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Все про:Зеленський (2872) Конгрес США (277) США (5449) Трамп (2020)

 Конгресмени-республіканці розділилися в оцінках розшифровки розмови Трампа і Зеленського

Конгресмени-республіканці США по-різному оцінили зміст телефонної розмови президента США Дональда Трампа і українського лідера Володимира Зеленського, стенограму якого опублікував у середу Білий дім. Частина з них вважають публікацію стенограми помилкою.

Загалом, республіканці підтримали Трампа, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна". Так, американський сенатор і член Республіканської партії США Ліндсі Грем, який є головою юридичного комітету Сенату США, не побачив в стенограмі розмови підстав для початку процедури імпічменту.

"На мою думку, оголосити імпічмент якомусь президенту через телефонну розмову, на зразок цієї, стало б божевіллям", - сказав Грем. Він додав, що не побачив нічого поганого в словах Трампа.

Сенатор-республіканець Мітт Ромні, який є видатним критиком свого однопартійця Трампа, зі свого боку заявив, що деталі опублікованої стенограми "викликають глибоке занепокоєння".

"Моя реакція була такою ж, що і кілька днів тому ... Я говорив, що коли президент США просить або тисне на лідера іншої країни з тим, щоб провести розслідування політичного характеру, то це викликає занепокоєння", - зазначив Ромні, який був одним з небагатьох республіканців в Сенаті США, які виступили за розслідування щодо Трампа.

За інформацією газети The Washington Post, один з сенаторів-республіканців заявив на умовах анонімності, що публікація стенограми була "величезною помилкою", наслідки якої тепер належить долати всій Республіканської партії.

Читайте також: "Найбільше полювання на відьом в американській історії", - Трамп про скандал із телефонною розмовою із Зеленським

Крім того, троє помічників американських конгресменів від республіканців розповіли The Washington Post про те, що їх "боси бурчать і відчувають розчарування у зв'язку з рішенням Білого дому опублікувати стенограму".

Тим часом, лідер республіканської меншості в Палаті представників Кевін Маккарті розкритикував спікера-демократа нижньої палати Конгресу США Ненсі Пелосі почати процедуру, мета якої - визначити, чи є підстави для оголошення імпічменту Трампу.

"Спікер має вибачитися перед нацією, і я навіть думаю, що потрібно порушити питання про те, чи повинна вона залишатися на своєму посту", - сказав Маккарті.

Публікація цієї стенограми сталася після того, як у вівторок, 24 вересня, в Палаті представників США оголосили про введення формальної процедури імпічменту Дональда Трампа. Шість комітетів нижньої палати Конгресу почнуть власні розслідування щодо порушення законів президентом США і його командою.

Тим часом Трамп пообіцяв оприлюднити розгорнуту стенограму його телефонної розмови з Володимиром Зеленським від 25 липня, яка стала причиною серйозних політичних загострень у США.

Нагадаємо, The Wall Street Journal із посиланням на джерела, знайомі з ситуацією, повідомило, що під час телефонної розмови президентів США і України в липні цього року Трамп принаймні вісім разів повертався до прізвища Байдена в контексті необхідності ініціювати в Україні розслідування проти його сина.

Голови комітетів Палати представників Конгресу США Еліот Енгель, Адам Шифф і Елайджа Каммінгс (всі - від Демократичної партії) оголосили про початок розслідування повідомлень про спроби Трампа, його адвоката Руді Джуліані та інших осіб чинити тиск на уряд України з метою поліпшити свої позиції напередодні президентської кампанії 2020 року. Вони зазначають, що адміністрація Трампа, змушуючи Київ "провести два політично мотивовані розслідування, замасковані під антикорупційну діяльність", погрожувала відмовити Україні у військовій допомозі.

Сам Трамп визнав, що під час розмови із Зеленським згадував про Байдена, але запевняє, що не тиснув на президента України.

Глава МЗС України Вадим Пристайко, який стверджує, що чув обидві телефонні розмови лідерів США й України, запевнив, що Трамп не тиснув на Зеленського.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3150445
 
