоюз (2620) Трамп (2020) Косьянчич (19)

 Безпрецедентна підтримка України, - в ЄС відреагували на слова Зеленського і Трампа про те, що Євросоюз недостатньо підтримує Україну

Речниця Верховного представника ЄС із закордонних справ, віцепрезидента Єврокомісії Федеріки Моґеріні Майя Косьянчич оприлюднила заяву, в якій йдеться, що підтримка Європейського союзу для України є "безпрецедентною".

Ця реакція з’явилася незабаром після того, як 25 вересня була опублікована стенограма розмови за 25 липня між президентом України Володимиром Зеленським та президентом США Дональдом Трампом, в якій обидва дійшли спільної думки, що європейські держави роблять не достатньо для допомоги Україні. Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Радіо Свобода".

"За ці п’ять років ми зібрали для України найбільший пакет підтримки в історії Європейського союзу. Будучи переконаним прихильником України і її демократичного шляху, і визнаючи безпрецедентні проблеми, з якими стикається Україна, і безпрецедентні зусилля з проведення реформ після Революції 2014 року, Європейський союз разом з європейськими фінансовими інститутами мобілізував понад 15 мільярдів євро грантів і позик для підтримки процесу реформ", – йдеться у заяві речниці Моґеріні.

У тексті також вказується, що сума у понад 15 мільярдів євро не включає "численних внесків" від окремих країн-членів ЄС, що були надані Україні.

Читайте також: Країни ЄС мають виділяти більше грошей для допомоги Україні, - Трамп

"Послідовним меседжем було – чим більше реформ в Україні, тим більше підтримки ЄС. І за останні 5 років в результаті цієї амбітної програми реформ, рішуче підтримуваної і супроводжуваної Європейським союзом, Україна досягла більшого, аніж два десятиліття тому", – йдеться у заяві.

Нагадаємо, Європейський союз після окупації Криму в 2014 році і початку бойових дій на Донбасі ввів і щоразу продовжує санкції, пов'язані з порушенням територіальної цілісності, суверенітету і незалежності України.

Європейські лідери, зокрема, Франції та Німеччини, також є учасниками переговорної групи країн під назвою "Нормандська четвірка" з пошуку шляхів врегулювання ситуації на сході України.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Білий дім опублікував стенограму розмови Зеленського з Трампом

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3150462
 
   
 Топ коментарі
 
Дипломат от Бога, щас ещё и с Европой разосрёца. Меркель и Макрона уже подставил нажаловавшись на них Трампу....
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Зєбіл добазікався. Прилетіло від ЄС. Речниця верховн.представника ЄС із закорд. справ Майя Коцьянчич заявила, що підтримка ЄС для України є «безпрецедентною». Вона наголосила, що за 5 років ЄС зібрав для України найбільший в історії блоку пакет підтримки

Дипломатичною мовою це значить "Ти, курва, невдячний довб@йоб. Ще приповзеш до нас, актриса німецького фільма, то тобі пісд@" Беспрецедентная поддержка Украины, - в ЕС отреагировали на слова Зеленского и Трампа о том, что Евросоюз недостаточно поддерживает Украину - Цензор.НЕТ 2952
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Бедоносец Зеленский, астанавись!
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Посмешила тетка ))
Беспрецедентная поддержка, это когда EC, по самым скромным подсчетам, на пропаганду и теракты дает более 1 миллиарда долларов в год "палестинцам". При таком же уровне любви о стороны либералов, Украина должна была получить за 5 лет более 50 миллиардов долларов, не в долг, в подарок.
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Оказываеится за 5 сезонов грантами 15 000 000 000 ойро отгружено.....
Пепа а гроші dе курва? Беспрецедентная поддержка Украины, - в ЕС отреагировали на слова Зеленского и Трампа о том, что Евросоюз недостаточно поддерживает Украину - Цензор.НЕТ 9261
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"безпрецедентные " европейские подельники рашиста отрезавшие часть Украины.создали на отрезанной части Украины ордло для ведения войны с Украиной...твари
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Ребятки, вспомните выражение раз в два месяца глубокой европейской стурбованности на очередные крупные обстрелы и массовую гибель людей ..
И посмотрите на сегодняшнее заявление о "беспрецедентной" помощи в 15 кредитных млрд за целых пять лет.
А теперь вспомните что за 8 лет Греции дали более 300 ! млрд евро, мирной Греции, только потому, что условная еврозона и банковский кризис.
А у нас беспрецедентная ситуация когда впервые с 40 года отрезали часть государства и нкчали войну.
И по факту мы сейчас буфер между ними и кацапстаном. И евросоюз это прекрсно понимает. Но тем не менее..
Потому пусть лучше зеля на каждом шагу говорит что делается недостаточно.
Может больше получим.
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за 8 лет Греции дали более 300 ! млрд евро, мирной Греции, только потому, что условная еврозона

