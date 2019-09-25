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 Одного воїна поранено, одного травмовано. 25 вересня ворог порушив перемир'я 17 разів, - штаб ООС

Упродовж цієї доби збройні формування Російської Федерації і її найманці 17 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених мінськими угодами мінометів калібру 120 мм і 82 мм, а також з озброєння БМП, гранатометів різних систем, снайперської і стрілецької зброї.

Про це Цензор.НЕТ повідомили у пресцентрі штабу ООС.

У вечірньому зведенні зазначається: "В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник 8 разів обстріляв позиції Об'єднаних сил:

  • чотири рази поблизу Мар'їнки - з мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем і стрілецької зброї;
  • двічі неподалік Красногорівки - з мінометів калібру 120 мм, гранатометів різних систем і стрілецької зброї;
  • поблизу Водяного - з озброєння БМП і стрілецької зброї;
  • неподалік Опитного - з автоматичного гранатомета.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Один український воїн загинув, ще двох поранено на Донбасі. Ворог здійснив 27 обстрілів 24 вересня, - штаб

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник зробив 9 обстрілів позицій Об'єднаних сил:

  • неподалік Травневого - з міномета калібру 82 мм, автоматичного гранатомета і стрілецької зброї;
  • тричі неподалік Новолуганського - з міномета калібру 82 мм, гранатометів різних систем, снайперської і стрілецької зброї;
  • неподалік Південного - з міномета калібру 82 мм, автоматичного гранатомета і стрілецької зброї;
  • поблизу Новотошківського - з гранатометів різних систем і стрілецької зброї;
  • неподалік Світлодарська - з гранатометів різних систем;
  • в районі Зайцевого - зі стрілецької зброї.

Упродовж цієї доби в результаті ворожого обстрілу один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил дістав поранення, ще один - бойову травму".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3150447
 
 
 Топ коментарі
 
Одужання пораненим бійцям.
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Одужання пораненному воїну України!!! смерть масковським окупантам!!!!
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