 Конгресмени-республіканці розділилися в оцінках розшифровки розмови Трампа і Зеленського

Загалом, республіканці підтримали Трампа, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна". Так, американський сенатор і член Республіканської партії США Ліндсі Грем, який є головою юридичного комітету Сенату США, не побачив в стенограмі розмови підстав для початку процедури імпічменту.
"На мою думку, оголосити імпічмент якомусь президенту через телефонну розмову, на зразок цієї, стало б божевіллям", - сказав Грем. Він додав, що не побачив нічого поганого в словах Трампа.
Сенатор-республіканець Мітт Ромні, який є видатним критиком свого однопартійця Трампа, зі свого боку заявив, що деталі опублікованої стенограми "викликають глибоке занепокоєння".
"Моя реакція була такою ж, що і кілька днів тому ... Я говорив, що коли президент США просить або тисне на лідера іншої країни з тим, щоб провести розслідування політичного характеру, то це викликає занепокоєння", - зазначив Ромні, який був одним з небагатьох республіканців в Сенаті США, які виступили за розслідування щодо Трампа.
За інформацією газети The Washington Post, один з сенаторів-республіканців заявив на умовах анонімності, що публікація стенограми була "величезною помилкою", наслідки якої тепер належить долати всій Республіканської партії.
Крім того, троє помічників американських конгресменів від республіканців розповіли The Washington Post про те, що їх "боси бурчать і відчувають розчарування у зв'язку з рішенням Білого дому опублікувати стенограму".
Тим часом, лідер республіканської меншості в Палаті представників Кевін Маккарті розкритикував спікера-демократа нижньої палати Конгресу США Ненсі Пелосі почати процедуру, мета якої - визначити, чи є підстави для оголошення імпічменту Трампу.
"Спікер має вибачитися перед нацією, і я навіть думаю, що потрібно порушити питання про те, чи повинна вона залишатися на своєму посту", - сказав Маккарті.
Публікація цієї стенограми сталася після того, як у вівторок, 24 вересня, в Палаті представників США оголосили про введення формальної процедури імпічменту Дональда Трампа. Шість комітетів нижньої палати Конгресу почнуть власні розслідування щодо порушення законів президентом США і його командою.
Тим часом Трамп пообіцяв оприлюднити розгорнуту стенограму його телефонної розмови з Володимиром Зеленським від 25 липня, яка стала причиною серйозних політичних загострень у США.
Нагадаємо, The Wall Street Journal із посиланням на джерела, знайомі з ситуацією, повідомило, що під час телефонної розмови президентів США і України в липні цього року Трамп принаймні вісім разів повертався до прізвища Байдена в контексті необхідності ініціювати в Україні розслідування проти його сина.
Голови комітетів Палати представників Конгресу США Еліот Енгель, Адам Шифф і Елайджа Каммінгс (всі - від Демократичної партії) оголосили про початок розслідування повідомлень про спроби Трампа, його адвоката Руді Джуліані та інших осіб чинити тиск на уряд України з метою поліпшити свої позиції напередодні президентської кампанії 2020 року. Вони зазначають, що адміністрація Трампа, змушуючи Київ "провести два політично мотивовані розслідування, замасковані під антикорупційну діяльність", погрожувала відмовити Україні у військовій допомозі.
Сам Трамп визнав, що під час розмови із Зеленським згадував про Байдена, але запевняє, що не тиснув на президента України.
Глава МЗС України Вадим Пристайко, який стверджує, що чув обидві телефонні розмови лідерів США й України, запевнив, що Трамп не тиснув на Зеленського.
Так и есть...у нас тут песочница
"У меня такое чувство,что большинство украинских политиков и журналистов до сих пор не понимают масштаб последствий истории Трампа-Зеленского.
В украинском медиапространстве довольно тихо, в отличие от информационных штормов здесь, в Твиттере"
Такоє ваш твітер, коли всі американські заголовки преси майорять "Доля Трампа вирішується в Україні"
https://www.youtube.com/watch?v=mHXRaOuyr2c
Я НІКОЛИ НЕ ІГНОРУЮ УКРАЇНСЬКІ ЗМІ: З'ЯВИЛОСЬ ВІДЕО, ЯК ЗЕЛЕНСЬКИЙ ТІКАЄ ВІД ЖУРНАЛІСТІВ
В телевізорі всьо харашо - там танці з зірками і тіко екстрасенси з нечистю бьються, театрально падаючи в "припадках".
Оце як раз причина імпічменту і подальший строк за гратами.
он вообще дилетант в таких делах, а сценария под рукой нет
З вугіллям поплутав.
