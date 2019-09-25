 Говорили з Зеленським про вирішення ситуації на Донбасі згідно з мінськими домовленостями, - Лавров

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.
"По обидва боки була висловлена зацікавленість вирішувати ситуацію на Донбасі згідно з мінськими домовленостями. Головне, що президент України це сказав", - повідомив Лавров.
Глава МЗС РФ зазначив, що це були не переговори, а "розмова".
В Офісі українського президента про розмову Зеленського з Лавровим не повідомляли.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B8%D1%87%D1%87%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0
Освіта - мінус 6млрд
Медицина - мінус 1,7 млрд
Соціалка - мінус 7,3 млрд
Зробили себе разом?
е...йора.
эпоха открытости (с)
Источник: https://censor.net.ua/n3150442
Владимира Александровича пригласили на 9 мая на парад победы в Москву. Он будет стоять на одной трибуне с лидерами ТС.
або конячка лаврофф "********" опановув людську мову, або вован лєксандрович - конячу))