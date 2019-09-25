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Все про:Єгипет (119) Зеленський (2872) ООН (1279)

 Зеленський обговорив із президентом Єгипту взаємні інвестиції, туризм та обмін студентами. ФОТО

В рамках участі в роботі 74-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН президент України Володимир Зеленський провів переговори з президентом Арабської Республіки Єгипет Абдель Фаттаха ас-Сісі.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

Зеленський обговорив із президентом Єгипту взаємні інвестиції, туризм та обмін студентами 01

Під час розмови було підтверджено готовність до розширення торгово-економічного, інвестиційного співробітництва, включаючи реалізацію конкретних двосторонніх економічних проектів і сприяння виходу підприємств двох країн на ринки один одного.

"Потрібно говорити про розвиток туризму", - підкреслив Зеленський. Також на зустрічі йшлося про співпрацю у сфері освіти і збільшенні студентських обмінів.

Зеленський запросив свого єгипетського колегу відвідати Україну з візитом.

"Жоден єгипетський президент ніколи не приїжджав в Україну. Ми будемо раді бачити вашу делегацію у нас", - зазначив глава держави.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський в ООН: "Сталий розвиток неможливий під звуки пострілів і вибухів"

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3150449
 
 
 Топ коментарі
 
бери выше! гастроли квартала...
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не судите строго криворожца. лучше дайте ему 100 дней. он выучит текст. честно-честно!.. Зеленский обсудил с президентом Египта взаимные инвестиции, туризм и обмен студентами - Цензор.НЕТ 920
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поехал. вчера сидел в ООН с задранной ногой - светил протертой подошвой в камеру
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Мені цікаво, чому із Зєлєнскім до Вашингтона поїхав Богдан і не поїхав глава МЗС Пристайко. Може з Пристайко президент не наробив би стільки ляпів.
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не судите строго криворожца. лучше дайте ему 100 дней. он выучит текст. честно-честно!.. Зеленский обсудил с президентом Египта взаимные инвестиции, туризм и обмен студентами - Цензор.НЕТ 920
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поехал. вчера сидел в ООН с задранной ногой - светил протертой подошвой в камеру
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боже-боже... какой дурак... он вцепился в эти инвестиции, шо тузик в грелку. подскажите ему кто-нибудь, что сперва надо ЗАКОНЧИТЬ ВОЙНУ. тогда из желающих инвестировать будет очередь, а пока... прямо, как попрошайка...
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І навіть не запрошував інвестувати? Забув напевно...
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бред, прочитай стенограмму, бот - не было там такого.
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Не назвал своего коллегу Тутанхамоном, или Тутмасом?

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Вибачаюсь, а коли зустрiч Зеленського з Трампом?
Ну та, про яку Пристайло вже всiм вуха проїв.
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Турции для гастролей 95 квартала мало? решил Египет освоить
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Какими студентами? Вот пусть сын зели, который на него давит, в Египет учиться едет...
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Даёшь студенток в Египет! Там переизбыток мужского населения!
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