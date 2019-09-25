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Все про:Зеленський (2872) Трамп (2020)

 Зеленський і Трамп проводять зустріч у Нью-Йорку

Президент України Володимир Зеленський розпочав зустріч із президентом США Дональдом Трампом у Нью-Йорку.

Про це Офіс президента України повідомив у своєму Telegram-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

"Президент України Володимир Зеленський розпочав зустріч із президентом США Дональдом Трампом у Нью-Йорку", - сказано в повідомленні.

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Нагадаємо, Білий дім у середу, 25 вересня опублікував стенограму розмови Трампа і Зеленського, яка відбулася 25 липня цього року.

Слід зазначити, що публікація цієї стенограми сталася після того, як у вівторок, 24 вересня, в Палаті представників США оголосили про введення формальної процедури імпічменту Дональда Трампа. Шість комітетів нижньої палати Конгресу почнуть власні розслідування щодо порушення законів президентом США і його командою.

Тим часом Трамп пообіцяв оприлюднити розгорнуту стенограму його телефонної розмови з Володимиром Зеленським від 25 липня, яка стала причиною серйозних політичних загострень у США.

Нагадаємо, The Wall Street Journal із посиланням на джерела, знайомі з ситуацією, повідомило, що під час телефонної розмови президентів США і України в липні цього року Трамп принаймні вісім разів повертався до прізвища Байдена в контексті необхідності ініціювати в Україні розслідування проти його сина.

Голови комітетів Палати представників Конгресу США Еліот Енгель, Адам Шифф і Елайджа Каммінгс (всі - від Демократичної партії) оголосили про початок розслідування повідомлень про спроби Трампа, його адвоката Руді Джуліані та інших осіб чинити тиск на уряд України з метою поліпшити свої позиції напередодні президентської кампанії 2020 року. Вони зазначають, що адміністрація Трампа, змушуючи Київ "провести два політично мотивовані розслідування, замасковані під антикорупційну діяльність", погрожувала відмовити Україні у військовій допомозі.

Сам Трамп визнав, що під час розмови із Зеленським згадував про Байдена, але запевняє, що не тиснув на президента України.

Глава МЗС України Вадим Пристайко, який стверджує, що чув обидві телефонні розмови лідерів США й України, запевнив, що Трамп не тиснув на Зеленського.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3150455
 
   
 Топ коментарі
 
Оксана Забужко про Володимира Зеленського:
"Ми про цю особистість нічого не знаємо, крім того, що він абсолютно непридатний до професійного виконання функцій президента нашої країни. Це очевидно! У нього ні освіти, ні підготовки, ні компетентності, ні, нарешті, відчуття своєї приналежності до цієї країни. Це не його країна! Він тут на гастролях. Він - московський шоубізнесмен, виплеканий московським бізнесом. Він не знає цієї країни, він її не відчуває. Це все - величезне шоу! Ми - всередині цього реалітішоу, з якого не можемо вийти".
https://www.youtube.com/watch?v=iit6h7t97hE
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У меня и у тебя да, но вот основная масса населения... Они смотрели росися-1 и голосовали за Голобородька...
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оно вообще вляпалось- АВС написали, что у него мафиозный клан...
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Незалежний МІЙ прокурор, новий, на якому Рябошапка горить Зеленський і Трамп проводять зустріч у Нью-Йорку - Цензор.НЕТ 6822
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Ему что, программу наркореабилитации показали?- Испуганный такой..
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порохоботы жмут на СПАМ.
Полегчало, поросята? Зеленський і Трамп проводять зустріч у Нью-Йорку - Цензор.НЕТ 1067
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порохнявые свиноспамеры, как только у вас копыта не отсыхают, все время на кнопку спам жать Зеленський і Трамп проводять зустріч у Нью-Йорку - Цензор.НЕТ 3400
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Два індюки - великий та маленький... Маленький - зовсім поц...
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Вот это замес я устроил, подумал клоун
Зеленський і Трамп проводять зустріч у Нью-Йорку - Цензор.НЕТ 6422
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Что-то в лесу сдохло, Геращенко похвалили выступление Зеленского в ООН.
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Похвалила бо переживала як всі люди, щоб та Вофка Зєлінскі чого доброго не потягнула за собою на сцену рояль і не читала промову під акомпонент своєї неповторної гри 😕
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Домовляються про стратегію захисту ? Не допоможе,тепер ці зустрічі- обтяжувальна обставина.
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Если Трамп выиграет выборы, то удавка на шее Пети ********* затянется еще плотнее.
Он злопамятный, возьмется еще и за эту жирную свинью.
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А в это время демократы проводят импичмент Трампа...
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