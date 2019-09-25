 "Я нікому нічого не винен", - Зеленський говорить, що не впливав на Рябошапку на прохання Трампа

Про це Зеленський заявив на спільній з Трампом прес-конференції у Нью-Йорку, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське".

Зеленський підкреслив, що Україна незалежна країна і ніхто не впливав на неї, а сам він не може впливати на слідчі органи в Україні.

"Я нікому нічого не винен", — додав він.

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Зеленський наголосив, що не звертався до нового генпрокурора Руслана Рябошапки щодо будь-якого розслідування, зокрема й у справі сина Джо Байдена, основного конкурента Трампа на виборах.

"Я не можу ні на кого тиснути, я нікому не дзвонив, не просив. Рябошапка повинен розглядати будь-які справи, які тут обіцянки", — сказав президент України.

На запитання, чи розслідує зараз ГПУ справу проти сина Байдена, Зеленський відповів: "Ви мене вибачте, у нас є своя країна, у нас є багато більш важливіших, дійсно дуже важливих питань. Ви знаєте, це справи, дуже важливі для кожного українця — це Іловайськ, це Майдан, це корупція, про яку зараз говорив президент Трамп, і ви знаєте, над чим він (Рябошапка — ред.) працює".

Білий дім у середу, 25 вересня опублікував стенограму розмови Трампа і Зеленського, яка відбулася 25 липня цього року.

Публікація цієї стенограми сталася після того, як у вівторок, 24 вересня, в Палаті представників США оголосили про введення формальної процедури імпічменту Дональда Трампа. Шість комітетів нижньої палати Конгресу почнуть власні розслідування щодо порушення законів президентом США і його командою.

Тим часом Трамп пообіцяв оприлюднити розгорнуту стенограму його телефонної розмови з Володимиром Зеленським від 25 липня, яка стала причиною серйозних політичних загострень у США.

Нагадаємо, The Wall Street Journal із посиланням на джерела, знайомі з ситуацією, повідомило, що під час телефонної розмови президентів США і України в липні цього року Трамп принаймні вісім разів повертався до прізвища Байдена в контексті необхідності ініціювати в Україні розслідування проти його сина.

Голови комітетів Палати представників Конгресу США Еліот Енгель, Адам Шифф і Елайджа Каммінгс (всі - від Демократичної партії) оголосили про початок розслідування повідомлень про спроби Трампа, його адвоката Руді Джуліані та інших осіб чинити тиск на уряд України з метою поліпшити свої позиції напередодні президентської кампанії 2020 року. Вони зазначають, що адміністрація Трампа, змушуючи Київ "провести два політично мотивовані розслідування, замасковані під антикорупційну діяльність", погрожувала відмовити Україні у військовій допомозі.

Сам Трамп визнав, що під час розмови із Зеленським згадував про Байдена, але запевняє, що не тиснув на президента України.

Глава МЗС України Вадим Пристайко, який стверджує, що чув обидві телефонні розмови лідерів США й України, запевнив, що Трамп не тиснув на Зеленського.