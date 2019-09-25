 Говорили з Зеленським про вирішення ситуації на Донбасі згідно з мінськими домовленостями, - Лавров

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"По обидва боки була висловлена ​​зацікавленість вирішувати ситуацію на Донбасі згідно з мінськими домовленостями. Головне, що президент України це сказав", - повідомив Лавров.

Глава МЗС РФ зазначив, що це були не переговори, а "розмова".

В Офісі українського президента про розмову Зеленського з Лавровим не повідомляли.

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