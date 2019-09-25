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Все про:Зеленський (2872) США (5449) Трамп (2020) Рябошапка Руслан (119)

 "Я нікому нічого не винен", - Зеленський говорить, що не впливав на Рябошапку на прохання Трампа

Президент України Володимир Зеленський стверджує, що не звертався до генерального прокурора Руслана Рябошапки з приводу розслідування проти сина Джо Байдена, основного конкурента Трампа на виборах.

Про це Зеленський заявив на спільній з Трампом прес-конференції у Нью-Йорку, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське".

Зеленський підкреслив, що Україна незалежна країна і ніхто не впливав на неї, а сам він не може впливати на слідчі органи в Україні.

"Я нікому нічого не винен", — додав він.

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Зеленський наголосив, що не звертався до нового генпрокурора Руслана Рябошапки щодо будь-якого розслідування, зокрема й у справі сина Джо Байдена, основного конкурента Трампа на виборах.

"Я не можу ні на кого тиснути, я нікому не дзвонив, не просив. Рябошапка повинен розглядати будь-які справи, які тут обіцянки", — сказав президент України.

На запитання, чи розслідує зараз ГПУ справу проти сина Байдена, Зеленський відповів: "Ви мене вибачте, у нас є своя країна, у нас є багато більш важливіших, дійсно дуже важливих питань. Ви знаєте, це справи, дуже важливі для кожного українця — це Іловайськ, це Майдан, це корупція, про яку зараз говорив президент Трамп, і ви знаєте, над чим він (Рябошапка — ред.) працює".

Білий дім у середу, 25 вересня опублікував стенограму розмови Трампа і Зеленського, яка відбулася 25 липня цього року.

Публікація цієї стенограми сталася після того, як у вівторок, 24 вересня, в Палаті представників США оголосили про введення формальної процедури імпічменту Дональда Трампа. Шість комітетів нижньої палати Конгресу почнуть власні розслідування щодо порушення законів президентом США і його командою.

Тим часом Трамп пообіцяв оприлюднити розгорнуту стенограму його телефонної розмови з Володимиром Зеленським від 25 липня, яка стала причиною серйозних політичних загострень у США.

Нагадаємо, The Wall Street Journal із посиланням на джерела, знайомі з ситуацією, повідомило, що під час телефонної розмови президентів США і України в липні цього року Трамп принаймні вісім разів повертався до прізвища Байдена в контексті необхідності ініціювати в Україні розслідування проти його сина.

Голови комітетів Палати представників Конгресу США Еліот Енгель, Адам Шифф і Елайджа Каммінгс (всі - від Демократичної партії) оголосили про початок розслідування повідомлень про спроби Трампа, його адвоката Руді Джуліані та інших осіб чинити тиск на уряд України з метою поліпшити свої позиції напередодні президентської кампанії 2020 року. Вони зазначають, що адміністрація Трампа, змушуючи Київ "провести два політично мотивовані розслідування, замасковані під антикорупційну діяльність", погрожувала відмовити Україні у військовій допомозі.

Сам Трамп визнав, що під час розмови із Зеленським згадував про Байдена, але запевняє, що не тиснув на президента України.

Глава МЗС України Вадим Пристайко, який стверджує, що чув обидві телефонні розмови лідерів США й України, запевнив, що Трамп не тиснув на Зеленського.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3150457
 
   
 Топ коментарі
 
Зебилы вам еще раз напомнили! "Я никому ничего не должен", - Зеленский говорит, что не влиял на Рябошапку по просьбе Трампа - Цензор.НЕТ 722
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Калалул! Калалул! ******! ******! Насего зе полохоботы абизаюць
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А там разве были НЕ скандальные слова. Твой кловун вообще сам по себе ходячий скандал и апокалипсис
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Мне эта история с импичментом Трампа и Зеленским, напоминает историю с Клинтоном и Левински. Они даже внешне похожи Можно фотошопов наделать

"Я никому ничего не должен", - Зеленский говорит, что не влиял на Рябошапку по просьбе Трампа - Цензор.НЕТ 911
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Действительно, надо расследовать как Хомчак вышел из котла "без царапин".
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А твой боевой диван получил царапины или его спасла от пуль и осколков твоя справка о плоскостопии?
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А чего ты, зеб, у него спрашиваешь? Ты лучше дважды в жопу раненного спроси, который передумал Свинарчуков сажать.
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Замечательный вечер. Да, порохоботы? "Я никому ничего не должен", - Зеленский говорит, что не влиял на Рябошапку по просьбе Трампа - Цензор.НЕТ 734
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Кому добрий вечір, а кому - не дуже добрий . Це вже дивитися потрібно на колір штанів. 😃
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ЗЕбобик ты вообще ни на что не влияешь, твое дело ЗЕбилохторату в уши ссать, а папа Беня с Портновым сами без тебя на всё повлияют...
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знаем знаем

Иловайск расследует военная прокуратура а не генпрокурор
коррупцией занимается НАЗК и НАБУ
майдан расследует неудачник-прокурор

рябошапка чем занят?
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Рябошапка пообещал за два года изменить прокуратуру - два года будет пинать ххх,а потом опят два года попросит.
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ЗЕкловун расскажи ещё своим зебуинам про конкурсы и конец эпохи бедности, и не забудь добавить шо Петю надо посадить шоб зебилоскот уже точно усрался от счастья))))
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Думаю це найкраще. Омелян на Прямому про перші враження від зустрічі Зеленського і Трампа: Це яскравий приклад того як виглядає кухарка яка керує державою. "Я никому ничего не должен", - Зеленский говорит, что не влиял на Рябошапку по просьбе Трампа - Цензор.НЕТ 6698
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Єто которьій с гиперлупом расчесанньім ? Небось опять в камуфляже...
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повторяется зелебеня...видать не только кадровый,но и словарный запас на исходе "Я никому ничего не должен", - Зеленский говорит, что не влиял на Рябошапку по просьбе Трампа - Цензор.НЕТ 1707
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рябошляпка зели савсем независимый, да, да, будет делать все чтобы угодить трампу, чисто по собственной воле
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Кто-то имеет личного парикмахера. У Зеленского - личный генпрокурор.

