 У НАТО вважають, що пропозиція Путіна відмовитися від розміщення ракет в Європі не заслуговує на довіру

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Інтерфакс-Україна".
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг дійсно отримав лист з Росії з пропозицією введення мораторію на розміщення в Європі ракет середньої і меншої дальності (ДРСМД), підтвердив чиновник в апараті Альянсу.
За його словами, "ця пропозиція не заслуговує на довіру, тому що Росія вже розгорнула ракету SSC-8 (згідно російської класифікації - 9М729)".
Співрозмовник агентства послався на слова офіційного представника Північноатлантичного альянсу Оани Лунгеску про те, що в цій пропозиції немає нічого нового, вона вже звучала раніше.
"Поки Росія не знищить ракетну систему SSC-8, ця пропозицію мораторію на розгортання в Європі ракет середньої і меншої дальності не є реальною", - підкреслило джерело.
У письмовому коментарі Лунгеску, яка підтвердила надходження в НАТО відповідного листа від російської влади, йдеться: "Важливо згадати факти: Росія несе одноосібну відповідальність за припинення дії Договору про РСМД. Союзники з НАТО провели свою власну оцінку російської ракети SSC-8 і дійшли висновку, що це є порушенням Договору про РСМД".
"Протягом більше шести років союзники намагалися повернути Росію до відповідності з Договором про РСМД, але Росія продовжувала розробляти і розгортати SSC-8 в порушення договору. Всі союзники погодилися з тим, що відповідні заходи НАТО будуть зваженими, відповідальними та вжиті скоординованих чином. Ми не будемо дзеркально повторювати те, що робить Росія", - заявила офіційний представник НАТО.
"Ми не хочемо нової гонки озброєнь і не збираємося розгортати нову наземну ядерну зброю в Європі. Союзники і раніше твердо прихильні збереженню ефективного контролю над озброєннями, роззброєння та нерозповсюдження", - підкреслила Лунгеску.
"Ми знову закликаємо Росію вести себе як відповідального міжнародного партнера", - додала представник НАТО.
Версія Аміністрації президента США, розсекречено 24.09.2019
Повний переклад українською СТЕНОГРАМА РОЗМОВИ ТРАМПА ЗІ ЗЕЛЕНСЬКИМ 25.07.2019
.Ось деякі коментарі європейських політичних аналітиків, з австрійської, німецької та швейцарської преси: .
- Президент Зеленський шукає шляхи припинення конфронтації з росією і зближення позицій. Європа не повинна втручатися і заважати цьому.
- Українська делегація билися як леви, але ми повинні розуміти, що це представники команди екс президента Порошенко. Нова команда зацікавлена в припиненні тиску на Росію і пошуках компромісу.
- Президент Зеленський не приїхавши на засідання і не підтримавши зусилля делегації своєї країни, чітко дав зрозуміти, що не зацікавлений в пролонгації дипломатичного тиску на Росію.
- Ми повинні поважати вибір українського народу і не втручатися в справи, які не до кінця розуміємо.......
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ЗЄбіл чи я помиляюся???
(Иер.17:11)
Президент США Р.Рейган, в связи со сбитием совком пассажирского южнокорейского Боинга с сотнями жертв, подписал директиву по национальной безопасности. Текст директивы был составлен в таком духе: "Карфаген должен быть разрушен. С безумными русскими медведями можно говорить только с позиции силы. Поэтому мы размещаем в Европе крылатые ракеты средней дальности "Першинги".И срали мы на все кремлёвские визги и потуги...."
И американцы начали размещать крылатые ракеты в Европе, не смотря на протестные вопли русских даунов.
Если россия МУХЛИРУЕТ дажэ в БЕЗ0БИДНОМ СП0РТЕ ???.......
все африканские жирафы искренне аплодируют такой скорости понимания...