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 Політика України
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Все про:Зеленський (2872) США (5449) Трамп (2020)

 Я не хочу бути втягнутим у вибори в США, - Зеленський щодо прохання Трампа у справі сина Байдена

Президент Володимир Зеленський на запитання журналістів щодо прохання президента США Дональда Трампа розібратися в ситуації із закриттям справи проти сина колишнього віцепрезидента США Джо Байдена Хантера відповів, що не хоче втручатися у вибори в США.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляють Українськi Новини.

"Я думаю, ви всі прочитали. Ви читали текст. Вибачте, але я не хочу бути втягнутим у відкриті, демократичні вибори в США", - відповів президент.

Зеленський і Трамп проводять зустріч у Нью-Йорку на полях Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй.

Перші кілька хвилин зустрічі були відкритими для преси, після чого представники ЗМІ мали можливість поставити кілька запитань главам держав.

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"Ви чули, що у нас була, мені здається, хороша телефонна розмова. Вона була нормальною, ми говорили багато про що. Я думаю, ви читали, що ніхто на мене не тиснув", - відповів Зеленський на запитання про Байдена.

Трамп також додав, що не було ніякого тиску.

"У вас була можливість поставити запитання, і я ціную відповідь", - сказав він.

Після цього Трамп додав, що діяльність сина Байдена - це корупція, а "Зеленський був обраний насамперед для припинення корупції".

Також читайте: "Найбільше полювання на відьом в американській історії", - Трамп про скандал із телефонною розмовою із Зеленським

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3150459
 
   
 Топ коментарі
 
Когда вылазит, что в телефонном спиче с Трампом, Зеля по ходу жизни обгадил и Меркель и Макрона - о международный помощи теперь можно забыть надолго. Будут только красивые фразы и тихое отсылание Зели куда подальше. Так просрать достижения во внешней политике страны нужно еще уметь! Недонаполеон хренов
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Минюст оценивает только действия Трампа, а мы говорим о Зеленском, который всему миру показал, что он идиот и подонок, который кичится тем, что "его, на 100% человек, будет генпрокурором
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по этой логике подонок назначил не прокурора, а генерального кума.
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То что устроили демократы, импичмент Трампу, больше навредит Байдену, потому как бешенная реакция на возможное расследование кажется чрезмерной и целенаправленной...
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Да какое нам дело до Трампа и Байдена? Тебя устраивает не умный президент, который болтает хрень, что будущий генпрокурор Украины на 100% - это его человек?
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Кроме демократов это ещё выгодно нашим антикоррупционерам и Лещенко, это ж они кормятся грантами из рук демократов
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Зебіл ти краще скажи чий Генпрокурор України "на 100%", а американці і без вас зебілів розебруться ху-із-ху?
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Шо ?
Українці (не хохли-малороси-манкурти) йому уже стільки =набажали=, що не можуть дочекатися, коли збудеться.
Бо поки справджуються попередження.
А потім вже дійде до =побажань=.
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А всё, уже поздно стараниями Сытника и Лещенко Украина втянута в эту историю.
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Зе с президентом США не успели обсудить, что с врагом Трампа будут делать? посодют или нет Лещенко? Я не хочу бути втягнутим у вибори в США, - Зеленський щодо прохання Трампа у справі сина Байдена - Цензор.НЕТ 6047
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Тю, так тебя никто и не просит. За тебя все сделала гоп-компания Лещенко, Йованович, Сытник и Шабунин
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