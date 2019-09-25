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 Політика України
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Все про:Переатестація (57) Рябошапка Руслан (119)

 Реформа органів прокуратури почнеться з переатестації працівників ГПУ, - Рябошапка

В середу набули чинності зміни до закону щодо першочергових заходів із реформи органів прокуратури, які дають можливість розпочати реформу органів прокуратури, в рамках якої всі прокурори та слідчі органів прокуратури, які бажають працювати за новими правилами, повинні будуть пройти атестацію. Першими атестацію пройдуть прокурори Генеральної прокуратури України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби Генпрокуратури України.

"Мета реформи – нові стандарти роботи прокурорів, які відповідають очікуванням суспільства, бізнесу та інвесторів. Спочатку відбудеться атестація, і всі чинні прокурори, які пройдуть оцінювання за критеріями професійності та доброчесності, продовжать працювати в нових органах прокуратури. Процес атестації має бути завершено до 1 вересня 2020 року, і атестовані прокурори будуть працювати на основі індивідуального оцінювання якості роботи", – зазначив генпрокурор Руслан Рябошапка.

Атестація чинних прокурорів відбудеться на підставі "Положення про проходження прокурорами атестації", "Положення про кадрові комісії Офісу Генерального прокурора, обласних прокуратур", які вже найближчим часом будуть оприлюднені на веб-сайті Генеральної прокуратури України.

На основі вказаних наказів з 27 вересня до 10 жовтня цього року працівники Генеральної прокуратури України подаватимуть заяви про переведення до нових органів прокуратури та про намір пройти атестацію.

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Передбачається, що атестація буде складатися з трьох етапів і до кожного наступного етапу кадрові комісії будуть допускати тих прокурорів, які успішно пройшли попередній етап", - йдеться в повідомленні.

Перший етап – це іспит у формі анонімного тестування з використанням комп’ютерної техніки з метою виявлення знань та вмінь у застосуванні закону, відповідності здійснювати повноваження прокурора.

Другий етап буде спрямований на оцінку загальних здібностей та навичок на основі анонімного комп’ютерного тестування.

На третьому етапі прокурори пройдуть співбесіду з метою виявлення відповідності прокурора вимогам професійної компетентності, професійної етики та доброчесності. Для оцінки рівня володіння практичними вміннями та навичками прокурори також виконають письмове практичне завдання.

До складу кадрових комісій будуть включатися особи, делеговані міжнародними організаціями.

"Переконаний, що професійні та доброчесні прокурори – а їх чимало – долучаться до роботи оновленої прокуратури", – прокоментував Генеральний прокурор.

Як повідомлялося, ухвалений 19 вересня закон передбачає створення нової структури органів прокуратури після проведення атестації прокурорів, ліквідацію військових прокуратур з одночасним наданням генеральному прокурору права в разі потреби створювати спеціалізовані прокуратури на правах структурного підрозділу Офісу генерального прокурора, обласних прокуратур, окружних прокуратур.

У структурі органів прокуратури регіональні прокуратури стануть обласними, а місцеві - окружними. Перелік і юрисдикцію окружних прокуратур визначатиме генпрокурор своїм наказом.

Закон надає генпрокурору повноваження затверджувати стратегію розвитку прокуратури; систему оцінки якості роботи прокурорів; порядок вимірювання і регулювання навантаження на прокурорів; порядок розгляду звернень з неналежного виконання прокурором, котрий обіймав адміністративну посаду, посадових обов'язків.

Відповідно до закону, у генпрокурора буде два перші заступники та заступники, без обмеження їхньої кількості.

Законом скасовано військові прокуратури, а в списку прокурорів органу прокуратури виключається посада заступника генерального прокурора - головного військового прокурора.

Уточнена норма про кількість співробітників. Так, з 15 тис. співробітників органів прокуратури буде не більше 10 тис. прокурорів.

До 1 вересня 2021 року зупиняється дія низки статей, які стосуються діяльності Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів, а в окремих положеннях закону про прокуратуру назву цього органу замінили "відповідним органом, який здійснює дисциплінарне провадження".

Змінено вимоги до претендента на посаду генпрокурора. Цю посаду зможе обійняти фахівець з юридичною освітою і стажем роботи в галузі права не менше 10 років.

Накази генпрокурора не проходитимуть державну реєстрацію в Міністерстві юстиції.

Оклад прокурора окружної (місцевої) прокуратури збільшиться з 12 до 15 прожиткових мінімумів для працездатних громадян, з 2021 року він становитиме 20 прожиткових мінімум, а з 2022 року - 25 мінімумів.

Крім того, збільшаться оклади керівництва Офісу генерального прокурора, керівників обласних (регіональних) прокуратур.

Преміювання прокурорів здійснюватиметься в порядку, затвердженому генеральним прокурором, за результатами оцінювання якості їхньої роботи.

Національна академія прокуратури України стане Тренінговим центром прокурорів.

