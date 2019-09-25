 Одного воїна поранено, одного травмовано. 25 вересня ворог порушив перемир'я 17 разів, - штаб ООС

Про це Цензор.НЕТ повідомили у пресцентрі штабу ООС.

У вечірньому зведенні зазначається: "В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник 8 разів обстріляв позиції Об'єднаних сил:

чотири рази поблизу Мар'їнки - з мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем і стрілецької зброї;

двічі неподалік Красногорівки - з мінометів калібру 120 мм, гранатометів різних систем і стрілецької зброї;

поблизу Водяного - з озброєння БМП і стрілецької зброї;

неподалік Опитного - з автоматичного гранатомета.

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У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник зробив 9 обстрілів позицій Об'єднаних сил:

неподалік Травневого - з міномета калібру 82 мм, автоматичного гранатомета і стрілецької зброї;

тричі неподалік Новолуганського - з міномета калібру 82 мм, гранатометів різних систем, снайперської і стрілецької зброї;

неподалік Південного - з міномета калібру 82 мм, автоматичного гранатомета і стрілецької зброї;

поблизу Новотошківського - з гранатометів різних систем і стрілецької зброї;

неподалік Світлодарська - з гранатометів різних систем;

в районі Зайцевого - зі стрілецької зброї.

Упродовж цієї доби в результаті ворожого обстрілу один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил дістав поранення, ще один - бойову травму".