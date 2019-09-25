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Все про:Абхазія (50) Грузія (600) Зурабішвілі (20) ООН (1279) Південна Осетія (32)

 Росія має повернути Грузії 20% окупованої території, - президент Зурабішвілі в ООН

Грузинське керівництво бачить одним із своїх головних завдань повернення 20% території країни, окупованих Росією. Також у пріоритетах - деескалація на штучному кордоні і примушення Москви дотримуватися обіцянок.

Про це президент Грузії Саломе Зурабішвілі заявила з трибуни Генеральної Асамблеї ООН в Нью-Йорку, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Наш найперший виклик і, відповідно, пріоритет – мир… Деескалація на лінії окупації - наш найперший пріоритет", - сказала Зурабішвілі.

Оскільки, за її словами, Грузія не має взагалі військ поблизу окупаційної лінії, Тбілісі в односторонньому порядку відмовилися від застосування сили, але не відмовилися від діалогу. Говорячи про закінчення конфлікту та окупації, треба діяти, додала президент, Грузія не погоджується на збереження статусу кво, який склався.

"Кожен форум або діалог, офіційний чи неофіційний має бути використаний для того, щоби змусити Росію до обговорення чіткого виконання домовленості про припинення вогню та дозволити місії ООН спостерігати на всій території Грузії, як було домовлено", - додала вона.

Зурабішвілі наголосила на порушенні прав людини на окупованих територіях Абхазії та Цхінвалі, обмеженні різних свобод. Сама ідентичність абхазів є на грані зникнення, зменшується кількість представників цього народу, сказала вона. Політик нагадала світу про багатьох внутрішньопереміщених осіб, біженців, які не можуть повернутися додому.

"Наша відповідь на трагедію війни та окупації була багатосторонньою, наша відповідь – зберегти мир і розвиток і бути вірними нашим зобов’язанням, поважати букву домовленостей щодо припинення вогню від 2008 року", - сказала президент.

Країна, зауважила вона також, ніколи на відмовлялася та не звертала з курсу на європейську та євроатлантичну інтеграцію, зробивши чималій успіх у цьому напрямку.

Читайте також: Росія продовжує міняти кордон між окупованою Південною Осетією і Грузією, - Держдепартамент США

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3150456
 
   
 Топ коментарі
 
Да продал запад Грузию и Украину ,благодаря меркельше,союзнице хуйла.Дали в свое время план пдч в нато нам,хуйло бы и не рыпнулось,но увы маемо те що маемо.
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Интересно, а те три "долбака" поняли, ЧТО они "лайкнули"? Я пытался в твоём "бреде" смысл найти, но не смог...
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уговры коцапам что мертвому припарка
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Нет, именно бла - бла, в просторечии - пустословие.
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Да продал запад Грузию и Украину ,благодаря меркельше,союзнице *****.Дали в свое время план пдч в нато нам,хуйло бы и не рыпнулось,но увы маемо те що маемо.
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Интересно, а те три "долбака" поняли, ЧТО они "лайкнули"? Я пытался в твоём "бреде" смысл найти, но не смог...
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Таким как ты,в козин.Там уже по вашим словам центр мира и логика Россия должна вернуть Грузии 20% оккупированной территории, - президент Зурабишвили в ООН - Цензор.НЕТ 2604.Так,что не напрягай того,чего у тебя нету.
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Ну, так объясни... А если не пойму, то тогда в Козин одному из двух - или мне, или тебе...
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Как таким как ты ,которые тыкают незнакомым людям вообще ,что то можно обьяснить.
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"Костя", мы с тобой знаем друг друга, уже года четыре...Я прекрасно понял, "чем ты дышишь"... Мы неоднократно с тобой полемизировали... Так что, "не строй из себя целку"... (Эйдетизм - классная штука У меня и отец "эйдетиком" был... Только некоторые считают это наказанием Божьим... Я его ценю... Скольким уже, "швайку в зад, воткнул...", напомнив то, о чём он уже забыли... И тебя, и твои "перлы", помню, "Костя с пятёрочкой"...).
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Когда человек говорит сам с собой,это его право.Продолжай.Что ты там поня,это сугубо твое мнение,меня не касающееся.
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С собой тоже стоит поговорить - особенно, когда не можешь понять, кто "неправилен", ТЫ - или МИР? Только, "костик", не забывай - ты тоже живёшь в мире... И он - и"мой", и "твой" и "всехний"... В "моём" мире ты - продажная кремлёвская шлюха"... В твоём - ты "герой"... А во "всехнем мире" люди сами определяют... Определяй и сам...
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Продать можно то, чем владеешь. Ты имеешь в виду, что Запад считал Украину своей собственностью, а потому взял и продал?
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Продать можно не только свою собственность. Можно успешно продать чужой бренд.
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зайвий раз чпокнути рогатих прилюдно це саме те,нехай бидло кацапське біснується!!!!
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Была бы нормальная власть, была бы и другая политика Меркель и других по отношению к Украине.
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В окончательно "вставшей с колен" при #Путине России дети умирают с голоду. т.к. родители не в состоянии их кормить. В Пермской области умерла 14-летняя школьница, т.к. мать кормила ее только 2 раза в неделю из-за отсутствия средств : https://tvrain.ru/news/zavucha_permskoj_shkoly-494269/?utm_term=494269&utm_source=twi&utm_medium=social&utm_campaign=instant&utm_content=tvrain-main
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в эстонии при средней зарплате в 1200 евро голодает около 20% детей...
это украина

это сша

это британия
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А десантный корабль США в порт не пустили. Может они освобождать пришли...
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Тогда давайте еще попросим вернуть награбленное в Ираке,Ливии и Сирии,так и до третьей мировой можно нагнетать.При таком ходе дел будет один проигравший - ЧЕЛОВЕК.
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США розмiстять пiд Харьковом 39 танкiв "Абрамс",580 вiйсковослужбовцiв на тимчасовiй основi Россия должна вернуть Грузии 20% оккупированной территории, - президент Зурабишвили в ООН - Цензор.НЕТ 5500 Сейчас ватники начнут трещать,что меньше таков будут Россия должна вернуть Грузии 20% оккупированной территории, - президент Зурабишвили в ООН - Цензор.НЕТ 4748
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Кстати, а почему санкций за оккупацию Грузии не ввели ?
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потому что как сказала комиссия ЕС войну начала Грузия по сведениям БиБиСи
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Та не , обвинили в начале вооруженного конфликта обе стороньі...
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я знову ж, в 3009-й раз переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!
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