 
 Топ коментарі
 
Импичмент Клинтону инициировался не за это, а за ложные показания, вранье под присягой.
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А вот теперь бы неплохо опубликовать хотя бы одну стенограмму разговоров Зеленского с Хуйлом. Хуйло, уверен, от этого точно ничего не потеряет. Очень интересно почитать обороты, которыми украинский лидер одаривает российского. Конгрессмены-республиканцы разделились в оценках расшифровки беседы Трампа и Зеленского - Цензор.НЕТ 3149
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"Мій прокурор займеться цією справою"...це вообщє піздець.
Оце як раз причина імпічменту і подальший строк за гратами.
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солома‏ @elnazaro777 20 часов назад
Так и есть...у нас тут песочницаКонгрессмены-республиканцы разделились в оценках расшифровки беседы Трампа и Зеленского - Цензор.НЕТ 7802
"У меня такое чувство,что большинство украинских политиков и журналистов до сих пор не понимают масштаб последствий истории Трампа-Зеленского.
В украинском медиапространстве довольно тихо, в отличие от информационных штормов здесь, в Твиттере"
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Та й таке‏ @hut_oks 19 часов назад
Такоє ваш твітер, коли всі американські заголовки преси майорять "Доля Трампа вирішується в Україні"
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А вот теперь бы неплохо опубликовать хотя бы одну стенограмму разговоров Зеленского с ******. *****, уверен, от этого точно ничего не потеряет. Очень интересно почитать обороты, которыми украинский лидер одаривает российского. Конгрессмены-республиканцы разделились в оценках расшифровки беседы Трампа и Зеленского - Цензор.НЕТ 3149
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опубликует само ***** когда/если зеленский ему разонравится)
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стаття оприлюднена о 20:28, ти настрочив свій комент о 20:29, та ще з посиланням на Твіттер. Блискавично клацаєш по клаві чи швидко бігаєш по темах з заготовками?
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Кремлёвские деньги разделили конгрессменов Америки Конгрессмены-республиканцы разделились в оценках расшифровки беседы Трампа и Зеленского - Цензор.НЕТ 4507
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Кремлю нужно было заплатить даже массажистам Конгрессмены-республиканцы разделились в оценках расшифровки беседы Трампа и Зеленского - Цензор.НЕТ 4518 конгрессменов.
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Після спілкування з російськими журналістами українську пресу президент України Володимир Зеленський ігнорував. Жодних коментарів на прохання журналістів не давав.

Я НІКОЛИ НЕ ІГНОРУЮ УКРАЇНСЬКІ ЗМІ: З'ЯВИЛОСЬ ВІДЕО, ЯК ЗЕЛЕНСЬКИЙ ТІКАЄ ВІД ЖУРНАЛІСТІВ

Конгрессмены-республиканцы разделились в оценках расшифровки беседы Трампа и Зеленского - Цензор.НЕТ 4145
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Чудо-ВаЩе‏ @compdemon 19 часов назад

В телевізорі всьо харашо - там танці з зірками і тіко екстрасенси з нечистю бьються, театрально падаючи в "припадках".
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Мог бы рукой на своей голове сделать причёску Трампа и пошутить
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А с кем там говорить? С каналом Медведчука или Пинчука или может мародера?
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Оце ЗеЛен.а поспілкувався. Вперше в історії США презу імпічмен вліпили.
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Не влепили, а подумали начать процедуру. А такие попытки уже были - Рузвельт, Никсон, Клинтон...
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Чи подасть Зеленський у відставку після такого скандалу як порядна людина? Конгрессмены-республиканцы разделились в оценках расшифровки беседы Трампа и Зеленского - Цензор.НЕТ 6193
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Зеленский не знаю ,а вот Голобородько без сценария вряд ли подал бы. Конгрессмены-республиканцы разделились в оценках расшифровки беседы Трампа и Зеленского - Цензор.НЕТ 8207
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"Мій прокурор займеться цією справою"...це вообщє піздець.
Оце як раз причина імпічменту і подальший строк за гратами.
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...а ты хотел что бы Петин?
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человек хотел, чтобы Зеленский не лез куда не просят. занимался бы своими, президентскими делами и не трогал ген.прокурора и Раду. он что, диплом юриста в переходе купил? не знает о том, что его действия можно расценивать, как вмешательство в работу прокуратуры?
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ну не знает... не знает
он вообще дилетант в таких делах, а сценария под рукой нет
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Зеленський сказав Трампу, що ми закуповаємо американську нафту, яку ми ніколи не купували ))
З вугіллям поплутав.
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"По моему мнению, объявить импичмент какому-либо президенту из-за телефонного разговора, вроде этого, стало бы безумием"

