 Безпрецедентна підтримка України, - в ЄС відреагували на слова Зеленського і Трампа про те, що Євросоюз недостатньо підтримує Україну

Ця реакція з’явилася незабаром після того, як 25 вересня була опублікована стенограма розмови за 25 липня між президентом України Володимиром Зеленським та президентом США Дональдом Трампом, в якій обидва дійшли спільної думки, що європейські держави роблять не достатньо для допомоги Україні. Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Радіо Свобода".
"За ці п’ять років ми зібрали для України найбільший пакет підтримки в історії Європейського союзу. Будучи переконаним прихильником України і її демократичного шляху, і визнаючи безпрецедентні проблеми, з якими стикається Україна, і безпрецедентні зусилля з проведення реформ після Революції 2014 року, Європейський союз разом з європейськими фінансовими інститутами мобілізував понад 15 мільярдів євро грантів і позик для підтримки процесу реформ", – йдеться у заяві речниці Моґеріні.
У тексті також вказується, що сума у понад 15 мільярдів євро не включає "численних внесків" від окремих країн-членів ЄС, що були надані Україні.
"Послідовним меседжем було – чим більше реформ в Україні, тим більше підтримки ЄС. І за останні 5 років в результаті цієї амбітної програми реформ, рішуче підтримуваної і супроводжуваної Європейським союзом, Україна досягла більшого, аніж два десятиліття тому", – йдеться у заяві.
Нагадаємо, Європейський союз після окупації Криму в 2014 році і початку бойових дій на Донбасі ввів і щоразу продовжує санкції, пов'язані з порушенням територіальної цілісності, суверенітету і незалежності України.
Європейські лідери, зокрема, Франції та Німеччини, також є учасниками переговорної групи країн під назвою "Нормандська четвірка" з пошуку шляхів врегулювання ситуації на сході України.
Беспрецедентная поддержка, это когда EC, по самым скромным подсчетам, на пропаганду и теракты дает более 1 миллиарда долларов в год "палестинцам". При таком же уровне любви о стороны либералов, Украина должна была получить за 5 лет более 50 миллиардов долларов, не в долг, в подарок.
Пепа а гроші dе курва?
И посмотрите на сегодняшнее заявление о "беспрецедентной" помощи в 15 кредитных млрд за целых пять лет.
А теперь вспомните что за 8 лет Греции дали более 300 ! млрд евро, мирной Греции, только потому, что условная еврозона и банковский кризис.
А у нас беспрецедентная ситуация когда впервые с 40 года отрезали часть государства и нкчали войну.
И по факту мы сейчас буфер между ними и кацапстаном. И евросоюз это прекрсно понимает. Но тем не менее..
Потому пусть лучше зеля на каждом шагу говорит что делается недостаточно.
Может больше получим.
Это не "условная еврозона", а вполне конкретная страна Евросоюза.
а так он такого намутил сначала разговором, потом тем что всем о нем рассказал.
зелю в принципе не в теме, потому что по сути этот вопрос поднял сам трамп и было бы дико услышать от зели ответ типа... "да нет.. Европа так много и хорошо помогает мы тут как сыр в масле за ней"
да ?
все правильно он ответил и говорил. потому что поддержка нужна не только материальная, но и политическая и юридическая.
Всё правильно говорили Трамп с Зеленским о фрау Риббентроп! Хватит врать!
Именно потому, что ЗЕлюпа такой же дегенерат, как вы, и умудрился подставить всех, кто был на стороне Украины.
Ой не говорите вот этого. На Г+Г, в парикмахерских, на базарах, в такси и в наливайках лучше знают.
Беспрецедентные озабоченности, заигрывания с оккупантом, но это не поддержка, а симуляция поддержки.
А еще кредиты под видом помощи, насильственное навязывание евроценностей, европорядков, чтобы сделать жизнь людей намного хуже, требования беспрепятственно вывозить природные ресурсы в ЕС, полное отсутствие серьезных инвестиций в технологии и т.п.
Вот это и есть так называемая "беспрецедентная поддержка" Украины от ЕС.