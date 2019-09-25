 Розмова Трампа і Зеленського підтверджує необхідність імпічменту, - спікер Палати представників США Пелозі

Про це заявила спікерка Палати представників США Ненсі Пелозі, як повідомляє CNN, передає Цензор.НЕТ.

Вона підкреслила, що Трамп підриває чесність виборів у США, гідність обійманої ним посади і національної безпеки. За словами Пелозі, це не є роботою Трампа - використовувати гроші платників податків, щоб змушувати інші країни допомагати його кампанії.

"Президент намагався зробити беззаконня чеснотою в Америці і тепер експортує це за кордон", - йдеться в її заяві.

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