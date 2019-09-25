 Росія має повернути Грузії 20% окупованої території, - президент Зурабішвілі в ООН

Про це президент Грузії Саломе Зурабішвілі заявила з трибуни Генеральної Асамблеї ООН в Нью-Йорку, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Наш найперший виклик і, відповідно, пріоритет – мир… Деескалація на лінії окупації - наш найперший пріоритет", - сказала Зурабішвілі.

Оскільки, за її словами, Грузія не має взагалі військ поблизу окупаційної лінії, Тбілісі в односторонньому порядку відмовилися від застосування сили, але не відмовилися від діалогу. Говорячи про закінчення конфлікту та окупації, треба діяти, додала президент, Грузія не погоджується на збереження статусу кво, який склався.

"Кожен форум або діалог, офіційний чи неофіційний має бути використаний для того, щоби змусити Росію до обговорення чіткого виконання домовленості про припинення вогню та дозволити місії ООН спостерігати на всій території Грузії, як було домовлено", - додала вона.

Зурабішвілі наголосила на порушенні прав людини на окупованих територіях Абхазії та Цхінвалі, обмеженні різних свобод. Сама ідентичність абхазів є на грані зникнення, зменшується кількість представників цього народу, сказала вона. Політик нагадала світу про багатьох внутрішньопереміщених осіб, біженців, які не можуть повернутися додому.

"Наша відповідь на трагедію війни та окупації була багатосторонньою, наша відповідь – зберегти мир і розвиток і бути вірними нашим зобов’язанням, поважати букву домовленостей щодо припинення вогню від 2008 року", - сказала президент.

Країна, зауважила вона також, ніколи на відмовлялася та не звертала з курсу на європейську та євроатлантичну інтеграцію, зробивши чималій успіх у цьому напрямку.

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