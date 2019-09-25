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 Політика України, За кордоном
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Все про:Зеленський (2872) Обама (379) допомога (882) Трамп (2020)

 Я вам дав протитанкові установки, а Обама відправляв подушки і ковдри, - Трамп про військову допомогу Україні

Президент США Дональд Трамп заявив, що США продовжують військову підтримку України, але хоче, щоб інші країни виділяли Україні більше грошей.

Про це він заявив після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Так, ми працюємо з Україною. І ми хочемо, щоб інші країни теж працювали. Коли я говорю "працювали", я маю на увазі гроші. Вони повинні теж давати більше грошей. Ми дали багато грошей. Я дав вам протитанкові установки, тоді як президент Обама вам відправляв покривала і подушки. А я вам дав протитанкові установки. Багато людей не хотіли цього робити, але я це зробив", - розповів Трамп.

Читайте також: Готовий заморожувати допомогу Україні, якщо Європа й інші не почнуть їй допомагати, - Трамп

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3150460
 
 
 Топ коментарі
 
"Джавелины" под давлением конгресса дал, с ВВХ мутки мутит Я вам дав протитанкові установки, а Обама відправляв подушки і ковдри, - Трамп про військову допомогу Україні - Цензор.НЕТ 1815
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Ти ПРОДАВ протитанкові установки, а не дав
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Сварганили атомную бомбу, ракеты, отправили Гагарина и луноход при минимальных ценах...
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Не те що мінімальних,тоді нафта взагалі на експорт не йшла (другу Гітлеру трохи постачали).Забули додати про сталінську індустріалізацію (теж при відсутності газо-нафтопроводів на експорт).Какуюстранупросралі !
Мати з 14-ти років на роботу на ферму вставала на 4 ранку ,в грязюці сапеткою сіно-солому наносювала,потім 20 корів РУКАМИ ! передоювала,трудодні виробляла,щоб їб...ий Гагарін в космос полетів !Луноход,бл...
Оце сср :
Я вам дав протитанкові установки, а Обама відправляв подушки і ковдри, - Трамп про військову допомогу Україні - Цензор.НЕТ 9763

Я вам дав протитанкові установки, а Обама відправляв подушки і ковдри, - Трамп про військову допомогу Україні - Цензор.НЕТ 6371
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Всё, чего добился Совок, он добился титаническим трудом наших предков. И всё это мы просрали, как Вы верно заметили. Ан-225 сейчас показываем как артефакт высокоразвитой цивилизации, обитавшей в том числе на территории сегодняшней Украины.
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Угу, Обама всемогущий ))) Может это Сауд. Аравия начала снижение цен на нефть, что бы остановить добычу из сланца?
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таки да... украинский ыдыйоты-якобы ученые так ничего и не создали... пускали ракеты в воздух... а Трамп дал... а может посадить за преступную бездеятельность кучто, алексеева и посипак?
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*...я дам вам револьвер сказал Остап Бендер....* А вместо одеял батистовые портянки и крем Марго ложкой кушать!
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дал и запретил из них пулять по рашисту....ни,,,,,се дал...
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как оно может запретить???
только аппаратно
а это легко проверить
а *******
как ты
это не сложно
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Как же он себя восхвалять любит.
Хрен бы ты это сделал, если бы не решение сената и постоянное давление Маккейна.
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Спустя пять лет Москва пытается вернуть нам часть украденных территорий в обмен на суверенитет. Понятия не имею, зачем Украине на это соглашаться
Политика / Общество 25-сен, 17:379 2 080 10

Когда украинские политики говорят о переговорах с Москвой, у меня лишь один вопрос. А что они могут Москве предложить?

Две столицы продолжают спорить о формуле возвращения Донбасса. Кремль хочет, чтобы Украина амнистировала боевиков, легализовала их при помощи выборов и закрепила особый статус Донбасса в Конституции.

Это требование остается неизменным последние несколько лет. Предыдущая власть отвергала этот алгоритм - и очень быстро в Москве ее объявили "враждебной". Новые обитатели Банковой начали с того, что заявили о планах вернуться за стол переговоров. Вернуть территории, пленных и политзаключенных. И у активной части общества возникли подозрения.

Эти подозрения сложно назвать необоснованными. Потому что переговоры предполагают обмен. Каждая сторона должна дать другой то, что она хочет. А сами переговоры должны лишь скорректировать "обменный курс".

Впрочем, последние дни официальный Киев говорит о том, что не собирается поступаться в принципиальных вещах. Настаивает, что выборы невозможны без вывода войск и передачи контроля над границей.

Подчеркивает, что сперва доступ на оккупированные территории должны получить украинские законы, СМИ и политические партии. Украинские власти уверяют, что лишь с этих позиций намерены вести переговоры с агрессором. И в этот момент у меня только один вопрос. А что в этом случае Киев намерен Москве предложить?

Отмену западных санкций? Но этот вариант у Москвы был изначально. Кремлю достаточно было остановить дестабилизацию на Донбассе, чтобы вновь вернуться на европейские рынки.

Вместо этого Москва постаралась адаптировать свою экономику к новой реальности, переложила бремя издержек на собственных граждан и продолжает наращивать золотовалютную устойчивость. Санкции лишь ухудшили быт российского обывателя, но этот самый обыватель никак не влияет на политический курс своей страны.

Отмену украинских санкций? Смешно. Эти ограничения вводились в качестве ответной меры на российские санкции против Украины. Их отмена может быть принципиальна лишь для той части отечественного бизнеса, который завязан на российский рынок, но уж никак не для Москвы.

Возвращение Москвы в мировую политику? Так она оттуда и не уходила. А вопрос доступа российских делегаций в международные организации прекрасно решается и без учета позиции Киева. Что недавно продемонстрировала парламентская ассамблея Совета Европы.

Добрососедские отношения? А это невозможно по причине аннексии Крыма. Судьбу полуострова Москва отказывается обсуждать, а Киев не может вывести ее за скобки. Банковая может попытаться торговать темой украинского полуострова, но это чревато внутренней дестабилизацией.

Можно и дальше перебирать немногочисленные варианты, но это все не имеет смысла. Особенность в том, что Киеву нечего предложить Москве. Если Украина настаивает на своей формуле мира на Донбассе - то Москве нет смысла на эти предложения соглашаться. Как минимум, до тех пор, пока от этого мира не будет зависеть устойчивость российского режима.

А потому я не верю в перспективу подобных переговоров. То, что мы наблюдаем - это битва взаимоисключающих сценариев. Победа Киева будет означать проигрыш Москвы. И наоборот.

В 2014 году Россия отобрала у нас территории. Ответом стало обретение Украиной суверенитета.

Спустя пять лет Москва пытается совершить обратный обмен. Предлагает вернуть часть украденных территорий в обмен на суверенитет.

И я понятия не имею, зачем Украине на это соглашаться.

Павел Казарин
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Не хочет ли сказать Трамп шо Обама таки чмо? Но в этом случае придётся нам принять его линию, а она тогда совпадает с кацапстанской теорией. Шо робыть?
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