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 Події, За кордоном
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Все про:корабель (571) Норвегія (111) пожежа (1822) Росія (20000)

 Російський траулер "Бухта Наездник" горить у норвезькому порту. ФОТО

На півночі Норвегії у порту міста Тромсе зайнявся російський траулер "Бухта Наездник".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Російський траулер Бухта Наездник горить у норвезькому порту 01

"Вогонь спалахнув на борту російського траулера "Бухта Наездник", який причалив до порту Бревік, Тромсьо, Норвегія, близько 11:00 25 вересня", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, на борту горять мотузки, олія та пластикові матеріали. З 29 членів екіпажу, які перебували на борту, 27 осіб були доставлені до лікарні для медичного огляду на предмет можливого вдихання диму.

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Російський траулер Бухта Наездник горить у норвезькому порту 02

Станом на 13:00 за місцевим часом пожежу ще не погасили. Корабель відбуксували неподалік від порту.

Траулер "Бухта Наездник" побудований у 1991 р. і належить Мурманському траловому флоту РФ.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3150446
 
   
 Топ коментарі
 
Опять сгорели в море....тупые ватные идиоты)))))))))))))))))
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БУХОЙ НАЕЗДНИК - это название больше подошло бы этому корыту!
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Где-то в далеком норвежском порту
кацапский пердак полыхнул на борту.

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Опять сгорели в море....тупые ватные идиоты)))))))))))))))))
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По старой россейской традиции его надо просто затопить и концы в воду.
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Що воно таке пошарпане і схоже екіпаж не схотів повертатися додому
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Краска поплавилась и обгорела. Представляешь температуру?
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У форпіку фарба і розчинники горять.
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Бухло и море понятия не совместимые.
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в барнауле самалёт в аэропорту подгорел. хто-то за ***** кукурузу на посадочной полосе выкосил, шасси загорелось ))
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да и хрен с ним-а еще говорят Ни в огне не горит, ни в воде не тонет.
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"вот спасибо,хорошо...
положите на комод" Российский траулер "Бухта Наездник" горит в норвежском порту - Цензор.НЕТ 134
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это новое нанотехнологическое оружие *****, брандер замаскированный под траулер Российский траулер "Бухта Наездник" горит в норвежском порту - Цензор.НЕТ 4055
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Ну і шо за кіпіш? Нехай собі горить потихеньку. )))
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Вподобайка за гарненьку дівчулю Российский траулер "Бухта Наездник" горит в норвежском порту - Цензор.НЕТ 7667 Я аж мову з рота вивалив
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Так вы дуэтом уже пляшете ??? Российский траулер "Бухта Наездник" горит в норвежском порту - Цензор.НЕТ 8779
Надеюсь, скоро у вас будет целый ансамбль песни и пляски бандероенотов...
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на всех дорогах пляс енотов
тотальный транспортный коллапс
все трассы перекрыты в целях
енотобезопасности
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Занятно получилось запустить бандероенотов в противоход
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Большому кораблю - большое пожаротушение!
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Корабль отбуксировали недалеко от порта.вот это викинги правильное решение приняли!
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Що там богдан про зустріч пуйла з презЕ казав? Так це її ще не було ...
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"Дави, их бл@дь!" ФСБшники кричали еще весной, уже и украинские моряки дома и квартиры получили, а "закон бумеранга" косит российские корабли и не думает останавливаться.
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тут норвежцам главное не спешить, а подойти к тушению с умом. разработать и утвердить план эвакуации экипажа, расчистить и оцепить территорию вокруг пожара, определить маршруты подъездов пожарных машин и только затем приступать к тушению. как говорится - семь раз отмерь, один раз отрежь.
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І так, не забувати, що стихія вогню - це бог Локі, а з ним жарти погані... тож краще гасити обережно...
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Золотые слова. Можно ещё почитать характеристики на каждого члена экипажа.
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Норвежская сторона может заявить, что тушение пожара не предусмотрено минскими договорённостями!
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Ныхрена вы не панимаите, то мардва рыбу каптит. Российский траулер "Бухта Наездник" горит в норвежском порту - Цензор.НЕТ 8210 Российский траулер "Бухта Наездник" горит в норвежском порту - Цензор.НЕТ 8210 Российский траулер "Бухта Наездник" горит в норвежском порту - Цензор.НЕТ 8210
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а чому зразу "мардва", може то чудь з мэрёю просто костёр розпалили, гріються, бояра зкінчілася а в норвєгіі нема...от і гріються
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Чай, боцман-то на берег по бабам-кось собралси, спинджак гладил да вутятюг из лепистрической резетки высключить-то и запамятовал - знамо дело, то-то оно и загорелося, в дяревнях кажинный день ента оказия бываеть...
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Русский калька с мардовского рускань, т.е принадлежащий к руске, самоназвание мардовоязычного народа. Ане сами себе мардвой кликамц.Російський траулер "Бухта Наездник" горить у норвезькому порту - Цензор.НЕТ 7932 Російський траулер "Бухта Наездник" горить у норвезькому порту - Цензор.НЕТ 7932 Російський траулер "Бухта Наездник" горить у норвезькому порту - Цензор.НЕТ 7932
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Бухой Наездник?...Реально так прочитал))) буковки маленькие и мозг собрав все данные(кацапы,горит корабль)выдал информацию:Горит кацапский корабль"Бухой Наездник"
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В Барнауле "Боинг" совершил жесткую посадку. Пострадали 23 человека

