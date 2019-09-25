EN|RU|UK
Теми дня: Вибори в США і Україна Бюджет-2020 Нова Рада Замінування моста Метро в Києві Команда Зеленського проти Кличка Агресія Росії проти України Обмін полоненими Російські терористи збили Боїнг Українські заручники в РФ Санкції проти Росії Обшуки в Окружному адмінсуді Києва Пожежа в готелі в Одесі Затримання Гримчака Втеча наркобарона Сільвера Парламентські вибори-2019 Обирай свідомо
 Політика України
  2606  32
Матеріали за темою:
Все про:Зеленський (2872) Лавров (737) МЗС РФ (520)

 Говорили з Зеленським про вирішення ситуації на Донбасі згідно з мінськими домовленостями, - Лавров

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров повідомив, що обговорював з президентом України Володимиром Зеленським на полях сесії Генасамблеї ООН у Нью-Йорку врегулювання ситуації на Донбасі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"По обидва боки була висловлена ​​зацікавленість вирішувати ситуацію на Донбасі згідно з мінськими домовленостями. Головне, що президент України це сказав", - повідомив Лавров.

Глава МЗС РФ зазначив, що це були не переговори, а "розмова".

В Офісі українського президента про розмову Зеленського з Лавровим не повідомляли.

Читайте також: Лавров і Маас обговорили перспективи виконання Мінських угод, - МЗС РФ

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3150442
 
 
 Топ коментарі
 
Зеленський вривається в світову політику

Говорили с Зеленским о решении ситуации на Донбассе в соответствии с Минскими договоренностями, - Лавров - Цензор.НЕТ 7967
 показати весь коментар
 
Стенограмма разговора с Трампом- это хорошо, она многое показала. Но я очень бы хотел увидеть стенограмму разговоров Зели с Хуйлом. "О сколько нам открытий чудных готовит .... сей документ.".
 показати весь коментар
 
самый влиятельный пидер среди клоунов европы
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Зеленський вривається в світову політику

Говорили с Зеленским о решении ситуации на Донбассе в соответствии с Минскими договоренностями, - Лавров - Цензор.НЕТ 7967
 показати весь коментар
 
 
самый влиятельный ***** среди клоунов европы
 показати весь коментар
 
 
причем клоун Мистер Бин всегда был в выигрыше в финале
 показати весь коментар
 
 
У итальянцев была когда то порно-актриса Чиччолина в парламенте. Там было такое же стыдобище.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B8%D1%87%D1%87%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0
 показати весь коментар
 
 
Стенограмма разговора с Трампом- это хорошо, она многое показала. Но я очень бы хотел увидеть стенограмму разговоров Зели с ******. "О сколько нам открытий чудных готовит .... сей документ.".
 показати весь коментар
 
 
Стенограма політичної ганьби. Зеленський - Трампу: новий генеральний прокурор "на 100 відсотків мій"...
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Прихильникам петі нагадую - петя в інтерв'ю УП дав щиросердне зізнання в авторстві тексту мінського договорняка..
 показати весь коментар
 
 
По бюджету:
Освіта - мінус 6млрд
Медицина - мінус 1,7 млрд
Соціалка - мінус 7,3 млрд
Зробили себе разом?
 показати весь коментар
 
 
Вот только Кремль через Зеленского пропихивает нам формулу газпромовской подстилки Штанмае...йора.
 показати весь коментар
 
 
Обосравшегося в Америке дурачка радушно принял мордор.
 показати весь коментар
 
 
>В Офисе украинского президента о разговоре Зеленского с Лавровым не сообщали.

эпоха открытости (с)
Источник: https://censor.net.ua/n3150442
 показати весь коментар
 
 
О регулярных звонках Зеленского в Кремль тоже от Лаврова стало известно.
 показати весь коментар
 
 
КАКОГО ХРЕНА МИНИСТР МОРДОРА ОБЩАЕТСЯ С ПРЕЗИДЕНТОМ, ПО МОЕМУ ЭТО НЕ ПО РАНГУ -во вторых кацапы акцентируют что сам президент Зе напросился на разговор -сколько можна унижать Украину зеленое чмо- "Разговор состоялся по инициативе украинской стороны во вторник, 24 сентября, на приеме в честь глав делегаций на 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Помимо Лаврова и Зеленского присутствовали президент США Дональд Трамп, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Ангела Меркель".
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
помню мародер - порохосвин даже в Киеве принимал гонца *****, наглая, жирная, брехливая рожа порохохряка хотела это утаить, но под давлением общественности, будкостроитель таки сознался
 показати весь коментар
 
 
Я думал это прикол, а оказалось правда. Даже моржи уже начали топить флот сверхдержавы Говорили с Зеленским о решении ситуации на Донбассе в соответствии с Минскими договоренностями, - Лавров - Цензор.НЕТ 169
Говорили с Зеленским о решении ситуации на Донбассе в соответствии с Минскими договоренностями, - Лавров - Цензор.НЕТ 3251
 показати весь коментар
 
 
Шах и мат, порохоботы!

Владимира Александровича пригласили на 9 мая на парад победы в Москву. Он будет стоять на одной трибуне с лидерами ТС.
 показати весь коментар
 
 
Россмі в захваті від Зеленського, пісають кіпятком!
 показати весь коментар
 
 
от цікаво, на якій мові вони там спілкувалися?
або конячка лаврофф "********" опановув людську мову, або вован лєксандрович - конячу))
 показати весь коментар
 
 
Лавров/ опять узнаём не от Зеленского или Мендель.В Кремле озвучили свою версию того, о чем беседовали Зеленский и Путин/ Зеленский и Путин впервые поговорили, - Песков
 показати весь коментар
 
які розмови зі старою, задрочаною рашапоїдною клячою? хіба, пожаліти, поплескати по морді, побажати менше спотикатися, і взагалі, нагадати про вік і порадити піти на спокій, бажано вічний.
 показати весь коментар
 
ну, поговорили вы с ним о Донбассе, а теперь о ситуации пора говорить с кем-то из представителей Украины.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору