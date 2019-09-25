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Все про:гроші (221) НБУ (492) заробітчани (251) грошові перекази (5)

 Заробітчани за 6 місяців переказали в Україну $5,54 мільярда, - НБУ

Найбільше своїм родичам в Україну переказали ті, хто працюють у Польщі. На другому місці - ті, хто працюють в Чехії, на третьому - в Росії.

Такі дані оприлюднив Національний банк України, інформує Цензор.НЕТ.

Так, заробітчани, які працюють у Польщі, відправили на батьківщину $1,9 млрд. Ті, хто трудиться в Чехії - $505 млн., а які на заробітках у Росії - $498 млн.

Зі США трудові мігранти перерахували в Україну $458 млн. З країн Євросоюзу - $3,65 млрд, а з країн СНД - $559 млн.

Порівняно з першим півріччям 2018 року загальні обсяги переказів зросли на 254 мільйони доларів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": За пів року перекази від заробітчан в Україну зросли на третину, - Мінекономрозвитку

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3150448
 
   
 Топ коментарі
 
о! как раз столько, сколько нужно коломойскому... Заробитчане за 6 месяцев перевели в Украину $5,54 миллиарда, - НБУ - Цензор.НЕТ 6321
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Дзаоню в НАБУ. В жодної немає касових апаратів..

Заробитчане за 6 месяцев перевели в Украину $5,54 миллиарда, - НБУ - Цензор.НЕТ 6874
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о! как раз столько, сколько нужно коломойскому... Заробитчане за 6 месяцев перевели в Украину $5,54 миллиарда, - НБУ - Цензор.НЕТ 6321
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Заберуть заробітчани до себе сімьї і закінчиться лафа для НБУ. Залишиться їх батькам лише пенсії платити з бюджету.
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тогда и ***** точно не нападёт. смысла нет, не будет одной из основной ценности союза, - работящих украинцев. китайцев работать завозить придётся )
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Дзаоню в НАБУ. В жодної немає касових апаратів..