Первую в истории Украины партию американской нефти доставили в Одессу.
А импичмент за миньет в овальном кабинете, это не безумие?
О чести жены Клинтону надо было думать в овальном кабинете, когда рядом была Моника.
Он проехался катком и по Меркель, и по Макрону.
Из влиятельных мира сего остается пуйло, у них были хорошие беседы по их признанию.
С кем теперь будет говорить по телефону Зе, фамилии?
Теперь она с легкой душой может этого не делать, благодаря гордому и независимому преЗеденту, больше похожему на сплетника.
Yes you are·absolutely right. �ot .only 100%, but actually 1000% arid I can tell you the following; I did talk to Angela �erkel and I did meet.with her. I also met and talked with Macron . and I told them that they are not doing quite as much as they need to be doing·on the issues with the sanctions. They are not enforcing the sanctions.
Очікується скасування процедури імпічменту президента Трампа Баришівським судом
PastorKopf (25%)
@pastorkopf
Після імпічменту трумпу, згорівшого Нотрдаму, землетрусу в Турції тощо, ідея відправити ЗеліБобу святкувати в москві 9-е травня здається вже й не такою поганою
7 ч. ·
ОК. Один и тот же вопрос в комментариях - Как крупнейший в истории США политико-криминальный скандал отразится на Украине?
Никак.
Все вызовы и проблемы Украины, как продвижение плана Помпео-Лаврова и др., конечно, никуда не денутся и на них нужно реагировать. Но история с импичментом - это история внутриамериканская. Это история президента, предавшего свою страну. И я писал уже два года о том, что у власти в США преступник и он будет отвечать за свои проступки рано или поздно, но на этом звонке Зеленскому просто зажглась лампочка. Украина здесь - объект шантажа (и не важно ЧТО расплывчато говорил Трампу Зеленский во время разговора). Украина не нарушала здесь законов ни США ни Украины, Трамп нарушал законы и Конституцию США.
Далее.
Я писал всё это время, что в отношении Трампа ФБР до сих пор ведет расследование по Рашагейт. То есть, сегодняшний скандал ни в коем случае нельзя рассматривать как скандал разговора по телефону. Нет. Это скандал, который начался с поиска компромата (и получением от русских) Трампом на Клинтон в 2016 году. И далее Трамп действует в той же манере и теми же способами и с выборами 2020 и поисками компромата на Байдена (но Украина, в отличие от РФ, ничего Трампу не передала и не сфальсифицировала). И разведслужбы все эти три года ведут Трампа и Юкрейнгейт - часть и следствие Рашагейта, а звонок - песчинка в этой истории, необходимый пазл, как при штурме спецназом кричат, - Пошли, пошли!!..
В рамках импичмента поднимут и весь Рашагейт.
Далее.
Сам звонок. Запись его (стенограмма) есть и ее нельзя сфальсифицировать. И она уже в Конгрессе (пока неофициально). Но сам звонок - не преступление, он только может рассматриваться в контексте.
Контекст всей украинской истории, где ключевой фигурой есть Джулиани, который является приватным лицом (не госслужащий, и приватным адвокатом гражданина Трампа (не президента Трампа).
Все поездки Джулиани в Украину и поиск компромата на Байдена.
Далее.
За неделю до звонка Трамп распорядился заморозить помощь Украине. Есть свидетели-исполнители и они дадут показания.
Далее.
Записка разведчика.
В ней много эпизодов и не только этот звонок. Все они будут расследованы.
Далее.
Препятствование Белым Домом передачи этой записки в Конгресс. Всё это будет расследовано. И поднимут 10 эпизодов препятствования правосудию Трампом при Рашагейт.
Вот это всё - контекст - трамповский криминальный Спрут, о котором я пишу два года. Он предмет расследования в рамках процедуры импичмента и Украина здесь ни при чем формально (техническая деталь).
И в конце.
Конечно, это всё хорошо и для Украины и для всего мира. Вспомните - когда шло расследование Мюллера (сковородка), Трамп не тянул Путина в G-8, например.
И сегодня, находясь под импичментом, агент России будет больше или меньше работать на Россию? Либо как-то вредить\мстить Украине, находясь под адским микроскопом Америки?
Как по мне - вопрос риторический.
Спасибо всем еще раз.
В среду, 25 сентября, министерство юстиции Соединенных Штатов Америки изучило опубликованную стенограмму разговора между президентом Дональдом Трампом и его украинским коллегой Владимиром Зеленским, передает Страна.Минюст США не нашел в этих переговорах ничего противозаконного, отметив, что оснований для начала расследования нет.Я же говорил,что демократы обложаются.В прочем уже не в первый раз.