Российский траулер "Бухта Наездник" горит в норвежском порту - Цензор.НЕТ 904
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Если человеки то жаль, а если какцапы.....
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Хороший траулер. Варварам такие нельзя давать
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Колись, 30 років по тому, у нас в форпікі зайнялось приміщення реф камери. Ото димнолюто було, очі виїдало, дихати ніц. І це ми в базі були. Затушили швидко, але факт...
Тут видно, що весь форпік вже тліє, а значить по всьому судну полізло їдке задимлення.
Та то таке, то каци, нехай собі горять!
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В Арктике моржи пустили на дно катер российских военных
Общество 25-сен, 16:459 2 295 11
В Арктике моржи пустили на дно катер российских военных

В плавании на удаленном архипелаге Земля Франца-Йозефа в Арктике россияне использовали буксир военного флота "Алтай", но, чтобы сойти на берег, использовали десантные резиновые лодки.

Члены Российского географического общества отметили, что на лодку напала моржиха, которая защищала своих детенышей.

"Вероятно, она это сделала, опасаясь за своих детенышей. Лодка пошла ко дну, но трагедии удалось избежать благодаря четким действиям командира отряда. Все участники высадки благополучно добрались до берега", - отметили ученые.

В то же время в сообщении Северного флота Министерства обороны РФ нет ни одного упоминания о том, что лодка затонула.

Там только отметили, что "серьезных неприятностей удалось избежать благодаря четким и слаженным действиям военных Северного флота, которые не смогли отобрать лодку у животных, не нанеся им вреда".
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Моржиха потопила военную лодку россиян в Арктике

Юлядень назад

"Вероятно, она (самка моржа - дор.ред) это сделала, опасаясь за своих детенышей".
Уже и моржи затевают вот это вот всё. Знают потому что.
29 Ответить
Російський траулер "Бухта Наездник" горить у норвезькому порту - Цензор.НЕТ 1251
Гарри Ковальчук Юлядень назад

Заговор мирового сионизма: МОРЖИ - МОРды ЖИдовские... Смотрите в ближайшей передаче киселесоловьёва...
26 Ответить
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Женя К Гарри Ковальчукдень назад


Там она еще оставила визитку Яроша, а также на ней была замечена рация стандарта НАТО, в которую она по-английски докладывала о результате спецоперации...
13 Ответить
Російський траулер "Бухта Наездник" горить у норвезькому порту - Цензор.НЕТ 7114
Zerg Гарри Ковальчук12 часов назад

Особенной пикантности такой передаче придаст национальность соловьёва )))))
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Траулер решил стать как авианосец "Генерал Кузнецов".
Боевой дым - символ боевого улова.
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Если дым рыжий, то ахметовский. Если кудряшками и с линзами, то писюн по роялю в четверти меркурия. Если "кофе пить приснилось", проверьте паспорт, вдруг вам обрезали ниже фотографии.
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Потрібно гасить , шляхом вигорання , або шляхом затоплення ! Третього не дано. 😈
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Мокшанцы по традиции на палубе палили костры и варили уху
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Гори, гори ясно! Щоб, ***, не погасло! Хай кацапія згорить від краю до краю.
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Это кацапское ноу-хау. Жарение и копчение рыбы вместе с траулером и экипажем.
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Поди ж ты , кацапы какие смышлёные, я и не знал, что так можно. В сколково наверно технологию то разработали.
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Там на носу еще лебедка ************** с ************ силами токов, проводка, изоляция, краска, ну, не исключено, что и всякий мусор, включая и генетический с лишней хромосомой.
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корит внизу, по краске видно,
может движок маневровый
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А може і кокаін з Південної Америки для кацапського уряду і госдури
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Будь які втрати російських фашистів - це однозначно чудова новина .
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И это ещё "Ашот" туда не добрался. Заодно бы и пожар потушил.
Російський траулер "Бухта Наездник" горить у норвезькому порту - Цензор.НЕТ 8454
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На этой торжественной ноте можно и завершить трудный ,но дающий надежду день.
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