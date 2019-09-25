 Російський траулер "Бухта Наездник" горить у норвезькому порту. ФОТО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Вогонь спалахнув на борту російського траулера "Бухта Наездник", який причалив до порту Бревік, Тромсьо, Норвегія, близько 11:00 25 вересня", - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, на борту горять мотузки, олія та пластикові матеріали. З 29 членів екіпажу, які перебували на борту, 27 осіб були доставлені до лікарні для медичного огляду на предмет можливого вдихання диму.
Станом на 13:00 за місцевим часом пожежу ще не погасили. Корабель відбуксували неподалік від порту.
Траулер "Бухта Наездник" побудований у 1991 р. і належить Мурманському траловому флоту РФ.
кацапский пердак полыхнул на борту.
положите на комод"
Надеюсь, скоро у вас будет целый ансамбль песни и пляски бандероенотов...
тотальный транспортный коллапс
все трассы перекрыты в целях
енотобезопасности
Burzum - Spell Of Destruction
Тут видно, що весь форпік вже тліє, а значить по всьому судну полізло їдке задимлення.
Та то таке, то каци, нехай собі горять!
Общество 25-сен, 16:459 2 295 11
В Арктике моржи пустили на дно катер российских военных
В плавании на удаленном архипелаге Земля Франца-Йозефа в Арктике россияне использовали буксир военного флота "Алтай", но, чтобы сойти на берег, использовали десантные резиновые лодки.
Члены Российского географического общества отметили, что на лодку напала моржиха, которая защищала своих детенышей.
"Вероятно, она это сделала, опасаясь за своих детенышей. Лодка пошла ко дну, но трагедии удалось избежать благодаря четким действиям командира отряда. Все участники высадки благополучно добрались до берега", - отметили ученые.
В то же время в сообщении Северного флота Министерства обороны РФ нет ни одного упоминания о том, что лодка затонула.
Там только отметили, что "серьезных неприятностей удалось избежать благодаря четким и слаженным действиям военных Северного флота, которые не смогли отобрать лодку у животных, не нанеся им вреда".
Юля • день назад
"Вероятно, она (самка моржа - дор.ред) это сделала, опасаясь за своих детенышей".
Уже и моржи затевают вот это вот всё. Знают потому что.
29 •Ответить•
Гарри Ковальчук Юля • день назад
Заговор мирового сионизма: МОРЖИ - МОРды ЖИдовские... Смотрите в ближайшей передаче киселесоловьёва...
26 •Ответить•
Там она еще оставила визитку Яроша, а также на ней была замечена рация стандарта НАТО, в которую она по-английски докладывала о результате спецоперации...
13 •Ответить•
Zerg Гарри Ковальчук • 12 часов назад
Особенной пикантности такой передаче придаст национальность соловьёва )))))
Боевой дым - символ боевого улова.
может движок маневровый