А импичмент за миньет в овальном кабинете, это не безумие?
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Импичмент Клинтону инициировался не за это, а за ложные показания, вранье под присягой.
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кому нужна такая правда, если пьяный мужик будет орать бабе в тармвае что у нее ноги кривые. Клинтон спасал честь своей жены, хоть бы головой подумали.
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)))
О чести жены Клинтону надо было думать в овальном кабинете, когда рядом была Моника.
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там была другая женщина, которой теже нужно уделять внимание.
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Монике НУЖНО было уделять? Согласно трудового договора, контракта?
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все было именно соглсано трудового контракта. профоюзы не возмущались.
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Согласно какому пункту трудового контракта Клинтон должен был уделять внимание Монике именно таким образом?
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соглано общему полжению. профсоюзы в курсе.
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Ударник. Больше вопросов в данном контексте не имею.
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Чума на оба ваших дома так сказать. Такой позор для Америки. Надо все расследовать и по Байдену и по Джулиани и Трампу и по давлению на Украину всех этих лиц.
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Теперь на звонки ЗЕ никто вменяемый отвечать не будет)))
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потому что его скоро уберут
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того кто не будет звонить
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А кто же захочет и будет Вове звонить?
Он проехался катком и по Меркель, и по Макрону.
Из влиятельных мира сего остается пуйло, у них были хорошие беседы по их признанию.
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У Украины нет и не может быть друзей, кроме взаимовыгодных отношений. Пора выбивать порохоботовскую дурь.
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Любая дурь плоха, Зе-дурь в том числе.
С кем теперь будет говорить по телефону Зе, фамилии?
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с теми кому Украина инетернсна и взимовыгодна. Не будет валятся как подстилка в ногах, как делал Петя.
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От Германии много зависит в ЕС и она ничем не была обязана Украине, но именно Меркель давала пендели Грециям, Италиям, чтобы они голосовали за введение и продление санкций.
Теперь она с легкой душой может этого не делать, благодаря гордому и независимому преЗеденту, больше похожему на сплетника.
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Звонки ради личных интересов нафиг нужны.
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Да уже слышали от ********** в мае перед выборами.Никто не будет встречаться с ним,доллар по стописят,фронт рухнет)))Не надоело кукарекать зраду.
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Ще і бовкнув зайвого про Німеччину та Францію.
Yes you are·absolutely right. �ot .only 100%, but actually 1000% arid I can tell you the following; I did talk to Angela �erkel and I did meet.with her. I also met and talked with Macron . and I told them that they are not doing quite as much as they need to be doing·on the issues with the sanctions. They are not enforcing the sanctions.
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Михайло Демків‏ @demkiv_m 11 часов назад
Очікується скасування процедури імпічменту президента Трампа Баришівським судом
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У Путина всё плохо,так говорят москвичи на кухне Конгрессмены-республиканцы разделились в оценках расшифровки беседы Трампа и Зеленского - Цензор.НЕТ 9049
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PastorKopf (25%)

@pastorkopf

Після імпічменту трумпу, згорівшого Нотрдаму, землетрусу в Турції тощо, ідея відправити ЗеліБобу святкувати в москві 9-е травня здається вже й не такою поганою Конгрессмены-республиканцы разделились в оценках расшифровки беседы Трампа и Зеленского - Цензор.НЕТ 8704
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када кто-то свой обосрался принято говорить - мнения разделились)
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Зе красавчик. Тепер щоб стати президентом США треба показати свою любов до України
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Хоть зеленки попей, - изойдешь же на говно за "найвеличнішого лидера" Конгрессмены-республиканцы разделились в оценках расшифровки беседы Трампа и Зеленского - Цензор.НЕТ 5808
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Пойди на коленочках Петю попроси вернуться,мож поможе)))
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Я подожду пока ти сам его попросишь вернуться. На коленках
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Иди еще на сф поплачь Конгрессмены-республиканцы разделились в оценках расшифровки беседы Трампа и Зеленского - Цензор.НЕТ 2294.Ты уже смотрю нажаловалося Конгрессмены-республиканцы разделились в оценках расшифровки беседы Трампа и Зеленского - Цензор.НЕТ 2294
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рыжий, пророссийский жлоб цепляется за власть не хуже порохосвина
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Ну, тогда Трамп и Мексику, Китай, ЕС давил в лице их лидеров! И шо?
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Ради страны, здесь же ради личной выгоды.
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Если Байден коррупционер и вмешивался в дела Украины , то не пострадает ли Америка от Байдена -президента? Тоже ради страны выходит...
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Прикольно, судьба прорашистского преза в руках клоуна! Пусть Зеля разыгарет сценку с Кошевым, разговор с Трампом.
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Кістя номерний заробив 33 срібника за лизання у ж-пу ВПХллала.
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Олег Пономарь
7 ч. ·

ОК. Один и тот же вопрос в комментариях - Как крупнейший в истории США политико-криминальный скандал отразится на Украине?

Никак.

Все вызовы и проблемы Украины, как продвижение плана Помпео-Лаврова и др., конечно, никуда не денутся и на них нужно реагировать. Но история с импичментом - это история внутриамериканская. Это история президента, предавшего свою страну. И я писал уже два года о том, что у власти в США преступник и он будет отвечать за свои проступки рано или поздно, но на этом звонке Зеленскому просто зажглась лампочка. Украина здесь - объект шантажа (и не важно ЧТО расплывчато говорил Трампу Зеленский во время разговора). Украина не нарушала здесь законов ни США ни Украины, Трамп нарушал законы и Конституцию США.