23 вересня спікер парламенту Дмитро Разумков підписав цей документ. Цього ж дня закон про реформування органів прокуратури підписав президент України Володимир Зеленський.

Закон набирає чинності наступного дня після публікації, за винятком окремих його положень.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3150441
 
 
 Топ коментарі
 
Прийшла осінь. ЖЕУ вивісили на під'їздах списки зелебобіків чекаючих на справедливу комуналку. Реформа органов прокуратуры начнется с переаттестации работников ГПУ, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 928
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Там всіх треба на гілляку,а не переатестовувати.
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и не забудьте аудит и дебаты. это тоже модно...
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Там всіх треба на гілляку,а не переатестовувати.
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Прийшла осінь. ЖЕУ вивісили на під'їздах списки зелебобіків чекаючих на справедливу комуналку. Реформа органов прокуратуры начнется с переаттестации работников ГПУ, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 928
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и не забудьте аудит и дебаты. это тоже модно...
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І відкритий конкурс з залученням міжнародних рекрутинговах агенцій.
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Сначала вычистить. Например следователь андрей попов, два раза с поличным брали на крупных взятках, суд выпускал под залог, а он по прежнему ходит на работу
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100 відсотковий кишеньковий прокурор Зєлєнского буде чистити тих, відсоток яких менший від 80.
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Дык, мародёр уже переаттестовывал мусарню... Если по-мародёрски, то ну его накуй...
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не забувайте... мародер зараз ЗЕлений...
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...Зеленський: Я хотів розповісти про прокурора. Перш за все я розумію і знаю ситуацію. Від тих пір, як ми здобули абсолютну більшість у нашому парламенті наступним генеральним прокурором буде на 100% моя особа, мій кандидат, який буде затверджений парламентом і в вересні почне працювати новим прокурором. Він або вона погляне на ситуацію, зокрема на компанію, яку ви зазначаєте у цьому питанні. Питання розслідування справи насправді полягає в тому, щоб забезпечити відновлення чесності, тому ми подбаємо про це і будемо працювати над розслідуванням справи. Крім цього, я б просив вас, якщо у вас є додаткова інформація, яку ви можете надати нам, було б дуже корисно для розслідування, щоб переконатися, що ми здійснюємо правосуддя в нашій країні щодо посла в Сполучених Штатах з України, наскільки я пам'ятаю її звали Йованович. Це чудово, що ви перший, хто сказав мені, що вона була поганим послом, бо я з вами на 100% згоден. Її ставлення до мене було далеко не найкращим, тому що вона захоплювалася попереднім президентом і вона була на його боці. Вона не сприйняла бм мене як нового президента досить добре...
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Вы не поняли ? Будут сами свои , будут все свои . Будет своя мафия . Вот и все
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100%% гнародовластие вместо мафии Барыги мародёра!!
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о-о-о... кишеньковий прокурор щось сказав...
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всех нелояльных выгонят, отстанутся "100% люди зели"
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каждая хорошее дело, начинается с большого перекура. Пока переаттестация пройдет, уже нового президента с прокурором выбирать нужно будет
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Зачастую аттестация на местах это обычный "сбор дани" для аттестационной комиссии.
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зеля уже рассказал трампу в чем будет заключатся реформа
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Это уже проходили под разными названиями.Потом суды, восстановления, выплаты ....Опыт Прибалтики и Грузии нам не подходит, не?
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переаттестации работников ГПУ, - Рябошапка/ прокуроры должны знать то что знает Рябошапка,обученный в университете Соломона .Где "молодые люди получают образование с элементами еврейского воспитания - изучают свой язык, свою историю, свою культуру".
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А ВОТ ТАКИХ НИЩЕБРОДОВ БУДУТ ГНАТЬ ИЗ ГПУ.
Реформа органов прокуратуры начнется с переаттестации работников ГПУ, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 6742
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если в конкурсе есть этап собеседования - то все это профанации. уже видел как в 16-м году в конкурсе руководителей прокуратур, после собеседования "внезапно" победителями становились люди, которые в тестах на знание и логику еле-еле проходной бал набирали и в рейтинге на самом дне находились
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Прокуратура буде складатись з представників одної з нацменшин, де їх стільки наберуть-- скоротять кількість посад, зменшать обсяг обов"язків - Реформа - уря????
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И этот туда же, вместо упольнений-переаттестация.
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Те кто Бурисму щемить не будут, могут сразу отваливать.
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Рабая Шапка,когда **** придёте за "добродетелем" бандитом и вором Мамэдом? За коломойманом, за бойком, новинским, ? Борцуны сцыкливые *****? Когда начнёте пи..дить кацапов которые здесь дань собирают на счетах втридорога с украинцев? Через лет 5 начнёте? Деятели " из носа да в рот"..Или уже получили заверения и обещания по пару лямов в одно лицо?
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командаЗЕ начала реформу прокуратуры? Как знакомо. Перевожу. Реформа - выгнать попередников и поставить своих. Посте ЗЕ начнётся новая реформа.
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