 Трамп сподівається, що Зеленський і Путін вирішать проблеми в двосторонніх відносинах

"Я сподіваюся, що ви і президент Путін зможете зібратися разом і вирішити проблеми", - сказав Трамп, звертаючись до Зеленського під час зустрічі в Нью-Йорку "на полях" 74-ї сесії Генасамблеї ООН, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Він також констатував, що Києву і Москві вдалося нещодавно домогтися прогресу у відносинах. "Ви нещодавно домоглися прогресу (у відносинах) з Росією", - сказав Трамп. "І продовжуйте робити це", - порадив американський лідер.

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