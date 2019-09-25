 Розмова Трампа і Зеленського підтверджує необхідність імпічменту, - спікер Палати представників США Пелозі

Про це заявила спікерка Палати представників США Ненсі Пелозі, як повідомляє CNN, передає Цензор.НЕТ.
Вона підкреслила, що Трамп підриває чесність виборів у США, гідність обійманої ним посади і національної безпеки. За словами Пелозі, це не є роботою Трампа - використовувати гроші платників податків, щоб змушувати інші країни допомагати його кампанії.
"Президент намагався зробити беззаконня чеснотою в Америці і тепер експортує це за кордон", - йдеться в її заяві.
Ну і клоуни.
Трамп пережив Манафорта, Майкла Коена, Репорт Мюллера, але спіткнувся об клоуна. Яка іронія долі.)
Olduser @travel_ANDdream
Бо хамоватого невігласа може знищити тільки ще більш хамуватий ще більший невіглас, вони на одній хвилі
Демократы чисто сыграли на опережение и объявили о начале процедуры импичмента Президенту США. Суды по деталям, текст стенограммы у них ест и там как минимум восемь раз в разговоре с Зеленским Трамп возвращался к вопросу о Байдене. Кроме того комитет по разведке палаты представителей потребовал официальный текст жалобы направленный главному инспектору разведки. Судя по всему домашняя заготовка Зеленского опоздала.(с)
- DATE, TIME July 25, 2019, 9:03 - 9:33 a.m. EDT
Declassified by order of the President' September 24, 2019
https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2019/09/Unclassified09.2019.pdf
А Рашка:
ты еврей и думаешь справа налево? бомбить будут, чтоб я подох если хоть на процент сомневаюсь.
какой-то Пономарь высрал такое. ну, типо не тот что Витя, или как там, а другой какой-то
пво - говно, даже те С-300 совковые.
я же говорю - Клинтон тоже нашел резко причины бомбить серботекантропов. и в 2003-м Дик(Dick) Чейни колбочкой потрясал и высрал что Саддамка плохая(а сами же ей и поставляли "химию" против Ирана то как раз)
А коррупционных борцов с коррупцией из других стран использовать в своей предвыборной компании можно?
Это какой то зашквар.
Зачем вываливать вот это свое грязное белье нв нас?
Уолтергэйт возник "всего лишь"(для зебилов) изза прослушки...
как это может быть у президента зеленского ручной генпрокурор свой на 100% ???
а если еще выяснится, шо ето не полная версия разговора,
в чем многие сомневаются - еще и наголо постригут...
The White House on Wednesday released a memo summarizing President Trump's controversial July 25 phone call with Ukraine President Volodymyr Zelensky in which Trump repeatedly urged Zelensky to investigate Joe Biden and his son Hunter, who sat on the board of a Ukrainian gas company during Biden's term as vice president.
may be we can work something out here?
шо то чувствует...
Вот эта Пелози, смотря на нее можно поверить что рептилоиды существуют ))
17 ч. ·
- Ало, Володья?
- Єс, сер!
- Ок, тут нада через, как йєго, Бурісму, он Юкрейн, фор Байдена надзавіть...
- Але, я не розумію, хто такий Бурізма?
- Оу, а што за акцент?
- Та це ж я, мали в вересні зустрітись, по Україні
- Єс, Володья, фо Юкрейн. Я не дам туда помощі, ай нід фак оф Байдена
- О, так це вам до Коломойського, я таке не рішаю...
- Фак, Зеленський, із іт юююю???
,а в конце трусость вылазит...
Ни о чем.
Но все это непостоянно и точно закончится после 3 ноября 2020 года, когда непонятный за 4 года любитель всех диктаторов в Мире президент США займется своим делом - смешить американцев в телевизоре, как он в молодости, лет 40 назад всех американцев смешил по телевизору в то время, когда его папа настоящий бизнесмен Фред Трамп держал многомилиардную империю "ТРАМП" в спорте..
А рыжий сынок из телевизора в это время то в Лас Вегасе с *******, то на Майами с проститутками. А тут еще на старости лет попёр в Москву к дружане владимьеру за российскими ******* к очередному любимому диктатору ипосле этого пошла трава на тухес шо не ждали..