Заробитчане за 6 месяцев перевели в Украину $5,54 миллиарда, - НБУ - Цензор.НЕТ 6874
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а як бути в транспорті ?
чеки ж за проїзд не видають.
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вот почему гривна растёт, чтоб быстрее у людей валюту отжать
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С гривной все просто- когда ты во власти, то можишь воровать только в грн. Чем меньше дол. тем больше доларов можно купить за ворованные деньги и вывести их за рубеж.Вспомните ТИмошенко, там дол. и по 4 был.
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Ви частково маєте рацію.
Пересічно заробітчани висилають додому суму еквівалентну 9000 грн, а решту привозять кешем після закінчення контракту. Якщо раніше 9000грн. це було 290 євро, тот тепер 330. Отже висилати доводиться більше.
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Щас Зе-партия предложит установить кассовый аппарат (РРО) каждому заробитчанину!
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бери вище ...податок на виїзд/в"їзд в Україну ...
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А потом ЕСВ на всю сумму, НДФЛ, ВС - 34% - маловато... еще налог на заробитчан 20% - 50,4% - вот теперь нормально!
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Слуги потирають руки і придумують схему, як залізти у кишені заробітчан та їх сімей. Робимо ставки: як швидко приймуть закон про "віддай що заробив за кордоном", і який це буде відсоток від заробленого.
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Тим хто працює легально байдуже, а любителів на чорно пора приучувати до
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типу вони з доброї волі поїхали з таким ризиком вкалувать?
мало їм страху шо виженуть, то ще й обібрати треба? навпаки добре шо сюди шлють євро, бо у нас економіка подібна на Овоча(така ж нещасна)
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Ще один шаріков, що називає податки пограбуванням.
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як зазвичай ...біля 40ка ...потім на ПДВ+20% ...так що як не крути 60 віддадуть ...а може позабирають дітей і перестануть повертатися в Україну на що дуже розраховує ця ЗЕбанда ...зробити АПАТРИДАМИ людей на власній ЗЕМЛІ (точніше "удачно" проданій)
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Як тільки держава почне залізати їм в кармани, вони заберуть сімю за кордон. Ця тенденця ітак набирає обертів. Тобто Україна втрачає СІМЯМИ.
Якщо сюди додати відсутність іпотеки, бо те що є називається договором кабали, який треба писати на шкурі жертви та її же кровю, додати відсутність законів та ПРАВА в цілому і інші фактори, то ситуація критична.
Навіть москальські банки в Чехії кредитують під одні відсотки, а в підораші зовсім під інші.
В нас обіцяють іпотеку в 10%. Це також багато. 6-7% в самий раз
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Якраз бабломойські скуплять по штучно заниженому курсу.
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И такие деньги мимо кармана Коломойского? Неподобство.
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Заробитчане за 6 месяцев перевели в Украину $5,54 миллиарда, - тут є також 5 $ однієї заробітчанки, яка вважає це допомогою.
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Отже кацапія поступилася навіть Чехії.
Це не дивно. Зазирніть на "Нумбео, по індексу купівельної спроможності середньої зарплати, крупні міста Росії, (крім Москви та Ленінграду) практично зрівнялися з крупними містами України.
Якщо хтось і їздить ще в раху, то, мабуть, за інерцією.
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при виїзді на роботу в ЄС, європейські прикордонники звертають увагу на те, звідки руки ростуть..... якщо стирчать з задніх кишень, то відразу повертають і рекомендують їхати в *********
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здрисни сосун ...міста в Україні стоять напівпорожні ...одні старі та діти ...решта хто нарасеї ...решта по ******* ...а ЗЕбіли тут про Нью Васюки
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Щось не помітив, хіба що всі поїхали, а їхні машини самі без водіїв вулицями їздять! Заробітчани за 6 місяців переказали в Україну $5,54 мільярда, - НБУ - Цензор.НЕТ 3276
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голожопий люмпен їздить *********** ...еректорат ваш ЗЕйо...іщний
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Уже все пометили, что как только не стало мародёра у руля власти, та сразу стала укрепляться гривна и расти ввп более высокими темпами.
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Расти ВВП, эт в смысле торговли с парашей? Таки да.
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С гривной все просто- когда ты во власти, то можишь воровать только в грн. Чем меньше дол. тем больше доларов можно купить за ворованные деньги и вывести их за рубеж.Вспомните ТИмошенко, там дол. и по 4 был. Поэтому можно с уверенностью утверждать, что воровать стали больше.
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Какая то извращенная логика. Наоборот, перестали воровать. Кому нужна гривна за кордоном????
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тупое знание экономики. если спрос на товар (акции, валюту) растет, то растет и ее цена.
если гривна укрепляется, то экономическая теория (счас твой мозг лопнет от невозможности) утверждает, что доллары продают больше, чем покупают... значит, власть возвращает украденные порозом доллары и продает их за гривны.
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Ви не знаєте, і не розумієте як працює ринкове суспільство, та як працює ринок праці. Не знаєте і не хочете зати.
Через це, ви весь час обираєте пройдисвітів які вас дурять.
Тільки сьогодні НБУ продав ОВДП з терміном обігу 147 у 359 днів на 13,2 мільярди гривень.
ТІЛЬКИ СЬОГОДНІ!
А ОВДП продають уже 2 місяці, і напродавали на понад 100 мільярдів гривень. 70% ОВДП куплені нерезедентами, які поміняли бакс на гривну і вклали у цінні папери.
Але за пів року, або за рік вони прийдуть по свої гроші, і тоді купуватимуть, а не продаватимуть бакси на міжбанку. Тоді тренд зміниться на протилежний. Крім того, впаде ціна на залізорудний окатиш, бо бралзильці таки відремонтують свій накрупниший збагачувальний комплекс псля аварії, і виручки від продажу окатиша стане менше.
І що стане з гривною?
Тому дуже ретельно слідкуйте за біржовими зведеннями, щоб не пропустити моменту, коли бакс піде знов вгору а гривня аниз.

