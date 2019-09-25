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 Політика України
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Все про:ГПУ (3235) Зеленський (2872) США (5449) Трамп (2020) Рябошапка Руслан (119)

 "Наступний генпрокурор на 100% буде моєю людиною", - Зеленський у липневій розмові з Трампом

У телефонній розмові з президентом США Дональдом Трампом у липні 2019 року президент України Зеленський пообіцяв, що наступний генпрокурор буде "100% його людиною".

Це випливає зі стенограми розмови Зеленського і Трампа, опублікованій на сайті Білого дому, інформує Цензор.НЕТ.

Першим про українську прокуратуру згадав Дональд Трамп у контексті розслідування проти сина колишнього віцепрезидента США Байдена.

"Я чув, що у вас є прокурор, який був хороший, а потім його зупинили, і це справді несправедливо. Багато людей говорять про це, що вони зупинили вашого дуже хорошого прокурора, і в це були залучені у вас дуже погані люди", - сказав Трамп.

Читайте також: Байден хвалився, що зупинив розслідування щодо сина. Розберіться з цим, - Трамп - Зеленському в опублікованій Білим домом стенограмі

"Я хотів би розповісти вам про прокурора. По-перше, я знаю про цю ситуацію. Оскільки ми виграли абсолютну більшість у нашому парламенті, наступний прокурор буде на 100% моєю людиною, моїм кандидатом, якого схвалить парламент і він почне виконувати свої обов'язки в вересні", - відповів Зеленський.

"Він чи вона займеться ситуацією, особливо компанією, яку ви згадали щодо цього питання (розслідування проти сина Байдена. - Ред.). Головне питання цього розслідування – це насправді відновити справедливість, так що ми проконтролюємо це питання і будемо розслідувати цю справу", - додав він.

Нагадаємо, 30 серпня президент Володимир Зеленський призначив генеральним прокурором України Руслана Рябошапку. До нього цю посаду обіймав Юрій Луценко.

Нагадаємо, Білий дім у середу, 25 вересня опублікував стенограму розмови Трампа і Зеленського, яка відбулася 25 липня цього року.

Слід зазначити, що публікація цієї стенограми сталася після того, як у вівторок, 24 вересня, в Палаті представників США оголосили про введення формальної процедури імпічменту Дональда Трампа. Шість комітетів нижньої палати Конгресу почнуть власні розслідування щодо порушення законів президентом США і його командою.

Тим часом Трамп пообіцяв оприлюднити розгорнуту стенограму його телефонної розмови з Володимиром Зеленським від 25 липня, яка стала причиною серйозних політичних загострень у США.

Нагадаємо, The Wall Street Journal із посиланням на джерела, знайомі з ситуацією, повідомило, що під час телефонної розмови президентів США і України в липні цього року Трамп принаймні вісім разів повертався до прізвища Байдена в контексті необхідності ініціювати в Україні розслідування проти його сина.

Голови комітетів Палати представників Конгресу США Еліот Енгель, Адам Шифф і Елайджа Каммінгс (всі - від Демократичної партії) оголосили про початок розслідування повідомлень про спроби Трампа, його адвоката Руді Джуліані та інших осіб чинити тиск на уряд України з метою поліпшити свої позиції напередодні президентської кампанії 2020 року. Вони зазначають, що адміністрація Трампа, змушуючи Київ "провести два політично мотивовані розслідування, замасковані під антикорупційну діяльність", погрожувала відмовити Україні у військовій допомозі.

Сам Трамп визнав, що під час розмови із Зеленським згадував про Байдена, але запевняє, що не тиснув на президента України.

Глава МЗС України Вадим Пристайко, який стверджує, що чув обидві телефонні розмови лідерів США й України, запевнив, що Трамп не тиснув на Зеленського.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3150444
 
 
 Топ коментарі
 
моим человеком...?
То есть Плесень не постеснялась сказать президенту США, что ген.прокурор это его холоп работающий не на государство Украина и Закон, а на него лично, да?
А это разве не веская причина начать импичмент самому Зе...?
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Тобто Зе визнав, що правосуддя в Україні нема і не буде.
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Отлично ! на 100% так и есть , они не подозревают что существует телеканал " Прямой" , они не знают что на мацковии из-за нехватки денег карлик увеличил возраст выхода на пенсию на 5 лет , они не знают кто взорвал 23 моста на Донбассе и т.д. и т.п.
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"Ну, мало ли, что я на тебе обещал" (с)
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Еврейская мафия безсмертна - ЗЕкоза ностра. Везде свои люди.
Смотрящий всия Руси - Владимир Александрович Зеленский.
Збацает мурку членом на рояле...
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Скажите , а Офис ето наш человек?
Тогда, да или да? Можно подвонить????
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Скажите , а Офис ето наш человек?
Тогда, да или да? Можно позвонить???? Ето по поводу социального лифта.
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Один хочет расследовать дело против почему-то именно основного соперника на выборах в 2020 году, а второй за финансовую помощь и джавелины обещает поставить своего ген. прокурора для расследования. Картина маслом.

