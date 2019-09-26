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Все про:НАТО (2080) Путін (10882) ракети (507)

 У НАТО вважають, що пропозиція Путіна відмовитися від розміщення ракет в Європі не заслуговує на довіру

Пропозиція Путіна відмовитися від розміщення ракет в Європі не заслуговує на довіру, тому що Росія вже розгорнула ракету SSC-8.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг дійсно отримав лист з Росії з пропозицією введення мораторію на розміщення в Європі ракет середньої і меншої дальності (ДРСМД), підтвердив чиновник в апараті Альянсу.

За його словами, "ця пропозиція не заслуговує на довіру, тому що Росія вже розгорнула ракету SSC-8 (згідно російської класифікації - 9М729)".

Співрозмовник агентства послався на слова офіційного представника Північноатлантичного альянсу Оани Лунгеску про те, що в цій пропозиції немає нічого нового, вона вже звучала раніше.

"Поки Росія не знищить ракетну систему SSC-8, ця пропозицію мораторію на розгортання в Європі ракет середньої і меншої дальності не є реальною", - підкреслило джерело.

Також читайте: НАТО не розміщуватиме в Європі ядерні ракети наземного базування у відповідь на дії Росії, - Столтенберг

У письмовому коментарі Лунгеску, яка підтвердила надходження в НАТО відповідного листа від російської влади, йдеться: "Важливо згадати факти: Росія несе одноосібну відповідальність за припинення дії Договору про РСМД. Союзники з НАТО провели свою власну оцінку російської ракети SSC-8 і дійшли висновку, що це є порушенням Договору про РСМД".

"Протягом більше шести років союзники намагалися повернути Росію до відповідності з Договором про РСМД, але Росія продовжувала розробляти і розгортати SSC-8 в порушення договору. Всі союзники погодилися з тим, що відповідні заходи НАТО будуть зваженими, відповідальними та вжиті скоординованих чином. Ми не будемо дзеркально повторювати те, що робить Росія", - заявила офіційний представник НАТО.

"Ми не хочемо нової гонки озброєнь і не збираємося розгортати нову наземну ядерну зброю в Європі. Союзники і раніше твердо прихильні збереженню ефективного контролю над озброєннями, роззброєння та нерозповсюдження", - підкреслила Лунгеску.

"Ми знову закликаємо Росію вести себе як відповідального міжнародного партнера", - додала представник НАТО.

Читайте також: Путін надіслав декільком країнам лист із пропозицією відмовитися від розміщення ракет у Європі, - КоммерсантЪ

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3150451
 
   
 Топ коментарі
 
первый дивизион нужно развернуть в районе Харькова, тогда хуйло уже никогда в Украину не рыпнется. В НАТО считают, что предложение Путина отказаться от размещения ракет в Европе не заслуживает доверия - Цензор.НЕТ 9919
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Нужно срать на рашистов и делать своё дело американцам, как это делал великий Ронни в 1983 году.
Президент США Р.Рейган, в связи со сбитием совком пассажирского южнокорейского Боинга с сотнями жертв, подписал директиву по национальной безопасности. Текст директивы был составлен в таком духе: "Карфаген должен быть разрушен. С безумными русскими медведями можно говорить только с позиции силы. Поэтому мы размещаем в Европе крылатые ракеты средней дальности "Першинги".И срали мы на все кремлёвские визги и потуги...."
И американцы начали размещать крылатые ракеты в Европе, не смотря на протестные вопли русских даунов.

В НАТО считают, что предложение Путина отказаться от размещения ракет в Европе не заслуживает доверия - Цензор.НЕТ 8390
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Ни одно предложение хуйла не заслуживает доверия.
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Я тепер навіть не можу уявити, що ніс ЗЕлена Шмаркля в стенограммі, коли з ****** "вась-вась", що йому він обіцяв.
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А що ніс Рошенко, коли цілувався в Путіним тобі не цікаво?
В НАТО считают, что предложение Путина отказаться от размещения ракет в Европе не заслуживает доверия - Цензор.НЕТ 8925
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Стенограма розмови президента США, Дональда Трампа, з президентом України, Володимиром Зеленським, від 25.07.2019
Версія Аміністрації президента США, розсекречено 24.09.2019
Повний переклад українською СТЕНОГРАМА РОЗМОВИ ТРАМПА ЗІ ЗЕЛЕНСЬКИМ 25.07.2019