Подумайте, навіщо ЗеКоМанда позичає гроші під 16-18% річних у таких обсягах? 4 мільярди баксів за 2 місяці!
Створюють ресурсну базу для розкрадання.
Бєня ж сказав, що він повернувся і починає працювати!
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насправді, це є єдина причина росту гривні...... але дибіли, замість того, щоб позичити в МВФ під 3%, продають облігації під 18%..... мабуть, в Трускавці, математику не викладали
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Не зовсім. Ще зниження вартості газу (торік у цей час купували по 300 з гаком баксів за 1000м3, а зараз по 160) та аварій ша здагачувальній фабриці у Бразилії. Тимчасову нішу зайняли наші постачальники окатишів і надходження валютної виручки на міжбанк збільшилося. Але, основний фактор безумовно ОВДП.
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не гривна , а " гривня" , сепар , это чистой воды развод для лохов ,когда нерезиденты разом сдадут гривни на 4 миллиарда долларов назад , тогда увидите курс
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Надо ввести налог на переводы, накопленные средства направить ополченцам для подготовки выборов и создания народной милиции. После выборов направить на развитие ОРДЛО и поддержку депутатского корпуса ОРДЛО вна Украине. Всё правильно, господин народный президент Зеленский?
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За вами идиотами-адептами секты Святого Пэтра Рошенко это не заржавеет - вы, твари продажные, первые предадите украинцев и Украину.
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Да уж, согласен! Тут панимаш по 4 000 бакинских учителя зарабатывают, а они за копейки на чужбине горбатятся!
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Это ты детям заробитчан расскажи; свинопас знал, что делает.
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...але ЗЕМЛЮ українську кодло "миловарових" хоче розпродати за 2 лярди ... суки бездомні
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Заробітчане підіймають ВВП України. Так а заслуга Зеленського в чому?
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а міг би по касовому апарату кожного заробітчанина ощасливити.
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ще скоріше виїзджати стали ...так що сміливо можна робити бакс по вісім ...газ по вісім
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та все можна - можна продати все, і зробити голодомор.
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Это лучшие инвесторы однозначно, в оффшоры не отправят деньги
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От такі невігласи і понавибирали цю зелену плісняву!
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То, что из за кордона идут крупные переводы, известно было и Барыге. Только у него ума не хватило, да и времени тоже наложить на эти деньги лапу. У Зели есть и то и другое. Я так думаю, что скоро начнется извлечение из этих денег по какой либо схеме. Не напрямую. Консультант в виде Бени там имеется....
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Кацахол тут в квітні прямо в істериці бився та кричав, що все, виїзджає з України до Польщі! Та дальше тупої істерики діло не дійшло. Заробітчани за 6 місяців переказали в Україну $5,54 мільярда, - НБУ - Цензор.НЕТ 4990
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люди не машини- мають здатність втомлюватись.
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про бухой це ваші вигадки.
хіба що ви разом бухали.. тому і знаєте.
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А наличкой сколько завезли - так в 3 раза больше ! Сам с Польши вернулся 2 недели назад .
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Ну а як тезіс ми вернемо заробітчан на Україну? Ну хоч грошима, так воно і так було! Запитання, що змінилось?
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ещё немного терпения и доллар упадёт до 8 - так заробитчане домой как ломанутся Заробітчани за 6 місяців переказали в Україну $5,54 мільярда, - НБУ - Цензор.НЕТ 9716
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Ось чому доллар та євро знижують, а ціни далі ростуть. Стрижуть лохів......
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Кричали ,что плохо то , что украинцы уезжают и работают " на чужого дядю" . Зато они валюту привозят и не канючат в фонде занятости . не тянут деньги из бюджета. Заработал за бугром - приехал и строит дом , классика жанра.
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А тут засада и еще этот гривнеукрепляж ! Злотый посыпался, шо теперь гастарбайтерам, вам сюда передавать??? Вообще ж ни на что не хватит!
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А % заплатили? "Зеленский заявил, что украинские заробитчане должны заплатить 5% налога от всей суммы, которая была заработана за все эти годы.""Во-первых, среди наших законопроектов есть законопроект об амнистии капиталов. 5 % вы сказали маловато. 5 % - это в принципе должны быть условия для всех тех, кто не олигархи, те заробитчане, разные люди, которые привозят деньги и они боролись с бедностью, они просто прятали эти капиталы. Я понимаю, потому что они не были защищены, потому что было банкротство банков и так далее. Вот", - заявил Зеленский.
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А тут враховано тільки банківські перекази,чи усе разом?
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