 Заробітчани за 6 місяців переказали в Україну $5,54 мільярда, - НБУ

Такі дані оприлюднив Національний банк України, інформує Цензор.НЕТ.

Так, заробітчани, які працюють у Польщі, відправили на батьківщину $1,9 млрд. Ті, хто трудиться в Чехії - $505 млн., а які на заробітках у Росії - $498 млн.

Зі США трудові мігранти перерахували в Україну $458 млн. З країн Євросоюзу - $3,65 млрд, а з країн СНД - $559 млн.

Порівняно з першим півріччям 2018 року загальні обсяги переказів зросли на 254 мільйони доларів.

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