EN|RU|UK
Теми дня: Вибори в США і Україна Бюджет-2020 Нова Рада Замінування моста Метро в Києві Команда Зеленського проти Кличка Агресія Росії проти України Обмін полоненими Російські терористи збили Боїнг Українські заручники в РФ Санкції проти Росії Обшуки в Окружному адмінсуді Києва Пожежа в готелі в Одесі Затримання Гримчака Втеча наркобарона Сільвера Парламентські вибори-2019 Обирай свідомо
 Економіка, За кордоном
  919  17
Все про:МВФ (571) Георгієва (1)

 Новим главою МВФ стала болгарка Крісталіна Георгієва

Виконавча рада Міжнародного валютного фонду обрала Крісталіну Георгієву на посаду директора-розпорядника фінансової організації.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в заяві, поширеній за підсумками засідання ради.

"Виконавча рада Міжнародного валютного фонду (МВФ) сьогодні обрала Крісталіну Георгієву на посаду керуючого директора і голови Виконавчої ради МВФ на п'ятирічний термін повноважень, який починається 1 жовтня 2019 року", - сказано в документі.

Зазначається, що Георгієва, яка змінила Крістін Лагард, є "першою людиною з ринкової економіки, що розвивається, яка очолила МВФ з моменту його створення в 1944 році".

Як повідомлялося, в серпні болгарський політик і економіст Крісталіна Георгієва стала кандидатом від Євросоюзу на пост глави МВФ. За Георгієву проголосувала більшість представників урядів країн-членів ЄС.

Читайте також: Європа висунула болгарську економістку Георгієву на пост глави МВФ. ФОТО

65-річна Крісталіна Георгієва - головний виконавчий директор Всесвітнього банку з січня 2017 року. З 1 лютого по 8 квітня 2019 року вона була тимчасовим президентом Групи Світового банку. Починаючи з 2010 року працювала в Європейській комісії як комісар з міжнародної співпраці, гуманітарної допомоги та реагування на кризи, а потім віцепрезидентом з питань бюджету та людських ресурсів.

Георгієва має ступінь кандидата економічних наук і магістра політичної економії та соціології в Університеті національної і світової економіки в Болгарії, де вона також викладала з 1977 по 1991 рік.

У вересні 2016 уряд Болгарії висував Крісталіну Георгієву на пост генсека ООН.

Новим главою МВФ стала болгарка Крісталіна Георгієва 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3150450
 
 
 Топ коментарі
 
2 мнения и плохо и хорошо если будет как болгарка то плохо Путин будет влиять если как Глава МВФ хорошо однозначно опять же Болгария пасет задних в ЕС ..так что посмотрим....
 показати весь коментар
 
Болгарка- это человек или все же дисковая пила? Непонятно...
 показати весь коментар
 
не могу пересилить клише слова болгарка )
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
а вони по життю "голодні" ..."детдомовсие"...лядюзі вже час про вічне думати а їй все мало
 показати весь коментар
 
2 мнения и плохо и хорошо если будет как болгарка то плохо Путин будет влиять если как Глава МВФ хорошо однозначно опять же Болгария пасет задних в ЕС ..так что посмотрим....
 показати весь коментар
 
 
Болгарка- это человек или все же дисковая пила? Непонятно...
 показати весь коментар
 
 
Купи ей алмазный диск, и тебе твоя жена все объяснит.
 показати весь коментар
 
сейчас эта болгарка напилит с Украины валюты не хуже автогена
 показати весь коментар
 
Возьми бесплатно в банке коломойского , он даст
 показати весь коментар
 
когда мне понадобится твой еврейский совет, я тебе напишу
 показати весь коментар
 
собака приблудная твой сынок, ему свою иронию гавкай
 показати весь коментар
 
Напоминаем, что первые УГШМ были в Союзе болгарского производства. С тех пор и поехало...Интересно ,сами болгары об этом знают?
 показати весь коментар
 
откуда, они же машины не импортировали? Новым главой МВФ стала болгарка Кристалина Георгиева - Цензор.НЕТ 9800
 показати весь коментар
 
не могу пересилить клише слова болгарка )
 показати весь коментар
 
Цензор.НЕТНовиниЕкономіка
 
 
 
 
 
 вгору