Но Зе-поклонники верещат в комментариях, что Президент ставит своего ген. прокурора, и потому ничего криминального нет.

Это значит только одно - нужно, чтобы действия этой администрации коснулись этот народ лично, и тогда в голове может появится какая-то светлая мысль. А так можно пока смотреть на ютубе зе-видео с кликбейтовыми заголовками и оставлять под ними вождепрославительные комментарии вместе с белорусскими завистниками, которые оказывается завидуют нам белой завистью при виде этого Президента.
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Тут є нюанс. Зеля каде не правду. Рябошапка людина Богдана, а від так -Бєні. Те що Зеля цього не розуміє... а дебілізм це привід для імпічменту?
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А сколько ещё мы увидим дипломатических побед Зе ? Ещё 4,5 года! Окуеем. Вот это сериал!
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Ця бесіда є скоріше підставою для імпічмента зеленського. І бреше, і каже таку правду, що краще б промовчав (100%.генпрокурора), бо ганьбить Україну.
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Вот только процедуры импичмента Зеленского не будет. Закон то вроде есть, но выполнить его не реально...
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У тому і проблема, що прокурор буде не на стлроні Закону... такий що любого може притягти до відповідальності, а чийсь...
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АВС так и написали- у иностранного лидера свой мафиозный клан... А теперь, зешакальо, я посмотрю на санкции против кацапов, и помощь Украине -если это чмо не уйдет
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Можно же было сказать что вот скоро назначат нового прокурора и он во всем разберется... Но когда бросаются такими фразами что "прокурор будет 100% мой человек", это сразу же дает повод усомниться в честности работы этого 100% прокурора...
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ну шо, зєлєлайноїжки, чому ж за *опу не берете свого видвиженця??? Ви ж сорочки на грудях рвали за те, що воно "чесне" та з народу...."свої" люди кругом на постах ним поставлені, бабло своє з оффшорів не повертає, прокурор- свій, бореться не з олігархами, а з платниками податків: малим та середнім бізнесом....Які чим воно ще повинно нас*ати вам межи очі, щоб ви прийшли до тями, та зрозуміли, яку гниду ви занесли на трон на власних руках???
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Ну теперь пусть хоть одна зебиляра мне тут скажет что ряба шапка у нас - незалэжный прокурор . !! "Наступний генпрокурор на 100% буде моєю людиною", - Зеленський у липневій розмові з Трампом - Цензор.НЕТ 8370 .

Рехворма прокуратуры , говорите ,, зебобики ?? Ну ну !! "Наступний генпрокурор на 100% буде моєю людиною", - Зеленський у липневій розмові з Трампом - Цензор.НЕТ 5146 .
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Получается что Порох с Луциком это детская песочница?
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Ребятки, я же, "матьвасзаногу", сегодня утром, написал, что Трамп "сдаст" "Блазня" "с потрохами", а мне пытались "горло перекусить"!!!... А сейчас как? Как в анекдоте: "со, не дысыс? А как дысал, как дысал..."
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Зеленский гениально сыграл на американских внутриполитических разборках как никто и никогда. Вряд ли даже Черчиллю такое удавалось. Риск огромный но и ставка высока. Стенограмма разговора это уникальный документ эпохи. Мастерски расставленные акценты, каждая мысль отточена и закончена. Зеленский держит свое слово и дорожит им. Это главное для американцев.
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Сейчас все кацапы позавидовали твоему мастерскому умению вылизать сапог барина. Умеешь так умеешь..Кацапня даже ***** так не лижет..
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По стилю зразу видно--платний троль із фсб, тобто із зебілов. А можливо і із лікарні, там все може бути.
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это каким нужно быть идиотом (ну или тупо ссать в глаза 73%-ным зебилам), чтобы делать и говорить подобные вещи под протокол на весь мир..?.. та у Вошьдя, походу, "сваты" везде..
как он технично "пробросил" свой лохторат!, а його зебіли й досі не бачать різниці між Голобородькой та його дешевою підробкою
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Вал Мишель‏ @VALMICHEL7 2 ч.2 часа назад



Зеленский: "Мне очень хотелось бы, чтобы эту речь когда-то назвали "15 минут, изменившие мир". Ну да. Конечно.
Пустой зал во время мощной речи Володи передаст миру его пожелание.

"Наступний генпрокурор на 100% буде моєю людиною", - Зеленський у липневій розмові з Трампом - Цензор.НЕТ 3704
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Бедный зебик на концертах Шапито 95 ЗЕбилов то поболее приходило ещё и за бабло , а тут пусто....
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Стенограма розмови Трампа зі Зеленським 25.07.2019 (Повний переклад українською)
   Radio Lemberg
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