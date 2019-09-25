 Конгресмени-республіканці розділилися в оцінках розшифровки розмови Трампа і Зеленського

Загалом, республіканці підтримали Трампа, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна". Так, американський сенатор і член Республіканської партії США Ліндсі Грем, який є головою юридичного комітету Сенату США, не побачив в стенограмі розмови підстав для початку процедури імпічменту.

"На мою думку, оголосити імпічмент якомусь президенту через телефонну розмову, на зразок цієї, стало б божевіллям", - сказав Грем. Він додав, що не побачив нічого поганого в словах Трампа.

Сенатор-республіканець Мітт Ромні, який є видатним критиком свого однопартійця Трампа, зі свого боку заявив, що деталі опублікованої стенограми "викликають глибоке занепокоєння".

"Моя реакція була такою ж, що і кілька днів тому ... Я говорив, що коли президент США просить або тисне на лідера іншої країни з тим, щоб провести розслідування політичного характеру, то це викликає занепокоєння", - зазначив Ромні, який був одним з небагатьох республіканців в Сенаті США, які виступили за розслідування щодо Трампа.

За інформацією газети The Washington Post, один з сенаторів-республіканців заявив на умовах анонімності, що публікація стенограми була "величезною помилкою", наслідки якої тепер належить долати всій Республіканської партії.

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Крім того, троє помічників американських конгресменів від республіканців розповіли The Washington Post про те, що їх "боси бурчать і відчувають розчарування у зв'язку з рішенням Білого дому опублікувати стенограму".

Тим часом, лідер республіканської меншості в Палаті представників Кевін Маккарті розкритикував спікера-демократа нижньої палати Конгресу США Ненсі Пелосі почати процедуру, мета якої - визначити, чи є підстави для оголошення імпічменту Трампу.

"Спікер має вибачитися перед нацією, і я навіть думаю, що потрібно порушити питання про те, чи повинна вона залишатися на своєму посту", - сказав Маккарті.

Публікація цієї стенограми сталася після того, як у вівторок, 24 вересня, в Палаті представників США оголосили про введення формальної процедури імпічменту Дональда Трампа. Шість комітетів нижньої палати Конгресу почнуть власні розслідування щодо порушення законів президентом США і його командою.

Тим часом Трамп пообіцяв оприлюднити розгорнуту стенограму його телефонної розмови з Володимиром Зеленським від 25 липня, яка стала причиною серйозних політичних загострень у США.

Нагадаємо, The Wall Street Journal із посиланням на джерела, знайомі з ситуацією, повідомило, що під час телефонної розмови президентів США і України в липні цього року Трамп принаймні вісім разів повертався до прізвища Байдена в контексті необхідності ініціювати в Україні розслідування проти його сина.

Голови комітетів Палати представників Конгресу США Еліот Енгель, Адам Шифф і Елайджа Каммінгс (всі - від Демократичної партії) оголосили про початок розслідування повідомлень про спроби Трампа, його адвоката Руді Джуліані та інших осіб чинити тиск на уряд України з метою поліпшити свої позиції напередодні президентської кампанії 2020 року. Вони зазначають, що адміністрація Трампа, змушуючи Київ "провести два політично мотивовані розслідування, замасковані під антикорупційну діяльність", погрожувала відмовити Україні у військовій допомозі.

Сам Трамп визнав, що під час розмови із Зеленським згадував про Байдена, але запевняє, що не тиснув на президента України.

Глава МЗС України Вадим Пристайко, який стверджує, що чув обидві телефонні розмови лідерів США й України, запевнив, що Трамп не тиснув на Зеленського.