Далее.
Я писал всё это время, что в отношении Трампа ФБР до сих пор ведет расследование по Рашагейт. То есть, сегодняшний скандал ни в коем случае нельзя рассматривать как скандал разговора по телефону. Нет. Это скандал, который начался с поиска компромата (и получением от русских) Трампом на Клинтон в 2016 году. И далее Трамп действует в той же манере и теми же способами и с выборами 2020 и поисками компромата на Байдена (но Украина, в отличие от РФ, ничего Трампу не передала и не сфальсифицировала). И разведслужбы все эти три года ведут Трампа и Юкрейнгейт - часть и следствие Рашагейта, а звонок - песчинка в этой истории, необходимый пазл, как при штурме спецназом кричат, - Пошли, пошли!!..
В рамках импичмента поднимут и весь Рашагейт.

Далее.
Сам звонок. Запись его (стенограмма) есть и ее нельзя сфальсифицировать. И она уже в Конгрессе (пока неофициально). Но сам звонок - не преступление, он только может рассматриваться в контексте.
Контекст всей украинской истории, где ключевой фигурой есть Джулиани, который является приватным лицом (не госслужащий, и приватным адвокатом гражданина Трампа (не президента Трампа).
Все поездки Джулиани в Украину и поиск компромата на Байдена.

Далее.
За неделю до звонка Трамп распорядился заморозить помощь Украине. Есть свидетели-исполнители и они дадут показания.

Далее.
Записка разведчика.
В ней много эпизодов и не только этот звонок. Все они будут расследованы.

Далее.
Препятствование Белым Домом передачи этой записки в Конгресс. Всё это будет расследовано. И поднимут 10 эпизодов препятствования правосудию Трампом при Рашагейт.
Вот это всё - контекст - трамповский криминальный Спрут, о котором я пишу два года. Он предмет расследования в рамках процедуры импичмента и Украина здесь ни при чем формально (техническая деталь).

И в конце.
Конечно, это всё хорошо и для Украины и для всего мира. Вспомните - когда шло расследование Мюллера (сковородка), Трамп не тянул Путина в G-8, например.
И сегодня, находясь под импичментом, агент России будет больше или меньше работать на Россию? Либо как-то вредить\мстить Украине, находясь под адским микроскопом Америки?
Как по мне - вопрос риторический.
Спасибо всем еще раз.
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а то что байден тупо заставлял Порошенко увольнять генпрокурора в личных целях - их не парит вообще?
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Ну вот как-то так. Купил Порошенко и США с потрохами. Там тоже все порохоботы.
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Поэтому Трамп и не давит на РФ. Вдруг ему импичмент сразу объявят
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тебе платят построчно или по буквам?
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Живи в вечном спаме, ЗЕблевотное животное
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Американские спецслужбы стучат на собственного президента. Пипец. Это просто убило. Они просто ипанутые. Конгрессмены-республиканцы разделились в оценках расшифровки беседы Трампа и Зеленского - Цензор.НЕТ 7049
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Т.е. тёмные делишки узурпаторов надо скрывать?


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"Управление по уголовным делам Министерства изучило официальную запись беседы и пришло к выводу, опираясь на факты и соответствующее законодательство, что не было нарушения норм финансирования избирательных кампаний, что никакие другие действия не требуются", - сообщили в Минюсте США.

В среду, 25 сентября, министерство юстиции Соединенных Штатов Америки изучило опубликованную стенограмму разговора между президентом Дональдом Трампом и его украинским коллегой Владимиром Зеленским, передает Страна.Минюст США не нашел в этих переговорах ничего противозаконного, отметив, что оснований для начала расследования нет.Я же говорил,что демократы обложаются.В прочем уже не в первый раз.
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Когда Петро читал стенограмму, наверное, не раз покрывался холодным потом! С Шокиным, конечно, не хорошо получилось, но кажись пронесло... Конгрессмены-республиканцы разделились в оценках расшифровки беседы Трампа и Зеленского - Цензор.НЕТ 9980
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Итого за импичмент Трампа все демократы и половина республиканцев.
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Не могут решить плакать или смеяться?
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Не знаю, как в Америке, а вот у нас порохоидиотики обделались. Не сбылась мечта идиота, ЗЕ нормально вышел из ситуации. НЕЧЕГО ИЗРЫГНУТЬ.
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Вот и весь импичмент))) Буря в стакане воды.
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