В НАТО считают, что предложение Путина отказаться от размещения ракет в Европе не заслуживает доверия - Цензор.НЕТ 5854 В НАТО считают, что предложение Путина отказаться от размещения ракет в Европе не заслуживает доверия - Цензор.НЕТ 6939
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.Ось деякі коментарі європейських політичних аналітиків, з австрійської, німецької та швейцарської преси: .
- Президент Зеленський шукає шляхи припинення конфронтації з росією і зближення позицій. Європа не повинна втручатися і заважати цьому.
- Українська делегація билися як леви, але ми повинні розуміти, що це представники команди екс президента Порошенко. Нова команда зацікавлена в припиненні тиску на Росію і пошуках компромісу.
- Президент Зеленський не приїхавши на засідання і не підтримавши зусилля делегації своєї країни, чітко дав зрозуміти, що не зацікавлений в пролонгації дипломатичного тиску на Росію.
- Ми повинні поважати вибір українського народу і не втручатися в справи, які не до кінця розуміємо.......
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Я так розумію, що "один з найвидатніших лідерів **********" може ближчим часом приїхати до Вашингтону хіба що в тому випадку, якщо спецпрокурор захоче почути від нього особисто деталі розмови з Дональдом Трампом.
ЗЄбіл чи я помиляюся???
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Лєвий фотожоп, лизнув ти мимо сраки
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первый дивизион нужно развернуть в районе Харькова, тогда ***** уже никогда в Украину не рыпнется. В НАТО считают, что предложение Путина отказаться от размещения ракет в Европе не заслуживает доверия - Цензор.НЕТ 9919
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ты хорошо меня понял подсвинок порохнявый В НАТО считают, что предложение Путина отказаться от размещения ракет в Европе не заслуживает доверия - Цензор.НЕТ 8847
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Ни одно предложение ***** не заслуживает доверия.
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Что-то уже никто из лидеров Европы не заслуживает доверия.
В НАТО считают, что предложение Путина отказаться от размещения ракет в Европе не заслуживает доверия - Цензор.НЕТ 1005
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Коли людина не на своєму місці, їй стає паршиво. Коли на чільному місці не та людина, паршиво стає всім. Володя, йди з богом тихенько назад в свій "Квартал", давай концерти, сміши людей, коси свої гроші. Бо інакше паршиво стане нам всім. І тим, хто був проти, і тим, хто був за.
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О, Славко патрійот тот ще. Щьєрємєтьєвскій…

В НАТО считают, что предложение Путина отказаться от размещения ракет в Европе не заслуживает доверия - Цензор.НЕТ 2075
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Интересно, как скоро еще и "ДнепрАвиа" потребуют компенсацию за то что не могли летать над Донбассом...
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Полоса принадлежит государству,внимательно читаем судебное решение,принятое рехформированым от петьки судом.
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это ж его папик, родил и поделился своим деловаром
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"Куропатка садится на яйца, которых не несла; таков приобретающий богатство неправдою: он оставит его на половине дней своих, и глупцом останется при конце своем"
(Иер.17:11)
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Нужно срать на рашистов и делать своё дело американцам, как это делал великий Ронни в 1983 году.
Президент США Р.Рейган, в связи со сбитием совком пассажирского южнокорейского Боинга с сотнями жертв, подписал директиву по национальной безопасности. Текст директивы был составлен в таком духе: "Карфаген должен быть разрушен. С безумными русскими медведями можно говорить только с позиции силы. Поэтому мы размещаем в Европе крылатые ракеты средней дальности "Першинги".И срали мы на все кремлёвские визги и потуги...."
И американцы начали размещать крылатые ракеты в Европе, не смотря на протестные вопли русских даунов.

В НАТО считают, что предложение Путина отказаться от размещения ракет в Европе не заслуживает доверия - Цензор.НЕТ 8390
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И несмотря некоторых Европейских шлюх
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Дипломатично послали в эротическое путешествие .
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Нарешті дойшло що з парашою договори нічого не варті
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РосЦякию из-за допинга не допустят к 0лимпиаде 2020?. ...... . . .А что говорить о ПОЛИТИКЕ , Економике и ИСТОРИИ ??- -- - - -
Если россия МУХЛИРУЕТ дажэ в БЕЗ0БИДНОМ СП0РТЕ ???.......
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Шо, піндоси не дозволили Microsoft обновити ПЗ на парашковських самоварах ? Тепер вони вище православних куполів не злетять, от і ***** забздів
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нато стало подозревать шо ***** нельзя верить?
все африканские жирафы искренне аплодируют такой скорости понимания...
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