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А у Трампа теперь есть своя Моника Зеленски
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цру порожняк не гонит, четко просекли сеанс обмена намеками на коррупцию
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>Я никому ничего не должен

такое мог ляпнуть опять только идиот зеля
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Одним словом - Абгаділся Вофка з тою "стенограмою" так жідєнько і зєлєнєнько .. Що втім і не дивує 😷
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Тепер всі знають, що в тебе син Вофка і так далі."Got mit uns" - С нами Бог было на бляхах гитлеровцев унесших 60-70 млн. человек, которые могли бы жить и оставлять потомство.
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Генеральный прокурор мой,парламент мой,кабмин мой, поменяю еще мэров и страна моя!
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Овощ со своей "..один палка три струна, я хозяин вся страна..." отдыхает
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Зелебобам обещал, прокинул
И Трампу пообещал - опять фонарь?
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Эта зеленая скотина доведет страну до цугундера
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Зеле сейчас не позавидуешь. Втянули его в игру с очень высокими ставками, не на того поставит - очень пожалеет.
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Он только начал узнавать, потому и такое выражение лица...
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Как он мог знать? Для этого мозги нужны. Блин, страна уже второй раз наступает на одни и те же грабли. Топили за демократов - выиграл Трамп, теперь опять ставят перед выбором. Ну можно же избегать подобных ситуаций? Нафига лезть во внутренние дела США? В случае верного выбора получаешь то, что и так бы получил при нейтральной позиции, в случае ошибки - пролетаешь! Там вообще нет выигрышных вариантов!
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Дурак ни на кого не ставит. Он просто дурак
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Сітуація паскудна - Будь який його хід буде програшним
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Кажецца цугцванг это зовется?
Поправьте, ежли не прав.
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Главное, что Вова никому ничего не должен. Он наверное живёт на Луне. Он должен прежде всего народу Украины.
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Народ это несколько другое понятие, а вот зелекторату - 73%, по идее, вроде бы и должен...
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«Я никому ничего не должен» (с)
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Мда......... и это говорит президент на совместной пресс-конференции в Нью Йорке.........
Пипец стыдобище .........
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Це мабуть молитва - я нікому нічого не винен. Так і виборцям нічого не винен. Ага, тому і землю їхню продасиш, і самих їх продасиш. Віроломний карлик.
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Зє:я нікаму нічего нє должен. Каламойскій напружився.
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Лише за втручання в роботу Генерального Прокурора цей приЗєдєнт вже підпадає під дію Закону про імпічмент, як кримінальний злочинець .

Зє-ка - ГЕТЬ !
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Кацап, ти вже всіх дістав своїм неонацизмом !!!
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Я начал смотреть видео пресс конференции Зе и Трампа и... не смог досмотреть. Это выше моих сил. Странное чувство. Голосовал за него не я, а стыдно мне... "Я нікому нічого не винен", - Зеленський говорить, що не впливав на Рябошапку на прохання Трампа - Цензор.НЕТ 2257
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Свали тогда на хрен, провокатор, пока не расстреляли, как положено в стране ведущей военные действия против оккупантов.
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Нет. Он все эти годы глумился над нашими политиками. Пусть тоже испьет из этой чаши.
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Які ще "...ведущей военные действия..." - Зеприпіздент сказав не стрИлять чи ти не віриш у Вофку?
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если дело дойдет до импичмента, то мы ославимся так, как не удавалось никому в мире. Станем токсичны и все будут обходить десятой дорогой.
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Как можно было влезть в такой скандал в первые месяцы президентства? Я уже начинаю сомневаться, что он чей-то человек, а у того человека есть реальный план. Он - дебил, как и проголосовавшие за него.
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В той же час Рабошапка на 100% ''должен'' зеленському. От в чому проблема.
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Рябошапке надо уходить теперь в отставку, если он порядочный человек. Но я что-то сомневаюсь
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Никому ничего не должен? А, как же украинский народ, который посадил тебя, Вовочка, в кресло президента страны? Ты ему также ничего не должен? Повторяешь траекторию Януковича в таком случае.
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Т.н ,,порохоботы,, это понимали до выборов. Зебилы поймут после. Если поймут
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Если бы был бы никому не должен-не пошел бы на президентские выборы.
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Посраться с Европой,Байденом и Трампом,чтоб подружиться с ху*лом. БИНГО!
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"Я никому ничего не должен." ©

Це одна з улюблених фраз Зе.
Вперше я почув її у програмі Схеми від 17.01.2019: "Я вам нічєво нє должен. Я должен тока сваім радітєлям."
А вже після його обрання президентом у боржники його батьків добровільно записали себе й зеблани. Наприклад, криворізькі:


Рімма Владіміровна, ета Ваш син.
На самам вєрху аставаясь прастим,
Владімір, канєшно, харош, но уви...
В каждам паступкє - імєнна Ви.
І каждий раз іздавая Указ,
Он вспамінаєт імєнна Вас.

Цікаво, що через шквал критики під цим відео можливість коментування його на Ютьюбі вже відключено, а кількість лайків і дизлайків приховано. Бо це божевілля вже занадто тхне паРашою з богом-царем ****** і оскаженілою біомасою.
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