Это не "условная еврозона", а вполне конкретная страна Евросоюза.
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Аферистам бездельникам Греции дали более 600 ярдов евро, потому что там у них у тго кто дал, в офшорах лежат и крутятся их личные деньги, а дали евро страны доноры, своё жидовское бабло в тепле, а лохи платят налоги... жаль мы не Кипр, где идет замороженный военный конфликт с Турцией и при этом выделяется огромная помощь ((( , там у них соски силиконовые на Мазератти рассекают как на маршрутках, в таком же количестве (((
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О какой "безпрецендентной" поддержке речь, если пуйло 5 лет как хочет так и дрочет?! Может их поддержка безпрецендентна, но не действенна, СП-2 только Дания торпедирует, остальные "безпрецендентно" поддерживают
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А зебобики даже невкурили, что произошло. Вот спроси и любого апологета команды Зе, что там у Зе с Трампом за терки идут, а они же не в теме. НИКТО! ИМ ПОХЕР!
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ну вы всегда в теме все знаете как вывести страну из кризиса, просто вам некогда, надо таксовать.
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Вот как раз таксисты - все за Зе и именно они думают, что разбираются во всех вопросах.
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Зря ты так. Теперь им надо спрашивать у клиентов, что такое апологет.
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кароче было бы нааамного проще еси бы трампуша просто импичментнулся сам
а так он такого намутил сначала разговором, потом тем что всем о нем рассказал.

зелю в принципе не в теме, потому что по сути этот вопрос поднял сам трамп и было бы дико услышать от зели ответ типа... "да нет.. Европа так много и хорошо помогает мы тут как сыр в масле за ней"
да ?
все правильно он ответил и говорил. потому что поддержка нужна не только материальная, но и политическая и юридическая.
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прощай санкции, парашка в пасе и без санкций, благодаря тупаку зеле
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Мне нравится когда *Беспрецедентно озаботились*.
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Вся ваша "беспрецедентная поддержка Украины"- в оффшорах барыги! Рехформ, о которых он нам заливал 5 лет и которые "видел" только ваш Альцгеймер-Юнкер- только в его старческом воображении! Санкции против раши (как и наши "рехформы")- только на бумаге и в ваших "пламенных" речах! Один СП-2 чего стОит! Не говоря уже о том, что именно ВЫ построили раше Керченский мост на оккупированный украинский Крым!

Всё правильно говорили Трамп с Зеленским о фрау Риббентроп! Хватит врать! Безпрецедентна підтримка України, - в ЄС відреагували на слова Зеленського і Трампа про те, що Євросоюз недостатньо підтримує Україну - Цензор.НЕТ 3318
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Зе-дипломат от Бога. Что оно еще не просрало?
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Посраться с Европой и помириться с ху*лом. Л-логика
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Вот поэтому в ближайшем будущем вы будете енг у кацапов сосать, а не помощь Запада получать.

Именно потому, что ЗЕлюпа такой же дегенерат, как вы, и умудрился подставить всех, кто был на стороне Украины.
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Пропи*деть очередную ,,азазбоченность,, и занять денег под выгодный процент все пять лет- ,,реальная,, помощь.
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За это время мы собрали для вас самый большой и беспрецедентный пакат Обеспокоенностей
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И за последние 5 лет в результате этой амбициозной программы реформ, решительно поддерживаемой и сопровождаемой Европейским союзом, Украина достигла большего, чем два десятилетия назад", - говорится в заявлении.


Ой не говорите вот этого. На Г+Г, в парикмахерских, на базарах, в такси и в наливайках лучше знают.
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Беспрецедентная поддержка Украины, - в ЕС отреагировали на слова Зеленского и Трампа о том, что Евросоюз недостаточно поддерживает Украину

Беспрецедентные озабоченности, заигрывания с оккупантом, но это не поддержка, а симуляция поддержки.
А еще кредиты под видом помощи, насильственное навязывание евроценностей, европорядков, чтобы сделать жизнь людей намного хуже, требования беспрепятственно вывозить природные ресурсы в ЕС, полное отсутствие серьезных инвестиций в технологии и т.п.
Вот это и есть так называемая "беспрецедентная поддержка" Украины от ЕС.
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Зеорлі робе все наоборот,як по методичці. Хто в нього радники з міжнародних питань? Це що навмисно він Украіну підставляє? Трампа треба поважати,як і інших друзів Украіни.І при цьому і не лизати і не кусати задницю,а бути коректним партнером та серйозним комірником. А він щр робить? Посварився з патріотами Украіни, свариться з європейськими партнерами,а тепер знайшов ще одну палицю в колеса. Дурень чи ворог?! Хрен його вже зна!
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Зеорлі робе все наоборот,як по методичці. Хто в нього радники з міжнародних питань? Це що навмисно він Украіну підставляє? Трампа треба поважати,як і інших друзів Украіни.І при цьому і не лизати і не кусати задницю,а бути коректним партнером та серйозним комірником. А він щр робить? Посварився з патріотами Украіни, свариться з європейськими партнерами,а тепер знайшов ще одну палицю в колеса. Дурень чи ворог?! Хрен його вже зна!пацан є пацан!
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Оказывается были 15 миллиардов. Петя, верни деньги!
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Та закрийте ви цього ПрепиЗЕдента в "Охвісі" і НЕ ВИПУСКАЙТЕ бо воно ще і не таких дров наламає!!!
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Такое чувство, что Украину пытаются спихнуть друг на друга.
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сцыкуны европейские, могут выражать только обеспокоенность !!!
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Хитрожопая дама. Вас не в гранты носом тыкают, а в отсутствие реальной блокады россиянской федерации
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